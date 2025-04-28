НБУ непосредственно вовлечен в политическое преследование Порошенко, – адвокаты

Национальный банк Украины непосредственно вовлечен в политическое преследование Петра Порошенко.

Об этом заявил во время брифинга адвокат Илья Новиков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

По данным Новикова, сегодня состоялось заседание Комитета по вопросам надзора и регулирования деятельности банков НБУ, который принял решение о так называемой "небезупречной репутации" Порошенко. На это заседание не допустили ни адвокатов пятого президента, ни народных депутатов, что является нарушением закона. НБУ также известно, что сам Порошенко участвует в Конгрессе Европейской народной партии в Испании.

"НБУ по собственной инициативе решил рассмотреть вопрос о том, является ли Порошенко "лицом с небезупречной репутацией", что является техническим термином и означает возможность для НБУ принять определенные меры по установлению контроля над банковскими учреждениями, в которых он является акционером. НБУ был единственным органом, который решил, что указ президента Украины о введении санкций является основанием считать кого-то "лицом с небезупречной репутацией". Указ о санкциях, законодательство Украины, Кабмин ничего такого не требуют. Это исключительно инициатива НБУ", - отметил Новиков.

"Нацбанк, его руководитель Пышный вовлечены в то, что мы считаем и открыто называем политическим преследованием Порошенко", - констатирует адвокат. Новиков также сообщил, что сегодня вместе с народными депутатами прибыл в Нацбанк, чтобы принять участие в заседании комитета.

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Адвокат Игорь Головань напомнил, что, согласно Конституции, главная задача Национального банка Украины - обеспечивать финансовую стабильность, а не участвовать в политических преследованиях.

"Действия, направленные на разрушение эффективного прибыльного банка, нарушают интересы не только Петра Порошенко, но и тех десятков тысяч граждан Украины, среди которых тысячи военных, которые являются клиентами банка. Эта история - пример разрушения не только Нацбанка как независимой институции, но и тех законодательных возможностей защиты прав граждан в Украине, которые были наработаны за прошедшие годы. Речь идет, например, о том же законе об административной процедуре, который направо и налево нарушался чиновниками Национального банка", - отметил Головань.

"Право на участие представителя, адвоката в заседании органа, который рассматривает административную процедуру, было нарушено. Право на ознакомление с материалами производства было нарушено. Право на заявление отвода было нарушено, я вынужден был отдельно требовать отвода одного из членов комитета. И после этого я был отключен от ZOOM-конференции. То есть мы имеем очередной наглядный пример абсолютного правового нигилизма, нарушения всех возможных правовых норм. Для мира будет очевидно, что Украина теряет признаки демократического государства", - сообщил адвокат.

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"То, что сегодня происходит, показывает небезупречную репутацию чиновников Национального банка, которые нарушили закон, Конституцию и просто нормы порядочности. В соответствии с какой-то инструкцией, которую НБУ написал себе сам, абсолютно по надуманным поводам, в рамках политического преследования была осуществлена попытка не просто нанести ущерб репутации Петра Порошенко, а нанести конкретный вред банку, его вкладчикам и в целом состоянию демократии в Украине", - констатировал народный депутат Ростислав Павленко.

Он отметил, что если бы у Нацбанка были законные основания для такого решения, он бы не прятался, а предоставил бы эти аргументы. "Всего этого не было сделано, что является еще одним свидетельством - нет не только юридических оснований для таких действий, а они не знают даже, как это сформулировать, как объяснить", - отмечает Павленко.

"Сегодня российский враг получил аргументы, и те недруги в других странах, которые все ищут основания сказать, что в Украине что-то не так с демократией, с верховенством права, будут использовать этот случай как свидетельство своей якобы правоты. Такой вред наносит Офис Президента, Зеленский, который подписывает незаконные указы, Ермак, 5-6 менеджеров и те, кто послушно выполняет эти незаконные решения", - подчеркнул представитель "ЕС".