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Новини Санкції проти Порошенка ОП блокує діяльність Порошенка
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НБУ безпосередньо залучений до політичного переслідування Порошенка, – адвокати

головань,новіков

Національний банк України безпосередньо залучений до політичного переслідування Петра Порошенка.

Про це заявив під час брифінгу адвокат Ілля Новіков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

За даними Новікова, сьогодні відбулося засідання Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків НБУ, який ухвалив рішення про так звану "небездоганну репутацію" Порошенка. На це засідання не допустили ні адвокатів п’ятого Президента, ні народних депутатів, що є порушенням закону. НБУ також відомо, що сам Порошенко бере участь у Конгресі Європейської народної партії в Іспанії.

адвокат Новіков

"НБУ за власною ініціативою вирішив розглянути питання про те, чи Порошенко є "особою з небездоганною репутацією", що є технічним терміном і означає можливість для НБУ вжити певних заходів щодо встановлення контролю над банківськими установами, в яких він є акціонером. НБУ був єдиним органом, який вирішив, що указ президента України про запровадження санкцій є підставою вважати когось "особою з небездоганною репутацією". Указ про санкції, законодавство України, Кабмін нічого такого не вимагають. Це виключно ініціатива НБУ", – зауважив Новіков.

"Нацбанк, його керівник Пишний залучені у те, що ми вважаємо і відкрито називаємо політичним переслідуванням Порошенка", – констатує адвокат. Новіков також повідомив, що сьогодні разом з народними депутатами прибув до Нацбанку, щоб взяти участь у засіданні комітету.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Влада руками НБУ тисне на фонд Порошенка, - адвокат

Адвокат Ігор Головань нагадав, що відповідно до Конституції головне завдання Національного банку України – забезпечувати фінансову стабільність, а не брати участь у політичних переслідуваннях.

"Дії, спрямовані на руйнацію ефективного прибуткового банку, порушують інтереси не тільки Петра Порошенка, а й тих десятків тисяч громадян України, серед яких тисячі військових, які є клієнтами банку. Ця історія – приклад руйнації не тільки Нацбанку як незалежної інституції, але і тих законодавчих можливостей захисту прав громадян в Україні, які були напрацьовані за минулі роки. Мова йде, наприклад, про той же закон про адміністративну процедуру, який направо і наліво порушувався чиновниками Національного банку", – зазначив Головань.

адвокат Головань

"Право на участь представника, адвоката у засіданні органу, який розглядає адміністративну процедуру, було порушене. Право на ознайомлення з матеріалами провадження було порушене. Право на заявлення відводу було порушене, я змушений був окремо вимагати відвід однієї з членів комітету. І після цього мене було від’єднано від ZOOM-конференції. Тобто ми маємо черговий наочний приклад абсолютного правового нігілізму, порушення всіх можливих правових норм. Для світу буде очевидно, що Україна втрачає ознаки демократичної держави", – повідомив адвокат.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Порошенко звернувся до глави НБУ Пишного: Так діє не незалежний регулятор, а політичний інструмент тиску

"Те, що сьогодні відбувається, показує небездоганну репутацію чиновників Національного банку, які порушили закон, Конституцію і просто норми порядності. У відповідності до якоїсь інструкції, яку НБУ написав собі сам, абсолютно за надуманими приводами, в межах політичного переслідування була здійснена спроба не просто завдати шкоди репутації Петра Порошенка, а завдати конкретної шкоди банкові, його вкладникам і загалом стану демократії в Україні", – констатував народний депутат Ростислав Павленко.

нардеп ЄС Павленко

Він зауважив, що якби у Нацбанку були законні підстави для такого рішення, він би не ховався, а надав би ці аргументи. "Всього цього не було зроблено, що є ще одним свідченням – немає не тільки юридичних підстав для таких дій, а вони не знають навіть, як це сформулювати, як пояснити", – зазначає Павленко.

"Сьогодні російський ворог отримав аргументи, і ті недруги в інших країнах, які все шукають підстави сказати, що в Україні щось не так з демократією, з верховенством права, будуть використовувати цей випадок як свідчення своєї нібито правоти. Таку шкоду завдає Офіс Президента, Зеленський, який підписує незаконні укази, Єрмак, 5-6 менеджерів і ті, хто слухняно виконує ці незаконні рішення", – наголосив представник "ЄС".

