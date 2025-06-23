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Украина должна использовать переговорную тактику США и Израиля, - Порошенко

Порошенко отметил удары США по Ирану. Это может помочь Украине

Удар Соединенных Штатов по Ирану - в интересах Украины. Поскольку Тегеран вместе с КНДР, Беларусью помогают РФ вести войну против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире программы "Политклуб" с Виталием Портниковым заявил лидер "ЕС" и пятый президент Петр Порошенко.

"Многие жертвы, которые Украина понесла из-за ракетного удара - это иранского производства. Огромное количество "Шахедов", которые каждую ночь бьют по всем украинским городам, это или иранского производства, или иранские технологии. В данном случае уничтожение заводов по производству "Шахедов", ракет и центров по разработке ядерного оружия - это, безусловно, в пользу Украины и в пользу мира", - подчеркнул он.

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По словам Порошенко, разговор, который понимают диктаторы, - это исключительно язык силы.

Лидер "ЕС" считает, что в ситуации с Украиной следует придерживаться той же тактики. Должен быть установлен срок, в течение которого Путин должен дать ответ на предложение прекращения огня.

"Когда Путин отвергает это предложение, как это сделал Иран, мы не говорим сейчас об ударе по ядерным объектам, но мы четко знаем, что надо делать. Номер один - резкое наращивание поставок оружия. Причем, хочу подчеркнуть, не только через бюджетное финансирование правительством США или НАТО, а запустив программу Ленд-лиза. Ленд-лиз это доступ без непосредственного финансирования к складам Пентагона. Боеприпасы, средства радиоэлектронной борьбы, военная техника, ракеты и все из этого компонента.

Вторая позиция - это санкции. И санкции должны быть решительными действиями американцев. Санкций исключительно других стран - членов НАТО, ЕС и Британии недостаточно. Пример - потолок для цены на нефть. Без американцев этот вид санкций не работает, именно поэтому 18-ый пакет санкций Европой был отложен. Третья позиция - это деньги и финансирование. И четвертая позиция - это усиление гарантий безопасности. Как только путин услышит этот язык силы, это единственный шанс, когда путин поймет, что для него шансы бесперспективны", - пояснил он.

Также, отметил парламентарий, Украина должна вести активную работу в Конгрессе США с обеими палатами, чтобы убедить Штаты, что окончание войны в Украине - в их интересах.

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Лидер "ЕС" озвучил также первоочередные шаги для усиления обороны Украины.

Инициатива первая - фортификации. Вторая - передать напрямую бригадам средства налога на доходы физических лиц, которые платят военнослужащие.

"Как вы можете требовать санкций со стороны наших партнеров по НАТО, когда через нефтепровод "Дружба" Украина транзитирует 300 тысяч баррелей российской нефти в сутки? После начала израильско-иранской войны цены на нефть выросли. Были 60, сейчас уже 74-75 долларов за баррель. Следовательно, россия за год по этим ценам получит уже не 6,5, а 8 миллиардов 200 миллионов долларов для финансирования своей оборонной промышленности. ... Примите программу фортификационных сооружений, примите заявление, измените законодательство о НДФЛ, переведите нашу экономику на военные рельсы", - добавил Порошенко.

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Автор: 

Порошенко Петр (19628) война в Украине (4964)


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Топ комментарии
+18
Та яка переговорна тактика - там 5-6 менеджерів. Ермак який уявив себе як мінімум Володимиром Великим, проституки на місці послів, а во голові армії мясник росіянин який використовую ту саму тактику що і рузкіе.

