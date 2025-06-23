Украина должна использовать переговорную тактику США и Израиля, - Порошенко

Удар Соединенных Штатов по Ирану - в интересах Украины. Поскольку Тегеран вместе с КНДР, Беларусью помогают РФ вести войну против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире программы "Политклуб" с Виталием Портниковым заявил лидер "ЕС" и пятый президент Петр Порошенко.

"Многие жертвы, которые Украина понесла из-за ракетного удара - это иранского производства. Огромное количество "Шахедов", которые каждую ночь бьют по всем украинским городам, это или иранского производства, или иранские технологии. В данном случае уничтожение заводов по производству "Шахедов", ракет и центров по разработке ядерного оружия - это, безусловно, в пользу Украины и в пользу мира", - подчеркнул он.

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По словам Порошенко, разговор, который понимают диктаторы, - это исключительно язык силы.

Лидер "ЕС" считает, что в ситуации с Украиной следует придерживаться той же тактики. Должен быть установлен срок, в течение которого Путин должен дать ответ на предложение прекращения огня.

"Когда Путин отвергает это предложение, как это сделал Иран, мы не говорим сейчас об ударе по ядерным объектам, но мы четко знаем, что надо делать. Номер один - резкое наращивание поставок оружия. Причем, хочу подчеркнуть, не только через бюджетное финансирование правительством США или НАТО, а запустив программу Ленд-лиза. Ленд-лиз это доступ без непосредственного финансирования к складам Пентагона. Боеприпасы, средства радиоэлектронной борьбы, военная техника, ракеты и все из этого компонента.

Вторая позиция - это санкции. И санкции должны быть решительными действиями американцев. Санкций исключительно других стран - членов НАТО, ЕС и Британии недостаточно. Пример - потолок для цены на нефть. Без американцев этот вид санкций не работает, именно поэтому 18-ый пакет санкций Европой был отложен. Третья позиция - это деньги и финансирование. И четвертая позиция - это усиление гарантий безопасности. Как только путин услышит этот язык силы, это единственный шанс, когда путин поймет, что для него шансы бесперспективны", - пояснил он.

Также, отметил парламентарий, Украина должна вести активную работу в Конгрессе США с обеими палатами, чтобы убедить Штаты, что окончание войны в Украине - в их интересах.

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Лидер "ЕС" озвучил также первоочередные шаги для усиления обороны Украины.

Инициатива первая - фортификации. Вторая - передать напрямую бригадам средства налога на доходы физических лиц, которые платят военнослужащие.

"Как вы можете требовать санкций со стороны наших партнеров по НАТО, когда через нефтепровод "Дружба" Украина транзитирует 300 тысяч баррелей российской нефти в сутки? После начала израильско-иранской войны цены на нефть выросли. Были 60, сейчас уже 74-75 долларов за баррель. Следовательно, россия за год по этим ценам получит уже не 6,5, а 8 миллиардов 200 миллионов долларов для финансирования своей оборонной промышленности. ... Примите программу фортификационных сооружений, примите заявление, измените законодательство о НДФЛ, переведите нашу экономику на военные рельсы", - добавил Порошенко.

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