Зеленський має провести чесну дискусію з Радою для об’єднання в протистоянні РФ, - Порошенко

Лідер "ЄС" та п'ятий президент Петро Порошенко оприлюднив свій план для протидії Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

За його словами, човниково-телефонна дипломатія не привела до прориву.

Порошенко наголосив, що Путін має знати, що якщо він не погодиться на мирні ініціативи, то заплатить за це величезну ціну, зокрема, відчує пекельні санкції.

Що пропонує Порошенко

"Отже, якщо Путін не погоджується на 30-денне перемир’я – безумовне, то, наприклад, з 1 червня пропоную застосувати проти Росії такий план. Перше: ухвалити 18-й пакет санкцій ЄС, синхронізувавши його з пекельними санкціями США, проти російських нафтопродуктів, проти російської енергетики з пониженням рівня ціни. Ввести вторинні санкції до 500% проти тих, хто купує російську нафту і допомагає обходити санкції. Посилити тиск і рішучі дії на тіньовий флот московії. Ввести додаткові санкції проти банківської системи Росії, що забезпечать її параліч з міжнародними розрахунками", - наголосив лідер "ЄС".

"Друге: різко наростити поставки зброї Україні, бо це крок сили, а Путін розуміє лише силу – силу Збройних Сил.

Третє: ухвалити в Конгресі США синхронний з ЄС пакет фінансової допомоги. У нас є вже база – двопартійний законопроєкт Ліндсі Грема і інших", - додав п'ятий президент.

Задачі української влади

Порошенко вважає, що варто негайно повернутися до постанови Верховної Ради України із закликом до Конгресу США ухвалити двопартійну резолюцію на підтримку України, бо резолюція Байдена вже вичерпується.

"Там має бути надання нам необхідної додаткової зброї і додаткових грошей. Ми ж ратифікували "ресурсну угоду"? Ратифікували. Що тоді нам обіцяли? Влада казала, що елементом домовленості є надання нам зброї? Казала. Це той момент, коли тягнути далі немає сенсу та навіть шкідливо. Росію треба не запрошувати до миру, а примушувати до миру", - пояснив він.

Також влада має обмежити російський експорт, зокрема зупинити роботу нафтопроводу "Дружба", який дає РФ понад 20 млн доларів на день.

Порошенко зазначив, що варто різко збільшити й фінансування ЗСУ.

"Негайно реалізувати нашу пропозицію, щоб перераховувати не менше 35% ПДФО безпосередньо на рахунки бригад для закупівлі озброєнь. Там набагато менше корупції, ніж в усіх центральних зелених органах. Перерозподілити видатки ДССЗЗІ – а це більше 50 мільярдів, ганебного телемарафону – 2 мільярди, "Енергоатому", який вичавив з українців кошти тарифами – 70 мільярдів. Ці гроші є. Це треба зробити до 1 червня і спрямувати ці гроші на закупівлю зброї Збройними Силами", - пояснив він.

Також потрібно задіяти підтримку партнерів як на урядовому, так і на парламентському рівні.

"Включити парламентську дипломатію. Бо через провал роботи 5-6 менеджерів, який вже очевидний для всіх, ми вже зараз маємо мало не зрив всіх переговорних процесів", - зазначив п'ятий президент.

"Відновити єдність. Для початку Зеленський повинен принаймні провести зустріч з керівниками проукраїнських парламентських фракцій Верховної Ради для об’єднання в протистоянні агресору. Це зробити, а не зачищати опозицію, готуючись до виборів. Спочатку треба зберегти Україну", - продовжив він.

"Ми хочемо почути від Глави держави про всі останні події: яка ситуація на переговорному треку, що відбувається на фронті, які є потреби наших військових, яке його бачення щодо подальших кроків на шляху до припинення війни і встановлення миру. Точно ми не маємо про все дізнаватися з медіа. Маю на увазі не марафон, а з медіа іноземних. Бо потрібна чесна і відверта дискусія всередині парламенту, з ключовими політичними силами країни. Час змінювати підходи, які не дають успіхів. Розраховуємо, що цього разу, нарешті, наш заклик буде почуто", - підсумував парламентар.

