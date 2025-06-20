Документы для санкций против Порошенко фальсифицировали после решения СНБО, - адвокаты

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что члены СНБО голосовали за введение против него санкций без всякого документа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Молниеносно 12 февраля в течение трех часов предложения о введении санкций против меня проходят финмониторинг, Минэкономики, Кабинет Министров, Офис Президента, аппарат СНБО, принятие решения, возвращение и выдача указа. Первоисточником является представление Госфинмониторинга", - пояснил он.

Госфинмониторинг, по словам Порошенко, на требование предоставить документ отказал.

"Получаем абсолютно хамский ответ о том, что Госфинмониторинг еще не определился, будет ли он давать разрешение на передачу этих документов для Верховного Суда, или не будет. Они еще думают. Документы в секретариат СНБО поступили 13 февраля, а решение принято 12 февраля, без документов. Не могут приниматься решения такого масштаба без дела, без представления, без документов. У меня есть обоснованное подозрение: члены СНБО были введены в заблуждение или являются соучастниками преступления, когда они голосовали санкции без документов.

Я имею обоснованные подозрения, что сначала был проголосован вариант, документ, санкции, которые ко мне не имеют никакого отношения. А потом, когда Зеленский уехал в Хмельницкий, а потом за границу, без Зеленского документ переписали", - сказал лидер "ЕС".

Порошенко отметил, что представители аппарата СНБО и Минэкономики игнорируют заседания Верховного Суда.

Адвокат Илья Новиков заявил, что есть основания сомневаться в законности другого документа - заключения за подписью представителя Украины в ЕСПЧ Маргариты Сокоренко.

"У нас есть определенные основания полагать, что этот документ фактически был издан задним числом и что он не был тем документом, который рассматривался ни членами Кабинета министров, ни, соответственно, был доступен членам СНБО", - сказал Новиков.

Защитник сказал, что суду будут предоставлены все версии публикаций решения СНБО от 12 февраля 2025 года о введении санкций газеты "Урядовий кур'єр", в том числе - вариант с ошибками относительно персональных данных Порошенко в этом решении. "Суду будет передана версия публикации "Урядового кур'єра", содержащая две ошибки, которая заверена печатью "Урядового кур'єра" и подписью Сергея Браги (главного редактора - ред.)", - добавил адвокат.

Адвокат Игорь Головань отметил, что субъект властных полномочий должен предоставить суду все имеющиеся у него документы и материалы, которые могут быть использованы в качестве доказательств по делу.

"Я бы не утверждал, что какой-то другой государственный орган может запретить или ограничить государственному органу, который получил определение суда об истребовании доказательств, обязанность эти документы предоставить. Поэтому ни в коем случае нельзя считать, что министерство экономики действовало правомерно. Оно открыто нарушило требования закона, Кодекса административного судопроизводства. Поскольку из их писем следует, что документы имелись, но они их не выдали потому, что не получили разрешения я не знаю от кого", - рассказал он.

Судья Верховного суда Михаил Смокович обратился к представителю Кабинета министров относительно невыполнения решения суда о предоставлении всех документов, на основании которых принималось решение СНБО:

"Кабинет министров Украины является высшим органом в системе органов исполнительной власти. Финмониторинг он где? В Африке? Почему правительство не выполнило решение суда по этому делу? Больше месяца прошло с момента вынесения решения и оно не выполнено.

