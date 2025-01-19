РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10011 посетитель онлайн
Новости
20 729 161

Шуфрич, Мураев, Симоненко, Бойко: в список санкций СНБО вошли 18 человек

Санкції РНБО

Сегодня президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО по санкциям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Указ президента Украины №38/2025

В частности, на сайте главы государства опубликован указ президента Украины №38/2025 о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 января 2025 года "О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

"В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю:

  1. Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 января 2025 года "О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" (прилагается).
  2. Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности
    и обороны Украины, введенного в действие настоящим указом, возложить на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
  3. Этот указ вступает в силу со дня его опубликования", - говорится в указе.

Читайте также: Зеленский подписал указ о санкциях СНБО: Блокирование пропагандистов и предателей, лишение государственных наград. ВИДЕО

Всего в санкционном списке 18 украинских и российских граждан, среди которых нардеп Нестор Шуфрич, экс-заместитель главреда пророссийского издания "Страна" Светлана Крюкова, экс-нардеп Евгений Мураев, экс-лидер запрещенной Компартии Петр Симоненко, экс-нардеп Олег Волошин.

Кроме того, согласно списку, в отношении нардепа Юрия Бойко применено только лишение государственных наград.

Полный список лиц

  1. Шуфрич Нестор Иванович
  2. Горохов Евгений Васильевич
  3. Байсаров Леонид Владимирович
  4. Однораленко Александр Анатольевич
  5. Литвинов Леонид Федорович
  6. Мураев Евгений Владимирович
  7. Волошин Олег Анатольевич
  8. Симоненко Петр Николаевич
  9. Григоришин Константин Иванович
  10. Карякин Сергей Александрович
  11. Рублева Ружена Анатольевна
  12. Писарев Вадим Яковлевич
  13. Резник Илья Рахмиельович
  14. Герелло Василий Георгиевич
  15. Башмет Юрий Абрамович
  16. Садовничий Виктор Антонович
  17. Крюкова Светлана Валентиновна
  18. Бойко Юрий Анатольевич

Санкції РНБО

Автор: 

Бойко Юрий (950) санкции (11771) Симоненко Петр (1643) СНБО (4462) Шуфрич Нестор (954) Мураев Евгений (142)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+49
портнова щось там не бачу
показать весь комментарий
19.01.2025 16:11 Ответить
+43
Яка блискавична швидкість
показать весь комментарий
19.01.2025 16:06 Ответить
+37
Потртнов , найліпший дружбан Татарова і дЕрмака ,
а всі вони під дахом ЗепреЗедента ,
ось так
показать весь комментарий
19.01.2025 16:17 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
А почему шуфрич в списке, а не в тюрьме?
показать весь комментарий
19.01.2025 18:09 Ответить
Он щас в СИЗО вообще-то
показать весь комментарий
19.01.2025 19:08 Ответить
СИЗО - это не тюремное заключение со сроком по приговору суда.
показать весь комментарий
20.01.2025 09:31 Ответить
а суркис где тот кто голосует за антиукраинские законы в ВР??!
показать весь комментарий
19.01.2025 18:16 Ответить
А де Портнов?
показать весь комментарий
19.01.2025 18:20 Ответить
Але не Тадеєв-Єрмак, Портнов-Татаров, Сивкович-Гетманцев, Деркач-Галущенко.

