Лавров рассказывает россиянам об американской "нищете": "Там нищета на каждом шагу, если сойти с центральных магистралей". ВИДЕО
Глава российского МИД Сергей Лавров рассказал россиянам об убогости и нищете американской жизни.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Лавров привел в пример калифорнийский город Сан-Франциско, где по его словам "нищета на каждом шагу".
Топ комментарии
+51 Izira #596456
показать весь комментарий14.01.2025 15:09 Ответить Ссылка
+46 Gary Grant
показать весь комментарий14.01.2025 15:12 Ответить Ссылка
+30 Helen Batiouk
показать весь комментарий14.01.2025 15:13 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це татко її так пристроїв.
- Русские живут так богато, что не доедают того, что у них есть...
- А что они потом с недоеденым делают?
- Доедают... Потому что не хотят, чтобы от них объедки оставались...
- Что, ВСЁ доедают?
- Да, ВСЁ... Им даже не хватает...
"Увидев,что посетитель оставил на тарелке почти половину отбивной(стейка?),я понял,что негры в Америке НЕ доедают!"
Такі собі злидні по американськи.
/Анджела Дэвис после посещения СССР/
Екатерінбург
Казань
Ростов на Дону
Других пояснень у мене немає...
"https://vk.com/wall-10564356_2131987 Очередное видеообращение к президенту Владимиру Путину записали жители 19 деревень и сел, расположенных на левом берегу реки Пинега в Архангельской области. Люди заявили, что уже несколько месяцев у них нет никакой связи с «материком», и что невозможно получить элементарную медицинскую помощь из-за отсутствия дорог и переправ.
«Уже почти два месяца у нас нет сообщения с районным и областным центром. Продукты не завозятся, почтовые отправления невозможны. Те, кто работает вахтами, элементарно не могут приехать домой и выехать на работу. А самое главное, мы не можем попасть на прием в больницу. «Скорая» и неотложная помощь нам недоступны», - сообщили люди в обращении, которое было опубликовано еще 14 декабря в одном из местных пабликов в «Вконтакте».
Жители рассказали, что мужчину с открытым переломом ноги три дня не могли доставить в больницу, находящуюся в 80 километрах. Перевозившие пострадавшего часть пути проделали «на перекладных», переночевали в одной из деревень, а утром мужчину пришлось везти «на самодельном болотоходе по непроезжим участкам», так как автомобиль там пройти не смог. Детей, по словам жителей, возят в школы на лошадях."
самі сидите в повному гімні і подавитися ним.
Но не всех он радует, не всех!
Вот под мостом Руаяль лежит клошар Жан.
Скажите, Жан, что принесёт вам Новый Год?"