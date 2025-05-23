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Новини Санкції РНБО
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Фракція "ЄС" зареєструвала законопроєкт про персональну відповідальність членів РНБО за незаконні рішення щодо санкцій

фракція

Фракція "Європейська Солідарність" зареєструвала законопроєкт №13311 про персональну відповідальність членів РНБО за свавілля.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Проєкт Закону "Щодо встановлення відповідальності членів Ради національної безпеки і оборони України за прийняття незаконних рішень при застосуванні санкцій" передбачає, що у разі визнання Указу президента щодо позасудових санкцій проти громадян України незаконним, шкода, завдана суб ’єктові звернення, підлягає відшкодуванню в повному обсязі за рішенням суду.

"Мова про шкоду, завдану рішенням РНБО. Адже Закон про санкції не передбачає їх позасудове застосування до громадян України, які знаходяться на території країни. Для встановлення відповідальності є суд, а РНБО не може перебирати повноваження судової гілки влади", – повідомила співголова фракції "ЄС" Ірина Геращенко.

"Петро Порошенко впевнений, що рано чи пізно українські і міжнародні суди визнають свавілля Зеленського, Стефанчука, Шмигаля, Свириденко і ко. А отже, не громадяни України мають відшкодовувати потім завдану шкоду, а особи, які приймали політично вмотивовані свавільні рішення", – зауважила Геращенко.

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Законопроєкт передбачає, що право на відшкодування шкоди виникає у випадках встановлення в рішенні суду факту незаконного застосування санкцій, що призвело до матеріальної та моральної шкоди, або у випадку закриття відповідного кримінального провадження стосовно особи з реабілітуючих підстав.

Також якщо в обвинувальному вироку суду чи іншому рішенні буде встановлено факт незаконного повідомлення про підозру, незаконного взяття і тримання під вартою, незаконного проведення обшуку, виїмки, незаконного накладення арешту на майно, незаконного відсторонення від роботи та інших процесуальних дій, що обмежують чи порушують права та свободи громадян, незаконного проведення оперативно-розшукових заходів.

Відшкодування шкоди у цих випадках провадиться за рахунок коштів членів РНБО, які проголосували на прийняття рішення, визнаного незаконним, що призвело до заподіяння шкоди суб’єктові.

Розмір сум, які підлягають відшкодуванню, визначається судом з урахуванням вартості повернення стягнутих у дохід держави активів, що належать фізичній або юридичній особі та вартості неодержаних унаслідок застосування санкцій доходів від підприємницької діяльності. Сума відшкодування розподіляється судом рівномірно між членами РНБО, які проголосували за свавілля. У разі нестачі коштів, відшкодування решти суми здійснюється з наступним стягненням визначеної судом частини заробітної плати протягом визначеного строку.

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"Дуже правильний законопроєкт, який має встановити відповідальність влади за політично вмотивовані переслідування і рейдерство на рівні РНБО. Не держава і не громадяни мають платити за політичну ненависть Зеленського і ко до опозиції, всі видатки за вибіркове позасудове "правосуддя" мають нести особисто Зеленський і всі причетні", – наголошує Геращенко.

Автор: 

Геращенко Ірина (1150) законопроєкт (3613) Порошенко Петро (15190) РНБО (2293) Європейська Солідарність (1089)


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Топ коментарі
+9
і шо? а нічого!
цікаво, чому саме зараз такий законопроект?
а, раніше все було законно?
дайте вгадаю? тому що п...о, абідєлі?
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23.05.2025 17:18
+7
гарна професійна ********* ЄС , українці на таку не заслуговують , команда совісті , яка і досі бореться за тих українців ,хто зрадив їх та державу ...
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23.05.2025 17:11
+5
Антизаконні дії групи осіб з урядового кварталу, на чолі із стефанчуком+зеленським+шмигалем, мотивують Українців до самостійних дій Українців щодо захисту суверенітету України та норм її Конституції!!
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23.05.2025 17:12
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гарна професійна ********* ЄС , українці на таку не заслуговують , команда совісті , яка і досі бореться за тих українців ,хто зрадив їх та державу ...
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23.05.2025 17:11 Відповісти
Ну да, других справ нема, як продукувати заздалегідь непрохідне...

