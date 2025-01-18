РУС
6 615 76

Сообщено о подозрении "куратору" РПЦ в Украине, нардепу Новинскому, - ГБР. ВИДЕО

Работники ГБР во взаимодействии с СБУ сообщили о подозрении "куратору" РПЦ в Украине, народному депутату нескольких созывов от запрещенной пророссийской партии "Оппозиционный блок". Его подозревают в государственной измене и разжигании религиозной вражды и ненависти.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Что установило следствие?

Как установило следствие, с самого начала вооруженной агрессии РФ против Украины, еще с 2014 года он продвигал российские нарративы через интервью в средствах массовой информации, публичных выступлениях, а также в сообщениях на собственном сайте и в социальных сетях. Депутат пытался формировать в украинском обществе антивластные и пророссийские настроения, оправдывать российскую агрессию и тому подобное.

Пророссийский депутат, выполнял указания главы русской православной церкви патриарха РПЦ Кирилла (Гундяева), в течение длительного времени поддерживал с ним тесное общение и находился в его иерархическом подчинении, то есть был так называемым "куратором" от РПЦ и фактически представителем религиозной организации иностранного государства в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": УПЦ МП наняла в США лоббиста за $1400 в час. Предположительно, на деньги Новинского. ДОКУМЕНТ

При этом, народный избранник действуя в поддержку внешней политики страны-агрессора, систематически осуществлял публичные выступления с признаками религиозной нетерпимости и вражды.

После начала полномасштабного вторжения армии РФ в Украину он сложил полномочия и сейчас скрывается за границей. Однако продолжает осуществлять информационное воздействие, направленное на ущерб суверенитету Украины, ее государственной и информационной безопасности, достижение военно-политических целей руководством РФ в отношении государства Украина и предоставление РФ помощи в проведении подрывной деятельности против Украины в информационной сфере.

Комплексные судебные психолого-лингвистические экспертизы, назначенные следователем, подтвердили факты преступной деятельности нардепа в интересах РФ.

Также читайте: Арестовано имущество Новинского на более 3,5 млрд грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Подозрение

Ему заочно сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины) и нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности и религиозных убеждений, совершенных должностным лицом (ч. 2 ст. 161 УК Украины).

Максимальное наказание за совершение таких действий - лишение свободы на срок до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Также читайте: У Новинского забрали право пользоваться недрами

Новинский Вадим (440) РПЦ (757) ГБР (3181)
+21
Не пройшло і майже 3 роки
може самих працівників того ДБР слідує на полиграфі перевірити - чому вони так довго агента ФСБ вели ?
18.01.2025 13:24 Ответить
+21
Красиво то як-висунути звинувачення коли той вже 3 р як злиняв.
18.01.2025 13:26 Ответить
+21
Это шоу для плебса. Ему от этого подозрения ни холодно ни жарко. Есть закон от 2018 года о филиале РПЦ в Украине. Есть закон о запрете в Украине всех организаций страны агрессора. Нужно просто их исполнить, а не устраивать шоу для лохов.
18.01.2025 13:31 Ответить
..з конфіскацією майна

Рінат Лєонідич протирає ручки - потім задешево купить заводи-пароходи подєльніка

.
18.01.2025 13:24 Ответить
а що в цьому поганого? підприємства , які купує Ахметов працюють і розвиваються, а новинський купував т, банкрутував і рвзав на металобрухт
18.01.2025 13:31 Ответить
Я згоден!
В Рината все пихтить та гудить, та й електрику ремонтує

а Новінсткий Миколаївський суднобудівний порізав

18.01.2025 13:40 Ответить
І підвищує вартість електроенергії ,а ще раніше фінансував яника і ригів ,та давайте за це йому дамо Героя України.
18.01.2025 20:58 Ответить
Опомнилась пи...а, когда ночь прошла.
18.01.2025 14:16 Ответить
18.01.2025 13:24 Ответить
Не довго, як тільки перестав платити
18.01.2025 13:27 Ответить
🤣🤣🤣
18.01.2025 13:34 Ответить
«День ми сидимо, інший день сидимо, а на третій день Орлине Око помітило, що в сараю немає однієї стіни.» (с)

