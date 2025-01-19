Зеленский подписал указ о санкциях СНБО: Блокирование пропагандистов и предателей, лишение государственных наград. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский подписал указ, который придает силу решению СНБО по санкциям.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Только что подписал указ, который придает силу решению СНБО о санкциях. Блокируем пропагандистов, которые работают на Россию, лиц, перешедших на сторону врага, и тех, кто помогает России продолжать войну. Также продолжаем лишать государственных наград - звания Герой Украины заслуживают только те, кто действительно жизнь посвящает Украине", - заявил Зеленский.

Также он сообщил, что сейчас готовятся и новые санкционные решения, которые будут вскоре.