Зеленський провів засідання РНБО: кожен, хто знищував національну безпеку України та допомагав Росії буде відповідати. ВIДЕО
У вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський розповів про засідання РНБО, яке відбулося 12 лютого.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграмі глави держави.
"Щойно провів засідання РНБО – рішення ухвалене й буде опубліковане завтра. Захищаємо нашу державу та відновлюємо справедливість: кожен, хто знищував національну безпеку України та допомагав Росії, – кожен повинен відповідати. Мільярди, які були зароблені фактично продажем України, українських інтересів, української безпеки, повинні бути заблоковані й повинні працювати на захист України та українців. І це буде. Обов’язково", - розповів Зеленський.
Посилання тут: https://www.facebook.com/watch?v=1144084360688930
https://www.facebook.com/petroporoshenko?__cft__[0]=AZUYDRh8nyB6zZRmyxMSctFDIf397m3QdtG8lNhou-sfXwli-FOLFMTFsrM6kugsLx7vBaMD1Bm7nCN5T6-7OpRfj9b14rs_LNgNV4APuW1uvoyrpqOdJTROpVScGc4YodyBDiTU3ndrHg8G2-Ug74ZAPiugCmJbHBVo7BwEEQiJMqwsClybbHQsv1I3SuO_yIiG3Fb8y2bQZWj8011vnj9NCWZeLla4WzMLoWHMRCg3ACsdmb50bqR-74F9-kQeS-I&__tn__=-UC%2CP-y-R Петро Порошенко
https://www.facebook.com/watch/?v=1144084360688930&__cft__[0]=AZUYDRh8nyB6zZRmyxMSctFDIf397m3QdtG8lNhou-sfXwli-FOLFMTFsrM6kugsLx7vBaMD1Bm7nCN5T6-7OpRfj9b14rs_LNgNV4APuW1uvoyrpqOdJTROpVScGc4YodyBDiTU3ndrHg8G2-Ug74ZAPiugCmJbHBVo7BwEEQiJMqwsClybbHQsv1I3SuO_yIiG3Fb8y2bQZWj8011vnj9NCWZeLla4WzMLoWHMRCg3ACsdmb50bqR-74F9-kQeS-I&__tn__=%2CO%2CP-y-R 46 мин. ·
Це не стало для мене новиною. Я мав усю інформацію про підготовку цієї провокації, але до останнього вірив, що здоровий глузд переможе. Але переміг нездоровий.
Щойно РНБО таки ухвалила антиконституційне, політично мотивоване рішення впровадити проти мене, Петра Порошенка, як проти лідера опозиції та п'ятого Президента санкції з абсолютно незаконними обмеженнями.
У цього злочину є багато співучасників: уся команда Зеленського, Кабінет Міністрів, який нагнули на абсурдне подання, члени його РНБО.
Але замовник, виконавець і підписант один - особисто Зеленський. Лише уявіть сьогодні замість готуватися до надважливих переговорів з Трампом, з міністром фінансів США, з низкою світових лідерів на Мюнхенській конференції він увесь день займався санкціями проти моєї скромної персони.
Він уже «переміг» путіна, зміцнив міжнародну коаліцію, забезпечив армію всім необхідним, здолав корупцію і шукає, куди б ще докласти свої видатні полководські таланти, відкриваючи другий фронт проти держави, починаючи внутрішні політичні чистки.
Сьогодні Зеленський завдав колосального удару по внутрішній єдності, якої наша команда неухильно дотримується з лютого 2022 року і яка є нашою головною зброєю в боротьбі з агресором.
Уся відповідальність за негативні наслідки лягає безпосередньо на нього. Відповідальність за те, що перші три роки президентства він повністю ігнорував проблеми армії, бо «інакше не буде за що будувати дороги». Відповідальність за те, що протягом п'яти місяців перед вторгненням ігнорував усі розвідувальні дані союзників про неминуче вторгнення, не готувався до війни сам, не готував армію і країну, приховував від народу інформацію, яка стосувалася безпеки всіх і кожного. Відповідальність за корупцію під час війни, корупцію в умовах, коли військовим критично нічим воювати і захищати нашу землю. Корупцію на великій крові.
