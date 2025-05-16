Суд закрив провадження у справі щодо поділу майна Порошенків

Крижопільський районний суд Вінницької області 16 травня закрив провадження у справі за позовом Марини Порошенко до Петра Порошенка про поділ майна подружжя через відсутність предмета спору.

Про це повідомляє Суспільне Вінниця.

Зазначається, що під час засідання суд долучив до справи повідомлення від Міністерства юстиції щодо санкцій.

"Зміст листа свідчить про можливі заперечення Мін'юсту, але формально такими не є. Я не заперечую проти долучення документа, однак прошу суд не розглядати його як офіційне заперечення", – сказав адвокат Порошенка Ілля Новіков.

Водночас адвокатка Марини Порошенко Крістіна Мисенко наполягала на праві її клієнтки на частину спільного майна.

"Марина Порошенко не перебуває під санкціями й має повне право на свою частку майна, придбаного у шлюбі. Саме тому ми подали позов про поділ", – сказала вона.

Новіков запропонував суду ухвалити рішення вже на підготовчому засіданні, оскільки відповідач не заперечує позовних вимог.

Суд оголосив резолютивну частину ухвали, у якій, зокрема, постановив "закрити провадження у справі за відсутністю предмета спору".

Наголошується, що повторні звернення до суду з приводу спору між тими самими сторонами про той самий предмет і з тих самих підстав не допускаються.

Апеляційну скаргу на ухвалу суду може бути подано протягом 15 днів із дня її проголошення.

Як повідомлялося, раніше депутатка Київської міської ради, колишня перша леді Марина Порошенко звернулася до суду з проханням про поділ спільного з експрезидентом Петром Порошенком майна. Водночас у пресслужбі партії "Європейська солідарність", яку очолює Порошенко, офіційно наголосили, що про розлучення подружжя не йдеться.

Нагадаємо, п'ятий президент України та народний депутат Петро Порошенко разом із дружиною у 2024 році заробив близько 4,6 млрд грн, свідчить його декларація. Крім того, родина Порошенків має великі суми заощаджень у цінних паперах, на банківських рахунках та готівкою, а також численну нерухомість.