Традиційно: чого це не прийняли, як були при владі?
Традиційна відповідь: 5 років не вистачило.
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23.05.2025 17:41 Відповісти
Антизаконні дії групи осіб з урядового кварталу, на чолі із стефанчуком+зеленським+шмигалем, мотивують Українців до самостійних дій Українців щодо захисту суверенітету України та норм її Конституції!!
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23.05.2025 17:12 Відповісти
... членів ЗЕ РНБО.
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23.05.2025 17:16 Відповісти
і шо? а нічого!
цікаво, чому саме зараз такий законопроект?
а, раніше все було законно?
дайте вгадаю? тому що п...о, абідєлі?
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23.05.2025 17:18 Відповісти
І шо тут такого? Він повинен був захищати Коломойського? Чи Шуфріча? Зрозуміло, шо себе. Доречі, усе одно не приймуть. Тому, це просто привернути увагу до проблеми.
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23.05.2025 17:35 Відповісти
тобто, незаконні дії, не такі вже незаконні, поки це не стосується любимого вождя?
оці "опозиціонери" не мої інтереси представляють в раді! вони кидаються на захист свого боса.
закони або для всіх, або беззаконня!
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23.05.2025 17:39 Відповісти
Не переживай. Сьогодні Порошенко, а завтра і до тебе черга дійде. Цікаво, що ти тоді зацвірінькаєш?
А то буде, не сумнівайся...
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23.05.2025 17:44 Відповісти
Яке ж ти дурнувате...
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23.05.2025 17:53 Відповісти
Так шо за кіпиш, Гриша ? В тебе ж ціла монобільшість в Раді з опзж, слуг,служниць, халдеїв, прислуг, швейцарів у зелених лівреях , кого ти туди ще наобирав? Дай наказ, ти ж господин, ти ж народ!
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23.05.2025 18:19 Відповісти
Подоляцький, не старайся. Мова йде про порушення Зеленьським і вашою камарільєю Закону України про порядок застовування санкцій РНБО і якщо це порушення БУДЕ ВИЗНАНО СУДОМ НЕЗАКОННИМ.( тому що порушує норми закону).
І відмінність РНБО за Порошенка у тому, що ЗАКОН ТОДІ НЕ ПОРУШУВАЛИ.
А Якщо тобі особисто жаль якихось зрадників, що втекли 2014-го року до роісії- бігом у суд.
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23.05.2025 20:48 Відповісти
Не переймайся, тобі все Подляк компенсує, ще і талони на безкоштовне харчування видасть.
А якщо із Зеленьським ще якогось антимайданівця як Портнов і Татаров захочете ввезти, тягніть.
Там вашими вся ОПа забити. Одним більше, одним менше..
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23.05.2025 21:53 Відповісти
Шкурный вопрос - самый главный.
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23.05.2025 17:32 Відповісти
👀Хай вам на голови летять дрони і КАБи, лиш би не Порошенко!

☝️Саме ТАК виглядає зараз логіка цілого Верховного Головнокомандувача Володимира Зеленського.

‼️Сьогодні стало відомо, що влада вирішила тупо знищити виробників новітнього комплексу РЕБ «Ай-Петрі».

Для цього ОПа спустила наказ в Нацбанк, а Нацбанк наказав державному Привату просто ПРИПИНИТИ обслуговування компанії.

Паралельно, буквально вчора військовим частинам ЗАБОРОНИЛИ купувати РЕБ Ай-Петрі.

Може він погано працює? Чи є інші альтернативи? Ні, просто в розробку і виробництво цього РЕБу інвестував особисто Петро Порошенко. Тому пофігу, що цей комплекс закриває 20 км фронту від руснявих Орланів, суперкамів, фпвішок і мавіків. І навіть чи не єдиним у ЗСУ РЕБом, який збиває з курсу КАБи!

Але все перелічене летить не на голови Зеленського і його шавок, а в солдат і цивільних. Тому, на думку Банкової, хай летить. Грьобаний встид!
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23.05.2025 17:49 Відповісти
А про незаконні дії до пересічних українців, сама Європейська у світі Солідарність не баче? А шо ж трапилося? Ааа, іноді Петю не випускають до Британії відвідати двох захисників Ураїни, Льосика та Миґасика. Ну особисто я, за цей законопроект, бачу турботу про простих українців.
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23.05.2025 17:55 Відповісти
ай вай вай. Коли пітошок пітушка клюнув, заякусь персональну відповідальність заговорили, а коли сиділи в тому ж кориті , то все було ок
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23.05.2025 17:58 Відповісти
одні пани проти інших. та *****.
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23.05.2025 18:31 Відповісти
В тім то і річ - тому замість пошуку і створення альтернатив - будемо весь час обирати , який з сортів лайна кращій ...
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23.05.2025 18:42 Відповісти
Чисто політична акція без жодної перспективи проходження у ВРУ.
Що ж, видно зебіли таки вцілили у "десятку", раз політик такого калібру, як Порошенко, напружив аж цілу парламентську фракцію для особистої моральної сатисфакції.
Тож, виявляється справа таки в грошах, у майні та у бізнесових інтересах.
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23.05.2025 19:00 Відповісти
 
 