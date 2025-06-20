Документы для санкций против Порошенко фальсифицировали после решения СНБО, - адвокаты
Пятый президент Петр Порошенко заявил, что члены СНБО голосовали за введение против него санкций без всякого документа.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"Молниеносно 12 февраля в течение трех часов предложения о введении санкций против меня проходят финмониторинг, Минэкономики, Кабинет Министров, Офис Президента, аппарат СНБО, принятие решения, возвращение и выдача указа. Первоисточником является представление Госфинмониторинга", - пояснил он.
Госфинмониторинг, по словам Порошенко, на требование предоставить документ отказал.
"Получаем абсолютно хамский ответ о том, что Госфинмониторинг еще не определился, будет ли он давать разрешение на передачу этих документов для Верховного Суда, или не будет. Они еще думают. Документы в секретариат СНБО поступили 13 февраля, а решение принято 12 февраля, без документов. Не могут приниматься решения такого масштаба без дела, без представления, без документов. У меня есть обоснованное подозрение: члены СНБО были введены в заблуждение или являются соучастниками преступления, когда они голосовали санкции без документов.
Я имею обоснованные подозрения, что сначала был проголосован вариант, документ, санкции, которые ко мне не имеют никакого отношения. А потом, когда Зеленский уехал в Хмельницкий, а потом за границу, без Зеленского документ переписали", - сказал лидер "ЕС".
Порошенко отметил, что представители аппарата СНБО и Минэкономики игнорируют заседания Верховного Суда.
Адвокат Илья Новиков заявил, что есть основания сомневаться в законности другого документа - заключения за подписью представителя Украины в ЕСПЧ Маргариты Сокоренко.
"У нас есть определенные основания полагать, что этот документ фактически был издан задним числом и что он не был тем документом, который рассматривался ни членами Кабинета министров, ни, соответственно, был доступен членам СНБО", - сказал Новиков.
Защитник сказал, что суду будут предоставлены все версии публикаций решения СНБО от 12 февраля 2025 года о введении санкций газеты "Урядовий кур'єр", в том числе - вариант с ошибками относительно персональных данных Порошенко в этом решении. "Суду будет передана версия публикации "Урядового кур'єра", содержащая две ошибки, которая заверена печатью "Урядового кур'єра" и подписью Сергея Браги (главного редактора - ред.)", - добавил адвокат.
Адвокат Игорь Головань отметил, что субъект властных полномочий должен предоставить суду все имеющиеся у него документы и материалы, которые могут быть использованы в качестве доказательств по делу.
"Я бы не утверждал, что какой-то другой государственный орган может запретить или ограничить государственному органу, который получил определение суда об истребовании доказательств, обязанность эти документы предоставить. Поэтому ни в коем случае нельзя считать, что министерство экономики действовало правомерно. Оно открыто нарушило требования закона, Кодекса административного судопроизводства. Поскольку из их писем следует, что документы имелись, но они их не выдали потому, что не получили разрешения я не знаю от кого", - рассказал он.
Судья Верховного суда Михаил Смокович обратился к представителю Кабинета министров относительно невыполнения решения суда о предоставлении всех документов, на основании которых принималось решение СНБО:
"Кабинет министров Украины является высшим органом в системе органов исполнительной власти. Финмониторинг он где? В Африке? Почему правительство не выполнило решение суда по этому делу? Больше месяца прошло с момента вынесения решения и оно не выполнено.
Представники влади хочуть сховати від громадськості хід справи, яка розглядається зараз у Верховному Суді. Це мій позов проти Зеленського щодо накладання на мене незаконних та неконституційних санкцій.
У залі Верховного Суду присутні представники 15 дипломатичних місій країн-парнтерів. Це свідчить про величезний міжнародний інтерес до процедури і суті розгляду питання.
Що ж до громадян України, то як свідчить опитування КМІС, дві третини українців переконані, що цей процес носить політичний характер. Що він не має жодного юридичного сенсу, а тим більше не носить державної таємниці.
У залі засідань присутня величезна кількість журналістів від різних ЗМІ. Від них хоче схочатися Офіс президента і Кабінет міністрів?
Це може значити лише одне: у них немає доказів. Вони хочуть сховатися від журналістів, представників посольств, присутніх слухачів, сподіваючись, що їм вдасться уникнути світла, бо щури бояться світла.
