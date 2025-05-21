УКР
Новини Мирні перемовини
2 115 27

Зеленський має провести чесну дискусію з Радою для об’єднання в протистоянні РФ, - Порошенко

Порошенко пропонує план дій проти Росії. Що в ньому

Лідер "ЄС" та п'ятий президент Петро Порошенко оприлюднив свій план для протидії Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

За його словами, човниково-телефонна дипломатія не привела до прориву.

Порошенко наголосив, що Путін має знати, що якщо він не погодиться на мирні ініціативи, то заплатить за це величезну ціну, зокрема, відчує пекельні санкції.

Що пропонує Порошенко

"Отже, якщо Путін не погоджується на 30-денне перемир’я – безумовне, то, наприклад, з 1 червня пропоную застосувати проти Росії такий план. Перше: ухвалити 18-й пакет санкцій ЄС, синхронізувавши його з пекельними санкціями США, проти російських нафтопродуктів, проти російської енергетики з пониженням рівня ціни. Ввести вторинні санкції до 500% проти тих, хто купує російську нафту і допомагає обходити санкції. Посилити тиск і рішучі дії на тіньовий флот московії. Ввести додаткові санкції проти банківської системи Росії, що забезпечать її параліч з міжнародними розрахунками", - наголосив лідер "ЄС".

"Друге: різко наростити поставки зброї Україні, бо це крок сили, а Путін розуміє лише силу – силу Збройних Сил.

Третє: ухвалити в Конгресі США синхронний з ЄС пакет фінансової допомоги. У нас є вже база – двопартійний законопроєкт Ліндсі Грема і інших", - додав п'ятий президент.

Задачі української влади

Порошенко вважає, що варто негайно повернутися до постанови Верховної Ради України із закликом до Конгресу США ухвалити двопартійну резолюцію на підтримку України, бо резолюція Байдена вже вичерпується.

"Там має бути надання нам необхідної додаткової зброї і додаткових грошей. Ми ж ратифікували "ресурсну угоду"? Ратифікували. Що тоді нам обіцяли? Влада казала, що елементом домовленості є надання нам зброї? Казала. Це той момент, коли тягнути далі немає сенсу та навіть шкідливо. Росію треба не запрошувати до миру, а примушувати до миру", - пояснив він.

Також влада має обмежити російський експорт, зокрема зупинити роботу нафтопроводу "Дружба", який дає РФ понад 20 млн доларів на день.

Порошенко зазначив, що варто різко збільшити й фінансування ЗСУ.

"Негайно реалізувати нашу пропозицію, щоб перераховувати не менше 35% ПДФО безпосередньо на рахунки бригад для закупівлі озброєнь. Там набагато менше корупції, ніж в усіх центральних зелених органах. Перерозподілити видатки ДССЗЗІ – а це більше 50 мільярдів, ганебного телемарафону – 2 мільярди, "Енергоатому", який вичавив з українців кошти тарифами – 70 мільярдів. Ці гроші є. Це треба зробити до 1 червня і спрямувати ці гроші на закупівлю зброї Збройними Силами", - пояснив він.

Також потрібно задіяти підтримку партнерів як на урядовому, так і на парламентському рівні.

"Включити парламентську дипломатію. Бо через провал роботи 5-6 менеджерів, який вже очевидний для всіх, ми вже зараз маємо мало не зрив всіх переговорних процесів", - зазначив п'ятий президент.

"Відновити єдність. Для початку Зеленський повинен принаймні провести зустріч з керівниками проукраїнських парламентських фракцій Верховної Ради для об’єднання в протистоянні агресору. Це зробити, а не зачищати опозицію, готуючись до виборів. Спочатку треба зберегти Україну", - продовжив він.

"Ми хочемо почути від Глави держави про всі останні події: яка ситуація на переговорному треку, що відбувається на фронті, які є потреби наших військових, яке його бачення щодо подальших кроків на шляху до припинення війни і встановлення миру. Точно ми не маємо про все дізнаватися з медіа. Маю на увазі не марафон, а з медіа іноземних. Бо потрібна чесна і відверта дискусія всередині парламенту, з ключовими політичними силами країни. Час змінювати підходи, які не дають успіхів. Розраховуємо, що цього разу, нарешті, наш заклик буде почуто", - підсумував парламентар.

+20
Є ще Порох в порохівницях!
показати весь коментар
21.05.2025 15:50 Відповісти
+17
Зєлєнський має зустрітись з портновим.
показати весь коментар
21.05.2025 15:59 Відповісти
+17
Зеленский і "чесно" слова антоніми.
показати весь коментар
21.05.2025 16:00 Відповісти
Ростуть гриби, і нереститься риба, За це також Зеленському - спасіба!
Трава - зелена, небо ясно-синє - Володі теж ми дякувать повинні!

