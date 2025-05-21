РУС
2 115 27

Зеленский должен провести честную дискуссию с Радой для объединения в противостоянии РФ, - Порошенко

Порошенко предлагает план действий против России. Что в нем

Лидер "ЕС" и пятый президент Петр Порошенко обнародовал свой план для противодействия России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

По его словам, челночно-телефонная дипломатия не привела к прорыву.

Порошенко подчеркнул, что Путин должен знать, что если он не согласится на мирные инициативы, то заплатит за это огромную цену, в частности, почувствует адские санкции.

Что предлагает Порошенко

"Итак, если Путин не соглашается на 30-дневное перемирие - безусловное, то, например, с 1 июня предлагаю применить против России такой план. Первое: принять 18-й пакет санкций ЕС, синхронизировав его с адскими санкциями США, против российских нефтепродуктов, против российской энергетики с понижением уровня цены. Ввести вторичные санкции до 500% против тех, кто покупает российскую нефть и помогает обходить санкции. Усилить давление и решительные действия на теневой флот Московии. Ввести дополнительные санкции против банковской системы России, которые обеспечат ее паралич с международными расчетами", - подчеркнул лидер "ЕС".

"Второе: резко нарастить поставки оружия Украине, потому что это шаг силы, а Путин понимает только силу - силу Вооруженных Сил.

Третье: принять в Конгрессе США синхронный с ЕС пакет финансовой помощи. У нас есть уже база - двухпартийный законопроект Линдси Грэма и других", - добавил пятый президент.

Задачи украинской власти

Порошенко считает, что стоит немедленно вернуться к постановлению Верховной Рады Украины с призывом к Конгрессу США принять двухпартийную резолюцию в поддержку Украины, потому что резолюция Байдена уже исчерпывается.

"Там должно быть предоставление нам необходимого дополнительного оружия и дополнительных денег. Мы же ратифицировали "ресурсное соглашение"? Ратифицировали. Что тогда нам обещали? Власть говорила, что элементом договоренности является предоставление нам оружия? Говорила. Это тот момент, когда тянуть дальше нет смысла и даже вредно. Россию надо не приглашать к миру, а принуждать к миру", - объяснил он.

Также власти должны ограничить российский экспорт, в частности остановить работу нефтепровода "Дружба", который дает РФ более 20 млн долларов в день.

Порошенко отметил, что стоит резко увеличить и финансирование ВСУ.

"Немедленно реализовать наше предложение, чтобы перечислять не менее 35% НДФЛ непосредственно на счета бригад для закупки вооружений. Там гораздо меньше коррупции, чем во всех центральных зеленых органах. Перераспределить расходы ГССЗЗИ - а это более 50 миллиардов, позорного телемарафона - 2 миллиарда, "Энергоатома", который выжал из украинцев средства тарифами - 70 миллиардов. Эти деньги есть. Это надо сделать до 1 июня и направить эти деньги на закупку оружия Вооруженными Силами", - пояснил он.

Также нужно задействовать поддержку партнеров как на правительственном, так и на парламентском уровне.

"Включить парламентскую дипломатию. Потому что из-за провала работы 5-6 менеджеров, который уже очевиден для всех, мы уже сейчас имеем чуть ли не срыв всех переговорных процессов", - отметил пятый президент.

"Восстановить единство. Для начала Зеленский должен по крайней мере провести встречу с руководителями проукраинских парламентских фракций Верховной Рады для объединения в противостоянии агрессору. Это сделать, а не зачищать оппозицию, готовясь к выборам. Сначала надо сохранить Украину", - продолжил он.

"Мы хотим услышать от Главы государства обо всех последних событиях: какая ситуация на переговорном треке, что происходит на фронте, какие есть потребности наших военных, каково его видение дальнейших шагов на пути к прекращению войны и установлению мира. Точно мы не должны обо всем узнавать из медиа. Имею в виду не марафон, а из медиа иностранных. Потому что нужна честная и откровенная дискуссия внутри парламента, с ключевыми политическими силами страны. Время менять подходы, которые не дают успехов. Рассчитываем, что на этот раз, наконец, наш призыв будет услышан", - подытожил парламентарий.

ВР (29399) Порошенко Петр (19649) война в Украине (5823)
Топ комментарии
+20
Є ще Порох в порохівницях!
показать весь комментарий
21.05.2025 15:50 Ответить
+17
Зєлєнський має зустрітись з портновим.
показать весь комментарий
21.05.2025 15:59 Ответить
+17
Зеленский і "чесно" слова антоніми.
показать весь комментарий
21.05.2025 16:00 Ответить
Є ще Порох в порохівницях!
показать весь комментарий
21.05.2025 15:50 Ответить
Ростуть гриби, і нереститься риба, За це також Зеленському - спасіба!
Трава - зелена, небо ясно-синє - Володі теж ми дякувать повинні!

