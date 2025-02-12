Зеленський провів засідання РНБО: кожен, хто знищував національну безпеку України та допомагав Росії буде відповідати. ВIДЕО

У вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський розповів про засідання РНБО, яке відбулося 12 лютого.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграмі глави держави.

"Щойно провів засідання РНБО – рішення ухвалене й буде опубліковане завтра. Захищаємо нашу державу та відновлюємо справедливість: кожен, хто знищував національну безпеку України та допомагав Росії, – кожен повинен відповідати. Мільярди, які були зароблені фактично продажем України, українських інтересів, української безпеки, повинні бути заблоковані й повинні працювати на захист України та українців. І це буде. Обов’язково", - розповів Зеленський.

