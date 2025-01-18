Готовится новое решение по санкциям СНБО, завтра будет указ, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский анонсировал новые решения Совета национальной безопасности и обороны по санкциям. Указы будут опубликованы в воскресенье, 19 января.
Об этом глава государства сообщил в своем вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.
Глава государства прокомментировал объявление подозрений ряду лиц.
"Сегодня очень хорошо поработали украинские правоохранители: СБУ, ГБР, Национальная полиция, наша прокуратура. Есть противодействие предателям и разного рода схемам, которые ослабляли наше государство, наше украинское общество. И каждый, кто становится на путь против Украины, против закона в Украине, должен помнить, что будет ответ", – сказал президент.
Зеленский также сообщил, что уже готовятся новые решения по санкциям.
"Готовим сейчас также и новое решение по санкциям СНБО – завтра будет указ", – анонсировал президент.
Напомним, что 18 января сообщалось о том, что сообщено о подозрении "куратору" РПЦ в Украине, нардепу Новинскому.
Также в субботу, 18 января, Служба безопасности Украины провела обыски у Макса Назарова (Назара Диордицы) – бывшего ведущего каналов кума российского диктатора Владимира Путина Виктора Медведчука. Ему сообщено о подозрении за оправдание агрессии РФ и распространении нарративов Кремля.
Це ж очевидно !
Так вони перед виборами 2019 цього і не приховували.
а грають його зовсім інші потвори.
воно розумово неповноцінне але повноздатнє для суду, тому до суду і не доживе.
і питання в мене виникло - за якою шкалою ти себе зарахував до особливо розумоворозвинутих ?
хотів би сам за цією шкалою себе номінувати.
вона, ця шкала, є ?
чи ти сам себе оцінив ярликом вищого розуму ?
"Я просто знаю" може сказати любий дебіл.
Шкала вимірювання твоєї адекватності як називається і ким визнана ?
Якщо шкала твоєї умності - це лише твоя уява, то тобі до психіатра.
Військовозобов'язаний син народного депутата Петра Порошенка Олексій, який разом з братом виїхали з України перед повномасштабним вторгненням, офіційно визнаний ухилянтом. Через неявку за військовою повісткою Олексій Порошенко має сплатити 25 500 гривень штрафу, - https://informator.ua/uk/sin-poroshenka-yakiy-perehovuyetsya-v-londoni-vid-zsu-maye-splatiti-25-500-grn-shtrafu-za-neyavku-tck-dokument повідомляє "Informator.Ua".
Занадто багато світиться Порошенко на фронті разом зі своїми ребами, цукерками, безпілотниками, лазнями та іншим піаром. Це все шкодить зеленому цирку
А може свого завгоспа поставе на лічильник ?
Коли займешся не суфльором, а обороною?
https://www.facebook.com/kumkant/posts/pfbid02nDjse2RHszUYzKd4C1tTkt29hikj8XKp2kvLosrrkxLADpeceLPbatxgSeQ8dkuBl 1 ч. ·
Коли країною керує не ідеологічний фанатик, не перевзутий комуніст (чи марксист) і не барига.
Аргентина досягає рекордного торгового профіциту в перший рік правління Мілея - Reuters
З дефіциту $8 млрд став профіцит майже $19 млрд
Аргентина збільшила експорт енергоресурсів зі сланцевих родовищ Вака Муерта і наростила продажі зерна, знову ставши провідною експортною державою.
Крім того, Хав'єр Мілей здійснив наступні важливі кроки:
скасував 9 міністерств
звільнив 24 000 чиновників
досягнув зниження інфляції (з 209% до 3% місячної)
Про дефіцит бюджету аргентинці забули.