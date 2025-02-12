Порошенку вручили 15 повісток з ДБР на найближчі два тижні
Лідер "ЄС" та п'ятий президент Петро Порошенко повідомив, що йому вручили 15 повісток із ДБР.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
За його словами, метою є зрив його поїздки на Мюнхенську безпекову конференцію, а також поїздок на фронт.
"Ніколи такого не було - і от знову. Традиційна практика не випуску Порошенка на найважливіші міжнародні події зараз вже себе вичерпала. Після візиту до Вашингтона, зустрічі з командою Трампа в Мюнхені мали відбутися і зустрічі з командою віце-президента, і зустрічі з уповноваженим представником президента Трампа, і зустрічі з лідерами Конгресу, і зустрічі з нашими європейськими – сьогодні у виїзді Порошенку відмовлено. Бояться.
Ось 15 повісток ДБР. Для них немає критичної ситуації на фронті, немає загрози оточення Покровська, немає розвитку можливого наступу в напрямку Слов’янськ – Краматорськ, немає ворога на кодоні Дніпропетровської області і розвитку можливого наступу на Павлоград, який ми спільно маємо зупинити. Для них є боротьба з Порошенком", - зазначив він.
Порошенко заявив, що повістки - з 14 до 29 лютого.
"Кожного дня, щоб Порошенко ні на фронт не поїхав, ні у Мюнхен не поїхав, вони придумали в Офісі президента таку фігню. Немає Путіна, немає Росії, немає необхідності формувати єдність. Те саме, що було перед війною. Боротьба з тими, кого вони вважають своїми ворогами: Порошенко, Залужний, командири бригад, Червінський, всі інші. Отямтеся, бо під загрозою – саме існування нашої держави. Єдність ви вже поховали, давайте хоч Україну врятуємо", - підсумував він.
За останні 24 години ми зробили три передачі техніки для Збройних Сил.
Ми віддали на фронт 500 БПЛА «Дикі Шершні», цілий вантаж техніки від «Мавіків», РЕБів до квадроциклів та екскаваторів на 52 000 000 грн. І це ще не все.
Передаємо ще П'ЯТЬ комплексів «Ай-Петрі СВ» для центру ПДТР. На фронті їх звуть вбивцями КАБів, але ще ефективніше вони справляються з ворожими БПЛА. Комплекси ПДТР йдуть із пікапами, ЕсoFlow, Cтарлінками, та, звісно, з РЕБами.
Нашій команді знадобилося менш як два тижні, щоб завершити виготовлення та повністю обладнати партію комплексів «Ай-Петрі». Уся ця техніка разом коштує понад 41 000 000 грн.
Чому ми так поспішаємо? На Покровському напрямку вирішується доля країни. Там зупиняється можливий наступ з півдня на Павлоград, а з півночі - удари по Дружківці, Краматорську і Слов'янську. Ми маємо допомогти нашим військовим - ні про що інше думати просто немає часу.
Що натомість робить влада? Дербанить гроші на корупційних схемах. А на фронт нехай возить Порошенко. Замість об'єднатися у Вашингтоні, Парижі, Мюнхені та підтвердити нові партії постачання зброї, забезпечити наші євроатлантичні амбіції перешкоджає виїзду Порошенка за кордон. Це дуже тривожні сигнали.
Зараз вирішується доля країни, і ми не маємо права її втратити.
Допис був зовсім з іншим змістом, але поки я його писав вийшла новина - влада запровадила санкції проти Петро Порошенко... ага, державна зрада.
Пʼять років розбудови ЗСУ - це державна зрада.
Ракетна система Вільха та Нептун - це державна зрада.
Шість мільярдів гривень особистих коштів, які витрачені на допомогу ЗСУ - це також вочевидь державна зрада...
Я писав допис про черговий вантаж від Порошенко та ГО Справа Громад. Чергові тисячі ФПВ, екскаватори, прально-душові комплекси, системи купольного РЕБ, квадроцикли та зарядні станції. Ключове слово було "черговий"...
Але... але, мабуть, це буде на деякий час "останній" вантаж допомоги ЗСУ від Порошенко, адже санкції передбачають блокування рахунків. І, наскільки я розумію, благодійного фонду.
Ну, якось будемо намагатись хоч щось зібрати самостійно. Реквізити ж відомі.
***...
