РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10512 посетителей онлайн
Новости Санкции против Порошенко
4 544 63

Порошенко обратился к главе НБУ Пышному: Так действует не независимый регулятор, а политический инструмент давления

Порошенко обратился к Пышному

Руководство Национального банка Украины выполняет политический заказ и осуществляет давление на деятельность банка и благотворительных фондов, принадлежащих или связанных с Петром Порошенко.

Об этом политик написал в открытом обращении к главе НБУ Андрею Пышному, информирует Цензор.НЕТ.

"Как мне, так и Вам доподлинно известно, что уже на следующей неделе Вы и руководство НБУ планируете признать меня "лицом с небезупречной деловой репутацией" - и использовать для этого Указ Президента Зеленского о применении против меня санкций как единственное формальное основание. Закон такого механизма не предусматривает. Это - внутринацбанковская трактовка. Но именно она позволит Вам реализовать цель: заблокировать и попытаться изъять принадлежащие мне акции банка. Посмотрим.

В своей заметке Вы настаиваете, что плановые и внеплановые проверки так называемого "банка Порошенко" никоим образом не ставят под сомнение Вашу независимость и безупречную репутацию. Позвольте не согласиться", - написал лидер "ЕС".

Также Порошенко публично ответил по пунктам заявления руководителя НБУ:

1. "НБУ не проверяет деятельность фондов, связанных с Порошенко" - неправда.

Формально Вы проверяете банк. Но предметом Вашего интереса стали именно:

  • Благотворительный фонд Порошенко
  • Фонд "РОШЕН"
  • ОО "Справа громад"
  • Партия "Европейская Солидарность".

И именно по ним Вы требуете от банка документы, объяснения, а также ответ на вопрос, почему банк не признал операции этих клиентов рискованными. И еще раз попытаетесь наложить штраф. Надеюсь, хватит ума этого не делать.

Вы фактически требуете трактовать деятельность благотворительных организаций как подозрительную. И именно поэтому складывается впечатление, что Ваша настоящая цель - не проверка банка, а препятствование деятельности структур, которые имеют отношение ко мне. Вы не выдвигаете аналогичных требований к другим банкам или фондам, даже если те осуществляют подобную благотворительную деятельность. Ваше внимание выборочно - и это очевидно.

2. "Проверка плановая" - формально да, фактически - политически мотивированная.

Да, проверка внесена в план. Но и планы составляете Вы. В декабре 2024 года Вы запланировали проверку МИБа на февраль-май 2025-го - сразу после завершения предыдущей плановой проверки за период 2022-2024 годов. Между тем банк регулярно проверяется финмониторингом.

Ссылка на планы, которые Вы сами пишете - слабый аргумент для общества, которое видит совпадение: проверка начинается одновременно с зачисткой политического поля в стране - активизацией политических преследований, инициированных Офисом Президента, прокуратурой, ГБР и их информационными сателлитами.

3. "Финмониторинг не спрашивает, кто получатель помощи", - еще одна неправда.

Ваш запрос в банк содержит конкретную формулировку: "узнал ли банк перед перечислением средств от благотворительного фонда, почему тот покупает дроны для этой воинской части, а не для другой, и каким образом фонд ищет доноров".

Это не финансовый мониторинг. Это - политический интерес к природе волонтерской помощи. А если банк не даст ответ, который удовлетворит НБУ, - штраф в миллионы гривен. При таком подходе банк очень быстро станет убыточным. И тогда у Вас появится "основание" для установления контроля над ним "в интересах стабильности банковской системы". Сценарий знакомый.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Власть руками НБУ давит на фонд Порошенко, - адвокат

4. "НБУ не блокирует деятельность клиентов банка" - ошибочное утверждение.

Формально Вы не вмешиваетесь в деятельность благотворителей. Но де-факто создаете условия, при которых:

  • банк сдерживается от обслуживания фондов;
  • доноры уменьшают пожертвования;
  • операционная деятельность усложняется из-за риска "подозрительных" оценок.

Так действует не независимый регулятор, а политический инструмент давления.

5. "Предоставление разрешения на раскрытие банковской тайны" - риторическая ловушка.