ОТ І ВСЕ. І нічого не буде допоки етнос не сконає повністю. А так і буде
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23.06.2025 12:38 Ответить
+14
Яка переговорна тактика Сша і Ізраїлю, Петро Алексійович?? Ви про що? Зелені ж не закінчували інститут міжнародних відносин, як ви. В зелебобів- криворіжська школа дипломатії гопників, або трускавецькі курси шашликів.
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23.06.2025 12:41 Ответить
+14
А ти, я бачу, відвертий мазохіст - тобі подобається, коли тебе є*ашить кацапня кожної ночі завдяки хрипатому маланцю і його 5-6 менеджерів! Таким, як ти, було ж дуже Фуйово до 19-го, коли про війну ти знав тільки з тєлєка, убогий.
Як же ви, придурки, заЇпали вже своєю ненавистю і заздрістю до тих, хто може щось зробити. Ви й досі бажаєте жити, як ті кацапи - головне, щоб у сусіда було гірше ніж у мене. Невиліковні і не обучаємі.
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23.06.2025 12:57 Ответить
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Проблема в тому, що рудий нарцис відверто заграє з х#йлом. Тож хто б не був зараз у нас при владі-Україна його не цікавить. Хіба що корисні копалини.
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23.06.2025 14:39 Ответить
так, проблема.
Але він загравав і в свій перший термін!
Але ж навіть наклав санкції на СП-1,2 (щоправда, мало що дали - але ж документ був)
ІМНО: головна проблема не в ньому, а в чинній владі України.
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23.06.2025 14:44 Ответить
Головна проблема-це вікова деменція. У той свій строк він такого не чудив. І справа ж не тільки в Україні. Колосальні мита-усьому світу. Канада, Гренландія, Мексиканська затока-наші. Мігрантів-нах, або безбожно штрафувати. Сьогодні у нього одне, а завтра-геть інше, не пам'ятає що казав вчора. Усе тільки "Я, Я, Я" та "От якби я тоді був президентом". То каже, що начеб-то нічого не знав про намірі Ізраїля щодо Ірану, і потрібні переговори. То сам на наступний день каже що він не налаштований на переговори і без згоди конгресу відправляє B-2 через океан на бомбардування. Настрій схоже залежить від вітру, який заважає чи не заважає його м'ячику для гольфу потрапити у лунку.
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23.06.2025 15:21 Ответить
Тактика-спочатку розбомбити Кремль!!!
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23.06.2025 13:57 Ответить
Зе і тактика не говорячі о стратегії то діаметрально різні речі. А зараз наслідки овальнокабінетного срачу. Трамп Зе і його менеджерів на нюх не переносить
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23.06.2025 14:02 Ответить
https://uk.tgstat.com/channel/AAAAAFTsDF25R-oloRDcew/13208 Петро Порошенко в етері телеканалу «Еспресо» в програмі Віталія Портникова відповідає тим, хто тут не бачить сенсу і його прозиціях:

Наша команда виступає проти критики без пропозицій. Тому ми вже тривалий час наголошуємо на потребі створити Уряд національної єдності. Чи вже навіть Уряд національного порятунку.
Я б радив владі вчитися на прикладі Ізраїлю. У перший день атаки ХАМАС на їхню державу Бенʼямін Нетаньяху вийшов з ініціативою утворити Уряд національної єдності. Це рішення - хрестоматійний приклад єдності всередині держави.
Зараз ця ситуація так само актуальна і для України. Але не потрібно намагатися відправити у відставку уряд Шмигаля, а замість нього призначати уряд Свириденко. Бо питання не в конкретних персоналіях, а у підході. Україна потребує абсолютно нового уряду.
І найголовнішою складовою має стати повне переведення української економіки на військові рейки. Це те, що зробила росія, і, на жаль, досі не реалізувала Україна. А в такому разі час гратиме не нашу користь.
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23.06.2025 14:19 Ответить
Зєлю геть. Вибори.
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23.06.2025 14:29 Ответить
Перше до вподоби а друге неможливе особливо коли влада узурпована в одних руках - "слуг народу", та не має можливості проводити рівну агітацію для усіх українських політичних сил і контролювати виборчий процес незалежними наглядачами від усього суспільства!!!
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23.06.2025 15:02 Ответить
Але, на жаль, ці самі Штати відносно еРеФії використовують протилежну "тактику" дозволяючи рашистам робити що завгодно і не маючи навіть наміру використовувати силу або збільшувати санкційний тиск постійно розтягуючи "останнє попередження" на "два тижні" вже до пів року. А в України не має поки можливості бити по роССійським нацистам-рашистам хоча б дзеркально, бо ми не маємо ракет що можуть із великим *********** долітати на 1,5 - 2,5 тисячі км!!!
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23.06.2025 14:59 Ответить
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