РНБО запровадила санкції проти Порошенка, - ЗМІ

Рада національної безпеки та оборони ухвалила рішення про санкції проти 5-го президента України нардепа "Європейської солідарності" Петра Порошенка.

Про це повідомляє "УП" з посиланням на джерела в оточенні Порошенка та в РНБО, повідомляє Цензор.НЕТ.

Наразі інших подробиці джерела не наводять.

Санкції РНБО набирають чинності після підписання указу президента України.

Нагадаємо, що у вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський розповів про засідання РНБО, яке відбулося 12 лютого. Рішення засідання, за його словами, оприлюднять 13 лютого.

Читайте також: Порошенку вручили 15 повісток з ДБР на найближчі два тижні