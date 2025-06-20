Документи для санкцій проти Порошенка фальсифікували після рішення РНБО, - адвокати

П'ятий президент Петро Порошенко заявив, що члени РНБО голосували за запровадження проти нього санкцій без жодного документу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Блискавично 12 лютого протягом трьох годин пропозиції про запровадження санкцій проти мене проходять фінмоніторинг, Мінекономіки, Кабінет Міністрів, Офіс Президента, апарат РНБО, прийняття рішення, повернення і видача указу. Першоджерелом є подання Держфінмоніторингу", - пояснив він.

Держфінмоніторинг, за словами Порошенка, на вимогу надати документ відмовив.

"Отримуємо абсолютно хамську відповідь про те, що Держфінмоніторинг ще не визначився чи буде він давати дозвіл на передачу цих документів для Верховного Суду, чи не буде. Вони ще думають. Документи в секретаріат РНБО поступили 13 лютого, а рішення прийнято 12 лютого, без документів. Не можуть прийматися рішення такого масштабу без справи, без подання, без документів. У мене є обґрунтована підозра: члени РНБО були введені в оману або є співучасниками злочину, коли вони голосували санкції без документів.

Я маю обґрунтовані підозри, що спочатку був проголосований варіант, документ, санкції, які до мене не мають ніякого відношення. А потім, коли Зеленський поїхав у Хмельницький, а потім за кордон, без Зеленського документ переписали", - сказав лідер "ЄС".

Порошенко зазначив, що представники апарату РНБО та Мінекономіки ігнорують засідання Верховного Суду.

Адвокат Ілля Новіков заявив, що є підстави сумніватися у законності іншого документу – висновку за підписом представника України в ЄСПЛ Маргарита Сокоренко.

"У нас є певні підстави вважати, що цей документ фактично було видано заднім числом і що він не був тим документом, який розглядався ані членами Кабінету міністрів, ані відповідно був доступний членам РНБО", – сказав Новіков.

Захисник сказав, що суду буде надано всі версії публікацій рішення РНБО від 12 лютого 2025 року про запровадження санкцій газети "Урядовий кур’єр", зокрема варіант з помилками щодо персональних даних Порошенка в цьому рішенні. "Суду буде передано версію публікації "Урядового кур’єра", яка містить дві помилки, яку засвідчено печаткою "Урядового кур’єра" і підписом Сергія Браги (головного редактора – ред.)", – додав адвокат.

Адвокат Ігор Головань зазначив, що суб’єкт владних повноважень повинен надати суду всі наявні у нього документи та матеріали, які можуть бути використані як докази у справі.

"Я би не стверджував, що якийсь інший державний орган може заборонити чи обмежити державному органу, який отримав ухвалу суду про витребування доказів, обов’язок ці документи надати. Тому в жодному разі не можна вважати, що міністерство економіки діяло правомірно. Воно відкрито порушило вимоги закону, Кодексу адміністративного судочинства. Оскільки з їх листів виходить, що документи були наявні, але вони їх не видали тому, що не отримали дозволу я не знаю від кого", - пояснив він.

Суддя Верховного суду Михайло Смокович звернувся до представника Кабінету міністрів щодо не виконання рішення суду про надання всіх документів, на підставі яких ухвалювалося рішення РНБО:

"Кабінет міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади. Фінмоніторинг він де? В Африці? Чому уряд не виконав ухвалу суду у цій справі? Більше місяця пройшло з моменту винесення ухвали і вона не виконана.

