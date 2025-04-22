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Новости Санкции СНБО Санкции против Порошенко
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С 2021 года мы получаем "громкие заголовки" о санкциях, а по факту фигуранты легко обходят эти ограничения, - Bihus.Info. ВИДЕО

Недавно президент Владимир Зеленский наложил санкции на Петра Порошенко, Юрия Бойко и Нестора Шуфрича, однако фигуранты санкционных списков легко обходят ограничения, поскольку настоящего расследования, как и приговоров суда по их деятельности не было.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете Bihus.Info.

"Недавно наложили санкции на Порошенко, Бойко и Шуфрича. Но санкции - это не реальные приговоры, поэтому часть общества справедливо возмущается их уместностью. Действительно ли было что расследовать в их деятельности? Да. Но главное - расследовать и довести дела до приговоров и реальных наказаний. Вместо этого мы с 2021 года получаем "громкие заголовки" о санкциях, а по факту фигуранты санкционных списков легко обходят эти ограничения", - отмечают в Bihus.Info.

В частности, самолет с подсанкционной оффшорки жены экс-главы "Киевгорстроя" в момент наложения санкций отправляется в Швейцарию. Шуфрич задолго до наложения санкций начинает "сбрасывать" семейные активы на других людей. А Бойко вообще лишили только "Героя Украины".

Читайте: Семья нардепа Бойко за время войны приобрела элитных автомобилей на $450 тысяч, - СМИ

Санкции СНБО

12 февраля 2025 года, по данным СМИ, Совет национальной безопасности и обороны принял решение о санкциях против Петра Порошенко.

Впоследствии лидер "ЕС" Порошенко прокомментировал введение против него санкций.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против Порошенко, Жеваго, Коломойского, Боголюбова и Медведчука.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шуфрич, Мураев, Симоненко, Бойко: В санкционный список СНБО вошло 18 человек. СПИСОК

Автор: 

Бойко Юрий (949) Порошенко Петр (19602) санкции (11291) Шуфрич Нестор (953) Бигус (192)


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Топ комментарии
+33
Чекаю на велике розслідування від Бігуса про бізнеси та грошові потоки з тих бізнесів ЗЕ і Ко , та до якого року працювало ото все на території РФ і чи ще працює.
Ну дуууже цікаво дізнатися за ті усі ''фабрики''.
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22.04.2025 00:11
+29
та ви спеціалом поставили Порошенка і бойка в одну строку?
от такі ви розслідувачі-пінкертони...
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22.04.2025 00:27
+27
Та все норм , нічого йому не буде. Служба Безпеки ім. Баканова вже перевиховала Бігуса із продажної шльондри в шльондру по виклику.
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22.04.2025 00:18
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22.04.2025 00:06 Ответить
Російська пропаганда просуває ідею "перехідного уряду" для України: кремль намагається повернути втікачів через політичні маніпуляції.
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22.04.2025 00:07 Ответить
А у нас сейчас какое правительство! ?
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22.04.2025 00:24 Ответить
У нас СТАБИЛЬНОЕ!) Никуда не переходит....
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22.04.2025 11:17 Ответить
Зеленський, як був московським виконавцем в Україні, так, з цим лайном прутінським, він і завершить, свій життєвий шлях!
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22.04.2025 00:07 Ответить
А взагалі накладати санкції превентивно за бажанням недодиктатора ЗЄ без доведення у суді злочину - це норм?

То так і проти Бігуса можна санкції ввести.
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22.04.2025 00:09 Ответить
Та все норм , нічого йому не буде. Служба Безпеки ім. Баканова вже перевиховала Бігуса із продажної шльондри в шльондру по виклику.
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22.04.2025 00:18 Ответить
як можна карати превентивно ?

Володимир Олександрович, Ви, звісно, далеко НЕ Вишинський, але маєте ж юридичні корочки

.
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22.04.2025 05:58 Ответить
Щоб довести усім, що Вова не тупий - тато купив йому "корочки" юриста того смамого ВИШу, де працює сам... Однак Вова так і залишився ТУПИМ... Бо естрада розуму не додає - тільки надає нахабства і пихатості...
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22.04.2025 06:29 Ответить
"... далеко НЕ Вишинський ..."