Тут теж саме.
18.01.2025 13:34 Ответить
От тільки по-українськи не лічать "перший, інший, третій…"
18.01.2025 13:41 Ответить
А хто керує дбр? Забули?
18.01.2025 15:56 Ответить
Новінськи, арахамії, зеленськи тощо, дивний склад ВР та ОП.
18.01.2025 13:25 Ответить
**** православная!
Тільки будь ласка або закрийте його та готуйте на обмін або взагалі не читайте це гівно. Бо шкоди від нього буде більше.
18.01.2025 13:25 Ответить
Кого закрити? Той злиняв давно
18.01.2025 13:27 Ответить
Та отож!
Тільки зайвий раз піарять "мучеників" РПЦ.
18.01.2025 13:57 Ответить
18.01.2025 13:31 Ответить
Дебілам тоді дуже не сподобалось це словосполучення на адресу вєлікасрєпнага агента ФСБ.
18.01.2025 13:53 Ответить
Красиво то як-висунути звинувачення коли той вже 3 р як злиняв.
18.01.2025 13:26 Ответить
він як рак може й під корягою в Монако линяти, а майно в Україні залишилось
18.01.2025 13:43 Ответить
Він ****, а не ЛОХ. Майно його єрмак за долю малу прикриє.Якщо вже, 3 роки то було, не пере оформив на підставних
18.01.2025 13:47 Ответить
Все давно выведено или переоформлено на верблюдов. Он га@дон, а не идиот. Для плебса покажут какие-то крохи, как и с остальными, и шоу на этом закончится. Все как и с еще одним куратором РПЦ от власти - депутатом СН Дмитруком, которому дали спокойно слинять и только после этого сымитировали бурную деятельность.
18.01.2025 13:53 Ответить
Дивлюсь, що підозри різним представникам агентури фсб оголошують по різному. Дітям зразу, а ось представникам еліти тільки після того як вони покинули територію України
18.01.2025 13:26 Ответить
А что там с самой РПЦ в Украине? Когда власть наконец удосужится исполнить закон от 2018 года и запретить этот филиал ФСБ? Уже и все судовые инстанции пройдены, вплоть до Конституционного Суда, а шоу для лохов никак не закончится.
18.01.2025 13:27 Ответить
"Паша-Мерседес" теж трошки з браслетом походив, поки піар на його арешті закінчився...вибори все ближче..
18.01.2025 13:31 Ответить
Він та йому подібні мали б вже відсидіти 11 років зі своїх пожиттєвих строків , а їм підозру . До того ж , тільки після того , як злиняють .
18.01.2025 13:31 Ответить
18.01.2025 13:38 Ответить
....православний

