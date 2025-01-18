РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9819 посетителей онлайн
Новости
21 128 95

Распространял российскую пропаганду: экс-ведущему телеканалов Медведчука и Мураева Назарову сообщено о подозрении, - СБУ.. ФОТО (обновлено)

В субботу, 18 января, Служба безопасности Украины провела обыски у Макса Назарова (Назара Диордицы) - бывшего ведущего каналов кума российского диктатора Владимира Путина Виктора Медведчука. Ему сообщено о подозрении за оправдание агрессии РФ и распространении нарративов Кремля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили собеседники "УП" и "Суспільного" в правоохранительных органах.

Отмечается, что утром субботы правоохранители провели обыски у Макса Назарова (настоящее имя - Назар Диордица).

У Макса Назарова СБУ 18 січня проводить обшуки: що відомо
У Макса Назарова СБУ 18 січня проводить обшуки: що відомо
У Макса Назарова СБУ 18 січня проводить обшуки: що відомо

Его подозревают в оправдании российской агрессии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нелегальный выезд мужчин за границу: Нацполиция снова сообщила о сотнях обысков по всей стране

Что известно о Максе Назарове?

Назаров был ведущим каналов Медведчука и Мураева. Он создавал контент, который легитимизировал российских военных на Донбассе, обвинял Украину в обострении конфликта с РФ.

После начала полномасштабного вторжения создал Youtube-канал, куда приглашал прокремлевских экспертов.

Читайте также: Нардеп-предатель Мураев находится в Китае, откуда дал интервью пророссийскому пропагандисту Лазареву

Официальное подозрение от СБУ

Впоследствии Служба безопасности Украины сообщила, что получила выводы независимых экспертиз, подтверждающих антиукраинскую деятельность эксведущего подсанкционных телеканалов "Наш" и "NewsOne", принадлежавших Виктору Медведчуку и Евгению Мураеву.

По материалам дела после начала полномасштабной войны фигурант создал свой канал на видеохостинге Ютуб, где продолжил распространять нарративы кремля.

Для этого блоггер регулярно приглашал на свои эфиры пророссийских "политэкспертов", значительная часть из которых в настоящее время скрывается в РФ.

Смотрите также: Лавров рассказывает россиянам об американской "нищете": "Там нищета на каждом шагу, если сойти с центральных магистралей". ВИДЕО

"Во время интервью и сам автор, и гости студии неоднократно пытались оправдать вооруженную агрессию России против Украины, а также военные преступления рашистов, в том числе ракетные удары по гражданской инфраструктуре нашего государства. Частым гостем фигуранта был еще один прокремлевский блогер (Дмитрий Корнийчук - ред.), который в феврале 2024 года уже получил подозрение от следователей СБУ", - говорится в сообщении.

Тогда суд избрал для него меру пресечения – домашний арест, но впоследствии блогер продолжил подрывную деятельность в интересах москвы.

Оба фигуранта публично пытались дискредитировать Украину на международной арене и расшатывали общественно-политическую обстановку внутри нашего государства.

Инициированная СБУ судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила факты совершения преступлений со стороны обоих блогеров. Следователи Службы безопасности сообщили им о подозрении по чч. 2, 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

В СБУ добавили, что решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит до 8 лет заключения с конфискацией имущества.

Также читайте: Рашисты открыли очередной центр пропаганды для молодежи в Макеевке, - Центр нацсопротивления

Автор: 

