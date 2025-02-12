500 FPV-дронів "Дикі шершні" передали зенітникам, які боронять небо. ФОТОрепортаж
Лідер "ЄС" та п'ятий президент Петро Порошенко передав 500 FPV-дронів "Дикі шершні" зенітно-ракетному полку, який боронить небо від Харкова до Запоріжжя.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
За словами воїнів, таких дронів достатньо, щоб знищити понад дві сотні російських безпілотників.
Вартість цієї партії "Шершнів" - 15 млн грн. Дрони отримають воїни 1129-го зенітного ракетного Білоцерківського полку.
Топ коментарі
+15 Олександр #572143
показати весь коментар12.02.2025 09:33 Відповісти Посилання
+12 Старый зольдат
показати весь коментар12.02.2025 09:38 Відповісти Посилання
+9 Luiza
показати весь коментар12.02.2025 09:58 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Порошенко збагатився на 2 мільярди за 2 місяці" (1 окт. 2024 г.)
"Порошенко лише за місяць війни збагатився на мільярд" (14 окт. 2024 г.)
"Порошенко збагатився у 25 разів за час війни" (15 ****. 2024 г.)
"За два місяці літа Порошенко збагатів ще на 38 мільйонів" (14 авг. 2024 г.)
"Порошенко лише у 2022 році збагатився у 20 разів більше, ніж до війни"
"Порошенко за вересень 2024 року заробив понад мільярд" і т.п.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Якщо хтось не зрозумів, то це сарказм... (((
П.С. Доречі, регулярно донатю на "Справу громад" та купую продукцію РОШЕН, бо смачна.
https://uk.tgstat.com/channel/@budem_bambit Наш новий проєкт (на відео за ссилю). І тут можна було б написати багато чого, але настрій...
Знаєте, ми все одно будемо продовжувати всіма силами допомагати ЗСУ, бо без нас (і я про всіх волонтерів та всіх вас) вони залишаться з ворогом наодинці.
Наш новий проєкт. Залишилось роботи на пару днів.
💳 ПРИВАТ24 - 5169 3305 3948 0845
💳 ІНШІ БАНКИ - 4441 1110 5583 1634
рs: Хто з відухи розібрав, що то за ПАРМ, для якої мети, цілі? Я не второпав...
Я іншого не второпав. Я зазвичай донатю (через створений шаблон) на реквізити (****) "Справи громад" в Приват24. То воно працює чи потрібно щось змінювати? Просто я баран, в фінансових справах.
Мабуть, ці ПАРМ наступного покоління. Як мені здалося, вони більш комфортні. Хоча... якби була можливість порівняти обладнання, то було б більш зрозуміло. То може прямо там, на каналі, запитати в чому різниця?