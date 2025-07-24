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Новости Отношения Украины и США Влияние Ермака
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Ермаку удалось разозлить американских политиков из обеих партий, - FT

Ермак раздражает американских политиков Материал FT

Визит главы Офиса Президента Андрея Ермака в США в июне 2025 года был неудачным.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Financial Times.

Западные послы, которые непосредственно общались с Ермаком, описывают размер его эго как "планетарный" и "галактический".

"Высокомерие Ермака привело к конфликтам с несколькими западными посланниками, направленными в Киев, в частности - с бывшим послом США Бриджит Бринк, которая ушла в отставку со своей должности в апреле в знак протеста против политики Трампа в отношении Украины. Помощники Ермака обвинили Бринк в том, что она не подготовила Зеленского к противоречивой встрече с министром финансов США Скоттом Бессентом в Киеве в феврале этого года", - пишет FT.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский - лучший президент в истории. Ему надо на второй срок, - Ермак

Помощники Ермака говорили, что он часто чувствовал, что посольство США во времена Бринк работает против Офиса Президента, слишком интенсивно сосредотачиваясь на вопросе коррупции в Украине и многочисленных перестановках в правительстве, которые консолидировали больше власти в руках Ермака, в то же время недостаточно сосредотачиваясь на обеспечении большего количества военной помощи.

Окружение Бринк не соглашалось с этим тезисом, говоря, что никто в Киеве не боролся сильнее, чем она, за обеспечение помощи США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На подписании соглашения в Белом доме настаивал Ермак, Келлог был против, - The New York Post

Отношения Украины и США не слишком улучшились после последней поездки Ермака в Вашингтон в июне. Встречи с несколькими высокопоставленными чиновниками Трампа были либо сокращены, либо вообще сорваны.

Встреча с главой аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз так и не состоялась.

"Они встретились в коридоре, проходя мимо друг друга", - рассказал один из тех, кому рассказывали об общении. Когда Уайлз пошла дальше, Ермак смог произнести одно предложение: "Я хочу сказать, что мы выиграем войну". Попытка встретиться с государственным секретарем и советником по национальной безопасности Марко Рубио прошла лишь немного лучше. Команда Вэнса отнеслась к нему холодно.

"Это была катастрофа", - признал один украинский чиновник.

Читайте также: Politico о Ермаке: Предлагает готовые решения Зеленскому, имеет большие амбиции и стремится к признанию

Также издание отмечает, что на встрече в Джидде в марте 2025 года соглашение между украинскими и американскими чиновниками относительно предложенного Трампом 30-дневного перемирия с Россией едва не провалилось, поскольку Ермак отказался подписывать его, опасаясь, что даже временное перемирие может дать Москве время для перегруппировки.

Рубио и тогдашний советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц очень настаивали на соглашении. Но Ермак стоял на своем. Уолцу понадобилась последняя попытка связаться с Зеленским напрямую. Когда украинский президент позвонил Ермаку, его послание было четким: согласитесь на прекращение огня.

Бывшие и действующие чиновники в Киеве и Вашингтоне говорят, что Ермаку удалось разозлить американских политиков с обеих сторон, что является "двухпартийным достижением", которым мало кто может похвастаться.

Читайте также: Ермак тормозит сотрудничество Украины с США, - статья Politico

Бывший американский чиновник, который был проинформирован о поездке Ермака в США, сказал:

Он усложняет все больше, чем нужно. Он не генерирует никаких креативных идей. Он также имеет склонность ставить себя в центр внимания. Одним из самых острых замечаний является то, что он иногда не выглядит искренне заинтересованным в своей стране. Ему важно быть в центре процесса принятия решений, даже если это активно вредит Зеленскому и Украине.

В то же время, чиновники не отрицали, что Ермак достиг некоторых побед. Двое упомянули его мирный саммит в июне 2024 года в Бюргенштоке в Швейцарских Альпах, который, по их мнению, помог привлечь несколько стран глобального Юга, которые оставались нейтральными в войне или склонялись к поддержке Москвы.

"К сожалению, Андрей часто сосредотачивался на вещах, которые, по моему мнению, не были критически важными для победы в войне", - сказал бывший американский чиновник, работавший с Ермаком.

