НБУ безпосередньо залучений до політичного переслідування Порошенка, – адвокати

Національний банк України безпосередньо залучений до політичного переслідування Петра Порошенка.

Про це заявив під час брифінгу адвокат Ілля Новіков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

За даними Новікова, сьогодні відбулося засідання Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків НБУ, який ухвалив рішення про так звану "небездоганну репутацію" Порошенка. На це засідання не допустили ні адвокатів п’ятого Президента, ні народних депутатів, що є порушенням закону. НБУ також відомо, що сам Порошенко бере участь у Конгресі Європейської народної партії в Іспанії.

"НБУ за власною ініціативою вирішив розглянути питання про те, чи Порошенко є "особою з небездоганною репутацією", що є технічним терміном і означає можливість для НБУ вжити певних заходів щодо встановлення контролю над банківськими установами, в яких він є акціонером. НБУ був єдиним органом, який вирішив, що указ президента України про запровадження санкцій є підставою вважати когось "особою з небездоганною репутацією". Указ про санкції, законодавство України, Кабмін нічого такого не вимагають. Це виключно ініціатива НБУ", – зауважив Новіков.

"Нацбанк, його керівник Пишний залучені у те, що ми вважаємо і відкрито називаємо політичним переслідуванням Порошенка", – констатує адвокат. Новіков також повідомив, що сьогодні разом з народними депутатами прибув до Нацбанку, щоб взяти участь у засіданні комітету.

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Адвокат Ігор Головань нагадав, що відповідно до Конституції головне завдання Національного банку України – забезпечувати фінансову стабільність, а не брати участь у політичних переслідуваннях.

"Дії, спрямовані на руйнацію ефективного прибуткового банку, порушують інтереси не тільки Петра Порошенка, а й тих десятків тисяч громадян України, серед яких тисячі військових, які є клієнтами банку. Ця історія – приклад руйнації не тільки Нацбанку як незалежної інституції, але і тих законодавчих можливостей захисту прав громадян в Україні, які були напрацьовані за минулі роки. Мова йде, наприклад, про той же закон про адміністративну процедуру, який направо і наліво порушувався чиновниками Національного банку", – зазначив Головань.

"Право на участь представника, адвоката у засіданні органу, який розглядає адміністративну процедуру, було порушене. Право на ознайомлення з матеріалами провадження було порушене. Право на заявлення відводу було порушене, я змушений був окремо вимагати відвід однієї з членів комітету. І після цього мене було від’єднано від ZOOM-конференції. Тобто ми маємо черговий наочний приклад абсолютного правового нігілізму, порушення всіх можливих правових норм. Для світу буде очевидно, що Україна втрачає ознаки демократичної держави", – повідомив адвокат.

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"Те, що сьогодні відбувається, показує небездоганну репутацію чиновників Національного банку, які порушили закон, Конституцію і просто норми порядності. У відповідності до якоїсь інструкції, яку НБУ написав собі сам, абсолютно за надуманими приводами, в межах політичного переслідування була здійснена спроба не просто завдати шкоди репутації Петра Порошенка, а завдати конкретної шкоди банкові, його вкладникам і загалом стану демократії в Україні", – констатував народний депутат Ростислав Павленко.

Він зауважив, що якби у Нацбанку були законні підстави для такого рішення, він би не ховався, а надав би ці аргументи. "Всього цього не було зроблено, що є ще одним свідченням – немає не тільки юридичних підстав для таких дій, а вони не знають навіть, як це сформулювати, як пояснити", – зазначає Павленко.

"Сьогодні російський ворог отримав аргументи, і ті недруги в інших країнах, які все шукають підстави сказати, що в Україні щось не так з демократією, з верховенством права, будуть використовувати цей випадок як свідчення своєї нібито правоти. Таку шкоду завдає Офіс Президента, Зеленський, який підписує незаконні укази, Єрмак, 5-6 менеджерів і ті, хто слухняно виконує ці незаконні рішення", – наголосив представник "ЄС".