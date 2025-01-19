Шуфрич, Мураев, Симоненко, Бойко: в список санкций СНБО вошли 18 человек
Сегодня президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО по санкциям.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Указ президента Украины №38/2025
В частности, на сайте главы государства опубликован указ президента Украины №38/2025 о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 января 2025 года "О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".
"В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю:
- Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 января 2025 года "О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" (прилагается).
- Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности
и обороны Украины, введенного в действие настоящим указом, возложить на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
- Этот указ вступает в силу со дня его опубликования", - говорится в указе.
Всего в санкционном списке 18 украинских и российских граждан, среди которых нардеп Нестор Шуфрич, экс-заместитель главреда пророссийского издания "Страна" Светлана Крюкова, экс-нардеп Евгений Мураев, экс-лидер запрещенной Компартии Петр Симоненко, экс-нардеп Олег Волошин.
Кроме того, согласно списку, в отношении нардепа Юрия Бойко применено только лишение государственных наград.
Полный список лиц
- Шуфрич Нестор Иванович
- Горохов Евгений Васильевич
- Байсаров Леонид Владимирович
- Однораленко Александр Анатольевич
- Литвинов Леонид Федорович
- Мураев Евгений Владимирович
- Волошин Олег Анатольевич
- Симоненко Петр Николаевич
- Григоришин Константин Иванович
- Карякин Сергей Александрович
- Рублева Ружена Анатольевна
- Писарев Вадим Яковлевич
- Резник Илья Рахмиельович
- Герелло Василий Георгиевич
- Башмет Юрий Абрамович
- Садовничий Виктор Антонович
- Крюкова Светлана Валентиновна
- Бойко Юрий Анатольевич
Ці зіркові тандеми під захистом та опікою Зеленського.
Він самовільно(адже ніхто офіційно не давав) перебрав на себе функції глави держави,глави кабміну,глави парламенту.
Та,про що мова? Він сам на себе не буде класти санкції.
Скільеи синів тих що зараз при владі воює..?!)
Тільки не зелені висєри "він все вкрав!", а по справі.
А з чого у вас вийшло таке умозаключєніє ? Де в тому логіка ?
Поясніть
Яника отара забула за рік, а Пороха будете і ви , і московити пам'ятати ще років триста, як Мазепу...
А хтось у світі писав що саме в цьому наша ганьба, а не в тому що влада мародерить державу?
Он, в Касянова сьогодні перегрів: як почитав наші коменти в своїх блогах - одразу вимкнув функцію дозволу коментувати
А по факту ті " санкції" залишаться лише на папері...
ну хоть какае-то динамика перед 20 января, хоть какие-то действия, которые должны были быть сделаны ранее.
Чесно, не розумію я цього інфантилізму. Один день в мережі істерика: «Кляті зелені готують санкції проти Порошенка!»
На другий : «Нарешті санкції проти Бойка-Шуфрича!»
Просто засвойте собі: санкції проти громадян України застосовувати незаконно, принаймні до тих, хто знаходиться всередині країни. Якщо вони порушили закон, для покарання цих людей існує цілий Кримінальний Кодекс і суди, а не оця безумна президентська *****, в яку можна вписати будь-кого й будь-коли без елементарного права себе захистити.
Санкційна активність має, переважно, піарну мету - народ хоче крові, а правоохоронці не здатні йому її дати в рамках закону. Хоча іноді, звичайно, там присутня й «бізнесова» складова.
Сподіваюся, за це знущання з Конституції Зеленський з командою отримають додатковий розділ у обвинувальні акти.
https://x.com/leusenko1
Олег Леусенко
https://x.com/leusenko1
@leusenko1
https://x.com/leusenko1/status/1881054806548382178
Зеленський імітує "санкції" проти депутатів Бойка, Шуфрича і Крюкової, "які працюють на рф, перейшли на сторону ворога". Смішно! Зграя Бойка/Шуфрича в коаліції з фракцією "слуг" Зеленського. А слабо, щоб фракція СН позбавила Бойка і Шуфрича мандатів? Слабо. Бо вони поплічники ЗЕ.
Поплічник кремлівського режиму Георгіца вже в домашньому халаті сміявся, що його визивали на якусь там співбесіду, замість того щоб на колінах благати пощади як це було під час минулих війн.
Все так змішали. Я розумію, папір все витримає але давай без цього всесильного я сказав, я видав, я затвердив, я підписав. Немарнуйте часу на цю тоталитарну маячню.
Садіть і все, без цього око замилування. Хім завод теж під санкціями був, але там ваші прокладки на прізвище Веселий.