Медведчук Виктор (1793) обыск (1931) пропаганда (3723) СБУ (20338) Мураев Евгений (142) подозрение (561)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+36
А коли, нарешті, до раєвської-мосейчукчі?
показать весь комментарий
18.01.2025 11:42 Ответить
+31
Всю цю прорашиську заразу треба викорінювати ,на жаль вони є не тільки колишні, а і нинішні діючі які нині при владі.
показать весь комментарий
18.01.2025 11:42 Ответить
+31
Цю сволоту каналу 1+1/ теж потрібно труханути так,
щоб аж пірʼя посипалось 🙁
показать весь комментарий
18.01.2025 12:16 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не всі йогурти куми однаково корисні!
показать весь комментарий
18.01.2025 11:36 Ответить
"нам надо пагаварить"...))))
хоча те друга потвора ...зараз патрійот
показать весь комментарий
18.01.2025 11:39 Ответить
Ну якщо справжнє ім'я цієї потвори Назар Діордіца, то навіщо його у статті називати по-іншому???
показать весь комментарий
18.01.2025 11:40 Ответить
Зазначається, що вранці суботи правоохоронці провели обшуки у Макса Назарова (справжнє ім'я - Назар Діордіца). Джерело: https://censor.net/ua/p3530951
показать весь комментарий
18.01.2025 11:44 Ответить
Один раз у дужках справжнє, а чотири рази вигадане.
показать весь комментарий
18.01.2025 11:46 Ответить
Навіть п'ять.
показать весь комментарий
18.01.2025 11:47 Ответить
И, что только сейчас за 6 лет выяснили, что это предатели? Или трогать друзей - "это другое"????
показать весь комментарий
19.01.2025 13:35 Ответить
Бо саме за погонялом Макс Назаров він займався антиукраїнською діяльністю.
показать весь комментарий
18.01.2025 12:18 Ответить
Хіба він один працював на каналі мертвечука? Де поділися інші? А частина їхня перефарбувалася і працює на інших, вже українських каналах.
показать весь комментарий
19.01.2025 23:03 Ответить
О, не просто українських, а державних українських. Телеканал Дім, наприклад - там одні медведчуківці працюють
показать весь комментарий
20.01.2025 07:31 Ответить
А коли, нарешті, до раєвської-мосейчукчі?
показать весь комментарий
18.01.2025 11:42 Ответить
Вона працює.

показать весь комментарий
18.01.2025 12:13 Ответить
Цю сволоту каналу 1+1/ теж потрібно труханути так,
щоб аж пірʼя посипалось 🙁
показать весь комментарий
18.01.2025 12:16 Ответить
А Медведчук співвласник ;1+1; разом з Коломойським.
показать весь комментарий
18.01.2025 12:32 Ответить
Із зі цих журно.лядєй розбили Ктївський бронетанковий з технікою в 22 му здається. А ще завод на якому ЗОК ремонтували, корочє є за що.
показать весь комментарий
18.01.2025 17:25 Ответить
А хто буде найвеличнішого лідора соврємєнності прославлять?? Г+Г сидить в кишені у ЗЄ і відтіля зарплату получа. Де ще ЗЄ візьме таке корисне лайно? В смислє єдиниймарафон
показать весь комментарий
18.01.2025 18:50 Ответить
масейчук-каломойськая ляпала язиком що тцк постукають до всіх і синулю відправила в євросоюз . а то і правда постукають !!!
показать весь комментарий
18.01.2025 16:29 Ответить
Поки лиже зеле не тронуть.
показать весь комментарий
19.01.2025 23:29 Ответить
Так в тому ж справа. Мосейчучка лягла під зелене лайно, а цей ні. Треба прибрати.
показать весь комментарий
18.01.2025 19:17 Ответить
Показуха, не більше. Таких назарок у нас до...
показать весь комментарий
18.01.2025 11:42 Ответить
Це так, чого варта кгбшна потвора дмітрій літвін з канала Інтер , а зараз обслуговує простроченого клована
показать весь комментарий
18.01.2025 16:13 Ответить
Всю цю прорашиську заразу треба викорінювати ,на жаль вони є не тільки колишні, а і нинішні діючі які нині при владі.
показать весь комментарий
18.01.2025 11:42 Ответить
А сто случілось?
показать весь комментарий
18.01.2025 11:44 Ответить
звильнили командіра 48 Іслямова.це важливо.тому такі манси ногами
показать весь комментарий
18.01.2025 11:55 Ответить
З роки чекали? У під@рів цю потвору закрили б на 25 років...
показать весь комментарий
18.01.2025 11:47 Ответить
А на сколько б закрыли потвор, поставивших некачественные мины в армию?
показать весь комментарий
18.01.2025 19:45 Ответить
А мы удивляемся странным идеям россиян устроить у нас грузинский сценарий,где к власти пришли явно пророссийские силы,честно выбранные прастым грузинским наридом,мудрым и дальновидным.Тут у нас в столице сидят явно враги и все об этом знают,и в свое время они повылазят из нор и начнут рассказывать прастому нариду про войнуначалпорошенко,мышебратья,американаспоссорила,мирдружбакалбасаподвадацать, и нарит поведется!Или вы сомневаетесь,после событий 19го года?
показать весь комментарий
18.01.2025 11:57 Ответить
На гілляку Діордіццу!!!
показать весь комментарий
18.01.2025 12:00 Ответить
на обмін це біосміття

