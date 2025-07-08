Ермак тормозит сотрудничество Украины с США, - статья Politico
Действующий глава Офиса Президента Андрей Ермак из-за систематических и обоснованных утверждений о его связях с коррупционерами в верхушке украинской власти только сдерживает США в вопросе оказания помощи Украине.
Об этом пишет бывший советник президента США Дональда Трампа Стив Кортес в колонке на "УП", информирует Цензор.НЕТ.
Он напоминает, что недавно американское издание Politico опубликовало резкую критическую статью о Ермаке под названием "Вашингтону достаточно Андрея Ермака". Не менее резким был и подзаголовок статьи: "Главный помощник президента Украины задерживает реализацию планов Киева по сотрудничеству с американскими чиновниками".
Такое заявление от Politico почти кажется невероятным для тех, кто работает на высших ступенях американских медиа и политики.
"Почему?", - задается вопросом Кортес.
По его убеждению, Politico как платформа в целом очень положительно освещает деятельность Зеленского. На самом деле, Politico, которым владеет немецкая компания, почти всегда является чрезвычайно надежным инструментом связей с общественностью американской правящей элиты, то есть поддерживает корпоративные интересы, а также якобы мудрую внешнюю политику Вашингтона.
По словам Кортеса, Politico неуклонно продвигает все большую вовлеченность США в войну в Украине. Для избирателей в Штатах, которые разделяют принципы политики "Америка - прежде всего", которую представляют президент Трамп и вице-президент Вэнс, удивителен сам факт того, что даже предвзятое медиа, такое как Politico, вдруг так открыто выступило против Ермака, которого в США часто считают фактическим "сопрезидентом" Зеленского.
"Наиболее проблематичным вопросом относительно Ермака являются постоянные, обоснованные утверждения о системной коррупции, которая, кажется, всегда окружает этого влиятельного политика. Например, когда украинские правоохранительные органы расследовали коррупционные действия вице-премьера Алексея Чернышова, то они имели достоверные доказательства того, что он "нанес государству ущерб более чем на 1 миллиард гривен через схему занижения стоимости земли". НАБУ даже рекомендовало отстранить Чернышова с ключевой правительственной должности и требовало от него внести большой залог на время следствия. Однако Ермак отказался уволить этого скандального чиновника, который продолжает работать под тенью подозрения.
У американцев подобные заголовки вызывают возмущение. Несмотря на то, что Соединенные Штаты имеют самую богатую и крупнейшую экономику в мире, государственный долг там достиг уровня настоящего кризиса.
"Сейчас большинство граждан Америки из рабочего класса регулярно сообщают о больших трудностях с оплатой своих личных счетов. Следовательно, идея отправлять огромные суммы средств и техники через океан в Украину не находит широкой поддержки среди обычных американцев - особенно если получателей такой помощи подозревают в коррупции", - продолжает он.
"Кроме постоянных обвинений в коррупции, именно Ермак стал решающим фактором в увольнении героического генерала, который возглавлял оборону Украины с 2022 по 2024 год, - генерала Валерия Залужного. Ермак отстранил человека, который пользовался чрезвычайным уважением и которого настолько уверенно считали не связанным с коррупцией, что генерал Залужный имел невероятный уровень поддержки в 92% согласно масштабному опросу граждан Украины. Поэтому, на фоне многочисленных подозрений вокруг Ермака, неудивительно, что Залужный уверенно опережает Зеленского в потенциальной президентской гонке (согласно данным опроса, проведенного в начале этого года).
Поэтому как Америка может доверять правительству, которое увольняет Залужного, но оставляет Чернышева?", - добавляет Кортес.
"С американской точки зрения очевидно: Соединенные Штаты могут оставаться важнейшим и самым надежным союзником Украины только при том условии, что правительство в Киеве будет достойным доверия, прозрачным и убедительным",- резюмирует Кортес.
