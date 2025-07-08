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Новости Отношение к Ермаку в Вашингтоне
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Ермак тормозит сотрудничество Украины с США, - статья Politico

отношение к Ермаку в Вашингтоне

Действующий глава Офиса Президента Андрей Ермак из-за систематических и обоснованных утверждений о его связях с коррупционерами в верхушке украинской власти только сдерживает США в вопросе оказания помощи Украине.

Об этом пишет бывший советник президента США Дональда Трампа Стив Кортес в колонке на "УП", информирует Цензор.НЕТ.

Он напоминает, что недавно американское издание Politico опубликовало резкую критическую статью о Ермаке под названием "Вашингтону достаточно Андрея Ермака". Не менее резким был и подзаголовок статьи: "Главный помощник президента Украины задерживает реализацию планов Киева по сотрудничеству с американскими чиновниками".

Такое заявление от Politico почти кажется невероятным для тех, кто работает на высших ступенях американских медиа и политики.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ермак вызывает раздражение у администрации Трампа, - Politico

"Почему?", - задается вопросом Кортес.

По его убеждению, Politico как платформа в целом очень положительно освещает деятельность Зеленского. На самом деле, Politico, которым владеет немецкая компания, почти всегда является чрезвычайно надежным инструментом связей с общественностью американской правящей элиты, то есть поддерживает корпоративные интересы, а также якобы мудрую внешнюю политику Вашингтона.

По словам Кортеса, Politico неуклонно продвигает все большую вовлеченность США в войну в Украине. Для избирателей в Штатах, которые разделяют принципы политики "Америка - прежде всего", которую представляют президент Трамп и вице-президент Вэнс, удивителен сам факт того, что даже предвзятое медиа, такое как Politico, вдруг так открыто выступило против Ермака, которого в США часто считают фактическим "сопрезидентом" Зеленского.

"Наиболее проблематичным вопросом относительно Ермака являются постоянные, обоснованные утверждения о системной коррупции, которая, кажется, всегда окружает этого влиятельного политика. Например, когда украинские правоохранительные органы расследовали коррупционные действия вице-премьера Алексея Чернышова, то они имели достоверные доказательства того, что он "нанес государству ущерб более чем на 1 миллиард гривен через схему занижения стоимости земли". НАБУ даже рекомендовало отстранить Чернышова с ключевой правительственной должности и требовало от него внести большой залог на время следствия. Однако Ермак отказался уволить этого скандального чиновника, который продолжает работать под тенью подозрения.

Также читайте: Ермаку не стоит прятаться за женщиной. Он - идеальный премьер, - "Слуга народа" Безуглая

У американцев подобные заголовки вызывают возмущение. Несмотря на то, что Соединенные Штаты имеют самую богатую и крупнейшую экономику в мире, государственный долг там достиг уровня настоящего кризиса.

"Сейчас большинство граждан Америки из рабочего класса регулярно сообщают о больших трудностях с оплатой своих личных счетов. Следовательно, идея отправлять огромные суммы средств и техники через океан в Украину не находит широкой поддержки среди обычных американцев - особенно если получателей такой помощи подозревают в коррупции", - продолжает он.

"Кроме постоянных обвинений в коррупции, именно Ермак стал решающим фактором в увольнении героического генерала, который возглавлял оборону Украины с 2022 по 2024 год, - генерала Валерия Залужного. Ермак отстранил человека, который пользовался чрезвычайным уважением и которого настолько уверенно считали не связанным с коррупцией, что генерал Залужный имел невероятный уровень поддержки в 92% согласно масштабному опросу граждан Украины. Поэтому, на фоне многочисленных подозрений вокруг Ермака, неудивительно, что Залужный уверенно опережает Зеленского в потенциальной президентской гонке (согласно данным опроса, проведенного в начале этого года).

Поэтому как Америка может доверять правительству, которое увольняет Залужного, но оставляет Чернышева?", - добавляет Кортес.

