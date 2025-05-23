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Новости Санкции СНБО
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Фракция "ЕС" зарегистрировала законопроект о персональной ответственности членов СНБО за незаконные решения о санкциях

фракция

Фракция "Европейская Солидарность" зарегистрировала законопроект №13311 о персональной ответственности членов СНБО за произвол.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Проект Закона "Об установлении ответственности членов Совета национальной безопасности и обороны Украины за принятие незаконных решений при применении санкций" предусматривает, что в случае признания Указа президента о внесудебных санкциях против граждан Украины незаконным, ущерб, причиненный субъекту обращения, подлежит возмещению в полном объеме по решению суда.

"Речь о вреде, нанесенном решением СНБО. Ведь Закон о санкциях не предусматривает их внесудебное применение к гражданам Украины, которые находятся на территории страны. Для установления ответственности есть суд, а СНБО не может перебирать полномочия судебной ветви власти", - сообщила сопредседатель фракции "ЕС" Ирина Геращенко.

"Петр Порошенко уверен, что рано или поздно украинские и международные суды признают произвол Зеленского, Стефанчука, Шмыгаля, Свириденко и ко. А значит, не граждане Украины должны возмещать потом нанесенный ущерб, а лица, которые принимали политически мотивированные произвольные решения", - отметила Геращенко.

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Законопроект предусматривает, что право на возмещение вреда возникает в случаях установления в решении суда факта незаконного применения санкций, что привело к материальному и моральному ущербу, или в случае закрытия соответствующего уголовного производства в отношении лица по реабилитирующим основаниям.

Также если в обвинительном приговоре суда или ином решении будет установлен факт незаконного сообщения о подозрении, незаконного взятия и содержания под стражей, незаконного проведения обыска, выемки, незаконного наложения ареста на имущество, незаконного отстранения от работы и других процессуальных действий, ограничивающих или нарушающих права и свободы граждан, незаконного проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Возмещение ущерба в этих случаях производится за счет средств членов СНБО, проголосовавших на принятие решения, признанного незаконным, что привело к причинению вреда субъекту.

Размер сумм, подлежащих возмещению, определяется судом с учетом стоимости возврата взысканных в доход государства активов, принадлежащих физическому или юридическому лицу и стоимости неполученных вследствие применения санкций доходов от предпринимательской деятельности. Сумма возмещения распределяется судом равномерно между членами СНБО, проголосовавшими за произвол. В случае недостатка средств, возмещение остальной суммы осуществляется с последующим взысканием определенной судом части заработной платы в течение определенного срока.

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"Очень правильный законопроект, который должен установить ответственность власти за политически мотивированные преследования и рейдерство на уровне СНБО. Не государство и не граждане должны платить за политическую ненависть Зеленского и ко к оппозиции, все расходы за выборочное внесудебное "правосудие" должны нести лично Зеленский и все причастные", - отмечает Геращенко.

Автор: 

Геращенко Ирина (1630) законопроект (3228) Порошенко Петр (19615) СНБО (4440) Европейская Солидарность (1059)


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Топ комментарии
+9
і шо? а нічого!
цікаво, чому саме зараз такий законопроект?
а, раніше все було законно?
дайте вгадаю? тому що п...о, абідєлі?
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23.05.2025 17:18
+7
гарна професійна ********* ЄС , українці на таку не заслуговують , команда совісті , яка і досі бореться за тих українців ,хто зрадив їх та державу ...
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23.05.2025 17:11
+5
Антизаконні дії групи осіб з урядового кварталу, на чолі із стефанчуком+зеленським+шмигалем, мотивують Українців до самостійних дій Українців щодо захисту суверенітету України та норм її Конституції!!
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23.05.2025 17:12
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гарна професійна ********* ЄС , українці на таку не заслуговують , команда совісті , яка і досі бореться за тих українців ,хто зрадив їх та державу ...
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23.05.2025 17:11 Ответить
Ну да, других справ нема, як продукувати заздалегідь непрохідне...