Вы предлагаете мне дать согласие на раскрытие банковской тайны "в случае выявления нарушений". Но Вы сами эти нарушения создаете. Только на прошлой неделе комитет НБУ оштрафовал МИБ на 20,5 млн грн - за обслуживание компании, которая имела контракт с Минобороны и к которой ни я, ни банк не имели никакого отношения. Другие банки, которые работают с этой же компанией, - без санкций. Чиновники Минобороны - без претензий. Но "банк Порошенко" - наказан. Это - избирательность, а не регуляторная объективность.

6. "Публично покажите доказательства давления" - Вы сами запрещаете это сделать.

Запрос, в котором говорится об указанных вопросах, Вы сами обозначили как документ с грифом "банковская тайна". Банк не имеет права его обнародовать, потому что Вы же можете отобрать у него лицензию. Поэтому если Вы действительно хотите прозрачности - снимите гриф и опубликуйте запрос НБУ. Там - и есть ответы на Ваши риторические требования.

7. "Я лично гарантирую соблюдение законодательства" - неудачная попытка убеждения.

Только за последние два месяца:

  • Постановление НБУ №65 противоречит ч. 4 ст. 4 Закона "О санкциях", которая позволяет лицам под санкциями платить налоги. Вы незаконно блокируете уплату мной налогов, что является полным абсурдом.
  • 13 февраля Вы разослали банкам циркуляр о блокировании моих счетов - на основании указа Президента, который еще даже не был опубликован и не вступил в силу. И в той версии указа, которая появилась на сайте, были юридические ошибки.

Это не "прозрачность". Это - превышение полномочий и сервильность вместо независимости", - говорится в обращении Порошенко к Пышному.

Также читайте: ГБР готовит Порошенко три новых подозрения, одно из которых касается Харьковских соглашений, - заявление "ЕС". ДОКУМЕНТ

Автор: 

