Зеленский подписал указ о санкциях СНБО: Блокирование пропагандистов и предателей, лишение государственных наград. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский подписал указ, который придает силу решению СНБО по санкциям.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Только что подписал указ, который придает силу решению СНБО о санкциях. Блокируем пропагандистов, которые работают на Россию, лиц, перешедших на сторону врага, и тех, кто помогает России продолжать войну. Также продолжаем лишать государственных наград - звания Герой Украины заслуживают только те, кто действительно жизнь посвящает Украине", - заявил Зеленский.

Также он сообщил, что сейчас готовятся и новые санкционные решения, которые будут вскоре.

Зеленский Владимир (21697) санкции (11771) СНБО (4462)
Топ комментарии
+23
дякую ..поригав
19.01.2025 15:31 Ответить
+19
19.01.2025 15:17 Ответить
+16
Хоча б під шуміху Цензор не прикрили.
19.01.2025 15:13 Ответить
а нафтопровід?
19.01.2025 15:09 Ответить
Хоча б під шуміху Цензор не прикрили.
19.01.2025 15:13 Ответить
Цензору вже потрібно подавати новини на своєму каналі на Ютубе.
19.01.2025 15:18 Ответить
100 % планують
Бо ж хитає рейтинг
19.01.2025 15:19 Ответить
шо весь офис президента пошел в указ?
19.01.2025 15:54 Ответить
Все ще попереду...
19.01.2025 17:28 Ответить
глянь шо на фейсбуці робиться, тисячі і тисячі негативних коментарів\відо в слід зешобла
20.01.2025 09:45 Ответить
19.01.2025 15:17 Ответить
дякую ..поригав
19.01.2025 15:31 Ответить
Ви з пишете з дурки?
19.01.2025 15:54 Ответить
нагадую прозебіленим істотам про їх голосування.
19.01.2025 15:59 Ответить
ну тепер лисому і йузіку героїв точно дасть, як поклавшим на алтарь України.
19.01.2025 15:17 Ответить
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі Джерело: https://censor.net/ua/v3531085