Ну і звичайно, правди ніде діти, лиш завдяки йому нам сонце світить!

А хмари, вітер, дощ, гроза, болото - це Порошенко і Порохоботи!!!
показати весь коментар
21.05.2025 19:19 Відповісти
Порох такий наївний. В зе є 5-6 менеджерів, нащо йому якась там єдність, краще самим керувати всім.
показати весь коментар
21.05.2025 15:51 Відповісти
Коли висратись берешся, то хоч штани скидай...
показати весь коментар
21.05.2025 15:54 Відповісти
"Вьі мужчина или женщина?"(с) Ф.Ф. Преображенский
показати весь коментар
21.05.2025 20:24 Відповісти
Воно сере ротом
показати весь коментар
21.05.2025 22:03 Відповісти
одразу після виборів.
На жаль. Раніше не можна
показати весь коментар
21.05.2025 16:30 Відповісти
от Петро Порошенко ,взяв і розклав все , про шо треба напрягати і ЄС і НАТО ...цеж додаткова робота для 🤡 ,як тепер все обійти менеджерам ...треба думати , це ж не дивитися на скляну поверню столу і бачити свій запудренний ніс ...а тут ще і портнова умовили вийти до кобздона ...ОПі всій "невдобно" стало ...
показати весь коментар
21.05.2025 16:00 Відповісти
Як зермаки можуть на це погодитися? Оманські завдання до кінця ж не виконані.
показати весь коментар
21.05.2025 23:45 Відповісти
Яка дискусія? Капітуляція на носі. Бубачка докерувався.
показати весь коментар
21.05.2025 16:01 Відповісти
Так він до цього нас вів із самого початку, чи розмінування Чонгару, відведення військ та знищення ракетних програм робилися на користь України?
показати весь коментар
21.05.2025 17:45 Відповісти
Зе і чесиність антаганізми.
показати весь коментар
21.05.2025 16:04 Відповісти
Петро Порошенко - це сила для Украіни ,
а Зеля - це могила !!
показати весь коментар
21.05.2025 16:11 Відповісти
Петро - сила! Зе - могила!
показати весь коментар
21.05.2025 17:11 Відповісти
Хоча краще...Порох - сила! Зе - могила!
показати весь коментар
21.05.2025 17:38 Відповісти
Влада блокує участь Порошенка у ПА НАТО, - заява "ЄС"
показати весь коментар
21.05.2025 16:28 Відповісти
Еще один пункт - срочно позвонить алихановым,дать им парабелум и пусть запишутся на прием к ботоксу.
показати весь коментар
21.05.2025 16:39 Відповісти
Порох каже (пропонує): "ухвалити 18-й пакет санкцій ЄС, синхронізувавши його з пекельними санкціями США, проти російських нафтопродуктів, проти російської енергетики з пониженням рівня ціни"(с) - але проблема в тому, що добитись такого чинна влада ЕрЗе не здатна. Особливо щодо пекельних санкцій з боку США. Міг би Порох посприяти, але ж, до слова, "Влада блокує участь Порошенка у ПА НАТО, яке відбудеться 22-26 травня у місті Дейтон, США", попри те, що він включений до складу парламентської делегації Верховної Ради.
показати весь коментар
21.05.2025 16:42 Відповісти
Зеленській і чесність? Це щось нереальне. Знаємо, де Зе - там обіцянки, брехня і корупція! До чого доторкнеться Зе, то все перетворюється на зелене лайно. Жодна обіцянка не виконана, але щоб не забували, що у всьому винен Порошенко, Байден, Німеччина, Польща, а сьогодні вже Трамп і все США, а Володя Боневтік - маладєць.
показати весь коментар
21.05.2025 17:44 Відповісти
Якийсь сюр..
Чи то наївність чи то безвихідь ..
Потрібно міняти... піаніну міняти
показати весь коментар
21.05.2025 17:54 Відповісти
Навряд,чи зе з дозволу ерма,піде на співпрацю з опозицією.

Брати Капранови.

ПРОРОКУЄМО:

Все закінчиться тим, що Боневтік утече. Навіть можна здогадатись, куди.

Будь-який літератор чи сценарист вам підтвердить: цього вимагає сюжет. А Бубочка прийшов до нас саме з екрану, він персонаж кінематографічний, тому підкоряється законам жанру.

Пророцтво збудеться одразу після втрати ним влади.

І що цікаво: він це знає, і ви теж це знаєте.

Чекаємо !
показати весь коментар
21.05.2025 18:06 Відповісти
 
 