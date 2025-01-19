Шуфрич, Мураев, Симоненко, Бойко: в список санкций СНБО вошли 18 человек

Сегодня президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО по санкциям.

В частности, на сайте главы государства опубликован указ президента Украины №38/2025 о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 января 2025 года "О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

"В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю:

Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 января 2025 года "О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" (прилагается). Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности

и обороны Украины, введенного в действие настоящим указом, возложить на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Этот указ вступает в силу со дня его опубликования", - говорится в указе.

Всего в санкционном списке 18 украинских и российских граждан, среди которых нардеп Нестор Шуфрич, экс-заместитель главреда пророссийского издания "Страна" Светлана Крюкова, экс-нардеп Евгений Мураев, экс-лидер запрещенной Компартии Петр Симоненко, экс-нардеп Олег Волошин.

Кроме того, согласно списку, в отношении нардепа Юрия Бойко применено только лишение государственных наград.