З якою метою він популяризує рос платформу ?
19.01.2025 15:17 Ответить
Потужно. Він робить усе крім стабілізації фронта.
19.01.2025 15:20 Ответить
якраз воно (Оманьска Гнида) робить усе для ДЕСТАБІЛІЗАЦІЇ фронта
19.01.2025 15:46 Ответить
Незгідних з політикою партії - в лагеря. Стоп. Так це вже колись було...
19.01.2025 15:22 Ответить
незгідних немає , так що не розганяйте зраду
19.01.2025 15:29 Ответить
Так точно, таварішч майор.
19.01.2025 15:38 Ответить
точно якійсь василь.
20.01.2025 09:47 Ответить
19.01.2025 15:22 Ответить
шо там Герої Ураїни Бойко та патріот Ківалов ? в них все добре ?
19.01.2025 15:25 Ответить
Та, мабуть, не дуже. З відкритих джерел відомо, що Юрій Бойко володіє автомобілями ВАЗ 1978 року випуску і Mercedes Benz 2006 року. Скоро пенсія - мабуть в черзі буде стояти на "Укрпошті" за грошима. Не позаздриш...
19.01.2025 15:47 Ответить
ого ..Оманська Гнида підписав указ проти себе зрадника ? )
19.01.2025 15:30 Ответить
Арестовича і Безуглу лишити громадянства
19.01.2025 15:35 Ответить
Теперь понятно с какой скоростью принимаются решения зелёным скоморохом.. Аж на третий год войны иудушку бойко лишают звания герой Украины. (Видать до этого держали рыговских чертей про запас и вели переговоры с кремлядями, но видно с приходом дедушки Трам-по- по планы зелёной шобле приходится менять на ходу
19.01.2025 15:41 Ответить
Де вироки суду по статті "Державна зрада" і реальні тюремні вироки з посадками?!
19.01.2025 15:42 Ответить
Невже відберуть у Віталія Портникова Шевченківську премію і присвоять захиснику пам'ятників Пушкину в Україні - Любарскому?
19.01.2025 15:48 Ответить
Та не переживай -портніков служить як треба
19.01.2025 18:48 Ответить
Що таке санкції проти власних громадян? Це альтернатива кримінальній відповідальності? Це визнання неспроможності правоохоронних органів? Що це? Ну от наклали, санкції на умовного Бойко. Будь які обмеження або матеріальна шкода, яка виникне для нього в результаті таких "санкцій" може бути ним оскаржена в суді. І будь-який суд по правам людини, якщо не в Україні, то в Європі точно, скоріше за все стане на його бік, так як санкції "принизили його честь і гідність", "завдали матеріальних збитків" і тому подібне - і він буде формально правий, бо все це позасудово, тобто офіційно його провину не доведено в суді. А отже не виключена ситуація, що держава вимушена буде компенсуватиме збитки підсанкційним громадянам, від своїх же санкцій!
19.01.2025 15:51 Ответить
А за розмінування Чонгару, за закатування в асфальт ракетної програми санкції будуть?! Чи ''ета другоє'' ?
19.01.2025 15:55 Ответить
в список попал весь 95 квартал- как ухиляты
19.01.2025 16:10 Ответить
Кстати, Многие думают, что посадка коломойского это борьба с коррупцией.. На самом деле так коломойского спасают от экстрадиции в США где против него открыто несколько уголовных дел и где ему светит лет тридцать тюрьмы ,что в его случае считай пожизненно, Мы даже не знаем сидит ли он, или его только перед судом в сизо привозят?????? Поэтому и нет столько месяцев никакого приговора коломойскому .Потому что гунявый Буратино папу Карло в обиду не даст ......
19.01.2025 16:12 Ответить
--А я( по-простоті своїй ) думав-гадав : для чієго ж то підсилення так стрімко СБУ--відкопала та "ПІДСИЛИЛА" всих нас поверненням до влади реальних зрадо-виродків: шуфрича та коляню "КОКЛЕТУ?"
Проте НЕ дивуйтеся: у них. отих срульманів ( гонимих звідусіль) зовсім інше мислення. і світосприйняття.особливо час війни. СТРАТЕГІЯ ТАКА.
-По-перше: ---ворога .задобрить...врешті--підкупить(надати хабар...);
НЕ вдалося...По-друге: зазирнути катюзі у вічі...бодай щось там вивідати. чим ворог НЕвдоволений?! (опутати його інтригами)
По-третє : мають НЕперевершений інстинкт самозбереження...
Уразі відчуття небезпеки--хутко відкопоють накопичене(з часів "позички" скарбів у Єгиптян і за своїм МОЙСЕЄМ --в путь-мандри...
І НЕ дай Боже їх наздоганяти--це саме мстиве плем*я !!!
19.01.2025 16:40 Ответить
Ні про що... печаль...
19.01.2025 17:33 Ответить
Ділитимуть по ходу скоро їхнє добро..петру приготуватись
19.01.2025 18:50 Ответить
Предсмертные судороги. Любой, загнанный в угол, начинает активно дёргаться.
19.01.2025 22:10 Ответить
чим ця новина від іншої відрізняється? результат такої роботи "РНБО" курям на сміх
19.01.2025 23:36 Ответить
Баканова брать будут? У нас Баканов попивает виски на дне рождении у любителя русского мира и УПЦ МП Суркиса вместе с главой ОП при Януковиче Левочкиным, завхозом Януковича Кравцем, регианалом главой Киевгорстроя Кушниром, который побрил холдинг и инвесторов на миллиарды. Видео Ткача с УП где регианалы с Бакановым заезжают к Суркису https://www.youtube.com/watch?v=0kBrjyRvqio . Когда партнер схемщиков регианалов Баканов ответит за что под его руководством в центре Киева сотрудники СБУ убили переговорщика от Украины сотрудника ГУР Киреева? А мы на дроны донатим пока Арахамия раскидывает в покер с завхозом Януковича Кравцем в логове региАналов в ресторане Ишак (были зафиксированы на камеру журналистом УП Ткачем https://www.youtube.com/watch?v=d0Y-ss-qVT4 ), это тот Кравец у которого и его семьи забрали вид на жительство в Литве за связи и лояльность с русскими (https://www.rbc.ua/ukr/news/litva-vignala-*******-kolishnogo-soratnika-1713879452.html )
20.01.2025 15:34 Ответить
 
 