С 2021 года мы получаем "громкие заголовки" о санкциях, а по факту фигуранты легко обходят эти ограничения, - Bihus.Info. ВИДЕО

Недавно президент Владимир Зеленский наложил санкции на Петра Порошенко, Юрия Бойко и Нестора Шуфрича, однако фигуранты санкционных списков легко обходят ограничения, поскольку настоящего расследования, как и приговоров суда по их деятельности не было.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете Bihus.Info.

"Недавно наложили санкции на Порошенко, Бойко и Шуфрича. Но санкции - это не реальные приговоры, поэтому часть общества справедливо возмущается их уместностью. Действительно ли было что расследовать в их деятельности? Да. Но главное - расследовать и довести дела до приговоров и реальных наказаний. Вместо этого мы с 2021 года получаем "громкие заголовки" о санкциях, а по факту фигуранты санкционных списков легко обходят эти ограничения", - отмечают в Bihus.Info.

В частности, самолет с подсанкционной оффшорки жены экс-главы "Киевгорстроя" в момент наложения санкций отправляется в Швейцарию. Шуфрич задолго до наложения санкций начинает "сбрасывать" семейные активы на других людей. А Бойко вообще лишили только "Героя Украины".

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Санкции СНБО

12 февраля 2025 года, по данным СМИ, Совет национальной безопасности и обороны принял решение о санкциях против Петра Порошенко.

Впоследствии лидер "ЕС" Порошенко прокомментировал введение против него санкций.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против Порошенко, Жеваго, Коломойского, Боголюбова и Медведчука.

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