Читайте: Ермак имеет такое же влияние, как и Зеленский, возможно, даже и больше, - Financial Times

Автор: 

США (27558) Ермак Андрей (1287) Офис Президента (1813)


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Топ комментарии
+30
Операція фсб "Буратіно" йде, як заплановано
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24.07.2025 10:23 Ответить
+26
Ай молодець. Що вміє то вміє...
Гидке, тупе і нагле створіння воно і американців вже дістало. А нам що казати?
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24.07.2025 10:22 Ответить
+16
Ця ФСБешна консерва яка сидить якогось *** біле президента не маючи ніяких повноважень,дратує уже всіх.Впевненний що вся ця історія з НАБУ не обійшлась без дій цього сірого кардинала
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24.07.2025 10:27 Ответить
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Ай молодець. Що вміє то вміє...
Гидке, тупе і нагле створіння воно і американців вже дістало. А нам що казати?
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24.07.2025 10:22 Ответить
А якщо не тупе?
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24.07.2025 10:42 Ответить
Намагання бути хітросраким не є ознакою розуму.
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24.07.2025 10:55 Ответить
Зручно вірити у те, що все скоєне відбулося лише через тупість. Зручно і народу, і владі.
Але якщо припуститися думки що "єрмак" не тупий, а все що відбулося і є метою?
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24.07.2025 11:01 Ответить
Все відбуваєтся комплексно.
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24.07.2025 11:27 Ответить
Скдячи по всім діям кварталівських ригів , якщо аналізувати - там не тупість а ціль...
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24.07.2025 11:19 Ответить
Я давно тут читаю і склались відповідні висновки. єрмак не тупий, він просто принциповий. Гамерикани не ******* коли їм нагадувати їхні "подвиги" і він мабуть їм їх нагадує., тому вони такі роздратовані. Попробуйте нагадати гамериканам як вони тиснули на Україну щоб віддала боєголовки, як навіть екскаватори привезли з ножницяи щоб літаки різати і т.д. і побачите як вони збудяться. Його треба використати в перемовинах з кацапами і якщо він такий крутий то не піддасться.
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24.07.2025 11:36 Ответить
Принциповий. пілять! Принциповий! дЄрмак... Принципи, правда, різні бувають...
Цікаво, а що вживаєш, що тебе так?
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24.07.2025 12:17 Ответить
До речі, на рахунок "принципів", ти про це?

За даними "Української правди", НАБУ готувало підозру Миколі Міндічу - бізнес-партнеру Зеленського і тіньовому розпоряднику "оборонних" потоків. Але таку справу ніхто не пробачає.

Виробники дронів-дальнобоїв, у які вливаються мільярди - не мають успішної статистики на фронті. При цьому не фінансується виробництво ракет, засобів РЕБ, аналогів "шахедів". Це вже не про неефективність - це про системний саботаж пріоритетів війни, коли гроші витрачаються не туди, де потрібно, а туди, де "освоїти" легше.

НАБУ, за неофіційними джерелами, відкрили щонайменше п'ять справ, які пов'язують оборонні закупівлі із компаніями, підконтрольними "довіреним особам" - від Арахамії до Татарова. Справи були на фінальній фазі.
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24.07.2025 12:18 Ответить
Операція фсб "Буратіно" йде, як заплановано
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24.07.2025 10:23 Ответить
Ми маємо повірити, що кремлядський агент Єрмак роздратував кремлядських агентів Республіканської партії?

Наприклад, Маржорі Тейлор Грін - кремлядська хвойда, чому б їй дратуватися від такої ж кремлядської товстопикої хвойди на прізвище Єрмак?

Демпартія ще могла роздратуватися, бо зелена шобла тупо вкрала частину американських грошей. А республіканцям втрачати нічого, крім путінського бабла.
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24.07.2025 10:26 Ответить
Вам ніколи не доводилося співпрацювати з кимось, хто вас дратує?
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24.07.2025 10:55 Ответить
Ця ФСБешна консерва яка сидить якогось *** біле президента не маючи ніяких повноважень,дратує уже всіх.Впевненний що вся ця історія з НАБУ не обійшлась без дій цього сірого кардинала
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24.07.2025 10:27 Ответить
Так,мій президент щоденно саме тим і займається борется у раді з покидьками із Слуг Уроду та допомагає Армії,Мові та Вірі
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24.07.2025 10:37 Ответить
Поки він за себе бореться, а нам пропонує ''Он также намекнул, что после введения санкций против него, пытается сказать Зеленскому: «Я не твой враг»: «Я стою с вами плечом к плечу. Не потому, что у меня нет к вам никаких претензий - они появятся позже, после окончания войны. Но сейчас единство является ключевым фактором нашего успеха».'' ,повинний прийти нових лідери, здатні мислити за державу, а не за свій гаманець
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24.07.2025 10:59 Ответить
Не він біля президента, а президент біля нього
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24.07.2025 10:54 Ответить
Це не консерва, ( консерва це законсервований агент, а це діючий) значіть це резидент, повністю згоден!! Просто добавлю, Зеленський навіть не усвідомлює, що Єрмак зав'язав владу на собі, і прийде час коли він йому і 6 менеджерам!!! Взагалі буде не потрібний і вони його вбируть.
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24.07.2025 11:27 Ответить
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24.07.2025 10:27 Ответить
Він що, єрмака з'їв, а це вже не сміг
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24.07.2025 10:53 Ответить
Критика Єрмака на Заході буде посилюватись.
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24.07.2025 10:27 Ответить
д'Єрмак планерного машстабу

