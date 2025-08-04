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Работой с телеграмм-каналами в ОП занимается советник Зеленского Литвин, - Железняк. ВИДЕО

Из-за сотрудничества с телеграмм-каналами Офис Президента начал забывать о существовании журналистов и СМИ.

Об этом в своем видео рассказал нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Железняка, из-за полномасштабного вторжения люди выбирают большинство Telegram-каналов, поскольку те информируют о пролете "шахедов" и ракет.

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"В какой-то момент наша власть поняла, что в фейсбуке и в ютубе они сильно проигрывают. А вот в телеграме это достаточно просто: заводишь некоторые каналы или с ними сотрудничаешь, даешь уникальную информацию и они раскручиваются и параллельно ставят новости. Все крупные телеграмм-каналы сотрудничают, в частности, с рекламой, неофициальным способом через крипту, которая контролируется или экономическим отделом СБУ, БЭБа или их бэкофисом.

Соответственно в какой-то момент для того, чтобы Телеграму давали какую-то уникальную информацию, приглашали на оффреки и даже делали выезды за границу их владельцам, получилась достаточно простая история - Телеграмм-каналы начали активно сотрудничать с властью", - пояснил парламентарий.

Таким образом, отметил нардеп, в определенный момент Офис Президента начал забывать о существовании журналистов и СМИ.

"Далее появилась история с "мочиловом" оппонентов. Ты берешь любую информацию о любом человеке и пишешь, что он плохой. ... Далее появилась история, что телеграм-каналы начали подделывать и брать заказы "со стороны", - добавил Железняк.

По словам нардепа, власть расслабилась.

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"Она потеряла связь с медиа и обществом. Если ты работаешь с медиа, то здесь важно качество информации, убеждения, многие журналисты не возьмут что-либо как фразу, потому что они хотят ее проверить. ... Мне кажется, в какой-то момент Офис перестал в принципе тренировать навык формирования каких-то месседжей", - добавил он.

Железняк заявил, что Телеграм-каналами в ОП занимались Михаил Подоляк, потом Кирилл Тимошенко, потом Дарья Заривная, а сейчас - советник Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин.

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Автор: 

Telegram (121) Офис Президента (1816) Железняк Ярослав (457)


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Топ комментарии
+7
Обрання зеленського підтверджує, що зелена банда досконало володіє технологіями масового зомбування та обману
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04.08.2025 12:08 Ответить
+6
Радник? - а вигляд дурник
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04.08.2025 12:04 Ответить
+4
Масована атака медіа помийками Банкової на Залужного за статтю в Vogue з баченням України, теж його скажена "праця на рейтинг зеленсково".
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04.08.2025 12:06 Ответить
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Радник? - а вигляд дурник
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04.08.2025 12:04 Ответить
На вид там задний привод. И по факту тоже...
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04.08.2025 13:29 Ответить
Масована атака медіа помийками Банкової на Залужного за статтю в Vogue з баченням України, теж його скажена "праця на рейтинг зеленсково".
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04.08.2025 12:06 Ответить
Дебіли телеграмні
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04.08.2025 12:06 Ответить
Обрання зеленського підтверджує, що зелена банда досконало володіє технологіями масового зомбування та обману
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04.08.2025 12:08 Ответить
Ну то ще з срср..зі сталіна..наркота+тв..первитин й інша фінгня..
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04.08.2025 13:10 Ответить
Тих, хто тягне до рота будь-яке лайно, зомбувати не важко.
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04.08.2025 13:17 Ответить
"Роботою з телеграм-каналами в ОП займається радник Зеленського Литвин, - Железняк".
Залізний нардеп добре сказав,хто займається тгканалами оп.Навіть не одним,а множинними,тобто по суті,створив ботоферму.
Ця ботоферма відчувається і на нц зі своїми оригінальними,часто неадекватними коментарями.Це оббріхування Трампа,Порошенка і відсутність критики ермака, і т.д.якого вже і тут, і закордоном,мають за узурпатора влади.
Як працює ботоферма,докладно показано в серіалі "Ботоферма".
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04.08.2025 12:19 Ответить
країною керує єрмачина.
інфу контролює литвин.
унюхана зе!гніда, хоч щось робить?
тексти литвина читає?
підписує бумажкі, на які єрмачина вкаже?
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04.08.2025 12:20 Ответить
нашо їм журналісти та ЗМІ. Їм достатньо свого цеху тєлєграмних ромчиків кравців.
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04.08.2025 12:25 Ответить
скільки ж прокаzzапської гнилі (риГЛи, медветЧУЧкісти, заЄДІСТИ, та інша голожопа бидлота типу суркісів-льовочкіних-довгих-хомутининників що збагатіли розкрадаючи Україну) зібрав ***** під гаслами Змін НА КРАЩЕ в своїй шоблі!
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04.08.2025 12:34 Ответить
Як ви розслабляєтеся?? А я і не напружнююсь особливо!! Хоча б Єрмак не перенавантажився....он,що з Чернишовом сталося...хапанув більш ніж у рот влізе - тепер хоч до Міндича...А так все було гарно....
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04.08.2025 13:04 Ответить
 
 