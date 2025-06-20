Документи для санкцій проти Порошенка фальсифікували після рішення РНБО, - адвокати
П'ятий президент Петро Порошенко заявив, що члени РНБО голосували за запровадження проти нього санкцій без жодного документу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
"Блискавично 12 лютого протягом трьох годин пропозиції про запровадження санкцій проти мене проходять фінмоніторинг, Мінекономіки, Кабінет Міністрів, Офіс Президента, апарат РНБО, прийняття рішення, повернення і видача указу. Першоджерелом є подання Держфінмоніторингу", - пояснив він.
Держфінмоніторинг, за словами Порошенка, на вимогу надати документ відмовив.
"Отримуємо абсолютно хамську відповідь про те, що Держфінмоніторинг ще не визначився чи буде він давати дозвіл на передачу цих документів для Верховного Суду, чи не буде. Вони ще думають. Документи в секретаріат РНБО поступили 13 лютого, а рішення прийнято 12 лютого, без документів. Не можуть прийматися рішення такого масштабу без справи, без подання, без документів. У мене є обґрунтована підозра: члени РНБО були введені в оману або є співучасниками злочину, коли вони голосували санкції без документів.
Я маю обґрунтовані підозри, що спочатку був проголосований варіант, документ, санкції, які до мене не мають ніякого відношення. А потім, коли Зеленський поїхав у Хмельницький, а потім за кордон, без Зеленського документ переписали", - сказав лідер "ЄС".
Порошенко зазначив, що представники апарату РНБО та Мінекономіки ігнорують засідання Верховного Суду.
Адвокат Ілля Новіков заявив, що є підстави сумніватися у законності іншого документу – висновку за підписом представника України в ЄСПЛ Маргарита Сокоренко.
"У нас є певні підстави вважати, що цей документ фактично було видано заднім числом і що він не був тим документом, який розглядався ані членами Кабінету міністрів, ані відповідно був доступний членам РНБО", – сказав Новіков.
Захисник сказав, що суду буде надано всі версії публікацій рішення РНБО від 12 лютого 2025 року про запровадження санкцій газети "Урядовий кур’єр", зокрема варіант з помилками щодо персональних даних Порошенка в цьому рішенні. "Суду буде передано версію публікації "Урядового кур’єра", яка містить дві помилки, яку засвідчено печаткою "Урядового кур’єра" і підписом Сергія Браги (головного редактора – ред.)", – додав адвокат.
Адвокат Ігор Головань зазначив, що суб’єкт владних повноважень повинен надати суду всі наявні у нього документи та матеріали, які можуть бути використані як докази у справі.
"Я би не стверджував, що якийсь інший державний орган може заборонити чи обмежити державному органу, який отримав ухвалу суду про витребування доказів, обов’язок ці документи надати. Тому в жодному разі не можна вважати, що міністерство економіки діяло правомірно. Воно відкрито порушило вимоги закону, Кодексу адміністративного судочинства. Оскільки з їх листів виходить, що документи були наявні, але вони їх не видали тому, що не отримали дозволу я не знаю від кого", - пояснив він.
Суддя Верховного суду Михайло Смокович звернувся до представника Кабінету міністрів щодо не виконання рішення суду про надання всіх документів, на підставі яких ухвалювалося рішення РНБО:
"Кабінет міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади. Фінмоніторинг він де? В Африці? Чому уряд не виконав ухвалу суду у цій справі? Більше місяця пройшло з моменту винесення ухвали і вона не виконана.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Представники влади хочуть сховати від громадськості хід справи, яка розглядається зараз у Верховному Суді. Це мій позов проти Зеленського щодо накладання на мене незаконних та неконституційних санкцій.
У залі Верховного Суду присутні представники 15 дипломатичних місій країн-парнтерів. Це свідчить про величезний міжнародний інтерес до процедури і суті розгляду питання.
Що ж до громадян України, то як свідчить опитування КМІС, дві третини українців переконані, що цей процес носить політичний характер. Що він не має жодного юридичного сенсу, а тим більше не носить державної таємниці.
У залі засідань присутня величезна кількість журналістів від різних ЗМІ. Від них хоче схочатися Офіс президента і Кабінет міністрів?
Це може значити лише одне: у них немає доказів. Вони хочуть сховатися від журналістів, представників посольств, присутніх слухачів, сподіваючись, що їм вдасться уникнути світла, бо щури бояться світла.