Ці зіркові тандеми під захистом та опікою Зеленського.
показать весь комментарий
19.01.2025 18:31 Ответить
Три роки великої війни, співпраця "слуг урода" з залишками зека і тут ішак прозрів та почав"боротьбу". А де ж ти чмо було до цього часу. Ішак сподівається, що то йому якось поможе втриматись при владі.
показать весь комментарий
19.01.2025 18:32 Ответить
Чем бы детя не тешилось , абы не забереминило. Толку это этого ?
показать весь комментарий
19.01.2025 18:38 Ответить
А за шо це буратінка на юру башмєта наїхав? Чи не за те, що той грає руками на альті, а сам--прутнем на піаніно?
показать весь комментарий
19.01.2025 18:39 Ответить
Башмет підтримує ***** у війні проти України ще з 2014року.
показать весь комментарий
19.01.2025 21:04 Ответить
Так на московії таких підх#йловників знаєте скільки? Мільйон з гаком! То чому тоді вони не у списку? Де логіка?
показать весь комментарий
19.01.2025 21:44 Ответить
Де санкції на єрмака?
Він самовільно(адже ніхто офіційно не давав) перебрав на себе функції глави держави,глави кабміну,глави парламенту.
Та,про що мова? Він сам на себе не буде класти санкції.
показать весь комментарий
19.01.2025 18:40 Ответить
при тому що фактично влада пересиділа весь законний термін, виходить країною керує секретар вже рік протермінованого президента
показать весь комментарий
19.01.2025 19:53 Ответить
Ніхто не звернув уваги, що зрадники з числа слуг урода (окрім Портнова) також відсутні в цьому списку? Ну, наприклад, Євген Шевченко, шконка якого поруч з Шуфричем. І ним список зрадників не вичерпується. в Монако там цілий батальйон розквартирувався
показать весь комментарий
19.01.2025 18:41 Ответить
І до Петра підбераються через синочків ухилянтів
показать весь комментарий
19.01.2025 18:45 Ответить
А що лише у Петра такі є..?!)
Скільеи синів тих що зараз при владі воює..?!)
показать весь комментарий
19.01.2025 19:42 Ответить
ну це значить шо сини президента країни (навіть екс президента) і олігарха ховаються за кордоном і це в той час як країна стоїть на грані знищення..чому не захищають країну та статки батька а воліють шоб це робили ті кого їх батько грабував з дружками своїми
показать весь комментарий
19.01.2025 21:27 Ответить
Есть частичная правда, но Порошенко внес в оборону столько средств, что не сообщалось и сотой части средств тех, которых вы защищаете. Где-то писали, что ермак, подоляк и вся банда привезла на фронт геликоптеры, мавики, генераторы и т.д.? Зато было, что разворовали миллиарды на приобретении вооружений, а это были друзья этой банды.
показать весь комментарий
20.01.2025 08:11 Ответить
У вісімдесят девьять, чого уж там )
показать весь комментарий
20.01.2025 08:37 Ответить
Ти краще порахуй, кіко Порошенко особисто, його фонд та корпорація Рошен витратила на допомогу ЗСУ, ну якщо вумний, звичайно. А рахувати чужі гроші, то кугутам оставь )
показать весь комментарий
20.01.2025 08:56 Ответить
У 82 рази, інфа перевірена ще з 2019 року ...
показать весь комментарий
20.01.2025 09:18 Ответить
А кого саме він пограбував, і як саме? Можна подробиці - з документами, доказами.. Висновки суду, наприклад.
Тільки не зелені висєри "він все вкрав!", а по справі.
показать весь комментарий
21.01.2025 18:24 Ответить
То це синочки Порошенка заважають перемозі, а не відморозки єрмака і зради зеленського
А з чого у вас вийшло таке умозаключєніє ? Де в тому логіка ?
Поясніть
показать весь комментарий
19.01.2025 19:51 Ответить
Де логіка питаєте ??? в тому шо сини президента втекли і ховаються це ганьба на вессь світ
показать весь комментарий
19.01.2025 21:29 Ответить
Цікаво, а де синки, зяті , внуки інших президентів України...напевно, всі в окопах, а доньки в медчастинах на передовій?

