Фракция "ЕС" зарегистрировала законопроект о персональной ответственности членов СНБО за незаконные решения о санкциях

Фракция "Европейская Солидарность" зарегистрировала законопроект №13311 о персональной ответственности членов СНБО за произвол.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Проект Закона "Об установлении ответственности членов Совета национальной безопасности и обороны Украины за принятие незаконных решений при применении санкций" предусматривает, что в случае признания Указа президента о внесудебных санкциях против граждан Украины незаконным, ущерб, причиненный субъекту обращения, подлежит возмещению в полном объеме по решению суда.

"Речь о вреде, нанесенном решением СНБО. Ведь Закон о санкциях не предусматривает их внесудебное применение к гражданам Украины, которые находятся на территории страны. Для установления ответственности есть суд, а СНБО не может перебирать полномочия судебной ветви власти", - сообщила сопредседатель фракции "ЕС" Ирина Геращенко.

"Петр Порошенко уверен, что рано или поздно украинские и международные суды признают произвол Зеленского, Стефанчука, Шмыгаля, Свириденко и ко. А значит, не граждане Украины должны возмещать потом нанесенный ущерб, а лица, которые принимали политически мотивированные произвольные решения", - отметила Геращенко.

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Законопроект предусматривает, что право на возмещение вреда возникает в случаях установления в решении суда факта незаконного применения санкций, что привело к материальному и моральному ущербу, или в случае закрытия соответствующего уголовного производства в отношении лица по реабилитирующим основаниям.

Также если в обвинительном приговоре суда или ином решении будет установлен факт незаконного сообщения о подозрении, незаконного взятия и содержания под стражей, незаконного проведения обыска, выемки, незаконного наложения ареста на имущество, незаконного отстранения от работы и других процессуальных действий, ограничивающих или нарушающих права и свободы граждан, незаконного проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Возмещение ущерба в этих случаях производится за счет средств членов СНБО, проголосовавших на принятие решения, признанного незаконным, что привело к причинению вреда субъекту.

Размер сумм, подлежащих возмещению, определяется судом с учетом стоимости возврата взысканных в доход государства активов, принадлежащих физическому или юридическому лицу и стоимости неполученных вследствие применения санкций доходов от предпринимательской деятельности. Сумма возмещения распределяется судом равномерно между членами СНБО, проголосовавшими за произвол. В случае недостатка средств, возмещение остальной суммы осуществляется с последующим взысканием определенной судом части заработной платы в течение определенного срока.

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"Очень правильный законопроект, который должен установить ответственность власти за политически мотивированные преследования и рейдерство на уровне СНБО. Не государство и не граждане должны платить за политическую ненависть Зеленского и ко к оппозиции, все расходы за выборочное внесудебное "правосудие" должны нести лично Зеленский и все причастные", - отмечает Геращенко.