Автор: 

НБУ (10387) Новіков Ілля (167) Порошенко Петро (15177) Павленко Ростислав (52) Головань Ігор (115)


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Топ коментарі
+13
З яких пір Зеленський став Україною?
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28.04.2025 18:05
+10
Набігли зелені подоляківці і цявкають навипередки ,
хто із них краще бреше !!
Вам всім злодюгам зеленим до Петра ніколи не дорости
розумом , а от краденим баблом ви впереді 🤬
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28.04.2025 18:09
+8
А ще він тобі в штани насрав. А ти забув? Так і ходиш обісраний...
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28.04.2025 18:06
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ну в нашій країні можна довго шукати справедливість... та не знайти...
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28.04.2025 17:57 Відповісти
Це одностатеве рішення нашого Підора-Лідора. Для чого намагатись прикрити лайно УКРАЇНСЬКИМ РУШНИКОМ ?
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28.04.2025 17:57 Відповісти
А ще він тобі в штани насрав. А ти забув? Так і ходиш обісраний...
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28.04.2025 18:06 Відповісти
Порошенко йому стільки в душу насрав що досі з рота вивалюється
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28.04.2025 18:41 Відповісти
Хто такий молдавський упирь і у яких люДей він віджимав бізнес?
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28.04.2025 18:07 Відповісти
- Ваша дочка курва!
- та в мене ж нема дочки.
- Так? Ну і нехай, але вона все-одно курва...
То все з розряду ось таких стадіонних "звинувачень". основне, щоб побільше, дебіли ж розбиратись не будуть...
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28.04.2025 18:24 Відповісти
"Барига! На краві!! Ліпєцкая хвабріка!!!
В 82 раза!!!!"
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28.04.2025 18:08 Відповісти
видно звідки опудало пише
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28.04.2025 18:26 Відповісти
із Польщі ...?
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28.04.2025 18:44 Відповісти
Ну ось... Сєвєро-Курільск не любить Порошенка.
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28.04.2025 18:36 Відповісти
З яких пір Зеленський став Україною?
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28.04.2025 18:05 Відповісти
"Апшори! Апшори!"
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28.04.2025 18:11 Відповісти
Або, як колись казали підлітки, Просто головка від х#я
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28.04.2025 18:57 Відповісти
Скинь докази бо ******* всі можуть особливо кацапи.
До речі - омону в Україні ніколи не було
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28.04.2025 18:10 Відповісти
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28.04.2025 18:46 Відповісти
Для тих хто хотів поржать, тільки коли не буде пожрать дійде що вони наголосували
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28.04.2025 18:07 Відповісти
Набігли зелені подоляківці і цявкають навипередки ,
хто із них краще бреше !!
Вам всім злодюгам зеленим до Петра ніколи не дорости
розумом , а от краденим баблом ви впереді 🤬
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28.04.2025 18:09 Відповісти
Зелень і кацапи тут є однодумцями , бо вони
завжди поливали його брудом ,
так як Порошенко завжди
відстоював інтереси Украіни , а їм це було не до вподоби ,
от і секрет сьогоднішніх наїздів на Петра і ЄС !!
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28.04.2025 18:26 Відповісти
Така земна доля Святих - страждати за гріхи людства...
Тримайся, Петре, тримайся✊
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28.04.2025 18:28 Відповісти
доля Святих

- по тупості розумовим здібностям соєвих троляк можна визначити розумові здібності їх господаря !
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28.04.2025 18:48 Відповісти
Невже і Пишний хоче посидіти? Ще коли його призначали головою НБУ, знаючі люди казали, що це падлюка! Таки так...
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28.04.2025 18:29 Відповісти
Люди Єрмака. Все більше важливих державних посад займають давні знайомі голови Офісу президента - Bihus.Іnfo
Голова Нацбанку Андрій Пишний

Голова НБУ Андрій Пишний теж має історію стосунків з Єрмаком, зазначається в розслідуванні.

У 2016 році Єрмак і Пишний разом створили ГО Відчуй, яка займається допомогою людям із порушенням слуху.

Пишний також увійшов у робочу групу Єрмака - Макфола
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28.04.2025 19:03 Відповісти
Ну що ж, наступна влада стосовно зєлєні піде ще далі. Даремно Зєля розв'язує мішок з тухлятиною, навареною на беззаконні, ой даремно!
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28.04.2025 18:34 Відповісти
Ще в 2020, в 2021 я питала: назвіть хоч одну річ, яку ця зебанда і янелох зробили на користь Україні!?!?!? Зебіли кричали, що я провокатор))) Сьогодні те саме питання, а може і ще актуальніше, ніж раніше: назвіть хоч одну річ, яку ця зебанда і янелох зробили на користь Україні!?!?!?
Нема що сказати!?!?!))) Так?))) Дебіли 73% від 40%, що прийшли на вибори...
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28.04.2025 18:41 Відповісти
Беспредел зЕ
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28.04.2025 18:54 Відповісти
Розправа младорегіоналів на чолі із зеєрмаківським дуумвіратом над політичними опонентами. Страшної війни із російськими нацистами
за виживання України вже немає?
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28.04.2025 18:56 Відповісти
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28.04.2025 19:01 Відповісти
Началось,написал правду - получи крестик и бан,добро пожаловать в нквдэшный мир липецкого фабриканта.
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28.04.2025 19:02 Відповісти
Кент! Напишіть щось про російських нацистів для ідентифікації.
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28.04.2025 19:15 Відповісти
....и убийцы родного брата в Молдавии!
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28.04.2025 19:15 Відповісти
НБУ безпосередньо залучений

**********...
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28.04.2025 19:15 Відповісти
 
 