Распространял российскую пропаганду: экс-ведущему телеканалов Медведчука и Мураева Назарову сообщено о подозрении, - СБУ.. ФОТО (обновлено)

В субботу, 18 января, Служба безопасности Украины провела обыски у Макса Назарова (Назара Диордицы) - бывшего ведущего каналов кума российского диктатора Владимира Путина Виктора Медведчука. Ему сообщено о подозрении за оправдание агрессии РФ и распространении нарративов Кремля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили собеседники "УП" и "Суспільного" в правоохранительных органах.

Отмечается, что утром субботы правоохранители провели обыски у Макса Назарова (настоящее имя - Назар Диордица).







Его подозревают в оправдании российской агрессии.

Что известно о Максе Назарове?

Назаров был ведущим каналов Медведчука и Мураева. Он создавал контент, который легитимизировал российских военных на Донбассе, обвинял Украину в обострении конфликта с РФ.

После начала полномасштабного вторжения создал Youtube-канал, куда приглашал прокремлевских экспертов.

Официальное подозрение от СБУ

Впоследствии Служба безопасности Украины сообщила, что получила выводы независимых экспертиз, подтверждающих антиукраинскую деятельность эксведущего подсанкционных телеканалов "Наш" и "NewsOne", принадлежавших Виктору Медведчуку и Евгению Мураеву.

По материалам дела после начала полномасштабной войны фигурант создал свой канал на видеохостинге Ютуб, где продолжил распространять нарративы кремля.

Для этого блоггер регулярно приглашал на свои эфиры пророссийских "политэкспертов", значительная часть из которых в настоящее время скрывается в РФ.

"Во время интервью и сам автор, и гости студии неоднократно пытались оправдать вооруженную агрессию России против Украины, а также военные преступления рашистов, в том числе ракетные удары по гражданской инфраструктуре нашего государства. Частым гостем фигуранта был еще один прокремлевский блогер (Дмитрий Корнийчук - ред.), который в феврале 2024 года уже получил подозрение от следователей СБУ", - говорится в сообщении.

Тогда суд избрал для него меру пресечения – домашний арест, но впоследствии блогер продолжил подрывную деятельность в интересах москвы.

Оба фигуранта публично пытались дискредитировать Украину на международной арене и расшатывали общественно-политическую обстановку внутри нашего государства.

Инициированная СБУ судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила факты совершения преступлений со стороны обоих блогеров. Следователи Службы безопасности сообщили им о подозрении по чч. 2, 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

В СБУ добавили, что решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит до 8 лет заключения с конфискацией имущества.

