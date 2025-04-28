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Новости Санкции против Порошенко ОП блокирует деятельность Порошенко
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НБУ непосредственно вовлечен в политическое преследование Порошенко, – адвокаты

головань, новиков

Национальный банк Украины непосредственно вовлечен в политическое преследование Петра Порошенко.

Об этом заявил во время брифинга адвокат Илья Новиков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

По данным Новикова, сегодня состоялось заседание Комитета по вопросам надзора и регулирования деятельности банков НБУ, который принял решение о так называемой "небезупречной репутации" Порошенко. На это заседание не допустили ни адвокатов пятого президента, ни народных депутатов, что является нарушением закона. НБУ также известно, что сам Порошенко участвует в Конгрессе Европейской народной партии в Испании.

адвокат Новиков

"НБУ по собственной инициативе решил рассмотреть вопрос о том, является ли Порошенко "лицом с небезупречной репутацией", что является техническим термином и означает возможность для НБУ принять определенные меры по установлению контроля над банковскими учреждениями, в которых он является акционером. НБУ был единственным органом, который решил, что указ президента Украины о введении санкций является основанием считать кого-то "лицом с небезупречной репутацией". Указ о санкциях, законодательство Украины, Кабмин ничего такого не требуют. Это исключительно инициатива НБУ", - отметил Новиков.

"Нацбанк, его руководитель Пышный вовлечены в то, что мы считаем и открыто называем политическим преследованием Порошенко", - констатирует адвокат. Новиков также сообщил, что сегодня вместе с народными депутатами прибыл в Нацбанк, чтобы принять участие в заседании комитета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Власть руками НБУ давит на фонд Порошенко, - адвокат

Адвокат Игорь Головань напомнил, что, согласно Конституции, главная задача Национального банка Украины - обеспечивать финансовую стабильность, а не участвовать в политических преследованиях.

"Действия, направленные на разрушение эффективного прибыльного банка, нарушают интересы не только Петра Порошенко, но и тех десятков тысяч граждан Украины, среди которых тысячи военных, которые являются клиентами банка. Эта история - пример разрушения не только Нацбанка как независимой институции, но и тех законодательных возможностей защиты прав граждан в Украине, которые были наработаны за прошедшие годы. Речь идет, например, о том же законе об административной процедуре, который направо и налево нарушался чиновниками Национального банка", - отметил Головань.

адвокат Головань

"Право на участие представителя, адвоката в заседании органа, который рассматривает административную процедуру, было нарушено. Право на ознакомление с материалами производства было нарушено. Право на заявление отвода было нарушено, я вынужден был отдельно требовать отвода одного из членов комитета. И после этого я был отключен от ZOOM-конференции. То есть мы имеем очередной наглядный пример абсолютного правового нигилизма, нарушения всех возможных правовых норм. Для мира будет очевидно, что Украина теряет признаки демократического государства", - сообщил адвокат.

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"То, что сегодня происходит, показывает небезупречную репутацию чиновников Национального банка, которые нарушили закон, Конституцию и просто нормы порядочности. В соответствии с какой-то инструкцией, которую НБУ написал себе сам, абсолютно по надуманным поводам, в рамках политического преследования была осуществлена попытка не просто нанести ущерб репутации Петра Порошенко, а нанести конкретный вред банку, его вкладчикам и в целом состоянию демократии в Украине", - констатировал народный депутат Ростислав Павленко.

нардеп ЕС Павленко

Он отметил, что если бы у Нацбанка были законные основания для такого решения, он бы не прятался, а предоставил бы эти аргументы. "Всего этого не было сделано, что является еще одним свидетельством - нет не только юридических оснований для таких действий, а они не знают даже, как это сформулировать, как объяснить", - отмечает Павленко.

"Сегодня российский враг получил аргументы, и те недруги в других странах, которые все ищут основания сказать, что в Украине что-то не так с демократией, с верховенством права, будут использовать этот случай как свидетельство своей якобы правоты. Такой вред наносит Офис Президента, Зеленский, который подписывает незаконные указы, Ермак, 5-6 менеджеров и те, кто послушно выполняет эти незаконные решения", - подчеркнул представитель "ЕС".

Автор: 

НБУ (4835) Новиков Илья (250) Порошенко Петр (19604) Павленко Ростислав (50) Головань Игорь (115)


