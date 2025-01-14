РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5692 посетителя онлайн
Новости Видео Война
19 150 31

Оккупант ползет в укрытие среди тел своих ликвидированных соратников: "Чья-то рука, вот голова, ещё чья-то голова, а вот Денчик отдыхает спокойным сном". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант снимает свое укрытие в закопанной в землю трубе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, россиянин называет трубу пятизвездочным отелем и ползет по трупам своих ликвидированных соратников, которые уже не первый день лежат в тайнике.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Трое оккупантов насилуют своего сослуживца: "Подожди, я трусы сниму". ВИДЕО 18+

Автор: 

армия РФ (20316) война (1437) уничтожение (7674) русский мир (644)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+28
Ну, просто м"ясокомбінат якийсь. Результат роботи українських воїнів.
показать весь комментарий
14.01.2025 10:04 Ответить
+12
Нахрєна вони стіко їжі натягли у нору??? Збоченці...
показать весь комментарий
14.01.2025 10:11 Ответить
+12
яким же потрібно бути конченим гівном щоб сидіти у трубі з трупами та частинами тіл.
викинути їх з труби щоб не воняло не можуть, орки їбані, вони від цього напевно насолоду отримують
показать весь комментарий
14.01.2025 10:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну, просто м"ясокомбінат якийсь. Результат роботи українських воїнів.
показать весь комментарий
14.01.2025 10:04 Ответить
номано, номано
показать весь комментарий
14.01.2025 10:54 Ответить
Так а шо його не устраює....
показать весь комментарий
14.01.2025 11:12 Ответить
У відео обрізали як він Денчика в туза гатив
показать весь комментарий
14.01.2025 10:11 Ответить
Нахрєна вони стіко їжі натягли у нору??? Збоченці...
показать весь комментарий
14.01.2025 10:11 Ответить
"Дєло - труба" (худож. фільм док. фільм)
показать весь комментарий
14.01.2025 10:14 Ответить
Я таке навіть у фільмах жахів не бачив- це ж просто якась жахлива паралельна альтернатива!
показать весь комментарий
14.01.2025 10:15 Ответить
Це схоже на трубу з каналу Сіверський донець- Донбас. Там їх повинно бути дві. І проходять вони недалеко від Часового Яру. Після війни уявляю собі скільки кацапського мотлоху з цих труб витрясуть.
показать весь комментарий
14.01.2025 16:42 Ответить
Кароч, супєр-трупєр!
показать весь комментарий
14.01.2025 10:16 Ответить
Ну з відео одне зрозуміло що з голоду вони точно не помруть, братішки виручать ))
показать весь комментарий
14.01.2025 10:16 Ответить
Ни любви, ни тоски, ни жалости
показать весь комментарий
14.01.2025 10:20 Ответить
Це і є дорога у рай Куйла для кацапів. Там десь попереду має бути світло...
показать весь комментарий
14.01.2025 10:22 Ответить
Двіжуха !!!!!
показать весь комментарий
14.01.2025 11:13 Ответить
Пока еще живая очередь на концерт Кобзона.
показать весь комментарий
14.01.2025 10:30 Ответить
Фильмы ужасов от "ГОЛИВУДА" где-то там......
показать весь комментарий
14.01.2025 10:35 Ответить
яким же потрібно бути конченим гівном щоб сидіти у трубі з трупами та частинами тіл.
викинути їх з труби щоб не воняло не можуть, орки їбані, вони від цього напевно насолоду отримують
показать весь комментарий
14.01.2025 10:40 Ответить
Кацапський хробак серед трупаків і майбутніх трупаків...
показать весь комментарий
14.01.2025 10:57 Ответить
Мало!
Треба шоб уся расійськая підерація у такій трубі валялась...
показать весь комментарий
14.01.2025 11:01 Ответить
Работаєм каже,тобто у кожного своя черга подохнути
показать весь комментарий
14.01.2025 11:36 Ответить
вінєгрєт із орків
показать весь комментарий
14.01.2025 11:42 Ответить
Чого кацап плачешся? Хто тебе сюди кликав? Жив би собі в своєму болоті і нюхав вилиті на вулиці фікалії, так прилізло до нас розкинути на нашій пахучій і вільній землі свої фікалії і смердячі тіла своїх терористів.
показать весь комментарий
14.01.2025 11:48 Ответить
показать весь комментарий
14.01.2025 11:59 Ответить
Документальний фільм "России труба". Режисер Довбо*об В.В.
показать весь комментарий
14.01.2025 12:01 Ответить
у них там жратви до літа вистачить.
показать весь комментарий
14.01.2025 12:17 Ответить
Опариш среди своих.
показать весь комментарий
14.01.2025 12:35 Ответить
Кацапо-лего.
показать весь комментарий
14.01.2025 13:10 Ответить
По ходу они своих дружбанов там и доедают,лица то совсем не худые.Руцкое щастье.
показать весь комментарий
14.01.2025 15:08 Ответить
два гомосека, их оттуда хрен выкуришь, влюбленная парочка, живут, как черви, на гнилом мясе, вонищща там адская
показать весь комментарий
14.01.2025 15:55 Ответить
Цікаво, а жителі росії бачуть це відео?
показать весь комментарий
15.01.2025 14:28 Ответить
 
 