11 278 61

Лавров рассказывает россиянам об американской "нищете": "Там нищета на каждом шагу, если сойти с центральных магистралей". ВИДЕО

Глава российского МИД Сергей Лавров рассказал россиянам об убогости и нищете американской жизни.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Лавров привел в пример калифорнийский город Сан-Франциско, где по его словам "нищета на каждом шагу".

Автор: 

Лавров Сергей (2350) пропаганда (3723) русский мир (644)
Топ комментарии
+51
Коник свою доцю навіть у ті злидні пристроїв. Бідолашний.
14.01.2025 15:09 Ответить
+46
Жители Мурманска выбрасывая в окна мусор и гавно из вёдер, просто счастливы от страданий в Сан-Франциско.
14.01.2025 15:12 Ответить
+30
Головне донька твоя не страждає у злиднях...мабуть на "центральной магістралі" стоїть?
14.01.2025 15:13 Ответить
Коник свою доцю навіть у ті злидні пристроїв. Бідолашний.
14.01.2025 15:09 Ответить
Вона на центральній магістралі. Стоїть
14.01.2025 15:18 Ответить
як вкопана )))
14.01.2025 15:25 Ответить
Як сосна))))
14.01.2025 15:29 Ответить
Вы, Шариков, чепуху говорите и возмутительнее всего то, что говорите ее безапелляционно и уверенно. Водки мне, конечно, не жаль, тем более, что она не моя, а Филиппа Филипповича. Просто - это вредно. Это - раз, а второе - вы и без водки держите себя неприлично.
14.01.2025 15:43 Ответить
Нет никакого Рио-де-Жанейро, и Америки нет, и Европы нет. Ничего нет. И вообще последний город на земле - это Шепетовка, о который разбиваются волны Атлантического океана
14.01.2025 15:45 Ответить
Широко розставивши ноги.
14.01.2025 15:48 Ответить
Не ноги, а копыта
14.01.2025 18:22 Ответить
Учитывая ее родословную, то она стоит возле какой-то центральной конюшни
14.01.2025 16:03 Ответить
+100500!!!
14.01.2025 16:37 Ответить
Має право! У неї ж американське громадянство.
Це татко її так пристроїв.
14.01.2025 16:09 Ответить
забаньте цього борцуна з модером
14.01.2025 15:13 Ответить
Корінь зла у світі це кацапи.
14.01.2025 15:14 Ответить
Зробив собі скрін - не часто таке побачиш
14.01.2025 15:17 Ответить
Не довго йому тут "жити"
14.01.2025 15:21 Ответить
вже
14.01.2025 15:21 Ответить
Скоро США з простягнутою рукою піде по світу побиратися
14.01.2025 15:11 Ответить
Жители Мурманска выбрасывая в окна мусор и гавно из вёдер, просто счастливы от страданий в Сан-Франциско.
14.01.2025 15:12 Ответить
Підтверджую. Особисто бачив.
14.01.2025 15:23 Ответить
Не тільки у муранську та архангельську усі міста півночи рашки обісрані та обіссані , а ще є кам'яний вік між масквою та пітером.
14.01.2025 17:11 Ответить
Головне донька твоя не страждає у злиднях...мабуть на "центральной магістралі" стоїть?
14.01.2025 15:13 Ответить
Копіпастять совок один в один. Що тоді втирали бидлу про "загнівающіє США" що зараз. Ну а самі з діточками розважаються на повну.
14.01.2025 15:16 Ответить
Лавров:
- Русские живут так богато, что не доедают того, что у них есть...
- А что они потом с недоеденым делают?
- Доедают... Потому что не хотят, чтобы от них объедки оставались...
- Что, ВСЁ доедают?
- Да, ВСЁ... Им даже не хватает...
14.01.2025 15:14 Ответить
Нагадаю Задорнова!
"Увидев,что посетитель оставил на тарелке почти половину отбивной(стейка?),я понял,что негры в Америке НЕ доедают!"
14.01.2025 19:42 Ответить
14.01.2025 15:21 Ответить
Творчисть душевно хворих кукриніксів.
14.01.2025 15:29 Ответить
Канєшно... В порівнянні з кацапськими ******* повна ніщєта
14.01.2025 15:21 Ответить
Страшне коїться в Сан-Франциско.
14.01.2025 15:22 Ответить
Ага! Расєянка з підорбурга,втекала у США, і на помійці знайшла телевізор,який не мала можливості придбати на раше.
Такі собі злидні по американськи.
14.01.2025 19:49 Ответить
убогість та злидні американського життя
14.01.2025 15:23 Ответить
Навіщо звертати увагу що говорить рашиська мерзота ,то чому ця паскуда свою доньку не забереш з США .Слухати що говорать рашиські виродки це себе не поважати.
14.01.2025 15:24 Ответить
Щось згадав записного американського ,,безробітного,, який два рази на рік літав у СРСР з лекціями про своє страшне життя на вулицях Нью-Йорка.
14.01.2025 15:25 Ответить
Так воно ж на Манхетені хтіло жити, а там дорого для безробітного(((
14.01.2025 15:32 Ответить
Рукі прочь от доктора Хайдера!
14.01.2025 16:15 Ответить
а чого кобил там по заковулках лазив?? Пропітаніє шукав?))
14.01.2025 15:27 Ответить
История пошла по кругу? Правда в эпоху интернета безбожно ******* сложнее.
14.01.2025 15:29 Ответить
Не на кожному. Кому не ліньки, відкрийте мапу Гугла, перегляд вулиць, і пройдіться по різним містам. Оціните самі.
14.01.2025 15:29 Ответить
а он не рассказал своей ЧЕЛЯДИ ,что в Америке уже есть ТРЕТЬЕ поколение , ТРЕТЬЕ которые живут на одно пособие !!! Ни дня неработая на заводе или фабрике !!!(((
14.01.2025 15:32 Ответить
14.01.2025 15:33 Ответить
«Какая богатая страна и такой бедный народ.».
/Анджела Дэвис после посещения СССР/
14.01.2025 15:37 Ответить
В это время, на ВСЕХ русских магистралях всё чики-пуки

