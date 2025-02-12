УКР
Порошенку вручили 15 повісток з ДБР на найближчі два тижні

Порошенко повідомив про 15 повісток з ДБР

Лідер "ЄС" та п'ятий президент Петро Порошенко повідомив, що йому вручили 15 повісток із ДБР.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

За його словами, метою є зрив його поїздки на Мюнхенську безпекову конференцію, а також поїздок на фронт.

"Ніколи такого не було - і от знову. Традиційна практика не випуску Порошенка на найважливіші міжнародні події зараз вже себе вичерпала. Після візиту до Вашингтона, зустрічі з командою Трампа в Мюнхені мали відбутися і зустрічі з командою віце-президента, і зустрічі з уповноваженим представником президента Трампа, і зустрічі з лідерами Конгресу, і зустрічі з нашими європейськими – сьогодні у виїзді Порошенку відмовлено. Бояться.

Ось 15 повісток ДБР. Для них немає критичної ситуації на фронті, немає загрози оточення Покровська, немає розвитку можливого наступу в напрямку Слов’янськ – Краматорськ, немає ворога на кодоні Дніпропетровської області і розвитку можливого наступу на Павлоград, який ми спільно маємо зупинити. Для них є боротьба з Порошенком", - зазначив він.

Порошенко заявив, що повістки - з 14 до 29 лютого.

"Кожного дня, щоб Порошенко ні на фронт не поїхав, ні у Мюнхен не поїхав, вони придумали в Офісі президента таку фігню. Немає Путіна, немає Росії, немає необхідності формувати єдність. Те саме, що було перед війною. Боротьба з тими, кого вони вважають своїми ворогами: Порошенко, Залужний, командири бригад, Червінський, всі інші. Отямтеся, бо під загрозою – саме існування нашої держави. Єдність ви вже поховали, давайте хоч Україну врятуємо", - підсумував він.

Порошенко Петро ДБР
12.02.2025 15:51 Відповісти
+30
Невтомний "баріга" Порошенко невтомлюєтся забезпечувати СОУ та "піарится".
Невтомний "честний" зеленський невтомлюєтся красти у СОУ тта брихати.
показати весь коментар
12.02.2025 16:01 Відповісти
+27
Черговий раз всім показав які зелені обкакані **дараси.
показати весь коментар
12.02.2025 15:53 Відповісти
Так і знав, що це знову Барига передав. Другий раз за день. Браво!!!
показати весь коментар
12.02.2025 15:49 Відповісти
Все краде і краде....
показати весь коментар
12.02.2025 15:57 Відповісти
показати весь коментар
12.02.2025 15:51 Відповісти
це супер...
показати весь коментар
12.02.2025 15:51 Відповісти
злобний карлик зеленський невтомно працюе на *****.
показати весь коментар
12.02.2025 19:07 Відповісти
Черговий раз всім показав які зелені обкакані **дараси.
показати весь коментар
12.02.2025 15:53 Відповісти
шо цей барига собі дозволяє
показати весь коментар
12.02.2025 15:59 Відповісти
Невтомний "баріга" Порошенко невтомлюєтся забезпечувати СОУ та "піарится".
Невтомний "честний" зеленський невтомлюєтся красти у СОУ тта брихати.
показати весь коментар
12.02.2025 16:01 Відповісти
Вы не панимаете ...
показати весь коментар
12.02.2025 16:08 Відповісти
Та да, єта же друхое.
показати весь коментар
12.02.2025 16:45 Відповісти
Никто не знает как принести мир в Украину?
Было бы желание.
Украины нужны миллионы Дронов ежемесячно. Это реально если запустить масштабное производство в Украине договорится с союзниками чтобы они поступили так же. Рашисты ведут войну руками рабов, значит Украине нужно сделать так, чтобы умножить на ноль это преимущество бункерного фюрера и это возможно только при достаточном количестве Дронов. Я верю в то что можно создавать и использовать против рашистов миллионы Дронов в месяц но никогда не поверю что бункерный сможет мобилизовать такое количество мяса ежимесячно.
показати весь коментар
12.02.2025 16:02 Відповісти
Дроны не панацея. Чтобы принести мир - нужны ракеты для ударов вглубь рашки. Много ракет.
показати весь коментар
12.02.2025 16:10 Відповісти
це значить лише одне - вибори будуть! Партнери і Трамп заставлять. І зараз почалось
Вже виявилось що десант парашутистів в лютому 2022го висадився на Банкову мабудь щоб заволодіти складами мівіни, що там далі .. тупий піпл 73% схаває знову????
показати весь коментар
12.02.2025 16:41 Відповісти
А вы не знали что Арестович из-за шторки отражал нападение? А Агрохимия с Тартаровым ему подносили патроны и гранаты? Точно-точно. Расспросите Арестовича, он расскажет более подробно.
показати весь коментар
12.02.2025 17:02 Відповісти
Виборці зеленського гірше кацапів.
показати весь коментар
12.02.2025 17:05 Відповісти
1000% ви праві.
показати весь коментар
12.02.2025 18:26 Відповісти
тому що це внутришні вороги України.
показати весь коментар
12.02.2025 18:27 Відповісти
Очікувано. Якщо на Мюнхенську конференцію їде бубочка, Пороха там не повинно бути ні в якому разі. Інакше бубочка від переляку при виступі буде заїкатися та обси..тися.
показати весь коментар
12.02.2025 16:55 Відповісти
2014 році Саакашвілі привозив допомогу- про ці дії де можна можна дізнатись? от у мене інформація про саакашвілі-https://lb.ua/news/2015/06/17/308540_saakashvili_2014_godu_zarabotal_97.html
показати весь коментар
12.02.2025 18:33 Відповісти
можу по факту викладеної статті заявити наступне:

