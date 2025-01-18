РУС
6 139 69

Готовится новое решение по санкциям СНБО, завтра будет указ, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский анонсировал новые решения Совета национальной безопасности и обороны по санкциям. Указы будут опубликованы в воскресенье, 19 января.

Об этом глава государства сообщил в своем вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

Глава государства прокомментировал объявление подозрений ряду лиц.

"Сегодня очень хорошо поработали украинские правоохранители: СБУ, ГБР, Национальная полиция, наша прокуратура. Есть противодействие предателям и разного рода схемам, которые ослабляли наше государство, наше украинское общество. И каждый, кто становится на путь против Украины, против закона в Украине, должен помнить, что будет ответ", – сказал президент.

Зеленский также сообщил, что уже готовятся новые решения по санкциям.

"Готовим сейчас также и новое решение по санкциям СНБО – завтра будет указ", – анонсировал президент.

Напомним, что 18 января сообщалось о том, что сообщено о подозрении "куратору" РПЦ в Украине, нардепу Новинскому.

Также в субботу, 18 января, Служба безопасности Украины провела обыски у Макса Назарова (Назара Диордицы) – бывшего ведущего каналов кума российского диктатора Владимира Путина Виктора Медведчука. Ему сообщено о подозрении за оправдание агрессии РФ и распространении нарративов Кремля.

Автор: 

Зеленский Владимир (21697) обращение (800) санкции (11771) СНБО (4462)
Топ комментарии
+28
Я не побачив, указ потужний чи ні?
показать весь комментарий
18.01.2025 19:53 Ответить
+19
Вже почало анонси роздавати...
показать весь комментарий
18.01.2025 19:51 Ответить
+18
До ЗЕ йому ще три рази лишилося ухилитися.
показать весь комментарий
18.01.2025 20:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вже почало анонси роздавати...
показать весь комментарий
18.01.2025 19:51 Ответить
Дядьку, ну там же ларьочник-продюсер всым керуэ.

Це ж очевидно !

https://studfile.net/preview/9274015/page:2/ 1.2 Этапы рекламной кампании кинопродукта
показать весь комментарий
18.01.2025 20:11 Ответить
Раніше вони продюсували фільми, зараз продюсують країну.
показать весь комментарий
18.01.2025 20:39 Ответить
Єдіноє кінопрокатноє пространство от Брєста до Владівостока.

Так вони перед виборами 2019 цього і не приховували.
показать весь комментарий
18.01.2025 20:41 Ответить
Нейметься лідору, ****...
показать весь комментарий
18.01.2025 21:03 Ответить
знову якась фігня
показать весь комментарий
18.01.2025 19:51 Ответить
Считается что западный менталитет заточен на достижение конечного результата, восточный на сам процесс достижения конечного результата, рашенский на обмывание процесса достижения результата. А у недонаполеона менталитет заточен на шоу вокруг имитации процесса как такового. О конечном результате там даже нет и намека.
показать весь комментарий
18.01.2025 20:17 Ответить
на чтєніє тєкста він заточений і більше ні на шо.

а грають його зовсім інші потвори.

воно розумово неповноцінне але повноздатнє для суду, тому до суду і не доживе.
показать весь комментарий
18.01.2025 20:28 Ответить
Я не побачив, указ потужний чи ні?
показать весь комментарий
18.01.2025 19:53 Ответить
потужна потужність на 1 гігавт та на 1 мілярд дерев
показать весь комментарий
18.01.2025 19:59 Ответить
І дронів..
показать весь комментарий
18.01.2025 20:00 Ответить
це да
показать весь комментарий
18.01.2025 20:00 Ответить
безпеково кластерний з таємними пунктами.
показать весь комментарий
18.01.2025 20:54 Ответить
Та такого потужного з усіх потужних ше ні разу не було!!!
показать весь комментарий
18.01.2025 21:08 Ответить
"Сьогодні дуже добре попрацювали українські правоохоронці: СБУ, ДБР, Національна поліція, наша прокуратура. Є протидія зрадникам та різного роду схемам, які послаблювали нашу державу, наше українське суспільство. І кожен, хто стає на шлях проти України, проти закону в Україні, повинен памʼятати, що буде відповідь", - сказав президент----------------------Сметанін регоче---------браковані міни і далі поставляються в військо.
показать весь комментарий
19.01.2025 08:27 Ответить
Завтра, завтра, нє сєводня, говоріл варьоний рак
показать весь комментарий
18.01.2025 19:55 Ответить
Morgen, morgen! Nur nicht heute! Sagen alle faulen Leute!
показать весь комментарий
18.01.2025 20:07 Ответить
У переддень інавгурації Трумпа РНБО накладе санкції на посадових осіб США, які пропонують зняти санкції з режиму хйлау? 😐
показать весь комментарий
18.01.2025 19:56 Ответить
Свіжоспечений, хто на кому стояв?
показать весь комментарий
18.01.2025 20:21 Ответить
але ж я прочитав весь текст )))

