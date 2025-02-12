УКР
Новини
Порошенко про санкції РНБО: У влади почалися вибори. ВIДЕО

Пʼятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко прокоментував рішення РНБО щодо санкцій проти нього.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Це не стало для мене новиною. Я мав всю інформацію про підготовку цієї провокації, але до останнього вірив, що здоровий глузд переможе. Але переміг – нездоровий. Щойно РНБО таки ухвалила антиконституційне, політично мотивоване рішення – впровадити проти мене, Петра Порошенка як проти лідера опозиції та Пʼятого Президента санкції з абсолютно незаконними обмеженнями.

У цього злочину є багато співучасників: вся команда Зеленського, Кабінет Міністрів, який "нагнули" на абсурдне подання, члени його РНБО, які тихенько піднімали руки.

Але замовник, виконавець і підписант один – особисто Зеленський. Лише уявіть: сьогодні замість того, щоб готуватися до надважливих переговорів з Трампом, з міністром фінансів США, з низкою світових лідерів включно з віцепрезидентом США на Мюнхенській конференції, він увесь день займався санкціями проти моєї скромної персони.

Він уже "переміг" путіна, зміцнив міжнародну коаліцію, забезпечив армію всім необхідним, здолав корупцію і шукає, де б ще докласти свої видатні полководські таланти, відкриваючи другий фронт проти держави, починаючи внутрішні політичні чистки.

Також читайте: РНБО запровадила санкції проти Порошенка, - ЗМІ

Сьогодні Зеленський завдав колосального удару по внутрішній єдності, якої наша команда неухильно дотримується з лютого 2022 року і яка є нашою головною зброєю в боротьбі з агресором. 

Уся відповідальність за негативні наслідки лягає безпосередньо на нього. Відповідальність за те, що перші три роки президентства він повністю ігнорував проблеми армії, бо "інакше не буде за що будувати дороги". Відповідальність за те, що протягом п’яти місяців перед вторгненням ігнорував усі розвідувальні дані союзників про неминуче вторгнення, не готувався до війни сам, не готував армію і країну, приховував від народу інформацію, яка стосувалася безпеки всіх і кожного.

Відповідальність за корупцію під час війни, корупцію в умовах, коли військовим критично немає чим воювати і захищати нашу землю. Корупцію на великій крові.

Він шукає, на кого перекласти відповідальність за свої трагічні помилки. Тому розв’язав кампанію звинувачень на адресу західних партнерів. Тому наказав кидати за грати бойових командирів. Ну і тут вже без Порошенка – ніяк.

Кінець шостого року президентства – час звітувати за себе, а не валити все на попередника. Питань більше ніж достатньо. І не майте сумнівів: український народ всі їх поставить.

Що далі?

Відповідь – очевидна. Нам треба зберегти державу! Тому – єдність насамперед навколо Збройних Сил. Завтра я везу чергову партію допомоги. Що мене засмучує найбільше? Це якщо санкції суттєво ускладнять допомогу мого Фонду українській Армії, справі, якою наша команда жила всі три роки великої війни. Не хочу говорити сьогодні про гроші. Проте лише дронів ми вже поставили 50 тисяч. А у влади інші пріоритети.

Я не здамся в боротьбі за європейську демократичну Україну. Наша команда не здасться, ніхто і ніщо не змусить нас змінити мою позицію. Це помста за те, що ми єдині не боїмося говорити правду і називати речі своїми іменами.

Але річ не в мені.

Поки мільйони українців відбивають російську агресію вздовж тисяч кілометрів фронту, в глибокому тилу купка можновладців, паразитуючи на воєнному стані, зводить в Україні авторитарний політичний режим, подібний тому, який на росії збудував путін.

Тому моє друге розчарування і занепокоєння – як ця показова демонстраційна зачистка політичного поля позначиться на євроінтеграції. Нам ще треба буде захистити демократію, верховенство права і відповідність України стандартам членства в Євросоюзі.

Також читайте: Порошенку вручили 15 повісток з ДБР на найближчі два тижні

Саме тому днями я повернувся із закордонного відрядження, хоча мене всі попереджали: що у влади "дах зірвало", про санкції та нові підозри і що краще мені залишатися за кордоном. Це дуже погане дежавю: коли за пару тижнів до великого вторгнення влада займалася Порошенком. І через три роки великої війни, коли нібито мали б порозумнішати, – те саме.

