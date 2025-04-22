С 2021 года мы получаем "громкие заголовки" о санкциях, а по факту фигуранты легко обходят эти ограничения, - Bihus.Info. ВИДЕО
Недавно президент Владимир Зеленский наложил санкции на Петра Порошенко, Юрия Бойко и Нестора Шуфрича, однако фигуранты санкционных списков легко обходят ограничения, поскольку настоящего расследования, как и приговоров суда по их деятельности не было.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете Bihus.Info.
"Недавно наложили санкции на Порошенко, Бойко и Шуфрича. Но санкции - это не реальные приговоры, поэтому часть общества справедливо возмущается их уместностью. Действительно ли было что расследовать в их деятельности? Да. Но главное - расследовать и довести дела до приговоров и реальных наказаний. Вместо этого мы с 2021 года получаем "громкие заголовки" о санкциях, а по факту фигуранты санкционных списков легко обходят эти ограничения", - отмечают в Bihus.Info.
В частности, самолет с подсанкционной оффшорки жены экс-главы "Киевгорстроя" в момент наложения санкций отправляется в Швейцарию. Шуфрич задолго до наложения санкций начинает "сбрасывать" семейные активы на других людей. А Бойко вообще лишили только "Героя Украины".
Санкции СНБО
12 февраля 2025 года, по данным СМИ, Совет национальной безопасности и обороны принял решение о санкциях против Петра Порошенко.
Впоследствии лидер "ЕС" Порошенко прокомментировал введение против него санкций.
Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против Порошенко, Жеваго, Коломойского, Боголюбова и Медведчука.
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То так і проти Бігуса можна санкції ввести.
Володимир Олександрович, Ви, звісно, далеко НЕ Вишинський, але маєте ж юридичні корочки
.
Поки що не Вишинський...
Ну дуууже цікаво дізнатися за ті усі ''фабрики''.
Падло! Воно ще за "Свинарчуків" не відповіло - журнашлюшка по виклику!..
от такі ви розслідувачі-пінкертони...
Колись з великого нікуя роздули Свинарчуків.
А тепер коли крадуть вже десятками мільярдів і на справжній крові - набрали в рот гімна і вряди-годи видають шось про дрібних кишенькових злодіїв-шісток влади.
і знав же, шо це зелене цуценя з його підшавками його перегавкає,
але зробив вибори як треба - за це і пошана.
все вернеться і прикладники історії перепишуть і бубу там назвуть тим чим він є - лайном.
для покарання громадян України є кримінальний кодекс та суд
.
Якщо є закон то є мінімум п'ять способів як його обійти