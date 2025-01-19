Зеленский подписал указ о санкциях СНБО: Блокирование пропагандистов и предателей, лишение государственных наград. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский подписал указ, который придает силу решению СНБО по санкциям.
Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Только что подписал указ, который придает силу решению СНБО о санкциях. Блокируем пропагандистов, которые работают на Россию, лиц, перешедших на сторону врага, и тех, кто помогает России продолжать войну. Также продолжаем лишать государственных наград - звания Герой Украины заслуживают только те, кто действительно жизнь посвящает Украине", - заявил Зеленский.
Также он сообщил, что сейчас готовятся и новые санкционные решения, которые будут вскоре.
Бо ж хитає рейтинг
З якою метою він популяризує рос платформу ?
Проте НЕ дивуйтеся: у них. отих срульманів ( гонимих звідусіль) зовсім інше мислення. і світосприйняття.особливо час війни. СТРАТЕГІЯ ТАКА.
-По-перше: ---ворога .задобрить...врешті--підкупить(надати хабар...);
НЕ вдалося...По-друге: зазирнути катюзі у вічі...бодай щось там вивідати. чим ворог НЕвдоволений?! (опутати його інтригами)
По-третє : мають НЕперевершений інстинкт самозбереження...
Уразі відчуття небезпеки--хутко відкопоють накопичене(з часів "позички" скарбів у Єгиптян і за своїм МОЙСЕЄМ --в путь-мандри...
І НЕ дай Боже їх наздоганяти--це саме мстиве плем*я !!!