Яника отара забула за рік, а Пороха будете і ви , і московити пам'ятати ще років триста, як Мазепу...
показать весь комментарий
20.01.2025 09:23 Ответить
То він уже президент, а не екс-президент.
А хтось у світі писав що саме в цьому наша ганьба, а не в тому що влада мародерить державу?
показать весь комментарий
20.01.2025 11:57 Ответить
елементарно! Все може бути в таких передових моделях!
Он, в Касянова сьогодні перегрів: як почитав наші коменти в своїх блогах - одразу вимкнув функцію дозволу коментувати
показать весь комментарий
19.01.2025 18:51 Ответить
Публічно вихвалятись своєю скотською поведінкою, через яку з людиною не хочуть мати справу, буде істота з порушеною психікою, деформованою мораллю і проблемами з ментальним здоров'ям. Касьянов правильно зробив, позбавивши моральних виродків можливості розкидати свою отруту по коментарях, нехай самі переробляють свою жовч. Смачного
показать весь комментарий
20.01.2025 09:18 Ответить
Некомпетентний баран з некомпетентними сценаристами. Санкції вводяться по відношенню до іноземців, або іноземних компаній. До яких руки короткі дотягнутись, і яким плювати на внутрішні суди країн. А до своїх не санкції вводять, а кримінальну справу починають, а не шоу. Бо якщо санкції є за що вводити, значить щось порушили.
показать весь комментарий
19.01.2025 19:02 Ответить
Уся надія що співвітчизники цього не знають.
показать весь комментарий
19.01.2025 20:22 Ответить
Санкції проти власних громадян означають, що суди вже не працюють, а запроваджувати пряму диктатуру корумпованій владі ще сцикотно, хоча і дуже хочеться.
показать весь комментарий
19.01.2025 22:10 Ответить
Цікаво як довго ще Україна витримає цю ЗЕклоунаду???
показать весь комментарий
19.01.2025 19:27 Ответить
То так,підняти інформаційну хвилю...
А по факту ті " санкції" залишаться лише на папері...
показать весь комментарий
19.01.2025 19:40 Ответить
Політика Зеленого шашлычника прям радует. Если некоторые активы Медведчука за месть казны пошли партнеру и фунту Ермака Колюбаеву. Зеленский со своим коррупционным окружением делать ничего не будет, его все устраивает, вспомните как всем ОП спасали рядового Татарова, который шил дела на активистов майдана при Януковиче, рядового Резникова, Резниченко-Хланту, Трухина, Баканова, главная налоговичка Киева Датий, сейчас на подходе спасение рядового Князева, и оставили правки Лозового в действии яркий тому пример, а также освобождение и мобилизация мелких коррупционеров а эти дермаки и татаровы выстроили коррупционную вертикаль, которую президента устраивает, ни кто не видит как Дерьмак с Татаровым уберегли от санкций некоторые активы Медведчука и Кушнира (Киевгорстрой), а именно 2 частных самолета, а также некоторые активы Медведчука были переписаны на фунта Ермака - Колюбаева (https://www.epravda.com.ua/news/2023/01/24/696280/) , так же как и ничего не будет с любителями русского мира ОПЗЖ, они же Видновлення Украины, для примера главный столичный региАнал депутат Столар проживающий по 10 месяцев в году в Монако спокойно продает свой 33 этажный бизнес-центр в Киеве за 100 миллионов долларов (https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/12/1/707251/) и свою усадьбу 1000 метров на гектаре земли в столице за 6 миллионов долларов ( https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-dom-kiev-darnitskiy-zavalnaya-ulitsa-23616252.html?utm_medium=referral&utm_source=flatfy.ua&utm_term=391711888 ), вот она пропасть и контраст. Раньше Зеленский с кварталом обслуживал региАналов как шоумен, а сейчас обслуживает их как политик, а мы на дроны донатим пока Арахамия раскидывает в покер с завхозом Януковича Кравцем в логове региАналов в ресторане Ишак (были зафиксированы на камеру