НБУ (4835) Порошенко Петр (19599) санкции (11287) Пышный Андрей (78) Міжнародний інвестиційний банк (3)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+23
Єсліби да каби… А якби всякі ЗЄмаксишели не вибрали зеленого дебіла, то війни точно не було б, але то таке. Головне накидать гівно на Порошенка. Я в ****, ***, 10 років!!! Десять років дебілам Порох сре в штани! Це ж що треба мати в пустих макітрах, щоб отак фсб їх зазомбувало.
показать весь комментарий
11.04.2025 23:59
+22
А чому Зеленський цього не робив перші два роки презЕденства, а навпаки повернув кацапських вигнанців в Україну?
показать весь комментарий
11.04.2025 23:57
+20
Зтули пельку , проплачене б... ло ,
бо війну проти України розпочав кремлівськиій виб@ядок і вбиця ,
а не Порошенко !!
показать весь комментарий
11.04.2025 23:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А чому Зеленський цього не робив перші два роки презЕденства, а навпаки повернув кацапських вигнанців в Україну?
показать весь комментарий
11.04.2025 23:57 Ответить
Зтули пельку , проплачене б... ло ,
бо війну проти України розпочав кремлівськиій виб@ядок і вбиця ,
а не Порошенко !!
показать весь комментарий
11.04.2025 23:57 Ответить
Зато посмотрите на список поддерживающих высер. Мы имеем перекличку дебилов
показать весь комментарий
12.04.2025 00:02 Ответить
з допомогою недоумка зеленського у якого *руки по локоть в крові*
показать весь комментарий
12.04.2025 10:40 Ответить
Єсліби да каби… А якби всякі ЗЄмаксишели не вибрали зеленого дебіла, то війни точно не було б, але то таке. Головне накидать гівно на Порошенка. Я в ****, ***, 10 років!!! Десять років дебілам Порох сре в штани! Це ж що треба мати в пустих макітрах, щоб отак фсб їх зазомбувало.
показать весь комментарий
11.04.2025 23:59 Ответить
На тупих зєбланів його агітація досі діє.
показать весь комментарий
12.04.2025 00:02 Ответить
Як би кацапопідори на кшталт тебе здриснули усі за рарєбрік, то війни точно не було б
показать весь комментарий
11.04.2025 23:59 Ответить
і де в твоєму логічному мисленні *****?
показать весь комментарий
12.04.2025 00:14 Ответить
Йолупе, ця війна наслідок твого голосування по приколу у 2019 і доки ти це не визнаєш доти будеш ховатись під диваном від ТЦК,а у вані від шахедів
показать весь комментарий
12.04.2025 00:42 Ответить
Війни не сталося б тільки у тому випадку, коли б недоу..к Зе не став би президентом.
Якби президентом був би хто інший, за винятком типу Бойка, путін ніколи б не став би атакуівати Україну, бо розумів би, що отримає відсіч.
А коли з літа 2019- го перед ним скакали як обізяни, захлинаючистїь дурнуватим геготом Зеленьський і його брати по розуму і показово, щоб " заглчнуть в глаза", знищували оборону України, розміновували Південь, відводили війська, знищуали оборонну промисловіть України, то путін звісно вирішив- із цими .. ..рниками " можна мати справу"
А ...урники, як напад стався, поховалися по підвалам, жерли мівіну і тряслися.
А коли зрозуміли, що народ дає відсіч, повилізали із бункерів, вже в зелених піжамах і зразу до суфльорів, " рєчі толкать"
показать весь комментарий
12.04.2025 00:51 Ответить
Навіть якби обрали Бойка все одно б війна була - гібридна війна. зовні схожа на громадянську.
Бо велика а головне активна частина суспільства не погодилась би стати придатком Мордору.
показать весь комментарий
12.04.2025 13:06 Ответить
+
показать весь комментарий
12.04.2025 13:35 Ответить
Цікаво, а Ахметова теж так трясуть?
показать весь комментарий
11.04.2025 23:50 Ответить
Звичайно, глянь на його статки,на місце у форбс, та на скіки він збагатився за рік, на світлі
показать весь комментарий
12.04.2025 00:16 Ответить
показать весь комментарий
11.04.2025 23:54 Ответить
анна бабінец ,звізда з вухами...
показать весь комментарий
11.04.2025 23:59 Ответить
Тупа курка , ця Бабінець !
показать весь комментарий
12.04.2025 00:05 Ответить
а Татаров мав намір згвалтувати Бебинець - це ж всім відомо
показать весь комментарий
12.04.2025 00:14 Ответить
А може навпаки ???
показать весь комментарий
12.04.2025 00:45 Ответить
ООО!
Свідок "святого Михи"?
Рідкий звір у 2024 році!
показать весь комментарий
12.04.2025 00:00 Ответить
Ніку, йди за руцьким кораблем. Можливо на шляху зустрінеш Лідора. Вже буде не нудно.
показать весь комментарий
12.04.2025 00:48 Ответить
Плевать на Саакашвили. Важно то, что дав прецедент - не удивляйся что сам станешь его жертвой.
показать весь комментарий
12.04.2025 00:17 Ответить
Преценедт чого, довбень? Чому ви такі тупі?
показать весь комментарий
12.04.2025 00:20 Ответить
Прецедент политического преследования, порохобот)
показать весь комментарий
12.04.2025 00:29 Ответить
громадянина Грузії Саакашвілі, який обманом підлогом тимчасово отримав громадянство України - тоді просто депортували за межі країни, і це не є політичним переслідуванням. Тому ти зебот, брешеш.
показать весь комментарий
12.04.2025 02:57 Ответить
І справді. Треба було Саакашвайна віддати його ж співвітчизникам в вагоні для скота як зробив Зебіл.
показать весь комментарий
12.04.2025 00:19 Ответить
Смысл обращаться к холуям недонаполеона? Эти гельминты сами ничего не решают.
показать весь комментарий
11.04.2025 23:56 Ответить
Ау, Порошенко!
Пора тобі прокидатися!
Ні домовитись, ні дозватися до совісті, ні надіятись на закони, ні якось "розійтися бортами" з цією владою НЕМОЖЛИВО.
Вони будуть воювати з супротивниками за ВЛАДУ "до останнього" на повне знищення, будь якими методами.
показать весь комментарий
11.04.2025 23:58 Ответить
Незалежний банк, незалежний прокурор, незалежний суддя в Україні?
пан Порошенко ви що зглузду зʼїхали ? Коли таке було ? Навіть за президента Порошенка такого не було...
показать весь комментарий
12.04.2025 00:00 Ответить
Зеленський зупинися і не чіпай опозиціонерів , офіцерів і генералів,
які не кланяються тобі в ноги ,
бо винесуть твою шоблу на смітник,
в кращому випадку 😡
показать весь комментарий
12.04.2025 00:03 Ответить
Не є прихильником... Процював у інвесті... Голосування ігнорував... Чи вистачить у Порошенко сил, здоров'я та бажання змагатися знову?....
показать весь комментарий
12.04.2025 00:04 Ответить
У нормальних людей , які мають мізки в голові ,

