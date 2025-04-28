НБУ непосредственно вовлечен в политическое преследование Порошенко, – адвокаты
Национальный банк Украины непосредственно вовлечен в политическое преследование Петра Порошенко.
Об этом заявил во время брифинга адвокат Илья Новиков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
По данным Новикова, сегодня состоялось заседание Комитета по вопросам надзора и регулирования деятельности банков НБУ, который принял решение о так называемой "небезупречной репутации" Порошенко. На это заседание не допустили ни адвокатов пятого президента, ни народных депутатов, что является нарушением закона. НБУ также известно, что сам Порошенко участвует в Конгрессе Европейской народной партии в Испании.
"НБУ по собственной инициативе решил рассмотреть вопрос о том, является ли Порошенко "лицом с небезупречной репутацией", что является техническим термином и означает возможность для НБУ принять определенные меры по установлению контроля над банковскими учреждениями, в которых он является акционером. НБУ был единственным органом, который решил, что указ президента Украины о введении санкций является основанием считать кого-то "лицом с небезупречной репутацией". Указ о санкциях, законодательство Украины, Кабмин ничего такого не требуют. Это исключительно инициатива НБУ", - отметил Новиков.
"Нацбанк, его руководитель Пышный вовлечены в то, что мы считаем и открыто называем политическим преследованием Порошенко", - констатирует адвокат. Новиков также сообщил, что сегодня вместе с народными депутатами прибыл в Нацбанк, чтобы принять участие в заседании комитета.
Адвокат Игорь Головань напомнил, что, согласно Конституции, главная задача Национального банка Украины - обеспечивать финансовую стабильность, а не участвовать в политических преследованиях.
"Действия, направленные на разрушение эффективного прибыльного банка, нарушают интересы не только Петра Порошенко, но и тех десятков тысяч граждан Украины, среди которых тысячи военных, которые являются клиентами банка. Эта история - пример разрушения не только Нацбанка как независимой институции, но и тех законодательных возможностей защиты прав граждан в Украине, которые были наработаны за прошедшие годы. Речь идет, например, о том же законе об административной процедуре, который направо и налево нарушался чиновниками Национального банка", - отметил Головань.
"Право на участие представителя, адвоката в заседании органа, который рассматривает административную процедуру, было нарушено. Право на ознакомление с материалами производства было нарушено. Право на заявление отвода было нарушено, я вынужден был отдельно требовать отвода одного из членов комитета. И после этого я был отключен от ZOOM-конференции. То есть мы имеем очередной наглядный пример абсолютного правового нигилизма, нарушения всех возможных правовых норм. Для мира будет очевидно, что Украина теряет признаки демократического государства", - сообщил адвокат.
"То, что сегодня происходит, показывает небезупречную репутацию чиновников Национального банка, которые нарушили закон, Конституцию и просто нормы порядочности. В соответствии с какой-то инструкцией, которую НБУ написал себе сам, абсолютно по надуманным поводам, в рамках политического преследования была осуществлена попытка не просто нанести ущерб репутации Петра Порошенко, а нанести конкретный вред банку, его вкладчикам и в целом состоянию демократии в Украине", - констатировал народный депутат Ростислав Павленко.
Он отметил, что если бы у Нацбанка были законные основания для такого решения, он бы не прятался, а предоставил бы эти аргументы. "Всего этого не было сделано, что является еще одним свидетельством - нет не только юридических оснований для таких действий, а они не знают даже, как это сформулировать, как объяснить", - отмечает Павленко.
"Сегодня российский враг получил аргументы, и те недруги в других странах, которые все ищут основания сказать, что в Украине что-то не так с демократией, с верховенством права, будут использовать этот случай как свидетельство своей якобы правоты. Такой вред наносит Офис Президента, Зеленский, который подписывает незаконные указы, Ермак, 5-6 менеджеров и те, кто послушно выполняет эти незаконные решения", - подчеркнул представитель "ЕС".
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- та в мене ж нема дочки.
- Так? Ну і нехай, але вона все-одно курва...
То все з розряду ось таких стадіонних "звинувачень". основне, щоб побільше, дебіли ж розбиратись не будуть...
В 82 раза!!!!"
До речі - омону в Україні ніколи не було
хто із них краще бреше !!
Вам всім злодюгам зеленим до Петра ніколи не дорости
розумом , а от краденим баблом ви впереді 🤬
завжди поливали його брудом ,
так як Порошенко завжди
відстоював інтереси Украіни , а їм це було не до вподоби ,
от і секрет сьогоднішніх наїздів на Петра і ЄС !!
Тримайся, Петре, тримайся✊
- по
тупостірозумовим здібностям соєвих троляк можна визначити розумові здібності їх господаря !
Голова Нацбанку Андрій Пишний
Голова НБУ Андрій Пишний теж має історію стосунків з Єрмаком, зазначається в розслідуванні.
У 2016 році Єрмак і Пишний разом створили ГО Відчуй, яка займається допомогою людям із порушенням слуху.
Пишний також увійшов у робочу групу Єрмака - Макфола
Нема що сказати!?!?!))) Так?))) Дебіли 73% від 40%, що прийшли на вибори...
за виживання України вже немає?
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