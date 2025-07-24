Ермаку удалось разозлить американских политиков из обеих партий, - FT
Визит главы Офиса Президента Андрея Ермака в США в июне 2025 года был неудачным.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Financial Times.
Западные послы, которые непосредственно общались с Ермаком, описывают размер его эго как "планетарный" и "галактический".
"Высокомерие Ермака привело к конфликтам с несколькими западными посланниками, направленными в Киев, в частности - с бывшим послом США Бриджит Бринк, которая ушла в отставку со своей должности в апреле в знак протеста против политики Трампа в отношении Украины. Помощники Ермака обвинили Бринк в том, что она не подготовила Зеленского к противоречивой встрече с министром финансов США Скоттом Бессентом в Киеве в феврале этого года", - пишет FT.
Помощники Ермака говорили, что он часто чувствовал, что посольство США во времена Бринк работает против Офиса Президента, слишком интенсивно сосредотачиваясь на вопросе коррупции в Украине и многочисленных перестановках в правительстве, которые консолидировали больше власти в руках Ермака, в то же время недостаточно сосредотачиваясь на обеспечении большего количества военной помощи.
Окружение Бринк не соглашалось с этим тезисом, говоря, что никто в Киеве не боролся сильнее, чем она, за обеспечение помощи США.
Отношения Украины и США не слишком улучшились после последней поездки Ермака в Вашингтон в июне. Встречи с несколькими высокопоставленными чиновниками Трампа были либо сокращены, либо вообще сорваны.
Встреча с главой аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз так и не состоялась.
"Они встретились в коридоре, проходя мимо друг друга", - рассказал один из тех, кому рассказывали об общении. Когда Уайлз пошла дальше, Ермак смог произнести одно предложение: "Я хочу сказать, что мы выиграем войну". Попытка встретиться с государственным секретарем и советником по национальной безопасности Марко Рубио прошла лишь немного лучше. Команда Вэнса отнеслась к нему холодно.
"Это была катастрофа", - признал один украинский чиновник.
Также издание отмечает, что на встрече в Джидде в марте 2025 года соглашение между украинскими и американскими чиновниками относительно предложенного Трампом 30-дневного перемирия с Россией едва не провалилось, поскольку Ермак отказался подписывать его, опасаясь, что даже временное перемирие может дать Москве время для перегруппировки.
Рубио и тогдашний советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц очень настаивали на соглашении. Но Ермак стоял на своем. Уолцу понадобилась последняя попытка связаться с Зеленским напрямую. Когда украинский президент позвонил Ермаку, его послание было четким: согласитесь на прекращение огня.
Бывшие и действующие чиновники в Киеве и Вашингтоне говорят, что Ермаку удалось разозлить американских политиков с обеих сторон, что является "двухпартийным достижением", которым мало кто может похвастаться.
Бывший американский чиновник, который был проинформирован о поездке Ермака в США, сказал:
Он усложняет все больше, чем нужно. Он не генерирует никаких креативных идей. Он также имеет склонность ставить себя в центр внимания. Одним из самых острых замечаний является то, что он иногда не выглядит искренне заинтересованным в своей стране. Ему важно быть в центре процесса принятия решений, даже если это активно вредит Зеленскому и Украине.
В то же время, чиновники не отрицали, что Ермак достиг некоторых побед. Двое упомянули его мирный саммит в июне 2024 года в Бюргенштоке в Швейцарских Альпах, который, по их мнению, помог привлечь несколько стран глобального Юга, которые оставались нейтральными в войне или склонялись к поддержке Москвы.
"К сожалению, Андрей часто сосредотачивался на вещах, которые, по моему мнению, не были критически важными для победы в войне", - сказал бывший американский чиновник, работавший с Ермаком.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Гидке, тупе і нагле створіння воно і американців вже дістало. А нам що казати?
Але якщо припуститися думки що "єрмак" не тупий, а все що відбулося і є метою?
Цікаво, а що вживаєш, що тебе так?
За даними "Української правди", НАБУ готувало підозру Миколі Міндічу - бізнес-партнеру Зеленського і тіньовому розпоряднику "оборонних" потоків. Але таку справу ніхто не пробачає.
Виробники дронів-дальнобоїв, у які вливаються мільярди - не мають успішної статистики на фронті. При цьому не фінансується виробництво ракет, засобів РЕБ, аналогів "шахедів". Це вже не про неефективність - це про системний саботаж пріоритетів війни, коли гроші витрачаються не туди, де потрібно, а туди, де "освоїти" легше.
НАБУ, за неофіційними джерелами, відкрили щонайменше п'ять справ, які пов'язують оборонні закупівлі із компаніями, підконтрольними "довіреним особам" - від Арахамії до Татарова. Справи були на фінальній фазі.
Наприклад, Маржорі Тейлор Грін - кремлядська хвойда, чому б їй дратуватися від такої ж кремлядської товстопикої хвойди на прізвище Єрмак?
Демпартія ще могла роздратуватися, бо зелена шобла тупо вкрала частину американських грошей. А республіканцям втрачати нічого, крім путінського бабла.
як дЄрмак і ЗЕ 😠🤮
державу в державі..
і навіть якщо він «піде»,
його діло буде жити..
так як і портнова «діло»..
живе і процвітає..
законів, потрібних,
проти них,
та їхніх систем та схематозів,
немає..
Шкода, що напрямок протилежний до бажаного.
Я його не вибирав!
"Єрмак ускладнює все більше, ніж потрібно. Він не генерує жодних креативних ідей. Він також має схильність ставити себе в центр уваги. Одним із найгостріших зауважень є те, що він іноді не виглядає щиро зацікавленим у своїй країні.
Єрмаку важливо бути в центрі процесу ухвалення рішень, навіть якщо це активно шкодить Зеленському та Україні"
Ще раз! Єрмаку важливо бути в центрі процесу ухвалення рішень. Тобто все інше є похідним...
Одвічне питання: кому це вигідно,щоб розуміти,для чого все робиться.
- і з цією тезою згодні, обома руками ЗА, подружки д'Ермака з ОПи Зєля і Мєндель..
"6 августа 1585 года погиб Ермак - казачий атаман..
«Ермак» - прозвище, образованное от названия котла для приготовления пищи.
Во время сражения с татарами Ермак бросился в реку, чтобы добраться до лодки, но тяжелая броня утянула его на дно..."
- і з цією тезою згодні, обома руками ЗА, подружки д'Ермака з ОПи Зєля і Мєндель..