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24.07.2025 10:35 Ответить
патужній дєман
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24.07.2025 12:17 Ответить
Єрмак, мабуть- наступний президент України.
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24.07.2025 10:29 Ответить
Ми не ху...лостан. скоріше тікати буде
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24.07.2025 10:31 Ответить
Это ты про "хорощих" руцьких?
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24.07.2025 10:47 Ответить
Таке можна писати тільки за гроші. Або не з повна розуму.
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24.07.2025 10:55 Ответить
Ти мабудь з дуба впав і тепер в голові вавка?
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24.07.2025 11:31 Ответить
Нехай Бог милує нашу країну від такого президента ,
як дЄрмак і ЗЕ 😠🤮
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24.07.2025 11:39 Ответить
Україна найвеличнішого вже не витримує, до дерьмака черга не дійде
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24.07.2025 12:20 Ответить
Мабуть ху...ло оцінить, а головне щоби платню перевів своєчасно
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24.07.2025 10:30 Ответить
лубьянка підвищила в звані
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24.07.2025 10:31 Ответить
єрмак побудував приватну злочинецьку систему ..
державу в державі..
і навіть якщо він «піде»,
його діло буде жити..

так як і портнова «діло»..
живе і процвітає..

законів, потрібних,
проти них,
та їхніх систем та схематозів,
немає..
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24.07.2025 10:33 Ответить
В листопаді 2023-го теж був "https://www.radiosvoboda.org/a/news-ukrajina-delegacija-jermak-ssha/32681726.html дуже вдалий візит". Потім півроку США не надавали Україні жодної допомоги.
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24.07.2025 10:34 Ответить
Ніхто не зможе заперечити працездатність істоти.
Шкода, що напрямок протилежний до бажаного.
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24.07.2025 10:35 Ответить
Найгірше те, що ця мразота єрмак, щоб втриматись при владі може здати країну ворогу
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24.07.2025 10:37 Ответить
Ну якщо Дєрмак погодиться, на відміну від Зе, поступитися кріслом президента України Медведчуку, як хоче пуйло, то погоджуюсь: може зрадити Ще і злити країну кацапам. Для цього йому треба стати головою ВР і попередньо піти в депутати, а руху в цьому напрямку у Дєрмака не спостерігається , тому поки це малоймовірно... Він і так керує країною, нащо йому зливати цю країну?
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24.07.2025 11:14 Ответить
А не пора этого "капитана" списать на берег! ?
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24.07.2025 10:39 Ответить
Я не розумію американців: навіщо вони легалізували це собаче лайно, яке працює на руйнування країни і відносин стосунків з партнерами, вступаючи в будь які контакти з ним? Що воно таке згідно законодавства України? Порожнє місце, яке узурпувало владу, за що має понести кримінальну відповідальність!
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24.07.2025 10:41 Ответить
Бидло керує Україною. То чого чекати?саме за свою НЕ ОСВІЧЕНІСТЬ українці платять так дорого в війні і будуть платити ще довго
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24.07.2025 10:41 Ответить
і не кажіть, "неосвіченість" пишеться одним словом
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24.07.2025 10:54 Ответить
не підорас а підорасіщееееее
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24.07.2025 10:42 Ответить
Якого, вибачаюсь, хєра Єрмак займається зовнішньою політикою?! Що в Конституції написано?!
Я його не вибирав!
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24.07.2025 10:44 Ответить
я власне і Гниду не обирав
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24.07.2025 10:51 Ответить
Гниду хоча б тупі виборці вибрали, а Єрмак з якого х@я керує Україною? Зеленський у нього на побігеньках.
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24.07.2025 11:36 Ответить
ну так то воно так .. і дуже багато тих тупих виборців звалили за кордон.. бо навколо мене немає друзів чи знайомих хто б голосував за Оманську Гниду..а от серед знайомих що за кордоном - є )
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24.07.2025 11:41 Ответить
це пізда, оце ми в сраку попали у куй з неї вилізиш(
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24.07.2025 10:49 Ответить
Мені геть не зрозуміло, що це ... робило у США. Бо в положенні про ОП нема жодного слова про веденя перемов головою цієї контори. Яким чином він там взагалі опинився? Справи Дєермака - папір, олівец і скріпка канц.
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24.07.2025 10:52 Ответить
При дворі царя Николая № 2 був Распутин - той період назвали "распущиной" з якої скористались большевики Ленина... В Україні теж склалася своя распутивщина: Балога, Медведчук при Кучмі, Льовочкін, Клюєв при Януковичу, .... тепер маємо єрмаківщину... При слабих лідерах завжди ініціативу перехоплюють т.зв. неформальні лідери, в негативному сенсі ( https://www.google.com/search?q=%D0%BD%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80&rlz=1C1SQJL_ruUA795UA795&oq=%D0%BD%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQABiABDIICAIQABgWGB4yCAgDEAAYFhgeMggIBBAAGBYYHjIICAUQABgWGB4yCggGEAAYgAQYogQyBwgHEAAY7wUyCggIEAAYogQYiQUyBwgJEAAY7wXSAQkxMTIzM2owajeoAgCwAgA&sourceid=chrome&ie=UTF-8