вистачить і сил і енергіі , щоби ця зеленашобла злодюг ,
пішла геть з Банковоі !!
показать весь комментарий
12.04.2025 00:08 Ответить
Самлєваюсь, батька...
показать весь комментарий
12.04.2025 00:15 Ответить
ЗЕбанда вирішила влаштувати пир під час війни. ЗЕбанда кришує корупцію і зриває мобілізацію.
показать весь комментарий
12.04.2025 00:11 Ответить
Зелені саботажники
показать весь комментарий
12.04.2025 00:14 Ответить
Глава НБУ закликав Порошенка надати докази звинувачень або публічно їх спростувати: "Вимагаю негайно публічно надати докази тиску з боку НБУ - надіслані на компанії листи-запити чи інші документи. У разі їх відсутності - спростувати заяву"
показать весь комментарий
12.04.2025 00:17 Ответить
дивись пунк шостий цієї інфи: "6. "Публічно покажіть докази тиску" - Ви самі забороняєте це зробити.

Запит, у якому йдеться про вказані питання, Ви самі позначили як документ із грифом "банківська таємниця". Банк не має права його оприлюднити - бо Ви ж можете відібрати в нього ліцензію. Тож якщо Ви справді хочете прозорості - зніміть гриф і опублікуйте запит НБУ. Там - і є відповіді на Ваші риторичні вимоги". Джерело: https://censor.net/ua/n3546388
показать весь комментарий
12.04.2025 02:59 Ответить
Єрмак, із зеленським татаровим, та помічниками ригоАНАЛІВ з урядового кварталу, усрачно готують поляну, під свої перевибори!!
Тому вимазані московським лайном, мажуть ним, власними руками і кишенькового керовНіка НБУ!!
Щось подібне робили, перед своєю втечею з України, і якунОвощ з азаровим клюєвими… керовніки СБУ НБУ МВС …!! Невже, татаров, забув цей переляк??
показать весь комментарий
12.04.2025 00:32 Ответить
Так, друзі вітаю. Нас чекає серіал "слуги народу зняли маски". Місиво буде. Це вам не 24 лютого. Блазень озвірів, і став Перевертнем.
показать весь комментарий
12.04.2025 00:54 Ответить
6 довгих кривавих років пройшло, а віз і нині там... На жаль, нарід так нічому не вчиться, йде по граблям і далі... Ніяк не можуть зрозуміти, що ворог у всіх один, треба об'єднуватися, як у перший місяць 22-го, бо буде біда. "Прічінно-слєдствєнниє связі"...
показать весь комментарий
12.04.2025 00:58 Ответить
Скоро ми узнаєм прр віли майбахи отелі пишного і його замів , там намародерено міліарди на крові , усе в стилі шобли
показать весь комментарий
12.04.2025 05:26 Ответить
Серьозно? та вони всі однакові,тому що наш дуже розумний нарід голосує не головою а дупою...і це в кращому разі...всі ці почвари просто змінюють одна одну...а суть їх однакова...але ж наріду подобається ...
показать весь комментарий
12.04.2025 06:39 Ответить
Ти ракушка??
показать весь комментарий
12.04.2025 07:34 Ответить
А ти по ходу довбойоб...в рожевих окулярах ...
показать весь комментарий
13.04.2025 02:25 Ответить
важко сьогодні Петру допомагати ЗСУ , 🤡 з кремлем готові розграбувати останню надію в Україні, на Перемогу...до влади у США прийшов 🤡 -2, краснов донні 🤠...ЄС повинні захистити Петра Порошенко ,виправити свою помилку ,коли притягнули зеленського на президенство ...як шо Петра заблокує зелена шобла ,то гарантовано 100% , русняві війська з китайськими ,повалять на Захід ...я не розумію політичної непередбачуванність Заходу !!!
показать весь комментарий
12.04.2025 10:04 Ответить
Не можуть яйценюк з рюкзаковим заспокоїтись, а їх "соратник" пишний буде готовий на всяку підлість, щоб звести рахунки з Порошенком та догодити новій владі
показать весь комментарий
12.04.2025 10:11 Ответить
Ой вэй,личные интересы это все,а то что все украинцы страдают от этой шапитошной власти,то это ничего,ни полслова.
показать весь комментарий
12.04.2025 10:12 Ответить
 
 