Читайте: Зеленский - лучший президент в истории. Ему надо на второй срок, - Ермак

"С американской точки зрения очевидно: Соединенные Штаты могут оставаться важнейшим и самым надежным союзником Украины только при том условии, что правительство в Киеве будет достойным доверия, прозрачным и убедительным",- резюмирует Кортес.

Автор: 

журналистика (3327) США (27421) Ермак Андрей (1280)


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Топ комментарии
+26
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08.07.2025 16:28 Ответить
+16
Єдиний недолік статті розділення Зеленського і Єрмака - українці знають що це вже одне ціле
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08.07.2025 16:26 Ответить
+16
США хочет обменять ПЭТРИОТ и ракеты к ним
На устранение от власти ЗЕЛИ И ЕГО БАНДЫ
Я считаю это выгодной сделкой
Сдыхаться дерьма
А заодно получить оружие
Два в одном!!!!
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08.07.2025 16:29 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Гостинно просимо забійника свиней!
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08.07.2025 16:23 Ответить
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08.07.2025 16:24 Ответить
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08.07.2025 16:28 Ответить
Адекватні люди це давно знають,а кантужені зебіли Трампа лайном поливають.
Що ще цей козел повинен зробити для України,щоб нарешті кантужені зрозуміли,що це ФСБешне лайно.
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08.07.2025 16:25 Ответить
Трамп точно таке саме лайно.
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08.07.2025 16:41 Ответить
Ти кусок собачого лайна перейщло з ухилянтів на Трампа?В зеркало подивись.
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08.07.2025 16:44 Ответить
Шо то ти крєпко дєрзкій як для тижневої реєстрації...
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08.07.2025 16:50 Ответить
Ти ж лайно собаче ухилянтів проклинав і до небес підносив ТЦК
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08.07.2025 16:52 Ответить
У тепер у тебе завдання Трампа лайном поливать.Тупе створіння
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08.07.2025 16:53 Ответить
А, так ти тупорилий фанат трампа? Чого я не здивований...
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08.07.2025 16:58 Ответить
Сказали " а" , кажіть "б" ! Вся проблема в 🤢зейлі , який ,по оманському договоняку , зобовьязан працювати , на розвал України з середени , під керевництвом агента " козиря" ермака, потомственим фсбшником ! "Буратіно " заявляв :" ермак зі мною не просто-так","я зним прийшов і з ним , піду" Що цє означає , що вони підзвітні кремлю ! БЕЗЗАПЕРЕЧНИЙ ФАКТ ‼️Ленка зеленська проговорилась :" ми согласились на єтот проєкт" Який проєкт? присоедіненія к паРаші ‼️
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08.07.2025 17:07 Ответить
Є ще версія, що він працює на євреїв. А може, на тих і на тих.
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08.07.2025 17:02 Ответить
хто він ? зейло з ермаком , цє шерочка з машерочкой = однє цілє Не робіть з себе дурня , доля секунди прибрати ермака , він по Конституції не відповідає ні за , що ! Приклад - коли ермачидло зірвав " вагнергейт" , на нього вишли, а воно заявило , що він не мав повноважень і не міг цє зробити Схема - громоотвід від Зейла
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08.07.2025 17:12 Ответить
для того и прислан х-лом.
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08.07.2025 16:25 Ответить
Єрмак - гальмо!
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08.07.2025 16:25 Ответить
Єрмаку на гиляку !
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08.07.2025 16:25 Ответить
Єдиний недолік статті розділення Зеленського і Єрмака - українці знають що це вже одне ціле
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08.07.2025 16:26 Ответить
Зе не самостійний гравець. Він завжди читає з папірця. А на цей папірець текст накладає Єрмак. Зе - просто кукла, в сраці якої стирчить рука Єрмака.
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08.07.2025 17:04 Ответить
Это не так
Зеленского еще с КВН ведут эфэсбэшники
Они внедрили его на телеканал Интер
Созданный ФСБ на деньги ФСБ
Зеленский там был большой фигурой
Комик на сцене - это великолепная легенда- прикрытие
Я считаю блестящей операцией ФСБ
Создание такого феномена как Зеленский
Его фантастическую раскрутку
И то,как ФСБ РФ сделали его президентом Украины
За такое точно нужно давать ПРЕМИЮ
Нобелевку в области разведки!!!!!
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08.07.2025 17:13 Ответить
Коли не можеш подолати корупцію - її потрібно очолити
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08.07.2025 16:26 Ответить
та невже )))

