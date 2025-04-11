Порошенко обратился к главе НБУ Пышному: Так действует не независимый регулятор, а политический инструмент давления

Руководство Национального банка Украины выполняет политический заказ и осуществляет давление на деятельность банка и благотворительных фондов, принадлежащих или связанных с Петром Порошенко.

Об этом политик написал в открытом обращении к главе НБУ Андрею Пышному, информирует Цензор.НЕТ.

"Как мне, так и Вам доподлинно известно, что уже на следующей неделе Вы и руководство НБУ планируете признать меня "лицом с небезупречной деловой репутацией" - и использовать для этого Указ Президента Зеленского о применении против меня санкций как единственное формальное основание. Закон такого механизма не предусматривает. Это - внутринацбанковская трактовка. Но именно она позволит Вам реализовать цель: заблокировать и попытаться изъять принадлежащие мне акции банка. Посмотрим.

В своей заметке Вы настаиваете, что плановые и внеплановые проверки так называемого "банка Порошенко" никоим образом не ставят под сомнение Вашу независимость и безупречную репутацию. Позвольте не согласиться", - написал лидер "ЕС".

Также Порошенко публично ответил по пунктам заявления руководителя НБУ:

1. "НБУ не проверяет деятельность фондов, связанных с Порошенко" - неправда.

Формально Вы проверяете банк. Но предметом Вашего интереса стали именно:

Благотворительный фонд Порошенко

Фонд "РОШЕН"

ОО "Справа громад"

Партия "Европейская Солидарность".

И именно по ним Вы требуете от банка документы, объяснения, а также ответ на вопрос, почему банк не признал операции этих клиентов рискованными. И еще раз попытаетесь наложить штраф. Надеюсь, хватит ума этого не делать.

Вы фактически требуете трактовать деятельность благотворительных организаций как подозрительную. И именно поэтому складывается впечатление, что Ваша настоящая цель - не проверка банка, а препятствование деятельности структур, которые имеют отношение ко мне. Вы не выдвигаете аналогичных требований к другим банкам или фондам, даже если те осуществляют подобную благотворительную деятельность. Ваше внимание выборочно - и это очевидно.

2. "Проверка плановая" - формально да, фактически - политически мотивированная.

Да, проверка внесена в план. Но и планы составляете Вы. В декабре 2024 года Вы запланировали проверку МИБа на февраль-май 2025-го - сразу после завершения предыдущей плановой проверки за период 2022-2024 годов. Между тем банк регулярно проверяется финмониторингом.

Ссылка на планы, которые Вы сами пишете - слабый аргумент для общества, которое видит совпадение: проверка начинается одновременно с зачисткой политического поля в стране - активизацией политических преследований, инициированных Офисом Президента, прокуратурой, ГБР и их информационными сателлитами.

3. "Финмониторинг не спрашивает, кто получатель помощи", - еще одна неправда.

Ваш запрос в банк содержит конкретную формулировку: "узнал ли банк перед перечислением средств от благотворительного фонда, почему тот покупает дроны для этой воинской части, а не для другой, и каким образом фонд ищет доноров".

Это не финансовый мониторинг. Это - политический интерес к природе волонтерской помощи. А если банк не даст ответ, который удовлетворит НБУ, - штраф в миллионы гривен. При таком подходе банк очень быстро станет убыточным. И тогда у Вас появится "основание" для установления контроля над ним "в интересах стабильности банковской системы". Сценарий знакомый.

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4. "НБУ не блокирует деятельность клиентов банка" - ошибочное утверждение.

Формально Вы не вмешиваетесь в деятельность благотворителей. Но де-факто создаете условия, при которых:

банк сдерживается от обслуживания фондов;

доноры уменьшают пожертвования;

операционная деятельность усложняется из-за риска "подозрительных" оценок.

Так действует не независимый регулятор, а политический инструмент давления.

5. "Предоставление разрешения на раскрытие банковской тайны" - риторическая ловушка.

Вы предлагаете мне дать согласие на раскрытие банковской тайны "в случае выявления нарушений". Но Вы сами эти нарушения создаете. Только на прошлой неделе комитет НБУ оштрафовал МИБ на 20,5 млн грн - за обслуживание компании, которая имела контракт с Минобороны и к которой ни я, ни банк не имели никакого отношения. Другие банки, которые работают с этой же компанией, - без санкций. Чиновники Минобороны - без претензий. Но "банк Порошенко" - наказан. Это - избирательность, а не регуляторная объективность.

6. "Публично покажите доказательства давления" - Вы сами запрещаете это сделать.

Запрос, в котором говорится об указанных вопросах, Вы сами обозначили как документ с грифом "банковская тайна". Банк не имеет права его обнародовать, потому что Вы же можете отобрать у него лицензию. Поэтому если Вы действительно хотите прозрачности - снимите гриф и опубликуйте запрос НБУ. Там - и есть ответы на Ваши риторические требования.

7. "Я лично гарантирую соблюдение законодательства" - неудачная попытка убеждения.

Только за последние два месяца:

Постановление НБУ №65 противоречит ч. 4 ст. 4 Закона "О санкциях", которая позволяет лицам под санкциями платить налоги. Вы незаконно блокируете уплату мной налогов, что является полным абсурдом.

13 февраля Вы разослали банкам циркуляр о блокировании моих счетов - на основании указа Президента, который еще даже не был опубликован и не вступил в силу. И в той версии указа, которая появилась на сайте, были юридические ошибки.

Это не "прозрачность". Это - превышение полномочий и сервильность вместо независимости", - говорится в обращении Порошенко к Пышному.

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