- 🤣🤣🤣🤣🎈🎈🎆🎆🎆🎇🎉🎉🎉

ну я все сказав
показати весь коментар
12.02.2025 17:12 Відповісти
заїбали до нестями! може хоч якось транслюцію його виступу організувати?
показати весь коментар
12.02.2025 17:16 Відповісти
Тому що воно поруч з Порошенко менше ніж нуль! Та і без Пороха так само)) Але там було б позоріще на цілий світ)))
показати весь коментар
12.02.2025 17:17 Відповісти
Бо як ще завадити поїздці Пороха по особистому запрошенню на Мюнхенську безпекову конференцію? Туди ж Зеля напросився.
показати весь коментар
12.02.2025 18:01 Відповісти
Оманський пацюк разом із своїм "аналтабуном" готується до виборів?
показати весь коментар
12.02.2025 18:28 Відповісти
Сучий потрох зЕ.
показати весь коментар
12.02.2025 19:54 Відповісти
Ворог зеленої свори не пуйло, а Порошенко!
показати весь коментар
12.02.2025 20:13 Відповісти
Петро Порошенко (з телеграму в 20:22; на жаль, телеграм Порошенка https://uk.tgstat.com/channel/@PresidentPoroshenko положили):

За останні 24 години ми зробили три передачі техніки для Збройних Сил.
Ми віддали на фронт 500 БПЛА «Дикі Шершні», цілий вантаж техніки від «Мавіків», РЕБів до квадроциклів та екскаваторів на 52 000 000 грн. І це ще не все.
Передаємо ще П'ЯТЬ комплексів «Ай-Петрі СВ» для центру ПДТР. На фронті їх звуть вбивцями КАБів, але ще ефективніше вони справляються з ворожими БПЛА. Комплекси ПДТР йдуть із пікапами, ЕсoFlow, Cтарлінками, та, звісно, з РЕБами.
Нашій команді знадобилося менш як два тижні, щоб завершити виготовлення та повністю обладнати партію комплексів «Ай-Петрі». Уся ця техніка разом коштує понад 41 000 000 грн.
Чому ми так поспішаємо? На Покровському напрямку вирішується доля країни. Там зупиняється можливий наступ з півдня на Павлоград, а з півночі - удари по Дружківці, Краматорську і Слов'янську. Ми маємо допомогти нашим військовим - ні про що інше думати просто немає часу.

Що натомість робить влада? Дербанить гроші на корупційних схемах. А на фронт нехай возить Порошенко. Замість об'єднатися у Вашингтоні, Парижі, Мюнхені та підтвердити нові партії постачання зброї, забезпечити наші євроатлантичні амбіції перешкоджає виїзду Порошенка за кордон. Це дуже тривожні сигнали.

Зараз вирішується доля країни, і ми не маємо права її втратити.
показати весь коментар
12.02.2025 21:30 Відповісти
Від Пороха вже надійшло невелике уточнення: отримали додатково ще 2 повістки, вже 17
показати весь коментар
12.02.2025 21:38 Відповісти
https://t.me/budem_bambit/4080 Юрій Бірюков, менеджер ГО "Справа Громад":

Допис був зовсім з іншим змістом, але поки я його писав вийшла новина - влада запровадила санкції проти Петро Порошенко... ага, державна зрада.
Пʼять років розбудови ЗСУ - це державна зрада.
Ракетна система Вільха та Нептун - це державна зрада.
Шість мільярдів гривень особистих коштів, які витрачені на допомогу ЗСУ - це також вочевидь державна зрада...
Я писав допис про черговий вантаж від Порошенко та ГО Справа Громад. Чергові тисячі ФПВ, екскаватори, прально-душові комплекси, системи купольного РЕБ, квадроцикли та зарядні станції. Ключове слово було "черговий"...
Але... але, мабуть, це буде на деякий час "останній" вантаж допомоги ЗСУ від Порошенко, адже санкції передбачають блокування рахунків. І, наскільки я розумію, благодійного фонду.

Ну, якось будемо намагатись хоч щось зібрати самостійно. Реквізити ж відомі.

***...

💳 ПРИВАТ24 - 5169 3305 3948 0845
💳 ІНШІ БАНКИ - 5375 4112 1895 1692
показати весь коментар
12.02.2025 21:50 Відповісти
Дякую Ан Мур за інфу . Зараз + на го " Солідарна справа громад "
показати весь коментар
12.02.2025 22:16 Відповісти
Це тобі, Петро, за твою тупу позицію у листопалді 2023 оку щодо триваючого строку президенства гундосого поза конституційний термін та без рішення конституційного суду.
показати весь коментар
13.02.2025 09:46 Відповісти
 
 