Він шукає, на кого перекласти відповідальність за свої трагічні помилки. Тому розв'язав кампанію звинувачень на адресу західних партнерів. Тому наказав кидати за ґрати бойових командирів. Ну і тут уже без Порошенка - ніяк.
Кінець шостого року президентства - час звітувати за себе, а не валити все на попередника. Питань більше ніж достатньо. І не майте сумнівів: український народ усі їх поставить.
Що далі?
Відповідь - очевидна. Нам треба зберегти державу! Тому Єдність - насамперед навколо Збройних Сил. Завтра я везу чергову партію допомоги. Що мене засмучує найбільше? Це якщо санкції значно ускладнять допомогу мого фонду українській армії, справі, якою наша команда жила всі три роки великої війни. Не хочу говорити сьогодні про гроші. Проте лише дронів ми вже поставили 50 тисяч. А у влади інші пріоритети.
Я не здамся в боротьбі за європейську демократичну Україну. Наша команда не здасться, ніхто і ніщо не змусить нас змінити мою позицію. Це помста за те, що ми єдині не боїмося говорити правду і називати речі своїми іменами.
Але річ не в мені.
Поки мільйони українців відбивають російську агресію вздовж тисяч кілометрів фронту, в глибокому тилу купка можновладців, паразитуючи на воєнному стані, зводить в Україні авторитарний політичний режим, подібний до того, який на росії збудував путін.
Тому моє друге розчарування і занепокоєння: як ця показова демонстраційна зачистка політичного поля позначиться на євроінтеграції. Нам ще треба буде захистити демократію, верховенство права і відповідність України стандартам членства в Євросоюзі.
Саме тому днями я повернувся із закордонного відрядження, хоча мене всі попереджали: що у влади «дах зірвало», про санкції та нові підозри і що краще мені залишатися за кордоном. Це дуже погане дежавю: коли за пару тижнів до великого вторгнення влада займалася Порошенком. І через три роки великої війни, коли нібито мали б порозумнішати, - те саме. Але я маю бути тут, зараз, зі своєю країною і боротися з тими, хто ставить під сумнів її європейське майбутнє та її боротьбу у війні з російським агресором.
Чому вони це роблять? Ненависть, страх і помста. І тому що у них почалися вибори. Не у нас. У влади.
Так, показово, що терористом та екстремістом Порошенка визнав суд владіміра путіна. Тепер його формулювання майже дослівно повторила РНБО Зеленського.
ВИБОРИ !
курви !!!!
Зеленський свідомо керував роззброєнням та послабленням ЗСУ з 2019 по 2022 рік вже під час війни.
Зеленський свідомо керував відведенням ЗСУ з оборонних рубежів та розмінуванням проходів з Криму.
Зеленський свідомо розкрадає бюджетні кошти під час війни.
Зеленський свідомо провалив мобілізацію.
Зеленський свідомо керує бойовими діями так, щоб Україна зазнала поразки.
А держзрадник Порошенко. Ну да...
Хай тепер спробує це Європарламенту пояснити. Особливо після того, як все перелічене вище буде прямо там росказано опозиційними депутатами.
Більше ніяких обмежень та збереження репутації ЗЄ нема.
що, знову фантики "шаленої бджілки" в окопах орків знайшли ?
ЗЄля, брось цю " дохлу кошку" !
Порох тобі НЕ по зубах !
Вже забув як Порох в січні 2022 р. повернувся в Україну ?
можемо нагадати !
і військовий стан НЕ допоможе!
Це той, хто так и не пояснив, що робив в Омані, той хто зупинив ракетну программу, той хто не копав окопи біля Чонгару, а жарив шашлик, той хто фінансував дороги замість вінансування арміі? Це ж він має понести відповідальність, правильно?