Це буде приниження України, якщо процес між п'ятим і шостим президентами про незаконність, необґрунтованість, позасудовість і неконституційність санкцій, будуть розглядати за закритими дверима в стилі країни-агресора російської федерації.
Кому вигідна війна?
Роками мене обливають брехнею у телеграм-каналах Банкової, на фінансування яких витрачаються гроші, вкрадені у наших громадян. Проти мене порушують справи, авторами яких є люди, які офіційно звинувачені у співпраці з росією.
Як я можу захиститися? Механізм захисту лише однин - прозорість та відкритість. За сім років їм не вдалося обґрунтувати нічогісінько із наклепів проти мене. І от зараз представники влади виходять з клопотанням про закриття справи про санкції від очей громадськості.
Яка справжня мета закриття справи? Вони ховають власні злочини.
Фальсифікація матеріалів, якими були ініційовані санкції проти мене, - це є кримінальний злочин за який доведеться відповідати. І у нас є докази. Саме тому засідання суду хочуть закрити від суспільства.
Рішення про санкції не відповідає жодному із основних критеріїв - законність і справедливість. Більше того, не викликає довіру в суспільства.
Ми не можемо і не будемо прикривати брехню, фальсифікацію і злочини, які коять представники влади. Інакше ми стаємо співучасниками злочину.
Це треш. Суд запитує представників Зеленського і Уряду, чому не виконана ухвала щодо надання документів, на основі яких були введені санкції проти Порошенка.
Представниця Зеленського мямлить, що за документи відповідає апарат РНБО, а не ОП. На репліку суддів, що немає такої структури як апарат РНБО, а президент як голова РНБО і його представники мають надати суду витребувані документи, знову мовчання.
Ще гірше все з представниками КМ, які заявили, що уряд - це колективний орган, тому невідомо хто має надати колективну відповідь про неіснуючі документи. А так як субʼєктом ініціативи про санкції був фінмоніторинг, саме вони мають на ксероксі зробити копію документу, але невідомо коли і як…
Неповага до суду. Явка з повинною, що ніяких документів немає. Повна деградація державних інституцій.
Вчерашнее заседание должно быть закончиться
Закрытием дела
Судьи ВЫСШЕГО СУДА ,простите за грубость - ссут принять решение
И все это так очевидно
И оттого так мерзко
Правильно сказал адвокат Новиков
Что украинский суд становится похож на путинский
Дожили
Вырастили второго путина
Нет сил смотреть на то, как Зеленский превращает Украину в авторитарную державу
УМИРАТЬ за АВТОРИТАРНУЮ УКРАИНУ бессмысленно!!!!!!
Можно было тогда просто стать частью авторитарной России
Но при этом Украина стояла бы целая
И не погибли бы сотни тысяч украинцев !!!!!!!!!!!
А какой смысл в нашей войне?
Чтобы вечно правил Зеленский?
А мы все были бы бесправны?
Я против!!!!!!!!!
2."Никого в Евросоюзе не устраивает вариант авторитарной Украины, т е такой, которая завтра может махнуть хвостом, помириться с Путиным против всего остального ЕС, и на нее не останется возможности повлиять. Поэтому в Евросоюзе не скрывают, они крайне недовольны репрессиями Зеленского, развёрнутыми против Петра Порошенко. В том что это репрессии, в ЕС никто не сомневается по простой причине - именно в руках английской МИ-6 и немецкой БНД сейчас находится архив Андрея Портнова, любезно предоставленный им испанскими коллегами. Не даром Татаров лично летал в Испанию в надежде вытребовать эти документы. Не вышло.
Однако. Правительства Германии, Англии и Франции не могут откровенно заявить, что Зеленский, мол, устанавливает диктатуру, т. к. именно об этом кричат европейские левые. Если правительства стран-лидеров ЕС заявляют, что Зеленский - это диктатор, общественное мнение их государств резонно спросит, почему тогда государства ЕС помогают Украине? Чем диктатор Зеленский лучше диктатора Путина? ".
Це хто?
А Разумков,який на своєму горбі проніс зе по всій виборчій кампанії. А тепер зе зробив його в подяку і в науку іншим,згідно партійного гасла:
ЗРОБИМО ЇХ ЩЕ РАЗ.