журналистом УП Ткачем https://www.youtube.com/watch?v=d0Y-ss-qVT4 ), это тот Кравец у которого и его семьи забрали вид на жительство в Литве за связи и лояльность с русскими (https://www.rbc.ua/ukr/news/litva-vignala-*******-kolishnogo-soratnika-1713879452.html ) а сын Кравца являясь замом главы постоянной земельной комиссии в Киев совете распоряжается столичной землей, пока наши пацаны воюют за каждую посадку, а друг Кравца региАнал и глава Киевгорстроя Кушнир побрил с женой холдинг на миллиарды (Для примера пару судебных решений Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83200613/?fbclid=IwAR0hExZHM6E3A1MMiTfKCoDxajxWoeue0S65CGUU_ATKDSh7rxjQWo_cZwU ) ( https://opendatabot.ua/court/91562437-d78eb2276742956613b3e1279df9b15a?fbclid=IwAR0h_rB5KdLxZGXzA0kD4mEVafdkfXGpTSqdB9FoHShGePBittUcTmSyNDE ), ( https://court.opendatabot.ua/cause/752%2F17629%2F20?fbclid=IwAR1UY8VGNwQCGoC-aQw7xMNDl6y1uNfulbVo45ZCkdGqgcaqPLwhOgya7Ec ) ( https://opendatabot.ua/court/92270101-94db190dcf1a1c788d8163c52069f410?fbclid=IwAR1wa9P18tFEOaffc4B9NrCAnoM3f7gjqn_XtYCaWKRY2ZpkBmibJ4B33SM ), ну тут на спиленное бабло Кушниры купили усадьбу за 20 млн евро ( https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/07/3/7409693/ ) а тут Кушниры с Кравцем немного подвывели и вложились в бизнес центры в Европе ( https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-kravets-kushnir-vilnius/31119951.html ) и сейчас разворованный Кушниром Киевгорстрой просит у кабмина 2 миллиарда гривен, которые очень нужны для нужд армии, Имеем на схемах все тех же прихвостней Януковича и его главы администрации Левочкина под крышеванием Дерьмака с Татаровым. А вот свежее видео где вся 5 колона регианалов (опзж, видновлення Украины) собрались вместе с Бакановым на дне рождении у Суркиса https://www.youtube.com/watch?v=0kBrjyRvqio . Когда партнер схемщиков регианалов Баканов ответит за что под его руководством в центре Киева сотрудники СБУ убили переговорщика от Украины сотрудника ГУР Киреева? А вы удивляетесь деткам этой 5 колоны на мэрсах в центре Киева с песнями я русский шамана
показать весь комментарий
19.01.2025 19:49 Ответить
Тепер ці громадяни можуть отримати пожиттєвий оплачуваний притулок у якійсь Швейцарії.
показать весь комментарий
19.01.2025 19:59 Ответить
Не читав коментарів, то можливо повторюся, хоча це всі великі скотиняки, але чому президент чи РНБО підміняють суди? де це записано в Конституції? Невже не можна ці речі вирішити через суд?
показать весь комментарий
19.01.2025 20:14 Ответить
Да здравствует самый гуманный суд! Привет от Князева
показать весь комментарий
19.01.2025 20:34 Ответить
Імітація бурхливої діяльності.Такі дії потрібно було робити кілька років тому. Таке враження, що він щойно усвідомив, що це потрібно робити. Але дійсно робити, а не займатися окозамилюванням. Швидше за все готуються до виборів, i "вовина тясяча",i пiдвищення зарплатнi вчителям, його хайповий стиль по спілкуванню із лідерами країн ЄС, щоб сподобатись людям,і така активна робота антикорупційних органів..
показать весь комментарий
19.01.2025 20:19 Ответить
Правильный, но запоздалый шаг. Но незаслуженно забыт храбрый портняжка
показать весь комментарий
19.01.2025 20:27 Ответить
оно не президент...
показать весь комментарий
19.01.2025 20:46 Ответить
"На западном фронте без перемен",
ну хоть какае-то динамика перед 20 января, хоть какие-то действия, которые должны были быть сделаны ранее.
показать весь комментарий
19.01.2025 21:01 Ответить
*****, скоро всім блатним замість термінів будуть санкції вводити.
показать весь комментарий
19.01.2025 21:14 Ответить
Почему эти еще живы и остальные ********** на черешне?
показать весь комментарий
19.01.2025 22:09 Ответить
Karl Volokh