Але я маю бути тут, зараз, зі своєю країною і боротися з тими, хто ставить під сумнів її європейське майбутнє та її боротьбу у війні з російським агресором.

Чому вони це роблять? Ненависть, страх і помста. І тому що в них почалися вибори. Не в нас. У влади.

Так, показово, що терористом та екстремістом Порошенка визнав суд владіміра путіна. Тепер його формулювання майже дослівно повторила РНБО Зеленського", - сказав Порошенко.

Автор: 

Зеленський Володимир (25545) Порошенко Петро (15233) санкції (12756) РНБО (2333)
Топ коментарі
+100
Честь Пороху.
показати весь коментар
12.02.2025 22:26 Відповісти
+78
Щось мені здається ,що Зеленський буде перший президент України ,який сяде за грати .
показати весь коментар
12.02.2025 22:27 Відповісти
+76
Зелені олігофрени не розуміють , що тим самим збільшили підтримку Пороха серед народу .
показати весь коментар
12.02.2025 22:26 Відповісти
я математик за освітою, тупий ти телепень
показати весь коментар
13.02.2025 08:21 Відповісти
ти д...б за освітою, мабуть трускавецький універ закінчував
показати весь коментар
13.02.2025 10:32 Відповісти
Зебільна мерзота...
показати весь коментар
13.02.2025 05:50 Відповісти
Катастрофа сталася не 24 лютого 2022 а 31 березня 2019.
показати весь коментар
13.02.2025 06:23 Відповісти
Мій гетьман це скеля, об яку всі і зелені і кремлівські гниди обламають зуби. А коли він повернеться до влади, ой я їм не заздрю!
показати весь коментар
13.02.2025 06:55 Відповісти
Тепер я впевнений за кого буду голосувати на виборах.
показати весь коментар
13.02.2025 06:56 Відповісти
Я в шоке від цього що робить влада.
Треба вибори будького обовязково аудит діяльності оцих упирів, даже за кота проголосую ТІЛЬКИ НЕ за ЗЕЛЮ - ДОСИТЬ
показати весь коментар
13.02.2025 07:05 Відповісти
на фоні того що влада відмовила народу на введенні санкцій проти кремлівської тряпки портнова - ця новина вже змиває всі ілюзії про те хто править цією Україною - інакше язик не повертається сказати.гідності в народу нуль цілих - *** десятих.
показати весь коментар
13.02.2025 07:49 Відповісти
повісити білборди у всіх областях з прізвищами тих тварюк які на рнбо за оцю ***** проголосували . ЛЮДИ РОЗКАЗУЙТЕ ЗНАЙОМИМ СУСІДАМ ПРО ТЕ ЩО СТАЛОСЯ !!!
показати весь коментар
13.02.2025 08:00 Відповісти
та навіть на майдан ніхто з плакатом не вийде
поодинокий пікет можна за законом
маю право
хто ще?
серйозно
показати весь коментар
13.02.2025 08:23 Відповісти
недолугий недодиктатор Зєля йде дорогою *****...
ото дебіли та жлоби обрали долю своїм дітям на Вироку-2019..
показати весь коментар
13.02.2025 08:21 Відповісти
це, тільки придає пороху політичної ваги!
це значить, шо його ядерна секта міцно утримує 25%.
це значить, що ес пройде в наступний парламент, як що не заборонять.
особисто я, проти того що б порох знову ліз в президенти!
справжнім українським проєвропейським силам потрібно об'єднуватись, а не битися за місце під сонцем сподобання електорату.
на партіях вождизького типу, треба ставити хрест зараз і на завжди!
показати весь коментар