Традиційно: чого це не прийняли, як були при владі?
Традиційна відповідь: 5 років не вистачило.
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23.05.2025 17:41 Ответить
Антизаконні дії групи осіб з урядового кварталу, на чолі із стефанчуком+зеленським+шмигалем, мотивують Українців до самостійних дій Українців щодо захисту суверенітету України та норм її Конституції!!
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23.05.2025 17:12 Ответить
... членів ЗЕ РНБО.
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23.05.2025 17:16 Ответить
і шо? а нічого!
цікаво, чому саме зараз такий законопроект?
а, раніше все було законно?
дайте вгадаю? тому що п...о, абідєлі?
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23.05.2025 17:18 Ответить
І шо тут такого? Він повинен був захищати Коломойського? Чи Шуфріча? Зрозуміло, шо себе. Доречі, усе одно не приймуть. Тому, це просто привернути увагу до проблеми.
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23.05.2025 17:35 Ответить
тобто, незаконні дії, не такі вже незаконні, поки це не стосується любимого вождя?
оці "опозиціонери" не мої інтереси представляють в раді! вони кидаються на захист свого боса.
закони або для всіх, або беззаконня!
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23.05.2025 17:39 Ответить
Не переживай. Сьогодні Порошенко, а завтра і до тебе черга дійде. Цікаво, що ти тоді зацвірінькаєш?
А то буде, не сумнівайся...
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23.05.2025 17:44 Ответить
Яке ж ти дурнувате...
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23.05.2025 17:53 Ответить
Так шо за кіпиш, Гриша ? В тебе ж ціла монобільшість в Раді з опзж, слуг,служниць, халдеїв, прислуг, швейцарів у зелених лівреях , кого ти туди ще наобирав? Дай наказ, ти ж господин, ти ж народ!
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23.05.2025 18:19 Ответить
Подоляцький, не старайся. Мова йде про порушення Зеленьським і вашою камарільєю Закону України про порядок застовування санкцій РНБО і якщо це порушення БУДЕ ВИЗНАНО СУДОМ НЕЗАКОННИМ.( тому що порушує норми закону).
І відмінність РНБО за Порошенка у тому, що ЗАКОН ТОДІ НЕ ПОРУШУВАЛИ.
А Якщо тобі особисто жаль якихось зрадників, що втекли 2014-го року до роісії- бігом у суд.
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23.05.2025 20:48 Ответить
Не переймайся, тобі все Подляк компенсує, ще і талони на безкоштовне харчування видасть.
А якщо із Зеленьським ще якогось антимайданівця як Портнов і Татаров захочете ввезти, тягніть.
Там вашими вся ОПа забити. Одним більше, одним менше..
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23.05.2025 21:53 Ответить
Шкурный вопрос - самый главный.
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23.05.2025 17:32 Ответить
👀Хай вам на голови летять дрони і КАБи, лиш би не Порошенко!

☝️Саме ТАК виглядає зараз логіка цілого Верховного Головнокомандувача Володимира Зеленського.

‼️Сьогодні стало відомо, що влада вирішила тупо знищити виробників новітнього комплексу РЕБ «Ай-Петрі».

Для цього ОПа спустила наказ в Нацбанк, а Нацбанк наказав державному Привату просто ПРИПИНИТИ обслуговування компанії.

Паралельно, буквально вчора військовим частинам ЗАБОРОНИЛИ купувати РЕБ Ай-Петрі.

Може він погано працює? Чи є інші альтернативи? Ні, просто в розробку і виробництво цього РЕБу інвестував особисто Петро Порошенко. Тому пофігу, що цей комплекс закриває 20 км фронту від руснявих Орланів, суперкамів, фпвішок і мавіків. І навіть чи не єдиним у ЗСУ РЕБом, який збиває з курсу КАБи!

Але все перелічене летить не на голови Зеленського і його шавок, а в солдат і цивільних. Тому, на думку Банкової, хай летить. Грьобаний встид!
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23.05.2025 17:49 Ответить
А про незаконні дії до пересічних українців, сама Європейська у світі Солідарність не баче? А шо ж трапилося? Ааа, іноді Петю не випускають до Британії відвідати двох захисників Ураїни, Льосика та Миґасика. Ну особисто я, за цей законопроект, бачу турботу про простих українців.
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23.05.2025 17:55 Ответить
ай вай вай. Коли пітошок пітушка клюнув, заякусь персональну відповідальність заговорили, а коли сиділи в тому ж кориті , то все було ок
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23.05.2025 17:58 Ответить
одні пани проти інших. та *****.
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23.05.2025 18:31 Ответить
В тім то і річ - тому замість пошуку і створення альтернатив - будемо весь час обирати , який з сортів лайна кращій ...
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23.05.2025 18:42 Ответить
Чисто політична акція без жодної перспективи проходження у ВРУ.
Що ж, видно зебіли таки вцілили у "десятку", раз політик такого калібру, як Порошенко, напружив аж цілу парламентську фракцію для особистої моральної сатисфакції.
Тож, виявляється справа таки в грошах, у майні та у бізнесових інтересах.
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23.05.2025 19:00 Ответить
 
 