Чесно, не розумію я цього інфантилізму. Один день в мережі істерика: «Кляті зелені готують санкції проти Порошенка!»

На другий : «Нарешті санкції проти Бойка-Шуфрича!»

Просто засвойте собі: санкції проти громадян України застосовувати незаконно, принаймні до тих, хто знаходиться всередині країни. Якщо вони порушили закон, для покарання цих людей існує цілий Кримінальний Кодекс і суди, а не оця безумна президентська *****, в яку можна вписати будь-кого й будь-коли без елементарного права себе захистити.

Санкційна активність має, переважно, піарну мету - народ хоче крові, а правоохоронці не здатні йому її дати в рамках закону. Хоча іноді, звичайно, там присутня й «бізнесова» складова.

Сподіваюся, за це знущання з Конституції Зеленський з командою отримають додатковий розділ у обвинувальні акти.
показать весь комментарий
19.01.2025 22:21 Ответить
Санкції на агентів впливу замість посадок, то типу як ембарго на слюсаря.
показать весь комментарий
19.01.2025 23:22 Ответить
https://x.com/leusenko1



https://x.com/leusenko1

Олег Леусенко



https://x.com/leusenko1

@leusenko1


https://x.com/leusenko1/status/1881054806548382178

Зеленський імітує "санкції" проти депутатів Бойка, Шуфрича і Крюкової, "які працюють на рф, перейшли на сторону ворога". Смішно! Зграя Бойка/Шуфрича в коаліції з фракцією "слуг" Зеленського. А слабо, щоб фракція СН позбавила Бойка і Шуфрича мандатів? Слабо. Бо вони поплічники ЗЕ.
показать весь комментарий
19.01.2025 23:34 Ответить
яке гівно
показать весь комментарий
19.01.2025 23:35 Ответить
Пройшло 3 роки війни і тут такий жах для спільників кремлівського режиму, санкції, які заборонять їм купувати чай і каву, а під час минулих війн таких розстрілювали без суду.
Поплічник кремлівського режиму Георгіца вже в домашньому халаті сміявся, що його визивали на якусь там співбесіду, замість того щоб на колінах благати пощади як це було під час минулих війн.
показать весь комментарий
19.01.2025 23:40 Ответить
Нарешті. Єдьтє на родіну, паскуди *****
показать весь комментарий
20.01.2025 00:09 Ответить
Судити негодні, а ставці більше робити немає чого (отжим за будь-якої можливості).
Все так змішали. Я розумію, папір все витримає але давай без цього всесильного я сказав, я видав, я затвердив, я підписав. Немарнуйте часу на цю тоталитарну маячню.
Садіть і все, без цього око замилування. Хім завод теж під санкціями був, але там ваші прокладки на прізвище Веселий.
показать весь комментарий
20.01.2025 01:39 Ответить
Це часом не той шуфрич,якому суд дозволив виконувати депутатські повноваження?
показать весь комментарий
20.01.2025 05:39 Ответить
колись згине зелена ******** як роса на сонці і знімуть зелені окуляри ********* і будуть карні справи і будуть суди і будуть конфіскаціі нажитого ..нєпосільним.. трудом
показать весь комментарий
20.01.2025 06:35 Ответить
Ну это филькина грамота на 6 году для отупевших зелеДрочеров, где портнов, баКланов, верещюк, кивалов с багуслаевым ....
показать весь комментарий
20.01.2025 08:22 Ответить
Санкції??? А де кримінальні справи??? Санкції на Шуфрича , Бойко , а вони сидять у Верховній раді і приймають закони для України? Це як ???
показать весь комментарий
20.01.2025 09:14 Ответить
Страница 2 из 2
 
 