РНБО запровадила санкції проти Порошенка, - ЗМІ

рнбо,зеленський

Рада національної безпеки та оборони ухвалила рішення про санкції проти 5-го президента України нардепа "Європейської солідарності" Петра Порошенка.

Про це повідомляє "УП" з посиланням на джерела в оточенні Порошенка та в РНБО, повідомляє Цензор.НЕТ.

Наразі інших подробиці джерела не наводять.

Санкції РНБО набирають чинності після підписання указу президента України.

Нагадаємо, що у вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський розповів про засідання РНБО, яке відбулося 12 лютого. Рішення засідання, за його словами, оприлюднять 13 лютого.

Читайте також: Порошенку вручили 15 повісток з ДБР на найближчі два тижні

Порошенко Петро (15233) санкції (12756) РНБО (2333)
Топ коментарі
+77
Пригадуєте як перед початком вторгнення зебуїн те саме робив.
Нічого не міняється.
Буба невтомно виконує план *****
12.02.2025 22:06 Відповісти
12.02.2025 22:06 Відповісти
+72
Наказано любою ціною запинити його діяльність. Від контактів за кордоном до волонтерства.
12.02.2025 22:04 Відповісти
12.02.2025 22:04 Відповісти
+70
Пропоную надати список того РНБО, ворога потрібно знати в обличчя ...
12.02.2025 22:06 Відповісти
12.02.2025 22:06 Відповісти
чому йти ??? ми з 19 року живемо у зеленому кварталі . наржалися ***** аж тошнить
13.02.2025 07:46 Відповісти
13.02.2025 07:46 Відповісти
те рнбо онлайн в кремлі проводиться.
13.02.2025 07:42 Відповісти
13.02.2025 07:42 Відповісти
Це доречі урок що не треба було діяти спільно з командою зе,підписувати якісь папери в рамках діалогів Моне на яких проголошувати-ні виборам. Особливо помятаючи як він зїдав тих кто його привів до влади-коломойского дубінського лероса і.т.д
13.02.2025 07:46 Відповісти
13.02.2025 07:46 Відповісти
Писать, то, что нужно написать по поводу данной новости, не дают модераторы, удаляют, поэтому, лучше пока промолчать, иногда молчание бывает намного эффективнее, чем пустые разговоры.
13.02.2025 08:10 Відповісти
13.02.2025 08:10 Відповісти
ЗЄ кліка відчуває свій кінець і тому звиріє, треба прискорити цей кінець, щоб не натворили великого лиха. Чому мовчить Український генералітет?
13.02.2025 08:19 Відповісти
13.02.2025 08:19 Відповісти
Зєля - ревниве, закомплексоване *****-2 з поєхавшей кришей.. як таке можна було обрати?
13.02.2025 08:25 Відповісти
13.02.2025 08:25 Відповісти
це, тільки придає пороху політичної ваги!
це значить, шо його ядерна секта міцно утримує 25%.
це значить, що ес пройде в наступний парламент, як що не заборонять.
особисто я, проти того що б порох знову ліз в президенти!
справжнім українським проєвропейським силам потрібно об'єднуватись, а не битися за місце під сонцем сподобання електорату.
на партіях вождизького типу, треба ставити хрест зараз і на завжди!
13.02.2025 08:27 Відповісти
13.02.2025 08:27 Відповісти
Боже, яке кончене (с)
13.02.2025 08:38 Відповісти
13.02.2025 08:38 Відповісти
Прийшов для обєднання всіх демократичних,ліберальних,націоналістичних сил.
Треба перейти крок неприяні один до одного,бо на кону незалежність країни і знову прийдеться чекати чергового падіння імперії(тепер росії),щоб проголосити незалежність
В противному разі,зешобла на вимогу пуйла,пересадить всіх їх лідерів,пройдеться по списках портнова і перетворить країну на сателіт москви.
На тлі ворожнечі дем.сил і тому переміг рос.проект сн.
13.02.2025 08:51 Відповісти
13.02.2025 08:51 Відповісти
прийшов час...
13.02.2025 09:27 Відповісти
13.02.2025 09:27 Відповісти
Не горе, а беззаконие. Преступная власть
13.02.2025 09:30 Відповісти
13.02.2025 09:30 Відповісти
Портнов проти Порошенка.
Що відомо про слідчого, якому доручили посадити екс-президента 12 серпня, 2019, Керівник слідчої групи, яка «опікується» Порошенком,

боровся з Євромайданом і прогримів у корупційному скандалі

Зміна влади в Україні ознаменувалась поверненням колишнього соратника Віктора Януковича Андрія Портнова.