дэрьмак ..колишній радник депутата від ригоаналів ..та з батьком з ФСБ..ну прям одкровення))

дєрьмак та зелені гниди знищують Україну

татаров - палач ригоаналів
подоляк - рідні ФСБ
зеленський - підтанцовка ригоаналів
............

взагалі про що може йти мова )))
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08.07.2025 16:27 Ответить
краще не скажеш

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08.07.2025 17:13 Ответить
Прямим текстом говорять,що з ЗЕрмаками справ ніяких небуде.
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08.07.2025 16:28 Ответить
Корупція навколо Єрмака, а звільнили Залужного.
Гальмує співпрацю між Україною та США Єрмак, а звільняти треба Буданова. Так? Я нічого не переплутав?
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08.07.2025 16:28 Ответить
Генерала Залужного послом України до США
буде справа
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08.07.2025 16:29 Ответить
ну якщо ларьочник це "впливоий політик" то хто ж тоді всі інші зелені?
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08.07.2025 16:29 Ответить
Кажуть, у нього важлива місія - він тримає антикорупційну реформу за горло, щоб не втекла.
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08.07.2025 16:29 Ответить
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08.07.2025 16:34 Ответить
США хочет обменять ПЭТРИОТ и ракеты к ним
На устранение от власти ЗЕЛИ И ЕГО БАНДЫ
Я считаю это выгодной сделкой
Сдыхаться дерьма
А заодно получить оружие
Два в одном!!!!
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08.07.2025 16:29 Ответить
Якби ж так сталося,але це лише мрії
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08.07.2025 16:33 Ответить
Не согласна
Если бы вы были правы
То западные издания не стали бы
Метать столько БИСЕРА в сторону Ермака
Им сказали - давайте, ребятки! ФАС!
Судя по всему - Белый Дом уже тошнит от Зеленского
А уж как меня тошнит от Владимира Александровича - и не передать!!!!!
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08.07.2025 16:43 Ответить
От ссанича багатьох тошнить
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08.07.2025 16:47 Ответить
Это была бы не просто сделка!
Это ДЖЕК-ПОТ!!!
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08.07.2025 16:37 Ответить
"Прекрасна угода" (с)
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08.07.2025 16:45 Ответить
не ця адміністрація.
все, що вона хоче - тримати Конгрес трампіським після виборів через рік.
як би це можна було зробити, не надаючи Україні допомоги зовсім?
вони так би і зробили, але дуже багато питань і вона,
доніна адміністрація, вимушена зважати на це.
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08.07.2025 16:43 Ответить
не зовсім зрозумів вашу думку:

