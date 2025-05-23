Фракція "ЄС" зареєструвала законопроєкт про персональну відповідальність членів РНБО за незаконні рішення щодо санкцій

Фракція "Європейська Солідарність" зареєструвала законопроєкт №13311 про персональну відповідальність членів РНБО за свавілля.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Проєкт Закону "Щодо встановлення відповідальності членів Ради національної безпеки і оборони України за прийняття незаконних рішень при застосуванні санкцій" передбачає, що у разі визнання Указу президента щодо позасудових санкцій проти громадян України незаконним, шкода, завдана суб ’єктові звернення, підлягає відшкодуванню в повному обсязі за рішенням суду.

"Мова про шкоду, завдану рішенням РНБО. Адже Закон про санкції не передбачає їх позасудове застосування до громадян України, які знаходяться на території країни. Для встановлення відповідальності є суд, а РНБО не може перебирати повноваження судової гілки влади", – повідомила співголова фракції "ЄС" Ірина Геращенко.

"Петро Порошенко впевнений, що рано чи пізно українські і міжнародні суди визнають свавілля Зеленського, Стефанчука, Шмигаля, Свириденко і ко. А отже, не громадяни України мають відшкодовувати потім завдану шкоду, а особи, які приймали політично вмотивовані свавільні рішення", – зауважила Геращенко.

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Законопроєкт передбачає, що право на відшкодування шкоди виникає у випадках встановлення в рішенні суду факту незаконного застосування санкцій, що призвело до матеріальної та моральної шкоди, або у випадку закриття відповідного кримінального провадження стосовно особи з реабілітуючих підстав.

Також якщо в обвинувальному вироку суду чи іншому рішенні буде встановлено факт незаконного повідомлення про підозру, незаконного взяття і тримання під вартою, незаконного проведення обшуку, виїмки, незаконного накладення арешту на майно, незаконного відсторонення від роботи та інших процесуальних дій, що обмежують чи порушують права та свободи громадян, незаконного проведення оперативно-розшукових заходів.

Відшкодування шкоди у цих випадках провадиться за рахунок коштів членів РНБО, які проголосували на прийняття рішення, визнаного незаконним, що призвело до заподіяння шкоди суб’єктові.

Розмір сум, які підлягають відшкодуванню, визначається судом з урахуванням вартості повернення стягнутих у дохід держави активів, що належать фізичній або юридичній особі та вартості неодержаних унаслідок застосування санкцій доходів від підприємницької діяльності. Сума відшкодування розподіляється судом рівномірно між членами РНБО, які проголосували за свавілля. У разі нестачі коштів, відшкодування решти суми здійснюється з наступним стягненням визначеної судом частини заробітної плати протягом визначеного строку.

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"Дуже правильний законопроєкт, який має встановити відповідальність влади за політично вмотивовані переслідування і рейдерство на рівні РНБО. Не держава і не громадяни мають платити за політичну ненависть Зеленського і ко до опозиції, всі видатки за вибіркове позасудове "правосуддя" мають нести особисто Зеленський і всі причетні", – наголошує Геращенко.