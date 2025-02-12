Лідер "ЄС" та п'ятий президент Петро Порошенко передав 500 FPV-дронів "Дикі шершні" зенітно-ракетному полку, який боронить небо від Харкова до Запоріжжя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

За словами воїнів, таких дронів достатньо, щоб знищити понад дві сотні російських безпілотників.

Вартість цієї партії "Шершнів" - 15 млн грн. Дрони отримають воїни 1129-го зенітного ракетного Білоцерківського полку.