і питання в мене виникло - за якою шкалою ти себе зарахував до особливо розумоворозвинутих ?

хотів би сам за цією шкалою себе номінувати.

вона, ця шкала, є ?

чи ти сам себе оцінив ярликом вищого розуму ?
показать весь комментарий
18.01.2025 20:38 Ответить
Стопе !

"Я просто знаю" може сказати любий дебіл.

Шкала вимірювання твоєї адекватності як називається і ким визнана ?

Якщо шкала твоєї умності - це лише твоя уява, то тобі до психіатра.
показать весь комментарий
18.01.2025 20:46 Ответить
Йому мама сказала що він самий розумний
показать весь комментарий
18.01.2025 20:43 Ответить
Ну якщо його мама так йому казала років до 10, то це дійсно розумна мама. Вона його мотивувала.
показать весь комментарий
18.01.2025 20:49 Ответить
Боже... чим би поскоріше він вже поїхав з своїми (д)Єрмаками вслід за резніковим,яником і іншим поді6ним п13 д06р аттям.
показать весь комментарий
18.01.2025 19:56 Ответить
показать весь комментарий
18.01.2025 19:57 Ответить
Это как решение СНБО по остановке ракетной программы и переносе ее на 2031 год? Или как решение о "запрете" РПЦ в Украине? Или как о "борьбе" с олигархами? Какого вида шоу снова ожидать?
показать весь комментарий
18.01.2025 19:57 Ответить
Уся користь санкцій від ішака залежить від паперу, на якому вона викладені. Якщо на твердому, то шансів на якийсь успіх - ніяких. Якщо на мягенькому, то є непоганий шанс його використання, особливо, якщо більше нічим.
показать весь комментарий
18.01.2025 20:01 Ответить
показать весь комментарий
18.01.2025 20:01 Ответить
Санкції? Які нафіг санкції? Що воно меле?
показать весь комментарий
18.01.2025 20:02 Ответить
Ель-зеЗеденте ти наш потужний! Як би ми лягли спати без твого переможного відосика? Га?
показать весь комментарий
18.01.2025 20:03 Ответить
ТАК БОЛЬШЕ 25000 СЕПАРОВ В КИЕВЕ ЗАДЕРЖАЛИ ИЛИ НЕТ !?)
показать весь комментарий
18.01.2025 20:03 Ответить
мабуть арестують рахунки Порошенка
показать весь комментарий
18.01.2025 20:09 Ответить
Для початку...))

Військовозобов'язаний син народного депутата Петра Порошенка Олексій, який разом з братом виїхали з України перед повномасштабним вторгненням, офіційно визнаний ухилянтом. Через неявку за військовою повісткою Олексій Порошенко має сплатити 25 500 гривень штрафу, - https://informator.ua/uk/sin-poroshenka-yakiy-perehovuyetsya-v-londoni-vid-zsu-maye-splatiti-25-500-grn-shtrafu-za-neyavku-tck-dokument повідомляє "Informator.Ua".
показать весь комментарий
18.01.2025 20:11 Ответить
Фейк. І, до речі, ти пропонуєш щоб за вчинки дітей батьки відповідали?
показать весь комментарий
18.01.2025 20:14 Ответить
До ЗЕ йому ще три рази лишилося ухилитися.
показать весь комментарий
18.01.2025 20:15 Ответить
Геніальний комент
показать весь комментарий
18.01.2025 20:44 Ответить
А про "лисого" із 95анала цей "гівноінворматор" нічого не повідомляє? У земакак в голові тільки "Порошенко" і більше нічого!
показать весь комментарий
19.01.2025 00:39 Ответить
Чутки гуляють що на Пороха хочуть санкції наложили.
показать весь комментарий
18.01.2025 20:12 Ответить
Ну не на Баканова же с Резниковым их накладывать. И не на 95 квартал ухилянтов. Плебс любит шоу. И чем тупее, тем сильнее любит.
показать весь комментарий
18.01.2025 20:20 Ответить
показать весь комментарий
18.01.2025 20:17 Ответить
про брата забули написати.Справа так і не розкрита.
показать весь комментарий
18.01.2025 21:37 Ответить
Сили оборони відійшли з вогнетривкого комбінату в Часовому Яру - УП
показать весь комментарий
18.01.2025 20:19 Ответить
Сказав би краще одну річ. НАФТА по нафтопроводу знову .... тече ???
показать весь комментарий
18.01.2025 20:23 Ответить
Напевно збудеться мрія зебілів - покладе санкції на Порошенка, а на Татарова не покладе.