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Що ще цей козел повинен зробити для України,щоб нарешті кантужені зрозуміли,що це ФСБешне лайно.
Зеленского еще с КВН ведут эфэсбэшники
Они внедрили его на телеканал Интер
Созданный ФСБ на деньги ФСБ
Зеленский там был большой фигурой
Комик на сцене - это великолепная легенда- прикрытие
Я считаю блестящей операцией ФСБ
Создание такого феномена как Зеленский
Его фантастическую раскрутку
И то,как ФСБ РФ сделали его президентом Украины
За такое точно нужно давать ПРЕМИЮ
Нобелевку в области разведки!!!!!
дэрьмак ..колишній радник депутата від ригоаналів ..та з батьком з ФСБ..ну прям одкровення))
дєрьмак та зелені гниди знищують Україну
татаров - палач ригоаналів
подоляк - рідні ФСБ
зеленський - підтанцовка ригоаналів
............
взагалі про що може йти мова )))
Гальмує співпрацю між Україною та США Єрмак, а звільняти треба Буданова. Так? Я нічого не переплутав?
буде справа
На устранение от власти ЗЕЛИ И ЕГО БАНДЫ
Я считаю это выгодной сделкой
Сдыхаться дерьма
А заодно получить оружие
Два в одном!!!!
Если бы вы были правы
То западные издания не стали бы
Метать столько БИСЕРА в сторону Ермака
Им сказали - давайте, ребятки! ФАС!
Судя по всему - Белый Дом уже тошнит от Зеленского
А уж как меня тошнит от Владимира Александровича - и не передать!!!!!
Это ДЖЕК-ПОТ!!!
все, що вона хоче - тримати Конгрес трампіським після виборів через рік.
як би це можна було зробити, не надаючи Україні допомоги зовсім?
вони так би і зробили, але дуже багато питань і вона,
доніна адміністрація, вимушена зважати на це.
Американская армия во всех ипостасях
- не маю поняттья ви мали на увазі, шо сильна?
- так, є таке, але в неї головнокомандувач хто?
Американские элиты никогда не позволят Трампу
Перестать контролировать весь мир
- вже дозволили
По вашей версии - американцы хотят поставить Шестой флот на прикол
Во Флориде - и загорать?
- не американці - доня, а щє і в газі рівьєру побудувати.
- флот не можна ставити на прикол, щє стільки планів - і Канада ,
- і - Гренландія...
Место страны номер один далось ШТАТАМ огромным трудом
И от него никто не откажется
А значит - надо ставить на место путина
- хто вам таке сказав що доня буде ставити на місце *****?
- ви бачили хоч щось від доні проти *****?
- поки щє все проти України.
- Ну така в нього манера укладати угоди - додавити слабшого.
И Трамп в итоге будет это делать
****** .....,конечно
Но будет делать
Работа у него такая - быть мировым полицейским
Чтобы мир с катушек не слетел
- ніколи він цього не буде робити.
- злетівший з катушок буде слідкувати,
- що би світ не злетів з катушок? - гарний жарт...
Нехай ці два голубки - дермак та зелень - підуть за кораблем.
Як тільки дермак туристичує в штати, так Україні штати блокують постачання зброі, зелень пінком викидують з овального. І таких випадків вже за за десятки.
Співдіння? НІ.
Нинішня влада, попри власну ж ідеологему "я вам нічєво нє должен", вважає, що нам таки всі у світі винні. І тому сподівається на нехитру формулу: поки гладкий схудне, худий не помре, якщо його годуватимуть. Але при цьому не докладає зусиль, аби продовжували надходити ресурси від союзників. Дипломатія емоційних вимог збанкрутувала, а влада продовжує по інерції боротися з Порошенком та концентрувати іще більше влади в руках Єрмака. Це вилазить боком.
Сподівання, що першою завалиться економіка росії, мають право на існування виключно за умови, що усе робиться для підтримки життя і розвитку економіки української.
