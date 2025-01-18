Сообщено о подозрении "куратору" РПЦ в Украине, нардепу Новинскому, - ГБР. ВИДЕО
Работники ГБР во взаимодействии с СБУ сообщили о подозрении "куратору" РПЦ в Украине, народному депутату нескольких созывов от запрещенной пророссийской партии "Оппозиционный блок". Его подозревают в государственной измене и разжигании религиозной вражды и ненависти.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.
Что установило следствие?
Как установило следствие, с самого начала вооруженной агрессии РФ против Украины, еще с 2014 года он продвигал российские нарративы через интервью в средствах массовой информации, публичных выступлениях, а также в сообщениях на собственном сайте и в социальных сетях. Депутат пытался формировать в украинском обществе антивластные и пророссийские настроения, оправдывать российскую агрессию и тому подобное.
Пророссийский депутат, выполнял указания главы русской православной церкви патриарха РПЦ Кирилла (Гундяева), в течение длительного времени поддерживал с ним тесное общение и находился в его иерархическом подчинении, то есть был так называемым "куратором" от РПЦ и фактически представителем религиозной организации иностранного государства в Украине.
При этом, народный избранник действуя в поддержку внешней политики страны-агрессора, систематически осуществлял публичные выступления с признаками религиозной нетерпимости и вражды.
После начала полномасштабного вторжения армии РФ в Украину он сложил полномочия и сейчас скрывается за границей. Однако продолжает осуществлять информационное воздействие, направленное на ущерб суверенитету Украины, ее государственной и информационной безопасности, достижение военно-политических целей руководством РФ в отношении государства Украина и предоставление РФ помощи в проведении подрывной деятельности против Украины в информационной сфере.
Комплексные судебные психолого-лингвистические экспертизы, назначенные следователем, подтвердили факты преступной деятельности нардепа в интересах РФ.
Подозрение
Ему заочно сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины) и нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности и религиозных убеждений, совершенных должностным лицом (ч. 2 ст. 161 УК Украины).
Максимальное наказание за совершение таких действий - лишение свободы на срок до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.
Рінат Лєонідич протирає ручки - потім задешево купить заводи-пароходи подєльніка
.
В Рината все пихтить та гудить, та й електрику ремонтує
а Новінсткий Миколаївський суднобудівний порізав
.
може самих працівників того ДБР слідує на полиграфі перевірити - чому вони так довго агента ФСБ вели ?
Тут теж саме.
Тільки будь ласка або закрийте його та готуйте на обмін або взагалі не читайте це гівно. Бо шкоди від нього буде більше.
Тільки зайвий раз піарять "мучеників" РПЦ.
жалко що Порох йому в пику тоді не затопив
.
Зараз ця прокацапська курва буде на весь світ волати про репресії - ну, все як і домовлялися з ОПою...
досить займатися антиукраінською діяльністю в нашій країні ,
але тоді зелена пошесть не побачила в діях
новінського нічого такого ,
за що можна притягнути до відповідальності ,
та дали йому можливість здриснути до рф 🤬
ага...
-одні попереджають і супроводжують через кордон,а коли фігурант виїхав,можливо "заліг"
- другі об'являють "заочно"підозру.
Потім збираються і перші,і другі,щоб розділити кеш.
Цікаво тільки він за "листом буданова" здрисне? Чи студентом по обміну, як медведчук?
Оце я розумію масштабна підготовка до виборів! Одразу й контрольовану опозицію готують і забугорних "вигнанців", що своєю пАтужно-безглуздою боротьбою легітимізують режим. Кремль в роботі з "лялькою" не "замарачівался", відпрацьовує по тій же мєтодичці, що й на власній території.
Будь яка країна світу від Ізраілю до Америки давно вже б ліквідувала би подібних субʼєктів ( саме ліквідувала )