Американская армия во всех ипостасях
- не маю поняттья ви мали на увазі, шо сильна?
- так, є таке, але в неї головнокомандувач хто?
Американские элиты никогда не позволят Трампу
Перестать контролировать весь мир
- вже дозволили
По вашей версии - американцы хотят поставить Шестой флот на прикол
Во Флориде - и загорать?
- не американці - доня, а щє і в газі рівьєру побудувати.
- флот не можна ставити на прикол, щє стільки планів - і Канада ,
- і - Гренландія...
Место страны номер один далось ШТАТАМ огромным трудом
И от него никто не откажется
А значит - надо ставить на место путина
- хто вам таке сказав що доня буде ставити на місце *****?
- ви бачили хоч щось від доні проти *****?
- поки щє все проти України.
- Ну така в нього манера укладати угоди - додавити слабшого.
И Трамп в итоге будет это делать
****** .....,конечно
Но будет делать
Работа у него такая - быть мировым полицейским
Чтобы мир с катушек не слетел
- ніколи він цього не буде робити.
- злетівший з катушок буде слідкувати,
- що би світ не злетів з катушок? - гарний жарт...
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08.07.2025 17:10 Ответить
Поки що з котушок злетів ти
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08.07.2025 17:21 Ответить
Ага. І поставити замість них Кадирова і Януковоща і тоді Тампон дасть Україні багато Петріотів. Не пались так кацапська ****
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08.07.2025 16:45 Ответить
Єрмака поставили путінські ФСБшники кому ще неясно,
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08.07.2025 16:30 Ответить
А може вже досить знущатися з України?
Нехай ці два голубки - дермак та зелень - підуть за кораблем.
Як тільки дермак туристичує в штати, так Україні штати блокують постачання зброі, зелень пінком викидують з овального. І таких випадків вже за за десятки.
Співдіння? НІ.
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08.07.2025 16:33 Ответить
Досить лише того факту,що його батько ГРУшний мудак.Не без його відома відбулася зустріч ішака з Патрушевим,де ішак і пообіцяв злити Україну.Других там тем не могло бути.
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08.07.2025 16:37 Ответить
Не віддамо америкосам єрмака!!!!!!Макарову звільнемо,будь кого звільнемо-замінемо а від Андрєйка геть ручинята!!!!!
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08.07.2025 16:40 Ответить
https://t.me/Omelyan_News/18637 Ростислав Павленко:
Нинішня влада, попри власну ж ідеологему "я вам нічєво нє должен", вважає, що нам таки всі у світі винні. І тому сподівається на нехитру формулу: поки гладкий схудне, худий не помре, якщо його годуватимуть. Але при цьому не докладає зусиль, аби продовжували надходити ресурси від союзників. Дипломатія емоційних вимог збанкрутувала, а влада продовжує по інерції боротися з Порошенком та концентрувати іще більше влади в руках Єрмака. Це вилазить боком.
Сподівання, що першою завалиться економіка росії, мають право на існування виключно за умови, що усе робиться для підтримки життя і розвитку економіки української.
А тут владу хитає - від популізму "кешбеків" і "вовиних тисяч" до корупціогенних "списків правильних виробників", які отримали б індульгенцію від контролю.
Тим часом в економіці накопичуються загрозливі тенденції - аж до того, що ОВДП скоро можуть перестати відігравати роль нескінченного джерела коштів, а виробництво замість сподіваного зростання може впасти в стагнацію.

Щоб цього не відбулося, економіці необхідний терміновий приплив коштів. Для цього мають бути зроблені невідкладні кроки:
1. Економічна дипломатія.
Переговори із інвесторами не "офіс-менеджерів", а професіоналів, які мають довіру, розгалужені зв'язки і здатність привести інвестиції.
2. Безпека інвестицій.
Запровадження непохитного верховенства права: відмова від визискування бізнесу, обмеження повноважень перевіряючих структур, припинення тиску на суд.
3. Забезпечення інновацій.
Створення стимулів для взаємодії армії, науки, освіти і виробництва. Той-таки Ізраїль чи, приміром, Туреччина (вже не кажучи про європейські країни) дають безліч прикладів щодо конкретних механізмів. І тут не обійтися без передачі більших коштів безпосередньо військовим частинам, перегляду повноважень міністерств щодо масштабування технологічних знахідок, сприяння інвестиціям у технологічні розробки та старт-апи...
Всі ці кроки вимагають політичної волі - і професіоналів, здатних їх зробити.

