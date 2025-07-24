Ермаку удалось разозлить американских политиков из обеих партий, - FT

Визит главы Офиса Президента Андрея Ермака в США в июне 2025 года был неудачным.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Financial Times.

Западные послы, которые непосредственно общались с Ермаком, описывают размер его эго как "планетарный" и "галактический".

"Высокомерие Ермака привело к конфликтам с несколькими западными посланниками, направленными в Киев, в частности - с бывшим послом США Бриджит Бринк, которая ушла в отставку со своей должности в апреле в знак протеста против политики Трампа в отношении Украины. Помощники Ермака обвинили Бринк в том, что она не подготовила Зеленского к противоречивой встрече с министром финансов США Скоттом Бессентом в Киеве в феврале этого года", - пишет FT.

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Помощники Ермака говорили, что он часто чувствовал, что посольство США во времена Бринк работает против Офиса Президента, слишком интенсивно сосредотачиваясь на вопросе коррупции в Украине и многочисленных перестановках в правительстве, которые консолидировали больше власти в руках Ермака, в то же время недостаточно сосредотачиваясь на обеспечении большего количества военной помощи.

Окружение Бринк не соглашалось с этим тезисом, говоря, что никто в Киеве не боролся сильнее, чем она, за обеспечение помощи США.

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Отношения Украины и США не слишком улучшились после последней поездки Ермака в Вашингтон в июне. Встречи с несколькими высокопоставленными чиновниками Трампа были либо сокращены, либо вообще сорваны.

Встреча с главой аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз так и не состоялась.

"Они встретились в коридоре, проходя мимо друг друга", - рассказал один из тех, кому рассказывали об общении. Когда Уайлз пошла дальше, Ермак смог произнести одно предложение: "Я хочу сказать, что мы выиграем войну". Попытка встретиться с государственным секретарем и советником по национальной безопасности Марко Рубио прошла лишь немного лучше. Команда Вэнса отнеслась к нему холодно.

"Это была катастрофа", - признал один украинский чиновник.

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Также издание отмечает, что на встрече в Джидде в марте 2025 года соглашение между украинскими и американскими чиновниками относительно предложенного Трампом 30-дневного перемирия с Россией едва не провалилось, поскольку Ермак отказался подписывать его, опасаясь, что даже временное перемирие может дать Москве время для перегруппировки.

Рубио и тогдашний советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц очень настаивали на соглашении. Но Ермак стоял на своем. Уолцу понадобилась последняя попытка связаться с Зеленским напрямую. Когда украинский президент позвонил Ермаку, его послание было четким: согласитесь на прекращение огня.

Бывшие и действующие чиновники в Киеве и Вашингтоне говорят, что Ермаку удалось разозлить американских политиков с обеих сторон, что является "двухпартийным достижением", которым мало кто может похвастаться.

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Бывший американский чиновник, который был проинформирован о поездке Ермака в США, сказал:

Он усложняет все больше, чем нужно. Он не генерирует никаких креативных идей. Он также имеет склонность ставить себя в центр внимания. Одним из самых острых замечаний является то, что он иногда не выглядит искренне заинтересованным в своей стране. Ему важно быть в центре процесса принятия решений, даже если это активно вредит Зеленскому и Украине.

В то же время, чиновники не отрицали, что Ермак достиг некоторых побед. Двое упомянули его мирный саммит в июне 2024 года в Бюргенштоке в Швейцарских Альпах, который, по их мнению, помог привлечь несколько стран глобального Юга, которые оставались нейтральными в войне или склонялись к поддержке Москвы.

"К сожалению, Андрей часто сосредотачивался на вещах, которые, по моему мнению, не были критически важными для победы в войне", - сказал бывший американский чиновник, работавший с Ермаком.

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