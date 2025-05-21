Зеленский должен провести честную дискуссию с Радой для объединения в противостоянии РФ, - Порошенко

Лидер "ЕС" и пятый президент Петр Порошенко обнародовал свой план для противодействия России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

По его словам, челночно-телефонная дипломатия не привела к прорыву.

Порошенко подчеркнул, что Путин должен знать, что если он не согласится на мирные инициативы, то заплатит за это огромную цену, в частности, почувствует адские санкции.

Что предлагает Порошенко

"Итак, если Путин не соглашается на 30-дневное перемирие - безусловное, то, например, с 1 июня предлагаю применить против России такой план. Первое: принять 18-й пакет санкций ЕС, синхронизировав его с адскими санкциями США, против российских нефтепродуктов, против российской энергетики с понижением уровня цены. Ввести вторичные санкции до 500% против тех, кто покупает российскую нефть и помогает обходить санкции. Усилить давление и решительные действия на теневой флот Московии. Ввести дополнительные санкции против банковской системы России, которые обеспечат ее паралич с международными расчетами", - подчеркнул лидер "ЕС".

"Второе: резко нарастить поставки оружия Украине, потому что это шаг силы, а Путин понимает только силу - силу Вооруженных Сил.

Третье: принять в Конгрессе США синхронный с ЕС пакет финансовой помощи. У нас есть уже база - двухпартийный законопроект Линдси Грэма и других", - добавил пятый президент.

Задачи украинской власти

Порошенко считает, что стоит немедленно вернуться к постановлению Верховной Рады Украины с призывом к Конгрессу США принять двухпартийную резолюцию в поддержку Украины, потому что резолюция Байдена уже исчерпывается.

"Там должно быть предоставление нам необходимого дополнительного оружия и дополнительных денег. Мы же ратифицировали "ресурсное соглашение"? Ратифицировали. Что тогда нам обещали? Власть говорила, что элементом договоренности является предоставление нам оружия? Говорила. Это тот момент, когда тянуть дальше нет смысла и даже вредно. Россию надо не приглашать к миру, а принуждать к миру", - объяснил он.

Также власти должны ограничить российский экспорт, в частности остановить работу нефтепровода "Дружба", который дает РФ более 20 млн долларов в день.

Порошенко отметил, что стоит резко увеличить и финансирование ВСУ.

"Немедленно реализовать наше предложение, чтобы перечислять не менее 35% НДФЛ непосредственно на счета бригад для закупки вооружений. Там гораздо меньше коррупции, чем во всех центральных зеленых органах. Перераспределить расходы ГССЗЗИ - а это более 50 миллиардов, позорного телемарафона - 2 миллиарда, "Энергоатома", который выжал из украинцев средства тарифами - 70 миллиардов. Эти деньги есть. Это надо сделать до 1 июня и направить эти деньги на закупку оружия Вооруженными Силами", - пояснил он.

Также нужно задействовать поддержку партнеров как на правительственном, так и на парламентском уровне.

"Включить парламентскую дипломатию. Потому что из-за провала работы 5-6 менеджеров, который уже очевиден для всех, мы уже сейчас имеем чуть ли не срыв всех переговорных процессов", - отметил пятый президент.

"Восстановить единство. Для начала Зеленский должен по крайней мере провести встречу с руководителями проукраинских парламентских фракций Верховной Рады для объединения в противостоянии агрессору. Это сделать, а не зачищать оппозицию, готовясь к выборам. Сначала надо сохранить Украину", - продолжил он.

"Мы хотим услышать от Главы государства обо всех последних событиях: какая ситуация на переговорном треке, что происходит на фронте, какие есть потребности наших военных, каково его видение дальнейших шагов на пути к прекращению войны и установлению мира. Точно мы не должны обо всем узнавать из медиа. Имею в виду не марафон, а из медиа иностранных. Потому что нужна честная и откровенная дискуссия внутри парламента, с ключевыми политическими силами страны. Время менять подходы, которые не дают успехов. Рассчитываем, что на этот раз, наконец, наш призыв будет услышан", - подытожил парламентарий.