13.02.2025 08:26 Відповісти
Цей клоун поламався, дайош іншого з колоди
показати весь коментар
13.02.2025 08:35 Відповісти
Порошенко - мужня людина, а всі оці вороги його та України просто зашморгана прислуга раши. Ой, доберемося до них.
показати весь коментар
13.02.2025 08:37 Відповісти
Тупорила зелена ******. Розхитувати громадянське протистояння всередені країни під час не найкращої ситуації на фронті - це неприкрита гра на руку ворога
показати весь коментар
13.02.2025 08:59 Відповісти
https://www.rnbo.gov.ua/ua/Sklad-Rady-natsionalnoi-bezpeky-i-oborony-Ukrainy.html - ЗЕЛЕНЕ БОЛОТО.
показати весь коментар
13.02.2025 09:03 Відповісти
Тю, в Південній Кореї он всіх колишніх президентів саджають, і нічого - навіть Самсунги випускають. Щоправда, там немає культу чергового вождя генсека гетьмана, тому їм морально легше такі трагедії переживати.
показати весь коментар
13.02.2025 09:14 Відповісти
Мабуть найкраща реклама Порошенка і його діяльності.
показати весь коментар
13.02.2025 09:14 Відповісти
Такі новини ще більше мабуть мотивують електорат зеленьського іти на фронт захищати Україну, вони ж хотіли шоб "Барыгє было мало места", браво, молодці!!!
показати весь коментар
13.02.2025 09:26 Відповісти
Порошенко має очолить народне повстання в іншому випадку нам всім пі.дєц
показати весь коментар
13.02.2025 09:27 Відповісти
Чергова цинічна брудна гра влади невігласів ,той хто допомагає армії значить його треба знищити ,Скільки Зеля з командою вклав власних коштів на підтримку ЗСУ ? я такого не памятаю в той час як Порошенко вклав понад 150 мільйони доларів.
показати весь коментар
13.02.2025 10:05 Відповісти
Значить правда.
показати весь коментар
13.02.2025 10:24 Відповісти
слей на этого зеленского компромата и побольше и чёрный пиар по максимуму
показати весь коментар
13.02.2025 10:30 Відповісти
А куда дальше: 4 раза уклонился от армии. А самый цымес, кто его за язык тянул, пару лет назад сознался, что в 2010-2013 г уклонялся от налогов.
показати весь коментар
13.02.2025 10:38 Відповісти
ніякої внутрішньої єдності із зеленими зрадниками бути не може. Петро, нам потрібна справжня опозиція. Годі панькатись із мерзотою
показати весь коментар
13.02.2025 11:51 Відповісти
Этот зилёный дигинират пытается развалить Украину во время войны...
показати весь коментар
13.02.2025 15:54 Відповісти
Путин аплодирует...
показати весь коментар
13.02.2025 16:01 Відповісти
Як то кажуть "санкції вибачте х*йня" але пропозиція "запіздала"
показати весь коментар
13.02.2025 16:45 Відповісти
Жах. І сумно одночасно...
показати весь коментар
13.02.2025 17:09 Відповісти
Насправді Порошенко сам винен що програв Зеленському вибори. За нього голосувати точно ніхто не буде. Треба Залужного вмовити балотуватися. Бо знову якась фігня недолуга переможе.
показати весь коментар
13.02.2025 17:23 Відповісти
Яка розумна і порядна людина захоче очолити країну, населену невиліковними ідіотами з суїцидальними нахилами?
показати весь коментар
13.02.2025 17:55 Відповісти
я можу, я знаю що робити