Наступного тижня, найімовірніше, українцям покажуть шоу "уряду переставлених ліжок": буде відправлено у відставку міністрів, які не змогли стати піарно привабливими - та/або недостатньо близькі до Єрмака. Натомість ті, які до Єрмака близькі, збережуться чи отримають підвищення - незважаючи на численні системні проблеми їхніх відомств.
Такий підхід лише відштовхне як інвесторів, так і урядові структури партнерів. Падіння лише прискориться - і дедалі менш очевидно, що економіка України буде здатна встояти довше, ніж російська.
Для виходу з цього штопора потрібен професійний уряд - уже не національної єдності, а національного порятунку. Але до його створення ще далеко. Аби тільки не стало надто пізно...
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08.07.2025 16:40 Ответить
Я не великий прихильник Ермака але тут яскраво проглядається що ***** і Тампон ковиряють під Зеленського розпочавши підривати його оточення
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08.07.2025 16:42 Ответить
Ну, якщо не великий, то усе таки прихильник - ти не на той сайт зайшов
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08.07.2025 16:46 Ответить
Під самого бубочку сонцесяйного? Святу людину в чомусь сміють підозрювати? Дійсно, піндоси проклятущі.
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08.07.2025 17:06 Ответить
А вові так подобається.
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08.07.2025 16:45 Ответить
"я з єрмаком прийшо, я з ним і піду" (с) - і цим усе сказано. Так що... кого першого?
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08.07.2025 16:45 Ответить
Так-так.
Проблема в дєрьмаку.
Не то шо крашений уй'обок сидить на кацапському кукані. Нє.
Трамп би й хотів помагать так дєрьмак заважає. От Байдену не заважав, Мерцу не заважав, Макрону теж ні.
Тільки у фєєрично порядного трампуші з венсом і вітькоффом таке нетерпіння, що аж допомогу припинили...
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08.07.2025 16:46 Ответить
Тебе не дивує,що тут тільки ти один придурок?
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08.07.2025 16:50 Ответить
Недоколиханий зебіл
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08.07.2025 16:51 Ответить
Як люди швидко забувають, коли за півроку до їхніх виборів адміністрація Байдена попереджала Зе, щоб не було корупційних скандалів, тому що це підриває підтримку допомоги України в штатах і щоб він навів порядок в своєму оточенні. Але все завершилось тільки зустріччю із ЗМІ та проханням не загострюватися на скандалах.

І вже швидко забули як Єрмак ламанаю англійською виправдовувався на амер телеканалі, що вони не крадуть американську допомогу, а вийшло так що що ми точно американські гроші не крадемо але інші крадемо. Хоча б перекладача взяв б якогось з собою, нах було лізти тоді на їх телеканал і нести ту х..ню.
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08.07.2025 17:00 Ответить
Це тупа ботоферма.
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08.07.2025 17:01 Ответить
Ти справді думаєш що причина в дєрьмаку? На ізраїльському Натаньяху вісить корупції не менше, але він кращий друг.
Для кого для кого але для продажної бл'яді Трампа, корупція явно не причина...
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08.07.2025 17:12 Ответить
Головна причина в тому, що люди Єрмака асоціюються з шаленою корупцією і замість показового зняття з посад та судів, їх або відпускають закордон або як Чернишова залишають на посаді. Ще також Тимошенко не можна не згадати якого зняли колись через американців, де сенатор твіт зарепостила про його великі статки здобуті несподівано за 22 рік. І якому знову дали посаду і де дали в міноборони.

"Наразі більшість громадян Америки з робітничого класу регулярно повідомляють про великі труднощі з оплатою своїх особистих рахунків. Відтак, ідея надсилати величезні суми коштів і техніки через океан до України не знаходить широкої підтримки серед звичайних американців - особливо якщо отримувачів такої допомоги підозрюють у корупції"

Так головна причина в корупції, і в цьому абзаці все детально розписано чому корумповані чиновники зараз токсичні для американських політиків.
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08.07.2025 17:19 Ответить
Однозначно!!!!!!!!
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08.07.2025 17:23 Ответить
Рудий чуб не любить коли у нього так нахабно крадуть гроші зєльоні довбограї. Ще й з нього насміхаються. Може він і дурко, але коли його розводять на бабки ще й при тому майже на куй посилають здатний зрозуміти.
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08.07.2025 17:11 Ответить
Так-так.
500 мільярдів вкрадено. Памятаєм.