Занадто багато світиться Порошенко на фронті разом зі своїми ребами, цукерками, безпілотниками, лазнями та іншим піаром. Це все шкодить зеленому цирку
показать весь комментарий
18.01.2025 20:33 Ответить
Потужна потужність це орківська нафта українською трубою "дружба"!
показать весь комментарий
18.01.2025 20:34 Ответить
В КИЕВЕ БОЛЬШЕ 25000 СЕПАРОВ !!! ЧТО ДЕЛАТЬ !!!???
показать весь комментарий
18.01.2025 20:35 Ответить
Завтра буде Указ ... А де обіцяний детальний план Стійкості по детальках ? Місяць чекає український народ кожного вечора. По відео чи в відеоконференції.
показать весь комментарий
18.01.2025 20:35 Ответить
Навіщо далеко ходити, ось, люди просять: петиція про санкції до портнова набрала необхідні 25 тисяч підписів. Зроби ласку, Вова.
показать весь комментарий
18.01.2025 20:48 Ответить
А на себе і зелену зграю санкції накладе?! Адже зрадників та ''схематозників'' зелених найбільше!
показать весь комментарий
18.01.2025 20:48 Ответить
якщо такий анонс, то або Порошенко буде дебаригазувати, або Байден персона нон-грата
показать весь комментарий
18.01.2025 20:48 Ответить
Невже конфіскують майно слуг народу, прокурорів-інвалідів, податківців/митників/хабарників ?
А може свого завгоспа поставе на лічильник ?
показать весь комментарий
18.01.2025 21:05 Ответить
нет, просто намекнули- пора заносить
показать весь комментарий
18.01.2025 21:27 Ответить
пришло время заносить шекели, а то попадешь под указ
показать весь комментарий
18.01.2025 21:24 Ответить
Імітатор вухастий. Ти коли, розумник почнеш виконувати свої прямі обо'вязки?
Коли займешся не суфльором, а обороною?
показать весь комментарий
18.01.2025 21:36 Ответить
https://www.facebook.com/kumkant Антоніна Кумка

https://www.facebook.com/kumkant/posts/pfbid02nDjse2RHszUYzKd4C1tTkt29hikj8XKp2kvLosrrkxLADpeceLPbatxgSeQ8dkuBl 1 ч. ·

Коли країною керує не ідеологічний фанатик, не перевзутий комуніст (чи марксист) і не барига.

Аргентина досягає рекордного торгового профіциту в перший рік правління Мілея - Reuters

З дефіциту $8 млрд став профіцит майже $19 млрд

Аргентина збільшила експорт енергоресурсів зі сланцевих родовищ Вака Муерта і наростила продажі зерна, знову ставши провідною експортною державою.

Крім того, Хав'єр Мілей здійснив наступні важливі кроки:

скасував 9 міністерств

звільнив 24 000 чиновників

досягнув зниження інфляції (з 209% до 3% місячної)

Про дефіцит бюджету аргентинці забули.
показать весь комментарий
18.01.2025 21:54 Ответить
обіцяли, що наведуть лад з Порошенком (борги 2019?) ?
показать весь комментарий
18.01.2025 22:26 Ответить
Предотвратить вторжение ты не смог,а подготовка....
показать весь комментарий
18.01.2025 23:07 Ответить
показать весь комментарий
18.01.2025 23:34 Ответить
правильно.
показать весь комментарий
19.01.2025 04:07 Ответить
У нас на Галичині на таке кажуть: лєцта худоба. Ото воно, ще і хрипате, як будьбофюрер.
показать весь комментарий
19.01.2025 08:00 Ответить
Невже Портнов попав під санкціх?
показать весь комментарий
19.01.2025 08:07 Ответить
 
 