14.01.2025 15:37 Ответить
14.01.2025 15:40 Ответить
А то "дарагієрасіянє" мабуть не знають, що всі "лаврови і пєскови" своїх "дєтішєк" висилають в "западную пргнівшую ніщєту"
14.01.2025 15:41 Ответить
Як все таки легкого брехати: замість слова Роіся підставляєш слово Америка і божа роса готова.
14.01.2025 15:46 Ответить
КВІТУЧАЯ ПАХУЧАЯ РОСІЙСЬКА НЕ ГЛУБІНКА

Екатерінбург
 Казань


Ростов на Дону
14.01.2025 15:50 Ответить
єто другоє
14.01.2025 16:37 Ответить
Цей мерін/мразота замість овса підсів на коноплю!
Других пояснень у мене немає...
14.01.2025 15:59 Ответить
Нічого нового не придумали, вже все готово з совкових часів, тільки є нюанс їх діти живуть на загниваючому заході. До речі як дочки Ху..ла щось трохи в Швейцарії сиділи.
14.01.2025 16:37 Ответить
Новости мордора:

"https://vk.com/wall-10564356_2131987 Очередное видеообращение к президенту Владимиру Путину записали жители 19 деревень и сел, расположенных на левом берегу реки Пинега в Архангельской области. Люди заявили, что уже несколько месяцев у них нет никакой связи с «материком», и что невозможно получить элементарную медицинскую помощь из-за отсутствия дорог и переправ.

«Уже почти два месяца у нас нет сообщения с районным и областным центром. Продукты не завозятся, почтовые отправления невозможны. Те, кто работает вахтами, элементарно не могут приехать домой и выехать на работу. А самое главное, мы не можем попасть на прием в больницу. «Скорая» и неотложная помощь нам недоступны», - сообщили люди в обращении, которое было опубликовано еще 14 декабря в одном из местных пабликов в «Вконтакте».



Жители рассказали, что мужчину с открытым переломом ноги три дня не могли доставить в больницу, находящуюся в 80 километрах. Перевозившие пострадавшего часть пути проделали «на перекладных», переночевали в одной из деревень, а утром мужчину пришлось везти «на самодельном болотоходе по непроезжим участкам», так как автомобиль там пройти не смог. Детей, по словам жителей, возят в школы на лошадях."
14.01.2025 16:49 Ответить
Пристрельте вже цю загнану кобилу! Ви ж бачите-вона марить!…
14.01.2025 16:58 Ответить
Конь ты замшевый. В твоей стране даже на центральных магистралях, если их можно так назвать, такие залежи всякого говна, что их объехать невозможно.
14.01.2025 17:18 Ответить
Пора уже им снять продолжение: "Человек с Пятой авеню-2"
14.01.2025 17:32 Ответить
Всю свою жизнь эти ****** втирали нам про загнивающий капитализм.
14.01.2025 17:32 Ответить
Дипломат скотився до рівня базарної баби, роки даються взнаки.
14.01.2025 17:38 Ответить
руський лошара ,,це повна їбала ,ви
самі сидите в повному гімні і подавитися ним.
14.01.2025 17:51 Ответить
Не пи ди коняка
14.01.2025 18:06 Ответить
"В Париж приходит Новый Год.
Но не всех он радует, не всех!
Вот под мостом Руаяль лежит клошар Жан.
Скажите, Жан, что принесёт вам Новый Год?"
14.01.2025 18:33 Ответить
 
 