Порошенко про санкції РНБО: У влади почалися вибори. ВIДЕО

Пʼятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко прокоментував рішення РНБО щодо санкцій проти нього.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Це не стало для мене новиною. Я мав всю інформацію про підготовку цієї провокації, але до останнього вірив, що здоровий глузд переможе. Але переміг – нездоровий. Щойно РНБО таки ухвалила антиконституційне, політично мотивоване рішення – впровадити проти мене, Петра Порошенка як проти лідера опозиції та Пʼятого Президента санкції з абсолютно незаконними обмеженнями.

У цього злочину є багато співучасників: вся команда Зеленського, Кабінет Міністрів, який "нагнули" на абсурдне подання, члени його РНБО, які тихенько піднімали руки.

Але замовник, виконавець і підписант один – особисто Зеленський. Лише уявіть: сьогодні замість того, щоб готуватися до надважливих переговорів з Трампом, з міністром фінансів США, з низкою світових лідерів включно з віцепрезидентом США на Мюнхенській конференції, він увесь день займався санкціями проти моєї скромної персони.

Він уже "переміг" путіна, зміцнив міжнародну коаліцію, забезпечив армію всім необхідним, здолав корупцію і шукає, де б ще докласти свої видатні полководські таланти, відкриваючи другий фронт проти держави, починаючи внутрішні політичні чистки.

Також читайте: РНБО запровадила санкції проти Порошенка, - ЗМІ

Сьогодні Зеленський завдав колосального удару по внутрішній єдності, якої наша команда неухильно дотримується з лютого 2022 року і яка є нашою головною зброєю в боротьбі з агресором.

Уся відповідальність за негативні наслідки лягає безпосередньо на нього. Відповідальність за те, що перші три роки президентства він повністю ігнорував проблеми армії, бо "інакше не буде за що будувати дороги". Відповідальність за те, що протягом п’яти місяців перед вторгненням ігнорував усі розвідувальні дані союзників про неминуче вторгнення, не готувався до війни сам, не готував армію і країну, приховував від народу інформацію, яка стосувалася безпеки всіх і кожного.

Відповідальність за корупцію під час війни, корупцію в умовах, коли військовим критично немає чим воювати і захищати нашу землю. Корупцію на великій крові.

Він шукає, на кого перекласти відповідальність за свої трагічні помилки. Тому розв’язав кампанію звинувачень на адресу західних партнерів. Тому наказав кидати за грати бойових командирів. Ну і тут вже без Порошенка – ніяк.

Кінець шостого року президентства – час звітувати за себе, а не валити все на попередника. Питань більше ніж достатньо. І не майте сумнівів: український народ всі їх поставить.

Що далі?

Відповідь – очевидна. Нам треба зберегти державу! Тому – єдність насамперед навколо Збройних Сил. Завтра я везу чергову партію допомоги. Що мене засмучує найбільше? Це якщо санкції суттєво ускладнять допомогу мого Фонду українській Армії, справі, якою наша команда жила всі три роки великої війни. Не хочу говорити сьогодні про гроші. Проте лише дронів ми вже поставили 50 тисяч. А у влади інші пріоритети.

Я не здамся в боротьбі за європейську демократичну Україну. Наша команда не здасться, ніхто і ніщо не змусить нас змінити мою позицію. Це помста за те, що ми єдині не боїмося говорити правду і називати речі своїми іменами.

Але річ не в мені.

Поки мільйони українців відбивають російську агресію вздовж тисяч кілометрів фронту, в глибокому тилу купка можновладців, паразитуючи на воєнному стані, зводить в Україні авторитарний політичний режим, подібний тому, який на росії збудував путін.

Тому моє друге розчарування і занепокоєння – як ця показова демонстраційна зачистка політичного поля позначиться на євроінтеграції. Нам ще треба буде захистити демократію, верховенство права і відповідність України стандартам членства в Євросоюзі.

Також читайте: Порошенку вручили 15 повісток з ДБР на найближчі два тижні

Саме тому днями я повернувся із закордонного відрядження, хоча мене всі попереджали: що у влади "дах зірвало", про санкції та нові підозри і що краще мені залишатися за кордоном. Це дуже погане дежавю: коли за пару тижнів до великого вторгнення влада займалася Порошенком. І через три роки великої війни, коли нібито мали б порозумнішати, – те саме.

Але я маю бути тут, зараз, зі своєю країною і боротися з тими, хто ставить під сумнів її європейське майбутнє та її боротьбу у війні з російським агресором.

Чому вони це роблять? Ненависть, страх і помста. І тому що в них почалися вибори. Не в нас. У влади.

Так, показово, що терористом та екстремістом Порошенка визнав суд владіміра путіна. Тепер його формулювання майже дослівно повторила РНБО Зеленського", - сказав Порошенко.