жодне падло що любить московію не повинно почуватися в Україні комфортно
ЖОДНЕ !
показать весь комментарий
18.01.2025 12:00 Ответить
Кучеряво живе Медведчуківський холуй і колаборант 😠
показать весь комментарий
18.01.2025 12:00 Ответить
НЕ ВСТИГНЕМО ОГЛЯНУТИСЯ І У ВРАДІ З ШУФРИЧЕМ БУДУТЬ КНОПКИ ТИСНУТИ.....
показать весь комментарий
18.01.2025 12:03 Ответить
Стерненко, відкривай шампанське
показать весь комментарий
18.01.2025 12:03 Ответить
Сергій відкоркує шампанське тоді, коли буде наша Перемога, або, принаймні, гєну труханова посадять, котрий роками цькував та досі цькує одеських активістів.
показать весь комментарий
18.01.2025 13:09 Ответить
Оперативно не пройшло і трох років.
показать весь комментарий
18.01.2025 12:04 Ответить
Воно вже давно має сидіти,але ,як казав м.я.азіров,краще папізже,ніж ніколи...
показать весь комментарий
18.01.2025 15:10 Ответить
10 починаючи зі 112 каналу
показать весь комментарий
18.01.2025 18:40 Ответить
чекаю, на повідомлення, що назаров, зник у невідомому напрямку по підробним документам.
імовірно, на кордоні з молдовою.
показать весь комментарий
18.01.2025 12:04 Ответить
А так і буде.
показать весь комментарий
18.01.2025 12:06 Ответить
В наших реаліях навіть створити йому проблем і витурити - це вже досягнення.
Якщо на самому верху дивляться на корупцію і держзраду крізь пальці.
Зе це якись інцест ющенка і яника- імпотенгий риг.
показать весь комментарий
18.01.2025 12:15 Ответить
Як той суддя, в одних трусах.
показать весь комментарий
18.01.2025 12:16 Ответить
100 відсотків - "повідомлено про підозру" - це тільки зайве попередження, більш нічого
показать весь комментарий
18.01.2025 18:08 Ответить
От мені цікаво, а чому Мураєв втік до Китаю, а не до Засрашки?
показать весь комментарий
18.01.2025 12:04 Ответить
Хто більше платить, туди і втік.
показать весь комментарий
18.01.2025 13:13 Ответить
Бо жрав кацапське бабло і не впорався з завданням
показать весь комментарий
19.01.2025 08:56 Ответить
СБУшники могли б і мордякою в підлогу скрутити цього півня. Зрадник під час обшуку себе поводить так, як наче йому доповіли що буде обшук
показать весь комментарий
18.01.2025 12:08 Ответить
це якийсь пздець, Цього гівнюка треба було баранити ще років 5 тому. Разом із чмошним головою сбу, який я не знаю, на пляшці сидить чи куй його знає на чому
показать весь комментарий
18.01.2025 12:12 Ответить
Не забувайте, хто країною керує та віддає такі накази.
показать весь комментарий
18.01.2025 13:15 Ответить
Стоило только Мураеву появится и опа - его главному пропагандану тут же Пидозра! А раньше его почему не замечали? Забыли что ли? А как там Пиховшек - главный пропогандон Медведчука? Его почему не трогают? Тоже забыли что ли?
показать весь комментарий
18.01.2025 12:14 Ответить
Не прошло и три года. Этого тридвараста давно стоило взять за вымя.
показать весь комментарий
18.01.2025 12:17 Ответить
А Діма Співак і Вася Голованов? Чому до ціх почвар ще не прийшли?
показать весь комментарий
18.01.2025 12:19 Ответить
Там таких "гебельсів" від мертвечука десятка зо два буде. Нехай ще у "страна.юа" покопаються; ще з півсотні набереться.
