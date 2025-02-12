УКР
500 FPV-дронів "Дикі шершні" передали зенітникам, які боронять небо. ФОТОрепортаж

Лідер "ЄС" та п'ятий президент Петро Порошенко передав 500 FPV-дронів "Дикі шершні" зенітно-ракетному полку, який боронить небо від Харкова до Запоріжжя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

За словами воїнів, таких дронів достатньо, щоб знищити понад дві сотні російських безпілотників.

Вартість цієї партії "Шершнів" - 15 млн грн. Дрони отримають воїни 1129-го зенітного ракетного Білоцерківського полку.

Читайте: Воїнам бригади НГУ "Рубіж" передали три комплекси "Ай-Петрі"

Порошенко передав 500 FPV воїнам зенітникам

+15
Краще донатити на Справа громад ніж притУлити кошти
12.02.2025 09:33 Відповісти
+12
Хтось мав сумніви шо це знов "баріга" піариться а не "молоде" неголене криворіжське обличчя "честно" працює на Перемогу?
12.02.2025 09:38 Відповісти
+9
як повернуту час у 19 р . хто знає ?! Петро Порошенко мій Президент ❤️🇺🇦 !
12.02.2025 09:58 Відповісти
Краще донатити на Справа громад ніж притУлити кошти
12.02.2025 09:33 Відповісти
Хтось мав сумніви шо це знов "баріга" піариться а не "молоде" неголене криворіжське обличчя "честно" працює на Перемогу?
12.02.2025 09:38 Відповісти
Який молодець цей Борига. Пишаюся
12.02.2025 09:45 Відповісти
От ''барига'' ''барижничає''.
12.02.2025 09:50 Відповісти
Ага. Він же ж, за часів президенства, "накрав грошей", а тепер відпрацьовує. Достатньо набрати в Гуглі - порошенко збагатився і ви таке побачите! Ужоснах!!!

"Порошенко збагатився на 2 мільярди за 2 місяці" (1 окт. 2024 г.)
"Порошенко лише за місяць війни збагатився на мільярд" (14 окт. 2024 г.)
"Порошенко збагатився у 25 разів за час війни" (15 ****. 2024 г.)
"За два місяці літа Порошенко збагатів ще на 38 мільйонів" (14 авг. 2024 г.)
"Порошенко лише у 2022 році збагатився у 20 разів більше, ніж до війни"
"Порошенко за вересень 2024 року заробив понад мільярд" і т.п.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Якщо хтось не зрозумів, то це сарказм... (((

П.С. Доречі, регулярно донатю на "Справу громад" та купую продукцію РОШЕН, бо смачна.
12.02.2025 10:48 Відповісти
як повернуту час у 19 р . хто знає ?! Петро Порошенко мій Президент ❤️🇺🇦 !
12.02.2025 09:58 Відповісти
зате Ссанич так потужно із папірця читає, дупля не ріжучи про що там, але стільком людям це допомагає як блювотне та проносне...
12.02.2025 10:45 Відповісти
https://t.me/budem_bambit/4078 Юрій Бірюков, менеджер ГО "Справа Громад":

https://uk.tgstat.com/channel/@budem_bambit Наш новий проєкт (на відео за ссилю). І тут можна було б написати багато чого, але настрій...
Знаєте, ми все одно будемо продовжувати всіма силами допомагати ЗСУ, бо без нас (і я про всіх волонтерів та всіх вас) вони залишаться з ворогом наодинці.
Наш новий проєкт. Залишилось роботи на пару днів.

💳 ПРИВАТ24 - 5169 3305 3948 0845
💳 ІНШІ БАНКИ - 4441 1110 5583 1634

рs: Хто з відухи розібрав, що то за ПАРМ, для якої мети, цілі? Я не второпав...
12.02.2025 10:40 Відповісти
П.А.Р.М - Пересувна Авто-Ремонтна Майстерня. https://www.facebook.com/photo/?fbid=941410474761023&set=a.421010640134345
12.02.2025 11:37 Відповісти
Думаю, що ПАРМ - це Пересувна АвтоРемонтна Майстерня.

Я іншого не второпав. Я зазвичай донатю (через створений шаблон) на реквізити (****) "Справи громад" в Приват24. То воно працює чи потрібно щось змінювати? Просто я баран, в фінансових справах.
12.02.2025 11:45 Відповісти
Так я знаю, що таке абревіатура ПАРМ! Ця ПАРМ - для якої мети? Бо Справа Громад вже шук 20 ПАРМів зробила і на фронт поставила (а, може, 20 - це разом з шиномонтажем...). Так ті ПАРМи - для ремонтів автотехніки, аж до танків. А ці нові - для якої мети?
12.02.2025 13:18 Відповісти
Вибачайте, трохи не зрозумів запитання.
Мабуть, ці ПАРМ наступного покоління. Як мені здалося, вони більш комфортні. Хоча... якби була можливість порівняти обладнання, то було б більш зрозуміло. То може прямо там, на каналі, запитати в чому різниця?
12.02.2025 13:32 Відповісти
 
 