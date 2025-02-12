Порошенку вручили 15 повісток з ДБР на найближчі два тижні

Лідер "ЄС" та п'ятий президент Петро Порошенко повідомив, що йому вручили 15 повісток із ДБР.

За його словами, метою є зрив його поїздки на Мюнхенську безпекову конференцію, а також поїздок на фронт.

"Ніколи такого не було - і от знову. Традиційна практика не випуску Порошенка на найважливіші міжнародні події зараз вже себе вичерпала. Після візиту до Вашингтона, зустрічі з командою Трампа в Мюнхені мали відбутися і зустрічі з командою віце-президента, і зустрічі з уповноваженим представником президента Трампа, і зустрічі з лідерами Конгресу, і зустрічі з нашими європейськими – сьогодні у виїзді Порошенку відмовлено. Бояться.

Ось 15 повісток ДБР. Для них немає критичної ситуації на фронті, немає загрози оточення Покровська, немає розвитку можливого наступу в напрямку Слов’янськ – Краматорськ, немає ворога на кодоні Дніпропетровської області і розвитку можливого наступу на Павлоград, який ми спільно маємо зупинити. Для них є боротьба з Порошенком", - зазначив він.

Порошенко заявив, що повістки - з 14 до 29 лютого.

"Кожного дня, щоб Порошенко ні на фронт не поїхав, ні у Мюнхен не поїхав, вони придумали в Офісі президента таку фігню. Немає Путіна, немає Росії, немає необхідності формувати єдність. Те саме, що було перед війною. Боротьба з тими, кого вони вважають своїми ворогами: Порошенко, Залужний, командири бригад, Червінський, всі інші. Отямтеся, бо під загрозою – саме існування нашої держави. Єдність ви вже поховали, давайте хоч Україну врятуємо", - підсумував він.