показать весь комментарий
18.01.2025 13:23 Ответить
А как мимо ТЦК проскочил?
показать весь комментарий
18.01.2025 12:21 Ответить
Його не до війська, а шанці рити на ЛБЗ; он яке їб@ло наїв. Та кайданками до міцного дерева прикувати, щоби падло це не змилося на ту сторону.
показать весь комментарий
18.01.2025 13:20 Ответить
звичайна гнида-какаразніца продасть свої "півхатинки", відслюнявить бабла зеленськім мародерам та й буде смердіти далі..
показать весь комментарий
18.01.2025 12:45 Ответить
На телемарафон візьмуть
показать весь комментарий
18.01.2025 12:52 Ответить
За демократію в Україні переживаєш, пісатєль кепс-локом?
показать весь комментарий
18.01.2025 13:44 Ответить
якщо сбу не знімає взуття, то це тривожний сігнал
показать весь комментарий
18.01.2025 13:04 Ответить
СБУ вивчила свої помилки
показать весь комментарий
18.01.2025 14:53 Ответить
Беріть на Телемарафон ..там таких багато..
показать весь комментарий
18.01.2025 13:08 Ответить
А до Голованова коли навідаються?
показать весь комментарий
18.01.2025 13:29 Ответить
на третьому році війни. А далі як завжди - домашній арешт і втеча за кордон
показать весь комментарий
18.01.2025 13:48 Ответить
Ну хоч цю сволоту реально візьмуть за яйця? Він, навіть, і штанів не натягнув на себе!
показать весь комментарий
18.01.2025 14:01 Ответить
Не натягнув бо нікуди не збирається, незрозуміло?
показать весь комментарий
18.01.2025 14:54 Ответить
Років так через 150 отримає вирок... А може і виправдають і відсудить компенсацію за "ганєнія по палєтічєскім взглядам"...
показать весь комментарий
18.01.2025 14:17 Ответить
не пройшло і трьох років
показать весь комментарий
18.01.2025 14:41 Ответить
Так там всі ведучі, та "журналісти" цим займались. Їх всіх можна за поширення кацапської пропаганди в'язати. Прямо в прямому ефірі Шмарклемарафону. Вони всі тепер там, і майже те саме розказують.
показать весь комментарий
18.01.2025 17:34 Ответить
Діордіца це молдавське прізвище!
показать весь комментарий
18.01.2025 17:43 Ответить
або румунське
показать весь комментарий
18.01.2025 18:26 Ответить
Таких надо расстреливать без суда и следствия.
показать весь комментарий
18.01.2025 17:47 Ответить
Діордіца...значить він етнічний румуню До речі,на каналах Медведчука (очевидно,галахічного юди) тусувалися в основному кацапи,юди (Червонєнко,румуни,мадяри (Шуфріч).... ПиСи. Мордяка в цього Діордіци стала великою,пузан теж немаленький,а ніжки залишилися тоненькими....
показать весь комментарий
18.01.2025 18:24 Ответить
Предлагаю конфисковать у него активы и недвижимость и перекинуть на фунта партнера Ермака Колюбаева, так же как это было с некоторыми активами Медведчука
показать весь комментарий
18.01.2025 18:38 Ответить
Читаю коменти. Ви дивилися його ток-шоу? Особисто я -так. Він мені до дупи, але...я не чув, що він топив проти України, за **********. Проти зеленого лайна так, чув. Чи у вас як у комуняк "Не читал, но осуждаю"? Вам подобається мосейчучка, чи може діма гонд гордон? Іноді краще жувати....
показать весь комментарий
18.01.2025 19:27 Ответить
О. Плебсу снова кидают кость.

