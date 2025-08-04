Работой с телеграмм-каналами в ОП занимается советник Зеленского Литвин, - Железняк. ВИДЕО

Из-за сотрудничества с телеграмм-каналами Офис Президента начал забывать о существовании журналистов и СМИ.

Об этом в своем видео рассказал нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Железняка, из-за полномасштабного вторжения люди выбирают большинство Telegram-каналов, поскольку те информируют о пролете "шахедов" и ракет.

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"В какой-то момент наша власть поняла, что в фейсбуке и в ютубе они сильно проигрывают. А вот в телеграме это достаточно просто: заводишь некоторые каналы или с ними сотрудничаешь, даешь уникальную информацию и они раскручиваются и параллельно ставят новости. Все крупные телеграмм-каналы сотрудничают, в частности, с рекламой, неофициальным способом через крипту, которая контролируется или экономическим отделом СБУ, БЭБа или их бэкофисом.

Соответственно в какой-то момент для того, чтобы Телеграму давали какую-то уникальную информацию, приглашали на оффреки и даже делали выезды за границу их владельцам, получилась достаточно простая история - Телеграмм-каналы начали активно сотрудничать с властью", - пояснил парламентарий.

Таким образом, отметил нардеп, в определенный момент Офис Президента начал забывать о существовании журналистов и СМИ.

"Далее появилась история с "мочиловом" оппонентов. Ты берешь любую информацию о любом человеке и пишешь, что он плохой. ... Далее появилась история, что телеграм-каналы начали подделывать и брать заказы "со стороны", - добавил Железняк.

По словам нардепа, власть расслабилась.

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"Она потеряла связь с медиа и обществом. Если ты работаешь с медиа, то здесь важно качество информации, убеждения, многие журналисты не возьмут что-либо как фразу, потому что они хотят ее проверить. ... Мне кажется, в какой-то момент Офис перестал в принципе тренировать навык формирования каких-то месседжей", - добавил он.

Железняк заявил, что Телеграм-каналами в ОП занимались Михаил Подоляк, потом Кирилл Тимошенко, потом Дарья Заривная, а сейчас - советник Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин.

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