Сообщено о подозрении "куратору" РПЦ в Украине, нардепу Новинскому, - ГБР. ВИДЕО

Работники ГБР во взаимодействии с СБУ сообщили о подозрении "куратору" РПЦ в Украине, народному депутату нескольких созывов от запрещенной пророссийской партии "Оппозиционный блок". Его подозревают в государственной измене и разжигании религиозной вражды и ненависти.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Что установило следствие?

Как установило следствие, с самого начала вооруженной агрессии РФ против Украины, еще с 2014 года он продвигал российские нарративы через интервью в средствах массовой информации, публичных выступлениях, а также в сообщениях на собственном сайте и в социальных сетях. Депутат пытался формировать в украинском обществе антивластные и пророссийские настроения, оправдывать российскую агрессию и тому подобное.

Пророссийский депутат, выполнял указания главы русской православной церкви патриарха РПЦ Кирилла (Гундяева), в течение длительного времени поддерживал с ним тесное общение и находился в его иерархическом подчинении, то есть был так называемым "куратором" от РПЦ и фактически представителем религиозной организации иностранного государства в Украине.

При этом, народный избранник действуя в поддержку внешней политики страны-агрессора, систематически осуществлял публичные выступления с признаками религиозной нетерпимости и вражды.

После начала полномасштабного вторжения армии РФ в Украину он сложил полномочия и сейчас скрывается за границей. Однако продолжает осуществлять информационное воздействие, направленное на ущерб суверенитету Украины, ее государственной и информационной безопасности, достижение военно-политических целей руководством РФ в отношении государства Украина и предоставление РФ помощи в проведении подрывной деятельности против Украины в информационной сфере.

Комплексные судебные психолого-лингвистические экспертизы, назначенные следователем, подтвердили факты преступной деятельности нардепа в интересах РФ.

Подозрение

Ему заочно сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины) и нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности и религиозных убеждений, совершенных должностным лицом (ч. 2 ст. 161 УК Украины).

Максимальное наказание за совершение таких действий - лишение свободы на срок до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