Поки що не Вишинський...
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22.04.2025 09:58 Ответить
А, накладати санкції на своїх громадян - то з якої юридичної оперети?
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22.04.2025 11:18 Ответить
Чекаю на велике розслідування від Бігуса про бізнеси та грошові потоки з тих бізнесів ЗЕ і Ко , та до якого року працювало ото все на території РФ і чи ще працює.
Ну дуууже цікаво дізнатися за ті усі ''фабрики''.
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22.04.2025 00:11 Ответить
Щаз! Бігус скоріше ще одне "розслідування" про Порошенко проведе. Кого на цей раз засліпить? Дроноводів? Артилеристів? Чи знов ППО?
Падло! Воно ще за "Свинарчуків" не відповіло - журнашлюшка по виклику!..
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22.04.2025 11:07 Ответить
Пока опзж, голосует так как надо ермаку, никаких реальных санкций не будет.
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22.04.2025 00:16 Ответить
вибори 🤡 в Україні 19р...перетворили українську державу, на поганий театр жахів , без антракту ...
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22.04.2025 00:22 Ответить
і в туалет черга...
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22.04.2025 00:28 Ответить
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22.04.2025 00:36 Ответить
І Бігус приклався до тієї справи.
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22.04.2025 07:33 Ответить
та ви спеціалом поставили Порошенка і бойка в одну строку?
от такі ви розслідувачі-пінкертони...
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22.04.2025 00:27 Ответить
так бігуси з потрохами продались владі бені, а потім ЕрЗе, "працюють" тільки по замовленню.
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22.04.2025 00:48 Ответить
Бігусятіга це ж медіашльондри за викликом.
Колись з великого нікуя роздули Свинарчуків.
А тепер коли крадуть вже десятками мільярдів і на справжній крові - набрали в рот гімна і вряди-годи видають шось про дрібних кишенькових злодіїв-шісток влади.
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22.04.2025 01:02 Ответить
Бігус,ти вже догавкалось у 19-му році перед виборами проти Порошенка,що зараз маємо таку біду.Зажди,тебе,надіюсь,візьмуть за матню,за підіграванню одному з кандидатів.І чому ти не в армії,великий правдолюб,чи гонорару за свої розслідування хватило,щоб відкосячити?
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22.04.2025 00:58 Ответить
В ЗСУ є такі підрозділи, в яких безпечніше ніж на гражданці. Наприклад, згадай, як Насіров рвався в сапери при Генштабі. Не сумнівайся, Бігус - саме там і "сложить". Чи прислужує... адже курви і медіахвойди потрібні кожній будь-якій владі.
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22.04.2025 01:13 Ответить
занадто толерантним був в свій чяс Порох,
і знав же, шо це зелене цуценя з його підшавками його перегавкає,
але зробив вибори як треба - за це і пошана.
все вернеться і прикладники історії перепишуть і бубу там назвуть тим чим він є - лайном.
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22.04.2025 01:10 Ответить
То назовут антисемитьизмом, бо есть такой закон нынче в Украине. Нельзя называть лайно лайном, если оно правильной национальности.
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22.04.2025 09:47 Ответить
Зешепіто і санкції поняття несопоставимі...
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22.04.2025 04:34 Ответить
які санкції ?

для покарання громадян України є кримінальний кодекс та суд

.
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22.04.2025 06:01 Ответить
БІГУС отримав повістку - вибори , кого вони не пустять, картинка яскрава! По ліву й пап праву руку від ЛІДОРА. Мало того - Шуфрича й Бойко ще можуть потерпіти, а от Пороху - рекомендують ховатися як Фірташ , в Австрії? А чому не як Бєня, за пазухою Малюка? Арахамія там всього уже порєшалив, як неяк теж був з Порохом колись... ПАСКУДИ ПАСКУДНІ ЗЕЛЕНОБОЛОТЯНІ ********* ПРиахметівського розливу.
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22.04.2025 05:35 Ответить
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22.04.2025 07:27 Ответить
Бігус що вже кінцево обісрався?
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22.04.2025 07:34 Ответить
Цей підар бігусний ще живий??
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22.04.2025 07:41 Ответить
Клятий Порошенко далі допомагає військовим, санкції не працюють!
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22.04.2025 07:43 Ответить
Санкції придумали щоб по справжньому їх ввести лише проти Порошенка. З превентивною метою. Поза будь яким законодавством. Останній такий випадок спостерігався в Британії в1200 якомусь році
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22.04.2025 07:45 Ответить
Концессіонерів-санкціонерів на мило, а краще - на шибеницю!!!
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22.04.2025 07:54 Ответить
Обрали квартальну нікчему, яка втянула Україну в велику війну, сотні тисяч убитих, розорена країна, корупція, розкрадання військового бюджету і рейтинги зашкалюють. Люди вам пороблено?
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22.04.2025 07:58 Ответить
"З 2021 року ми отримуємо "гучні заголовки" про санкції", - адже прибутку від торгівлі ще ніхто не скасовував.
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22.04.2025 08:07 Ответить
Як казав о Бендер
Якщо є закон то є мінімум п'ять способів як його обійти
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22.04.2025 08:16 Ответить
Не було ще справжнього розслідування походження бігусінфо,його роль у проходженні іноземного проекту сн на вершину.
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22.04.2025 08:50 Ответить
О,виліз шавка Бігус,значить точно скоро вибори. Як це потрібно впасти так низько,за гроші на все здатні. Ну Порох не святий--однозначно,але поставити його поряд з тими особами,ну знаєте!! Я, кожен день бачу, скільки допомоги надали ВСУ Бойко ,Шуфрич, Тимошенко,Коломойський і інші,то воно конечно,що ні Порох,ні Ахметка ВСУ не допомагають,тільки грабують і розкрадають всі досягнення Зе!!! Пропоганда в дії,готуємось до нової партії шашликів,м*ясо ще залишилось!!!
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22.04.2025 08:58 Ответить
Бігус - г# ндон...
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22.04.2025 09:00 Ответить
Хто б ще тих бігусів порозслідува, бо щось мені здається що ті розслідувачі за бабосики можуть будь яке лайно та брехню видати за правду без будь яких перевірок
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22.04.2025 09:19 Ответить
Розслідувач ********* не задоволений, що Порошенко не на нарах. Нема сечі це терпіти!
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22.04.2025 09:29 Ответить
Хто б ще реально наклав санкції на цю хвойду, дєніску....
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22.04.2025 11:16 Ответить
бігус те ще гівно, але вже зелене. про зельону шлльондру провести рослідування не буде?
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22.04.2025 14:02 Ответить
 
 