"Єрмак ускладнює все більше, ніж потрібно. Він не генерує жодних креативних ідей. Він також має схильність ставити себе в центр уваги. Одним із найгостріших зауважень є те, що він іноді не виглядає щиро зацікавленим у своїй країні.

Єрмаку важливо бути в центрі процесу ухвалення рішень, навіть якщо це активно шкодить Зеленському та Україні"

Ще раз! Єрмаку важливо бути в центрі процесу ухвалення рішень. Тобто все інше є похідним...
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24.07.2025 10:52 Ответить
Немає нічого випадкового: за роздратуванням йде погіршення відносин і зменшення допомоги.
Одвічне питання: кому це вигідно,щоб розуміти,для чого все робиться.
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24.07.2025 10:58 Ответить
Цей лар'очний свинокріт достав та набрид і народу України, разом зі своїм підлеглим Ze.
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24.07.2025 10:58 Ответить
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24.07.2025 11:03 Ответить
Перше питання, яке виникає до єлдака-хто ти такий? Хто тебе, паскуду, уповноважив керувати країною? Ця тварина перестала всі відносини с країнами - союзниками!!! Воно вилізло на оманському договорняку і планомірно виконує всі вимоги патрушева! Ця потвора повинна відповісти за тисячі загиблих українців!!!
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24.07.2025 11:06 Ответить
Його уповноважив президент України, якого обрали 73% населення цієї країни. Питання одне: чим керується президент України? Є враження, що Зе його просто боїться або тримає до потрібного моменту, коли Дєрмака можна буде звільнити і скинути на нього всі свої гріхи - наприклад перед наступними виборами під час перемир'я.
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24.07.2025 11:22 Ответить
тю, вон нелох за 1 день взбесил народ Украины, ЕС и США, один только его сеамский близнец вова ***** кричит ему БРАВО
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24.07.2025 11:07 Ответить
Нічого вкраїнчики з банками під телевізором з сечею ************ вірять що то трамп і захід винний що нам немає допомоги... і ЄС нам тепер через соплю дєрьмака не світить...
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24.07.2025 11:21 Ответить
"как политик он, конечно, - говно.. но зато как целуется"((с))
- і з цією тезою згодні, обома руками ЗА, подружки д'Ермака з ОПи Зєля і Мєндель..
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24.07.2025 11:23 Ответить
Кацапи готуються до ювілею...

"6 августа 1585 года погиб Ермак - казачий атаман..

«Ермак» - прозвище, образованное от названия котла для приготовления пищи.

Во время сражения с татарами Ермак бросился в реку, чтобы добраться до лодки, но тяжелая броня утянула его на дно..."
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24.07.2025 11:27 Ответить
"как политик он, конечно, - говно.. но зато как целуется"((с))
- і з цією тезою згодні, обома руками ЗА, подружки д'Ермака з ОПи Зєля і Мєндель..
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24.07.2025 11:27 Ответить
зє чорт, єрмак його пастир
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24.07.2025 11:27 Ответить
Може якось об'єднати...два схожих випадки...
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24.07.2025 11:29 Ответить
Зеленському вже треба робити вибір: або Єрмак, або Україна. Поки перемагає перше.
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24.07.2025 11:38 Ответить
Быдлота хочет в политику, только выше головы не прыгнешь. Если ты убогий бездарь, то никуда от этого не денешься хоть что ты пытаешься из себя корчить🥴
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24.07.2025 11:50 Ответить
Краще б він загубився десь у Швейцарських Альпах...
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24.07.2025 12:08 Ответить
Дерьмак - кардинал у шапіто блазня
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24.07.2025 12:15 Ответить
 
 