А тут владу хитає - від популізму "кешбеків" і "вовиних тисяч" до корупціогенних "списків правильних виробників", які отримали б індульгенцію від контролю.
Тим часом в економіці накопичуються загрозливі тенденції - аж до того, що ОВДП скоро можуть перестати відігравати роль нескінченного джерела коштів, а виробництво замість сподіваного зростання може впасти в стагнацію.
Щоб цього не відбулося, економіці необхідний терміновий приплив коштів. Для цього мають бути зроблені невідкладні кроки:
1. Економічна дипломатія.
Переговори із інвесторами не "офіс-менеджерів", а професіоналів, які мають довіру, розгалужені зв'язки і здатність привести інвестиції.
2. Безпека інвестицій.
Запровадження непохитного верховенства права: відмова від визискування бізнесу, обмеження повноважень перевіряючих структур, припинення тиску на суд.
3. Забезпечення інновацій.
Створення стимулів для взаємодії армії, науки, освіти і виробництва. Той-таки Ізраїль чи, приміром, Туреччина (вже не кажучи про європейські країни) дають безліч прикладів щодо конкретних механізмів. І тут не обійтися без передачі більших коштів безпосередньо військовим частинам, перегляду повноважень міністерств щодо масштабування технологічних знахідок, сприяння інвестиціям у технологічні розробки та старт-апи...
Всі ці кроки вимагають політичної волі - і професіоналів, здатних їх зробити.
Наступного тижня, найімовірніше, українцям покажуть шоу "уряду переставлених ліжок": буде відправлено у відставку міністрів, які не змогли стати піарно привабливими - та/або недостатньо близькі до Єрмака. Натомість ті, які до Єрмака близькі, збережуться чи отримають підвищення - незважаючи на численні системні проблеми їхніх відомств.
Такий підхід лише відштовхне як інвесторів, так і урядові структури партнерів. Падіння лише прискориться - і дедалі менш очевидно, що економіка України буде здатна встояти довше, ніж російська.
Для виходу з цього штопора потрібен професійний уряд - уже не національної єдності, а національного порятунку. Але до його створення ще далеко. Аби тільки не стало надто пізно...
Проблема в дєрьмаку.
Не то шо крашений уй'обок сидить на кацапському кукані. Нє.
Трамп би й хотів помагать так дєрьмак заважає. От Байдену не заважав, Мерцу не заважав, Макрону теж ні.
Тільки у фєєрично порядного трампуші з венсом і вітькоффом таке нетерпіння, що аж допомогу припинили...
І вже швидко забули як Єрмак ламанаю англійською виправдовувався на амер телеканалі, що вони не крадуть американську допомогу, а вийшло так що що ми точно американські гроші не крадемо але інші крадемо. Хоча б перекладача взяв б якогось з собою, нах було лізти тоді на їх телеканал і нести ту х..ню.
Для кого для кого але для продажної бл'яді Трампа, корупція явно не причина...
"Наразі більшість громадян Америки з робітничого класу регулярно повідомляють про великі труднощі з оплатою своїх особистих рахунків. Відтак, ідея надсилати величезні суми коштів і техніки через океан до України не знаходить широкої підтримки серед звичайних американців - особливо якщо отримувачів такої допомоги підозрюють у корупції"
Так головна причина в корупції, і в цьому абзаці все детально розписано чому корумповані чиновники зараз токсичні для американських політиків.
500 мільярдів вкрадено. Памятаєм.
Але от чомусь Натаньяху, який по горло в справах з корупцією, чомусь на допомогу не вплинув. Навіть збільшили...
Він наша проблема.
Але на трампову собачу свадьбу з ху-йлом він ніяким чином не впливав.
друг друга захищають та глузують з законів та людей то скоро ми впадемо бо вони виснажують краіну гірше рашистів та ще нас корять що ми не такі тому і пішли такі статті бо народ захищає краіну на полі бою а ці тут травлять всіх хто щос вісвітлює про них про іх крадівнитство