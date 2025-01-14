Оккупант ползет в укрытие среди тел своих ликвидированных соратников: "Чья-то рука, вот голова, ещё чья-то голова, а вот Денчик отдыхает спокойным сном". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант снимает свое укрытие в закопанной в землю трубе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, россиянин называет трубу пятизвездочным отелем и ползет по трупам своих ликвидированных соратников, которые уже не первый день лежат в тайнике.
худож. фільмдок. фільм)
викинути їх з труби щоб не воняло не можуть, орки їбані, вони від цього напевно насолоду отримують
Треба шоб уся расійськая підерація у такій трубі валялась...