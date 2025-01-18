Готовится новое решение по санкциям СНБО, завтра будет указ, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский анонсировал новые решения Совета национальной безопасности и обороны по санкциям. Указы будут опубликованы в воскресенье, 19 января.

Об этом глава государства сообщил в своем вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

Глава государства прокомментировал объявление подозрений ряду лиц.

"Сегодня очень хорошо поработали украинские правоохранители: СБУ, ГБР, Национальная полиция, наша прокуратура. Есть противодействие предателям и разного рода схемам, которые ослабляли наше государство, наше украинское общество. И каждый, кто становится на путь против Украины, против закона в Украине, должен помнить, что будет ответ", – сказал президент.

Зеленский также сообщил, что уже готовятся новые решения по санкциям.

"Готовим сейчас также и новое решение по санкциям СНБО – завтра будет указ", – анонсировал президент.

Напомним, что 18 января сообщалось о том, что сообщено о подозрении "куратору" РПЦ в Украине, нардепу Новинскому.

Также в субботу, 18 января, Служба безопасности Украины провела обыски у Макса Назарова (Назара Диордицы) – бывшего ведущего каналов кума российского диктатора Владимира Путина Виктора Медведчука. Ему сообщено о подозрении за оправдание агрессии РФ и распространении нарративов Кремля.