перше бомбимо мокву, і нічого більше, ***** скинуть

друге вбиваємо ***** , це малюк з будангой можуть але не хочуть, ну таки в нас керівники гур та сбу

війна кінчаеться, на срасіє хаос

в Україні впроваджуємо електронні вибори та референдуми
(напишу чесну прозору систему)
показати весь коментар
14.02.2025 03:22 Відповісти
А де почитати політичну програму Залужного та прізвища його команди?
показати весь коментар
13.02.2025 19:37 Відповісти
а сам Залужний цього хоче? хто з ним у команді? чи не мафія присосок постачання МО випадково? там хоч у когось є профільна закордонна освіта управління , чи все як завжди?
показати весь коментар
13.02.2025 20:47 Відповісти
Важке питання. В ідеалі Залужному треба бути Гінденбургом. Команди ні у кого з президентів України ніколи не було.
показати весь коментар
13.02.2025 21:20 Відповісти
Чоловіче про що ви пишете? Ну яка команда?! Ви хоть в курсі що навідміну від росії чи там білорусії в україні завжди були ВИБОРИ! І це просто по дибільному, що в нас роблять вибори президента в один час, а вибори в парламент через пів року там наприклад! А має відбуватися все одночасно наприклад у нас, бо получається що був майдан вибрали ющенка, а через пів року на парламенських виборах вибрали БЮТ, хто формує уряд правильно БЮТ! Вибрали порошенка після майдану 53 відсотки, через пів року парламентські вибори виграє Яценюк, як ти можеш сформувати команду, якщо твою партію не підтримують люди, то ***** ви тоді йшли голосувати за них в президенти!!! Саме ******* було януковичу і зеленському, вот у них були і команди і голоси!
показати весь коментар
13.02.2025 22:38 Відповісти
залужний очевидно нічого не хоче бо хоч шось сказав би хоч колись
обтікаємі інтервью то ознака сцикунства
показати весь коментар
14.02.2025 03:23 Відповісти
А куда там передали дело,в ООО Печорский районный суд? Как сам Зеленский и говорил в 95 квартале,ну тогда всё понятно или ничего не понятно...
показати весь коментар
13.02.2025 17:25 Відповісти
Мабуть, щоб зняти всі спекуляції, розслідування повинно бути прозорим, журналісти повинні бути допущені до матеріалів справи
показати весь коментар
13.02.2025 18:35 Відповісти
Не буде ніякого розслідування, їх вже були десятки - всі розбилися через відсутність складу злочину, навіть до суду діло не дійшло.
А позови щодо наклепів юристи Порошенко регулярно виграють в міжнародних судах.
Яких журналістів ви збираєтеся куди допустити, майже вся українська "журналістика" вилизує ЗЄрмака, аж у нього очі від кайфу на лоба завертаються. Неважко здогадатися, яка саме риторика буде в якоїсь умовної УП з цього приводу.
показати весь коментар
13.02.2025 21:17 Відповісти
це ти кого журналістами назвав, марафонців? а взагалі то ні, не мають, поки слідство йде, щоб потім смішніше було, коли розкриють матеріали, а там нічого крім стенограм гундосого більш нічого..
показати весь коментар
13.02.2025 21:57 Відповісти
даёшь Пороха в президенты!
показати весь коментар
13.02.2025 18:52 Відповісти
замість Іцхака Герцога ?
показати весь коментар
13.02.2025 19:43 Відповісти
А на коли призначено вибори?
показати весь коментар
13.02.2025 18:56 Відповісти
"Кто угодна, токо нє Парашенко". Вже це проходили. Тупий на всю голову нарід вперто скаче по тих самих граблях.
показати весь коментар
13.02.2025 21:13 Відповісти
А скоро 3 річниця вторгнення параші в Україну і ніхто і нічого не забув, як зе-команда прос....ла підготовку країни до війни, коли всі наші друзі місяцями говорили відкрито про це!...
показати весь коментар
13.02.2025 21:32 Відповісти
А Портнова, Бойка і т.п. сволоту не чіпають...
показати весь коментар
13.02.2025 21:33 Відповісти
Зелох має вміти на стовпі, негайно!!!
показати весь коментар
13.02.2025 21:42 Відповісти
🤡 пі* ар зеленський нейтралізував Пороха ,шоб не заважав здати остаточно українські землі , і шо цікаво ні яка **** ь , гордон, чи вовк ,чи шабунька, чи хто там ще з претензіями на аналітику з яснобаченням ,не кажуть а ні слова ,на захист України та її народу !!! все бобік здох ?
показати весь коментар
13.02.2025 23:11 Відповісти
як він його нейтралізував?
хто чим заважає порошенку навіть прибрати зесрань за хвилини?
в нього є гроші та люди у війську!!!

а він жаліється та про єдність волає
з ким єднатись? с зе? с дерьмаком?
показати весь коментар
14.02.2025 03:26 Відповісти
а шо ви забули на стрічці Ц.Н. працюїте провокатором ?
показати весь коментар
14.02.2025 10:07 Відповісти
я працюю програмістом
а ти чого з германіі тут киздиш
йди мий дупу старої фрау
показати весь коментар
14.02.2025 10:27 Відповісти
...
показати весь коментар
14.02.2025 10:31 Відповісти
Наркомани на городі....
показати весь коментар
14.02.2025 00:15 Відповісти
у нас закон про рнбо писали суки ********** це 100% --- ви тільки уявіть яка ***** там написана . перші особи в державі це не обговорюється . а далі саме цікаве . президент-пропіздєнт може запросити на рнбо кого тільки надумає і всі ..запрошені.. руками . ногами. рогами і копитами дружно проголосують --- це робиться для того щоб розмити відповідальність . це робиться для масовки --- цей говнозакон потрібно переписати -- в рнбо перелік посад які мають там бути і тоді ніхто з них не скаже що я не знав . не розумів -- наприклад єрмак якого *** він голосує в рнбо . яка в нього державна посада . коли ПОРОШЕНКО виграє всі суди кожна тварь яка голосувала повинна відповідати за те голосування і чому мовчить КС і ВС .
показати весь коментар
14.02.2025 06:46 Відповісти