Але от чомусь Натаньяху, який по горло в справах з корупцією, чомусь на допомогу не вплинув. Навіть збільшили...
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08.07.2025 17:15 Ответить
Брехло підєрмачне. У Біби аж три справи про корупцію. У нас би навіть справу не заводили, так, декілька днів поговорити. Незадекларовані подарунки, преференції для лояльних медіа. Жодної справи де б фігурували хоча б якісь гроші. Біба майор спецназу. Особисто приймав участь в спецопераціях. І Трампу він не хамив, хоча трамп проти нього повна нікчемна і дурник
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08.07.2025 17:23 Ответить
міняємо зермака на ракети та зброю від США
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08.07.2025 16:47 Ответить
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08.07.2025 16:52 Ответить
Зеля своїх не здає ,що для нього Україна територія для збагачення ,понад усе власна дупа і свого оточення які зробили з нього "найвеличнішого".
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08.07.2025 16:53 Ответить
Орбан, Фицо и Ермак
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08.07.2025 16:58 Ответить
Єрмак гальмує співпрацю України зі США, але все рівно в усьому винен Трамп
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08.07.2025 16:59 Ответить
Блин, они что, хотят Банковую вообще без мозгов оставить?!😳
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08.07.2025 17:00 Ответить
Рахівський мозок однозначно зайвий.
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08.07.2025 17:04 Ответить
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08.07.2025 17:02 Ответить
Він просто виконує свій борг перед ху....лом, взяв гроші роби що кажуть
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08.07.2025 17:02 Ответить
Великий Санчо і малий піддон Кіхот, перший дує на вітряк а другий єго побєждаєт.
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08.07.2025 17:03 Ответить
от тепер Politico для Зєлі Підєрмачної точно вже "порохоботи та укронацисти", на святе позарилися, на кормильця коханого..
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08.07.2025 17:05 Ответить
Для тупорилих - Трамп вряд чи знає про існування дєрьмака. Просто треба знайти причину роботи Трампа на русню, от дурачкам закинули - винуватий дєрьмак. А імбіцилам, аби лягало в їх картину світу...
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08.07.2025 17:07 Ответить
Дебілушка твій Дєрьмак очолюва переговорну групу!Прекрасно знають в Америці про Дєрмака.Вони тільки не розуміють,звідки у завхоза повноваження вести переговори.
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08.07.2025 17:15 Ответить
Дурік, не пиши мені - я краще з табуреткою побалакаю.
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08.07.2025 17:17 Ответить
Помітно,що розмовляєшь з неживими предметами.Ваш діагноз schizophrenia
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08.07.2025 17:22 Ответить
Всі ж знають, що єлдак свята людина. Тіко про Україну і думає, не спить і не їсть, все про народ піклується.
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08.07.2025 17:16 Ответить
Єлдак це єлдак.
Він наша проблема.
Але на трампову собачу свадьбу з ху-йлом він ніяким чином не впливав.
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08.07.2025 17:19 Ответить
Виправдовуєш Зе...
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08.07.2025 17:19 Ответить
він шизофренік
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08.07.2025 17:24 Ответить
Коли в час війни краіною керують куча мародерів які грабують краіну вони по плечі в крові украінців які останне донатять на армію а ці крадуть аж в три горла
друг друга захищають та глузують з законів та людей то скоро ми впадемо бо вони виснажують краіну гірше рашистів та ще нас корять що ми не такі тому і пішли такі статті бо народ захищає краіну на полі бою а ці тут травлять всіх хто щос вісвітлює про них про іх крадівнитство
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08.07.2025 17:11 Ответить
Агент "козирь" ні в чому не винен; він просто виконує накази кремлівської гебні.
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08.07.2025 17:15 Ответить
 
 