Наконец-то найден виновник разлада в ЗСУ, срыве мобилизации, ухудшении ситуации на фронте, поставке некачественных мин в армию и кражах на постройке оборонительных сооружений - Назарчик Диордица.

Судя по комментариям стиля "расстрелять, посадить, четвертовать" - кость принята с щенячьим восторгом, а значит уринотерапию можно продолжать
показать весь комментарий
18.01.2025 19:49 Ответить
Русскій, краще помовч...
показать весь комментарий
19.01.2025 16:28 Ответить
Если вас окружают одни русские - у вас явно проблемы с самооценкой
показать весь комментарий
19.01.2025 19:56 Ответить
Ну, все як у Росії - "судово-лінгвістична експертиза підтвердила факти вчинення злочинів з боку обох блогерів"
показать весь комментарий
18.01.2025 20:21 Ответить
Китай своего агента влияния Мураева хочет втянуть в игру против Запада

Возвращение Мураева. Это катастрофа для отношений Украины с Трампом
https://www.youtube.com/watch?v=SM7lGSO7q34
показать весь комментарий
18.01.2025 20:25 Ответить
вибачте (нікого не хочу образити)- то наш москаль не грузин, а молдаванин?
показать весь комментарий
18.01.2025 20:32 Ответить
Нічого собі, я думав ця гнида вже давно в буцигарні гниє або раків у Дніпрі годує. А йому тільки зараз "удосужились" підозру вручити.
показать весь комментарий
18.01.2025 22:12 Ответить
це звичайно орківська мразота але їх в Україні багато а це просто сокральна жертва зейла для підняття рейтингу який вже стукає в дно з другої сторони
показать весь комментарий
18.01.2025 22:14 Ответить
А за шуфрича та інших ригоАНАЛІВ, дивне чи вибіркове забуття від зеленського та його поводирів, помічників у ригоАНАЛІВ??
Українці, про них знають!
показать весь комментарий
18.01.2025 23:00 Ответить
Не пройшло і трьох років війни!
показать весь комментарий
19.01.2025 02:43 Ответить
Посему это не делалось с самого начала , рашисты думают мы либералы можно в Украине что угодно без наказано
показать весь комментарий
19.01.2025 04:01 Ответить
ЦЕЙ МЕДВЕДЧУКОВЕЦЬ КУРВОСЛАВНИЙ РОТА НЕ ВІДКРИВАВ БИ , ЯКБИ НЕ БУВ ВПЕВНЕНИЙ ЩО ВІДБУДЕТЬСЯ ЛЕГКО.... СУД Й ДОСІ ПРОРАШИСТСЬКІ У НАС.... ПОРТНОВ КУРАТОР... НІХТО НЕ ЧІПАВ ТІ СІМЕЙНІ КЛАДИ, ТАКОЖ КЛАНИ ЯКІ З ЛУГАНСЬК..ДОН.ОБЛАСТЕЙ...ДІТКИ ЯНЕКА ТОЧНІШЕ..!!!! НІХТО ЧУЖИЙ ТУДИ НЕ ПОТРАПИТЬ... НАВІТЬ НІЯКІ КОМІСІЇ АНТИКОРУПЦІЙНІ НЕ МОЖУТЬ ВІДІБРАТИ ЧЕСНОГО СУДДЮ,( ПЕРЕГЛЯД РОЗСЛІДУВАНЬ) ХТО МАВ НЕЗАПЯТНЕНУ РЕПУТАЦІЮ, ТОЙ ВИПАДАВ РАНІШЕ ДО КОНКУРСУ, ЗДАЄТЬСЯ ВІРМЕНСЬКЕ ПРІЗВИЩЕ..
показать весь комментарий
19.01.2025 05:31 Ответить
Чекаємо повідомлення, що виїхав за кордон.
показать весь комментарий
19.01.2025 06:54 Ответить
Паскуда ********
показать весь комментарий
19.01.2025 12:18 Ответить
Найвищий ідіотизм - звинувачувати журналіста що він бере інтерв"ю чи запрошує на ефіри "не тих" гостей.Тому скажу однозначно - ті,які розпочали оте дійство проти Назарова куди більші вороги України ніж сам Назаров.Звичайно що охлосу в стоптаних мештах який ховається на диванах від війни приємно,що рухають якихось назарових,а не їх,але,повірте,то тимчасово...
показать весь комментарий
19.01.2025 12:33 Ответить
показать весь комментарий
19.01.2025 16:25 Ответить
Ти всерйоз захищаєш оцю пропагандистську потвору?
показать весь комментарий
20.01.2025 00:08 Ответить
Баканова брать будут? У нас Баканов попивает виски на дне рождении у любителя русского мира и УПЦ МП Суркиса вместе с главой ОП при Януковиче Левочкиным, завхозом Януковича Кравцем, регианалом главой Киевгорстроя Кушниром, который побрил холдинг и инвесторов на миллиарды. Видео Ткача с УП где регианалы с Бакановым заезжают к Суркису https://www.youtube.com/watch?v=0kBrjyRvqio . Когда партнер схемщиков регианалов Баканов ответит за что под его руководством в центре Киева сотрудники СБУ убили переговорщика от Украины сотрудника ГУР Киреева? А мы на дроны донатим пока Арахамия раскидывает в покер с завхозом Януковича Кравцем в логове региАналов в ресторане Ишак (были зафиксированы на камеру журналистом УП Ткачем https://www.youtube.com/watch?v=d0Y-ss-qVT4 ), это тот Кравец у которого и его семьи забрали вид на жительство в Литве за связи и лояльность с русскими (https://www.rbc.ua/ukr/news/litva-vignala-*******-kolishnogo-soratnika-1713879452.html )
показать весь комментарий
19.01.2025 18:41 Ответить
 
 