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Топ комментарии
+13
З яких пір Зеленський став Україною?
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28.04.2025 18:05
+10
Набігли зелені подоляківці і цявкають навипередки ,
хто із них краще бреше !!
Вам всім злодюгам зеленим до Петра ніколи не дорости
розумом , а от краденим баблом ви впереді 🤬
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28.04.2025 18:09
+8
А ще він тобі в штани насрав. А ти забув? Так і ходиш обісраний...
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28.04.2025 18:06
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Правила форума Совет форумчан
ну в нашій країні можна довго шукати справедливість... та не знайти...
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28.04.2025 17:57 Ответить
Це одностатеве рішення нашого Підора-Лідора. Для чого намагатись прикрити лайно УКРАЇНСЬКИМ РУШНИКОМ ?
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28.04.2025 17:57 Ответить
А ще він тобі в штани насрав. А ти забув? Так і ходиш обісраний...
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28.04.2025 18:06 Ответить
Порошенко йому стільки в душу насрав що досі з рота вивалюється
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28.04.2025 18:41 Ответить
Хто такий молдавський упирь і у яких люДей він віджимав бізнес?
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28.04.2025 18:07 Ответить
- Ваша дочка курва!
- та в мене ж нема дочки.
- Так? Ну і нехай, але вона все-одно курва...
То все з розряду ось таких стадіонних "звинувачень". основне, щоб побільше, дебіли ж розбиратись не будуть...
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28.04.2025 18:24 Ответить
"Барига! На краві!! Ліпєцкая хвабріка!!!
В 82 раза!!!!"
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28.04.2025 18:08 Ответить
видно звідки опудало пише
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28.04.2025 18:26 Ответить
із Польщі ...?
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28.04.2025 18:44 Ответить
Ну ось... Сєвєро-Курільск не любить Порошенка.
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28.04.2025 18:36 Ответить
З яких пір Зеленський став Україною?
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28.04.2025 18:05 Ответить
"Апшори! Апшори!"
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28.04.2025 18:11 Ответить
Або, як колись казали підлітки, Просто головка від х#я
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28.04.2025 18:57 Ответить
Скинь докази бо ******* всі можуть особливо кацапи.
До речі - омону в Україні ніколи не було
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28.04.2025 18:10 Ответить
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28.04.2025 18:46 Ответить
Для тих хто хотів поржать, тільки коли не буде пожрать дійде що вони наголосували
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28.04.2025 18:07 Ответить
Набігли зелені подоляківці і цявкають навипередки ,
хто із них краще бреше !!
Вам всім злодюгам зеленим до Петра ніколи не дорости
розумом , а от краденим баблом ви впереді 🤬
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28.04.2025 18:09 Ответить
Зелень і кацапи тут є однодумцями , бо вони
завжди поливали його брудом ,
так як Порошенко завжди
відстоював інтереси Украіни , а їм це було не до вподоби ,
от і секрет сьогоднішніх наїздів на Петра і ЄС !!
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28.04.2025 18:26 Ответить
Така земна доля Святих - страждати за гріхи людства...
Тримайся, Петре, тримайся✊
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28.04.2025 18:28 Ответить
доля Святих

- по тупості розумовим здібностям соєвих троляк можна визначити розумові здібності їх господаря !
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28.04.2025 18:48 Ответить
Невже і Пишний хоче посидіти? Ще коли його призначали головою НБУ, знаючі люди казали, що це падлюка! Таки так...
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28.04.2025 18:29 Ответить
Люди Єрмака. Все більше важливих державних посад займають давні знайомі голови Офісу президента - Bihus.Іnfo
Голова Нацбанку Андрій Пишний

Голова НБУ Андрій Пишний теж має історію стосунків з Єрмаком, зазначається в розслідуванні.

У 2016 році Єрмак і Пишний разом створили ГО Відчуй, яка займається допомогою людям із порушенням слуху.

Пишний також увійшов у робочу групу Єрмака - Макфола
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28.04.2025 19:03 Ответить
Ну що ж, наступна влада стосовно зєлєні піде ще далі. Даремно Зєля розв'язує мішок з тухлятиною, навареною на беззаконні, ой даремно!
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28.04.2025 18:34 Ответить
Ще в 2020, в 2021 я питала: назвіть хоч одну річ, яку ця зебанда і янелох зробили на користь Україні!?!?!? Зебіли кричали, що я провокатор))) Сьогодні те саме питання, а може і ще актуальніше, ніж раніше: назвіть хоч одну річ, яку ця зебанда і янелох зробили на користь Україні!?!?!?
Нема що сказати!?!?!))) Так?))) Дебіли 73% від 40%, що прийшли на вибори...
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28.04.2025 18:41 Ответить
Беспредел зЕ
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28.04.2025 18:54 Ответить
Розправа младорегіоналів на чолі із зеєрмаківським дуумвіратом над політичними опонентами. Страшної війни із російськими нацистами
за виживання України вже немає?
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28.04.2025 18:56 Ответить
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28.04.2025 19:01 Ответить
Началось,написал правду - получи крестик и бан,добро пожаловать в нквдэшный мир липецкого фабриканта.
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28.04.2025 19:02 Ответить
Кент! Напишіть щось про російських нацистів для ідентифікації.
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28.04.2025 19:15 Ответить
....и убийцы родного брата в Молдавии!
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28.04.2025 19:15 Ответить
НБУ безпосередньо залучений

**********...
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28.04.2025 19:15 Ответить
Це якийсь піпець
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28.04.2025 19:25 Ответить
 
 