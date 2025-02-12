РНБО запровадила санкції проти Порошенка, - ЗМІ
Рада національної безпеки та оборони ухвалила рішення про санкції проти 5-го президента України нардепа "Європейської солідарності" Петра Порошенка.
Про це повідомляє "УП" з посиланням на джерела в оточенні Порошенка та в РНБО, повідомляє Цензор.НЕТ.
Наразі інших подробиці джерела не наводять.
Санкції РНБО набирають чинності після підписання указу президента України.
Нагадаємо, що у вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський розповів про засідання РНБО, яке відбулося 12 лютого. Рішення засідання, за його словами, оприлюднять 13 лютого.
Ksenia VB
12.02.2025 22:06
CrossFirenko
12.02.2025 22:04
Юрист Правильный
12.02.2025 22:06
це значить, шо його ядерна секта міцно утримує 25%.
це значить, що ес пройде в наступний парламент, як що не заборонять.
особисто я, проти того що б порох знову ліз в президенти!
справжнім українським проєвропейським силам потрібно об'єднуватись, а не битися за місце під сонцем сподобання електорату.
на партіях вождизького типу, треба ставити хрест зараз і на завжди!
Треба перейти крок неприяні один до одного,бо на кону незалежність країни і знову прийдеться чекати чергового падіння імперії(тепер росії),щоб проголосити незалежність
В противному разі,зешобла на вимогу пуйла,пересадить всіх їх лідерів,пройдеться по списках портнова і перетворить країну на сателіт москви.
На тлі ворожнечі дем.сил і тому переміг рос.проект сн.
Що відомо про слідчого, якому доручили посадити екс-президента 12 серпня, 2019, Керівник слідчої групи, яка «опікується» Порошенком,
боровся з Євромайданом і прогримів у корупційному скандалі
Зміна влади в Україні ознаменувалась поверненням колишнього соратника Віктора Януковича Андрія Портнова.
Після п'яти років вимушеної еміграції колишній головний юрист Адміністрації президента тріумфально повернувся.
Он поработал и с Тимошенко, и с Януковичем, и даже теперь имеет хорошие отношения с командой Зеленского.
Бывший заместитель главы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов привлек внимание медиа и общественности не только своим возвращением в Украину после победы на выборах Владимира Зеленского
Уже при новой власти Портнов чувствует себя абсолютно комфортно. Он хоть и не занимает никакой должности в команде и не баллотируется в Раду, но приобщается к принятию решений.
https://argumentua.com/stati/nepokarannoe-zlo-vozvrashchaetsya-i-rastet-kto-takoi-andrei-portnov
ЗЄвлада показала себе у всій "красі!"
Мальчик сочиняет прошлое! -
БАЛАШОВ: Генерал Наев нам все сказал ПРО ЗЕЛЕНСКОГО!
https://www.youtube.com/watch?v=dFdY0Q8vkxw
Цього ви ще не знали, дивіться і офігівайте