Це буде приниження України, якщо процес між п'ятим і шостим президентами про незаконність, необґрунтованість, позасудовість і неконституційність санкцій, будуть розглядати за закритими дверима в стилі країни-агресора російської федерації.
Кому вигідна війна?
Роками мене обливають брехнею у телеграм-каналах Банкової, на фінансування яких витрачаються гроші, вкрадені у наших громадян. Проти мене порушують справи, авторами яких є люди, які офіційно звинувачені у співпраці з росією.
Як я можу захиститися? Механізм захисту лише однин - прозорість та відкритість. За сім років їм не вдалося обґрунтувати нічогісінько із наклепів проти мене. І от зараз представники влади виходять з клопотанням про закриття справи про санкції від очей громадськості.
Яка справжня мета закриття справи? Вони ховають власні злочини.
Фальсифікація матеріалів, якими були ініційовані санкції проти мене, - це є кримінальний злочин за який доведеться відповідати. І у нас є докази. Саме тому засідання суду хочуть закрити від суспільства.
Рішення про санкції не відповідає жодному із основних критеріїв - законність і справедливість. Більше того, не викликає довіру в суспільства.
Ми не можемо і не будемо прикривати брехню, фальсифікацію і злочини, які коять представники влади. Інакше ми стаємо співучасниками злочину.
Це треш. Суд запитує представників Зеленського і Уряду, чому не виконана ухвала щодо надання документів, на основі яких були введені санкції проти Порошенка.
Представниця Зеленського мямлить, що за документи відповідає апарат РНБО, а не ОП. На репліку суддів, що немає такої структури як апарат РНБО, а президент як голова РНБО і його представники мають надати суду витребувані документи, знову мовчання.
Ще гірше все з представниками КМ, які заявили, що уряд - це колективний орган, тому невідомо хто має надати колективну відповідь про неіснуючі документи. А так як субʼєктом ініціативи про санкції був фінмоніторинг, саме вони мають на ксероксі зробити копію документу, але невідомо коли і як…
Неповага до суду. Явка з повинною, що ніяких документів немає. Повна деградація державних інституцій.
Вчерашнее заседание должно быть закончиться
Закрытием дела
Судьи ВЫСШЕГО СУДА ,простите за грубость - ссут принять решение
И все это так очевидно
И оттого так мерзко
Правильно сказал адвокат Новиков
Что украинский суд становится похож на путинский
Дожили
Вырастили второго путина
Нет сил смотреть на то, как Зеленский превращает Украину в авторитарную державу
УМИРАТЬ за АВТОРИТАРНУЮ УКРАИНУ бессмысленно!!!!!!
Можно было тогда просто стать частью авторитарной России
Но при этом Украина стояла бы целая
И не погибли бы сотни тысяч украинцев !!!!!!!!!!!
А какой смысл в нашей войне?
Чтобы вечно правил Зеленский?
А мы все были бы бесправны?
Я против!!!!!!!!!
2."Никого в Евросоюзе не устраивает вариант авторитарной Украины, т е такой, которая завтра может махнуть хвостом, помириться с Путиным против всего остального ЕС, и на нее не останется возможности повлиять. Поэтому в Евросоюзе не скрывают, они крайне недовольны репрессиями Зеленского, развёрнутыми против Петра Порошенко. В том что это репрессии, в ЕС никто не сомневается по простой причине - именно в руках английской МИ-6 и немецкой БНД сейчас находится архив Андрея Портнова, любезно предоставленный им испанскими коллегами. Не даром Татаров лично летал в Испанию в надежде вытребовать эти документы. Не вышло.
Однако. Правительства Германии, Англии и Франции не могут откровенно заявить, что Зеленский, мол, устанавливает диктатуру, т. к. именно об этом кричат европейские левые. Если правительства стран-лидеров ЕС заявляют, что Зеленский - это диктатор, общественное мнение их государств резонно спросит, почему тогда государства ЕС помогают Украине? Чем диктатор Зеленский лучше диктатора Путина? ".
Це хто?
А Разумков,який на своєму горбі проніс зе по всій виборчій кампанії. А тепер зе зробив його в подяку і в науку іншим,згідно партійного гасла:
ЗРОБИМО ЇХ ЩЕ РАЗ.