жалко що Порох йому в пику тоді не затопив

.
18.01.2025 13:45 Ответить
**** православна
18.01.2025 13:39 Ответить
За кордон - дриснув, майно - переписав, тепер можна повідомляти про підозру...
Зараз ця прокацапська курва буде на весь світ волати про репресії - ну, все як і домовлялися з ОПою...
18.01.2025 13:42 Ответить
Покажить цій суці ту православну мацковську церкву (осередок пропагандонів) яку сьогодн о шостій ранку зруйнували "ево масковские друзья"
18.01.2025 13:44 Ответить
без толку. Потому, что там, где крупный руководитель, он спокойно себе выходит и делает что хочет - вот такой вот абсурдный порядок. Мураев уехал в Китай, Кучма во Франции. Так никого не поймаешь! А чуть ужесточи и будут трубить, что северная корея. Ну так раз не может общественность ничего контролировать, даже финансовые потоки и продажу земли, то только закрытый вариант и может спасти, а никакое ни дбр
18.01.2025 13:45 Ответить
Як сказав колись йому Петро Порошенко :,, **** православна , "
досить займатися антиукраінською діяльністю в нашій країні ,
але тоді зелена пошесть не побачила в діях
новінського нічого такого ,
за що можна притягнути до відповідальності ,
та дали йому можливість здриснути до рф 🤬
18.01.2025 13:46 Ответить
та ти шо. і шо?
18.01.2025 13:46 Ответить
Агов, не так рєзво, бо так і до агента "козиря" вже сьогодні ввечері або завтра вранці дістанетеся!..
18.01.2025 13:47 Ответить
новинський всі заводи робив багкрутоми
18.01.2025 13:50 Ответить
"Настоятель храма Андрея Первозванного УПЦ МП в Запорожье, который сегодня пострадал из-за российского ракетного удара, просит о помощи на восстановление собора."
ага...
18.01.2025 13:50 Ответить
Ти диви, які оперативні. Не пройшо і одинадцять років і нарешті побачили, чім ця потвора займається. І знов, тільки після того як втік. Співпадіння?
18.01.2025 13:51 Ответить
Небольшое уточнение. Из тех 11 лет 5 в кресле президента был Порошенко. Не знаю, были ли попытки с его стороны отправить гниду православную и ему подобных туда, где они давно должны оказаться, а именно на нарах, или этих попыток не было. Но есть нюанс - Новинский был депутатом Рады, а на его привлечение к уголовной ответственности нужно разрешение той же Рады (классно!) А какой состав той Рады был тогда? Реально было получить согласие Рабиновича или Шуфрича на посадку их коллеги по деятельности против Украины. А вот после выборов 2019 года, когда у обдолбыша было полное согласие в Раде со всеми его хотелками, не использовать шанс упрятать в камеру открытого агента московии - это прямое пособничество врагу. Правда, есть нюанс, пособничество врагу Украины, но никак не хрипатой гниды.
18.01.2025 19:19 Ответить
І до скількох дорахували ДБР і СБУ у цій грі в жмурки з "***** православною", щоб той встиг заховатися? Мабуть до мільярада, не менше.
18.01.2025 13:54 Ответить
А кацапський сатанат раз і назавжди закрити слабо?! А то по одному граються!
18.01.2025 13:59 Ответить
Таке враження,що всі правоохоронні та силові структури працюють за схемою:
-одні попереджають і супроводжують через кордон,а коли фігурант виїхав,можливо "заліг"
- другі об'являють "заочно"підозру.
Потім збираються і перші,і другі,щоб розділити кеш.
18.01.2025 14:01 Ответить
Влада не змінилась, тільки декорації міняють, натравлюють нарід на відпрацьованих ляльок, і готують до виборів нових, і все по колу…
18.01.2025 14:10 Ответить
Другі підключаються лише кому у "клієнта" проблеми з міграційними органами виникають і депортація світить. Тоді вони швиденько готують позасудове переслідування і зустрічайте "політичний біженець-жертва режиму".
18.01.2025 14:15 Ответить
Не пройшло і півріччя...гарно працюєте!!!
18.01.2025 14:09 Ответить
Акція відбувається в рамках підсилення батальйона тро Лондонія Дмитрук сам не вивозить захист "вєри паруганой", підтримки на базі просить. Ось і готують "кадр" на вогневе підсилення.
Цікаво тільки він за "листом буданова" здрисне? Чи студентом по обміну, як медведчук?
Оце я розумію масштабна підготовка до виборів! Одразу й контрольовану опозицію готують і забугорних "вигнанців", що своєю пАтужно-безглуздою боротьбою легітимізують режим. Кремль в роботі з "лялькою" не "замарачівался", відпрацьовує по тій же мєтодичці, що й на власній території.
18.01.2025 14:10 Ответить
Угу, може вдавиться круасаном в Парижі…
18.01.2025 14:12 Ответить
Так она же вроде в Швейцарии. По крайней мере, там светилась.
18.01.2025 19:20 Ответить
Україна ти дуже толерантна до своіх ворогів!
Будь яка країна світу від Ізраілю до Америки давно вже б ліквідувала би подібних субʼєктів ( саме ліквідувала )
18.01.2025 14:21 Ответить
Зеленський з самого приходу до влади був знищувачем ватників. Завжди знає як принести задоволення народу.
18.01.2025 14:26 Ответить
Як типовий 100% ватник може бути знищувачем ватників?
18.01.2025 14:50 Ответить
У вас одного нолика не вистачає.
18.01.2025 19:21 Ответить
оце швидкість реагування зеленої паскудної влади на виявлення ворогів України. метеоріти чи астероїди?
18.01.2025 14:31 Ответить
А коли їх розігнали? Зараз частина "ватників" сидить в ОП, частина у Раді складає неформальну коаліцію зі слугами, а частина втекла на початку повномасштабної війни, тому що виконала свою місію. Тільки Медведчук дивом і залишився на той момент. Але є підозра, що і з ним таке сталося тільки тому, що він використав гроші, виділені ****** на "купівлю" України на себе. Медведчук і сепарські канали в ефірі з'явилися тільки тоді, коли почалася передвиборча компанія Зєлі, коли вже той же Аваков відкрито топив за клоуна.
18.01.2025 14:49 Ответить
де зараз новинський? чому всі підозри на зрадників, які наразі за кордоном, а не в Україні?
18.01.2025 14:50 Ответить
Кацапський сатанат у нас заборонений з 2018 року. Але це не завадило лідору призначити православного дебіла Баканова головою СБУ. Тому фактично москальський сатанат у нас був під захистом СБУ до відкритого вторгнення.
18.01.2025 15:00 Ответить
Головне - "ВЧАСНО"! ТА СМІЛИВО! Не звертаючи уваги на усі загрози життю та здоров'ю мужніх робітників прокуратури та ГБР - об'явили таки!! Молодці! А він де??
18.01.2025 14:41 Ответить
Дитячий садок , ясельна група , або ,,група пісюнів"-- головне , що вчасно повідомили про підозру , мудаки .
18.01.2025 14:56 Ответить
Під хвіст солі йому насипте як і Дмитруку.
18.01.2025 15:14 Ответить
-"від забороненої проросійської партії "Опозиційний блок"...яка усрішно голосує в ВР..?!!!
18.01.2025 15:14 Ответить
18.01.2025 15:33 Ответить
На момент начала войны Новинскому было 59 лет. Если он склав полномочия депутата ВР, то каким образом он выехал через границу? Он инвалид на коляске? Отец 3 неполнолетних детей или его просто выпустили по договоренности с властью? Теперь подозрения в держзраде с таким же успехом можно воробью предЪявить
18.01.2025 16:08 Ответить
Роздуплилися на третьому році війни. Потужно.
18.01.2025 16:30 Ответить
Я давно казав, що якийсь він підорзілий.
18.01.2025 16:36 Ответить
Ця "двІжуха" для одного,щоб зєля лохторату лапшу чіпляв!
18.01.2025 16:56 Ответить
А Усік ще агент РПЦ чи вже ні?
18.01.2025 20:34 Ответить
 
 