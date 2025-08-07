"ЕС" предлагает вернуть чиновников ОП и ГБР в подследственность НАБУ, - Федина

Фракция "Европейская Солидарность" предлагает внести изменения в статью 216 УПК Украины относительно расширения подследственности НАБУ по делам о коррупции.

Об этом во время брифинга сообщила нардеп София Федина, информирует Цензор.НЕТ.

Она напомнила, что ранее парламент изъял руководство Офиса Президента и ГБР из подследственности НАБУ, что препятствует полноценной работе антикоррупционных органов.

Федина отметила, что ранее "ЕС" также подала законопроекты, которыми предлагает отменить внесудебные обыски и восстановить прозрачные конкурсы на должности прокуроров.

"Третий законопроект возвращает чиновников Офиса Президента и руководство Государственного бюро расследований к подследственности НАБУ. Прежде всего, это о равенстве всех перед законом. НАБУ было создано именно для того, чтобы расследовать коррупцию в высших эшелонах власти. К сожалению, сложилась абсурдная ситуация, когда часть должностных лиц изъята из подследственности НАБУ. И никто не должен расследовать их коррупционные деяния. Никто не должен быть вне закона. Закон один для всех. И независимо от того, какую должность ты занимаешь, ты должен отвечать согласно действующему законодательству, если ты что-то сделал не так", - пояснила парламентарий.

Нардеп отметила, что в 2019-2020 годах монобольшинство внесло изменения, которые изъяли руководство ОП и ГБР из подследственности НАБУ.

"В результате создалась своеобразная серая зона.

И Европейский Союз, и Международный валютный фонд, и наши партнеры из Большой Семерки четко требуют гарантий, что все коррупционные преступления высших должностных лиц будут расследоваться независимыми структурами. Что эти институты будут иметь реальные, а не номинальные полномочия. И если мы стремимся к членству в Европейском Союзе, если мы рассчитываем на финансовую помощь от наших западных партнеров, мы должны уничтожать такие лазейки для топ-коррупционеров", - добавила она.

В контексте недавних протестов по возвращению независимости НАБУ и САП нардеп подчеркнула важность восстановить полную подследственность НАБУ всех топ-чиновников из Офиса президента и ГБР, чтобы усилить способность государства защищать свои интересы.

"В условиях войны, когда демократические институты и так критически ослаблены, очень важно исключить возможность использования правоохранительной системы в политических интересах. Поэтому возвращение полной подследственности для НАБУ - это институциональный предохранитель, который работает на защиту всей системы", - подытожила нардеп.

