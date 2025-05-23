Фракция "ЕС" зарегистрировала законопроект о персональной ответственности членов СНБО за незаконные решения о санкциях
Фракция "Европейская Солидарность" зарегистрировала законопроект №13311 о персональной ответственности членов СНБО за произвол.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
Проект Закона "Об установлении ответственности членов Совета национальной безопасности и обороны Украины за принятие незаконных решений при применении санкций" предусматривает, что в случае признания Указа президента о внесудебных санкциях против граждан Украины незаконным, ущерб, причиненный субъекту обращения, подлежит возмещению в полном объеме по решению суда.
"Речь о вреде, нанесенном решением СНБО. Ведь Закон о санкциях не предусматривает их внесудебное применение к гражданам Украины, которые находятся на территории страны. Для установления ответственности есть суд, а СНБО не может перебирать полномочия судебной ветви власти", - сообщила сопредседатель фракции "ЕС" Ирина Геращенко.
"Петр Порошенко уверен, что рано или поздно украинские и международные суды признают произвол Зеленского, Стефанчука, Шмыгаля, Свириденко и ко. А значит, не граждане Украины должны возмещать потом нанесенный ущерб, а лица, которые принимали политически мотивированные произвольные решения", - отметила Геращенко.
Законопроект предусматривает, что право на возмещение вреда возникает в случаях установления в решении суда факта незаконного применения санкций, что привело к материальному и моральному ущербу, или в случае закрытия соответствующего уголовного производства в отношении лица по реабилитирующим основаниям.
Также если в обвинительном приговоре суда или ином решении будет установлен факт незаконного сообщения о подозрении, незаконного взятия и содержания под стражей, незаконного проведения обыска, выемки, незаконного наложения ареста на имущество, незаконного отстранения от работы и других процессуальных действий, ограничивающих или нарушающих права и свободы граждан, незаконного проведения оперативно-розыскных мероприятий.
Возмещение ущерба в этих случаях производится за счет средств членов СНБО, проголосовавших на принятие решения, признанного незаконным, что привело к причинению вреда субъекту.
Размер сумм, подлежащих возмещению, определяется судом с учетом стоимости возврата взысканных в доход государства активов, принадлежащих физическому или юридическому лицу и стоимости неполученных вследствие применения санкций доходов от предпринимательской деятельности. Сумма возмещения распределяется судом равномерно между членами СНБО, проголосовавшими за произвол. В случае недостатка средств, возмещение остальной суммы осуществляется с последующим взысканием определенной судом части заработной платы в течение определенного срока.
"Очень правильный законопроект, который должен установить ответственность власти за политически мотивированные преследования и рейдерство на уровне СНБО. Не государство и не граждане должны платить за политическую ненависть Зеленского и ко к оппозиции, все расходы за выборочное внесудебное "правосудие" должны нести лично Зеленский и все причастные", - отмечает Геращенко.
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Традиційно: чого це не прийняли, як були при владі?
Традиційна відповідь: 5 років не вистачило.
цікаво, чому саме зараз такий законопроект?
а, раніше все було законно?
дайте вгадаю? тому що п...о, абідєлі?
оці "опозиціонери" не мої інтереси представляють в раді! вони кидаються на захист свого боса.
закони або для всіх, або беззаконня!
А то буде, не сумнівайся...
І відмінність РНБО за Порошенка у тому, що ЗАКОН ТОДІ НЕ ПОРУШУВАЛИ.
А Якщо тобі особисто жаль якихось зрадників, що втекли 2014-го року до роісії- бігом у суд.
А якщо із Зеленьським ще якогось антимайданівця як Портнов і Татаров захочете ввезти, тягніть.
Там вашими вся ОПа забити. Одним більше, одним менше..
☝️Саме ТАК виглядає зараз логіка цілого Верховного Головнокомандувача Володимира Зеленського.
‼️Сьогодні стало відомо, що влада вирішила тупо знищити виробників новітнього комплексу РЕБ «Ай-Петрі».
Для цього ОПа спустила наказ в Нацбанк, а Нацбанк наказав державному Привату просто ПРИПИНИТИ обслуговування компанії.
Паралельно, буквально вчора військовим частинам ЗАБОРОНИЛИ купувати РЕБ Ай-Петрі.
Може він погано працює? Чи є інші альтернативи? Ні, просто в розробку і виробництво цього РЕБу інвестував особисто Петро Порошенко. Тому пофігу, що цей комплекс закриває 20 км фронту від руснявих Орланів, суперкамів, фпвішок і мавіків. І навіть чи не єдиним у ЗСУ РЕБом, який збиває з курсу КАБи!
Але все перелічене летить не на голови Зеленського і його шавок, а в солдат і цивільних. Тому, на думку Банкової, хай летить. Грьобаний встид!
Що ж, видно зебіли таки вцілили у "десятку", раз політик такого калібру, як Порошенко, напружив аж цілу парламентську фракцію для особистої моральної сатисфакції.
Тож, виявляється справа таки в грошах, у майні та у бізнесових інтересах.