Після п'яти років вимушеної еміграції колишній головний юрист Адміністрації президента тріумфально повернувся.

13.02.2025 09:19 Відповісти
13.02.2025 09:19 Відповісти
ПОРТНОВ имеет достаточно пеструю политическую карьеру.

Он поработал и с Тимошенко, и с Януковичем, и даже теперь имеет хорошие отношения с командой Зеленского.

Бывший заместитель главы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов привлек внимание медиа и общественности не только своим возвращением в Украину после победы на выборах Владимира Зеленского

Уже при новой власти Портнов чувствует себя абсолютно комфортно. Он хоть и не занимает никакой должности в команде и не баллотируется в Раду, но приобщается к принятию решений.

https://argumentua.com/stati/nepokarannoe-zlo-vozvrashchaetsya-i-rastet-kto-takoi-andrei-portnov
13.02.2025 09:31 Відповісти
13.02.2025 09:31 Відповісти
Дно пробите!

ЗЄвлада показала себе у всій "красі!"
13.02.2025 09:49 Відповісти
13.02.2025 09:49 Відповісти
Смотрите!

Мальчик сочиняет прошлое! -

БАЛАШОВ: Генерал Наев нам все сказал ПРО ЗЕЛЕНСКОГО!

https://www.youtube.com/watch?v=dFdY0Q8vkxw

Цього ви ще не знали, дивіться і офігівайте
13.02.2025 10:01 Відповісти
13.02.2025 10:01 Відповісти
Моя особиста думка така, це банальна політична розправа. Тут не треба шукати якихось міфічних знаків. Наш НЕлох зациклився. От і все. Зрештою, що чекати від людини, яку обрали президентом і якому питання економіки роз'яснювали у вигляді коміксів.
13.02.2025 10:01 Відповісти
13.02.2025 10:01 Відповісти
Зараз Порошенко відгребає за те, що, су.а, свого часу спустив в унітаз люстрацію, реформу судової і виконавчої влади. Нехай тепер їсть хоч подавиться. Теж саме чекає і Зе (але він про це, звісно, не здогадується).
13.02.2025 10:07 Відповісти
13.02.2025 10:07 Відповісти
Артамон, не подавися брехом на слона.
13.02.2025 10:38 Відповісти
13.02.2025 10:38 Відповісти
не надо было Пороху в демократию играть в рамках законов, а надо было врать, врать, врать, суды подмять, неугодных забрать в тцк и отправлять на Восток и залить всё чёрным пиаром. Дуракам то всё равно
13.02.2025 11:34 Відповісти
13.02.2025 11:34 Відповісти
РНБО - нарадчий орган, як він може запроваджувати якісь санкції чи щось там ухвалювати? Це функції Верховної Ради яку обирали люди, а хто обирав РНБО?
13.02.2025 10:27 Відповісти
13.02.2025 10:27 Відповісти
Теоретично санкції мають вводитись тільки законом, а РНБО може давати рекомендації, які самі по собі не є нормативним документом, але у шмарклента йуридіческоє абразованіє і папа Саша там викладав.
13.02.2025 10:37 Відповісти
13.02.2025 10:37 Відповісти
Про то й мова, тому всі ті рішення та санкції незаконні.
13.02.2025 10:45 Відповісти
13.02.2025 10:45 Відповісти
Дерьмаки і підляки з "тройкой єфективніх путінскіх глистов" виконують замовлення кремлівського сартірного 3,14дорка, параноїка трупоїда
13.02.2025 11:04 Відповісти
13.02.2025 11:04 Відповісти
Склад РНБО України який ввів неправомірні санкції проти Петра Порошенко. Голова РНБО В. Зеленський. (Бубочька". Литвиненко О. Галущенко Г. Ермак А. (завхоз ОП.) Загородний А.
13.02.2025 11:12 Відповісти
13.02.2025 11:12 Відповісти
Кому війна, а кому боротьба з Порошенком...
13.02.2025 11:22 Відповісти
13.02.2025 11:22 Відповісти
Сторінка 4 з 4
 
 