Ну і звичайно, правди ніде діти, лиш завдяки йому нам сонце світить!

А хмари, вітер, дощ, гроза, болото - це Порошенко і Порохоботи!!!
показать весь комментарий
21.05.2025 19:19 Ответить
Порох такий наївний. В зе є 5-6 менеджерів, нащо йому якась там єдність, краще самим керувати всім.
показать весь комментарий
21.05.2025 15:51 Ответить
Коли висратись берешся, то хоч штани скидай...
показать весь комментарий
21.05.2025 15:54 Ответить
"Вьі мужчина или женщина?"(с) Ф.Ф. Преображенский
показать весь комментарий
21.05.2025 20:24 Ответить
Воно сере ротом
показать весь комментарий
21.05.2025 22:03 Ответить
Зєлєнський має зустрітись з портновим.
показать весь комментарий
21.05.2025 15:59 Ответить
одразу після виборів.
На жаль. Раніше не можна
показать весь комментарий
21.05.2025 16:30 Ответить
от Петро Порошенко ,взяв і розклав все , про шо треба напрягати і ЄС і НАТО ...цеж додаткова робота для 🤡 ,як тепер все обійти менеджерам ...треба думати , це ж не дивитися на скляну поверню столу і бачити свій запудренний ніс ...а тут ще і портнова умовили вийти до кобздона ...ОПі всій "невдобно" стало ...
показать весь комментарий
21.05.2025 16:00 Ответить
Як зермаки можуть на це погодитися? Оманські завдання до кінця ж не виконані.
показать весь комментарий
21.05.2025 23:45 Ответить
Зеленский і "чесно" слова антоніми.
показать весь комментарий
21.05.2025 16:00 Ответить
Яка дискусія? Капітуляція на носі. Бубачка докерувався.
показать весь комментарий
21.05.2025 16:01 Ответить
Так він до цього нас вів із самого початку, чи розмінування Чонгару, відведення військ та знищення ракетних програм робилися на користь України?
показать весь комментарий
21.05.2025 17:45 Ответить
Зе і чесиність антаганізми.
показать весь комментарий
21.05.2025 16:04 Ответить
Петро Порошенко - це сила для Украіни ,
а Зеля - це могила !!
показать весь комментарий
21.05.2025 16:11 Ответить
Петро - сила! Зе - могила!
показать весь комментарий
21.05.2025 17:11 Ответить
Хоча краще...Порох - сила! Зе - могила!
показать весь комментарий
21.05.2025 17:38 Ответить
Влада блокує участь Порошенка у ПА НАТО, - заява "ЄС"
показать весь комментарий
21.05.2025 16:28 Ответить
Еще один пункт - срочно позвонить алихановым,дать им парабелум и пусть запишутся на прием к ботоксу.
показать весь комментарий
21.05.2025 16:39 Ответить
Порох каже (пропонує): "ухвалити 18-й пакет санкцій ЄС, синхронізувавши його з пекельними санкціями США, проти російських нафтопродуктів, проти російської енергетики з пониженням рівня ціни"(с) - але проблема в тому, що добитись такого чинна влада ЕрЗе не здатна. Особливо щодо пекельних санкцій з боку США. Міг би Порох посприяти, але ж, до слова, "Влада блокує участь Порошенка у ПА НАТО, яке відбудеться 22-26 травня у місті Дейтон, США", попри те, що він включений до складу парламентської делегації Верховної Ради.
показать весь комментарий
21.05.2025 16:42 Ответить
Зеленській і чесність? Це щось нереальне. Знаємо, де Зе - там обіцянки, брехня і корупція! До чого доторкнеться Зе, то все перетворюється на зелене лайно. Жодна обіцянка не виконана, але щоб не забували, що у всьому винен Порошенко, Байден, Німеччина, Польща, а сьогодні вже Трамп і все США, а Володя Боневтік - маладєць.
показать весь комментарий
21.05.2025 17:44 Ответить
Якийсь сюр..
Чи то наївність чи то безвихідь ..
Потрібно міняти... піаніну міняти
показать весь комментарий
21.05.2025 17:54 Ответить
Навряд,чи зе з дозволу ерма,піде на співпрацю з опозицією.

Брати Капранови.

ПРОРОКУЄМО:

Все закінчиться тим, що Боневтік утече. Навіть можна здогадатись, куди.

Будь-який літератор чи сценарист вам підтвердить: цього вимагає сюжет. А Бубочка прийшов до нас саме з екрану, він персонаж кінематографічний, тому підкоряється законам жанру.

Пророцтво збудеться одразу після втрати ним влади.

І що цікаво: він це знає, і ви теж це знаєте.

Чекаємо !
показать весь комментарий
21.05.2025 18:06 Ответить
 
 