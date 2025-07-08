Действующий глава Офиса Президента Андрей Ермак из-за систематических и обоснованных утверждений о его связях с коррупционерами в верхушке украинской власти только сдерживает США в вопросе оказания помощи Украине.

Об этом пишет бывший советник президента США Дональда Трампа Стив Кортес в колонке на "УП", информирует Цензор.НЕТ.

Он напоминает, что недавно американское издание Politico опубликовало резкую критическую статью о Ермаке под названием "Вашингтону достаточно Андрея Ермака". Не менее резким был и подзаголовок статьи: "Главный помощник президента Украины задерживает реализацию планов Киева по сотрудничеству с американскими чиновниками".

Такое заявление от Politico почти кажется невероятным для тех, кто работает на высших ступенях американских медиа и политики.

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"Почему?", - задается вопросом Кортес.

По его убеждению, Politico как платформа в целом очень положительно освещает деятельность Зеленского. На самом деле, Politico, которым владеет немецкая компания, почти всегда является чрезвычайно надежным инструментом связей с общественностью американской правящей элиты, то есть поддерживает корпоративные интересы, а также якобы мудрую внешнюю политику Вашингтона.

По словам Кортеса, Politico неуклонно продвигает все большую вовлеченность США в войну в Украине. Для избирателей в Штатах, которые разделяют принципы политики "Америка - прежде всего", которую представляют президент Трамп и вице-президент Вэнс, удивителен сам факт того, что даже предвзятое медиа, такое как Politico, вдруг так открыто выступило против Ермака, которого в США часто считают фактическим "сопрезидентом" Зеленского.

"Наиболее проблематичным вопросом относительно Ермака являются постоянные, обоснованные утверждения о системной коррупции, которая, кажется, всегда окружает этого влиятельного политика. Например, когда украинские правоохранительные органы расследовали коррупционные действия вице-премьера Алексея Чернышова, то они имели достоверные доказательства того, что он "нанес государству ущерб более чем на 1 миллиард гривен через схему занижения стоимости земли". НАБУ даже рекомендовало отстранить Чернышова с ключевой правительственной должности и требовало от него внести большой залог на время следствия. Однако Ермак отказался уволить этого скандального чиновника, который продолжает работать под тенью подозрения.

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У американцев подобные заголовки вызывают возмущение. Несмотря на то, что Соединенные Штаты имеют самую богатую и крупнейшую экономику в мире, государственный долг там достиг уровня настоящего кризиса.

"Сейчас большинство граждан Америки из рабочего класса регулярно сообщают о больших трудностях с оплатой своих личных счетов. Следовательно, идея отправлять огромные суммы средств и техники через океан в Украину не находит широкой поддержки среди обычных американцев - особенно если получателей такой помощи подозревают в коррупции", - продолжает он.

"Кроме постоянных обвинений в коррупции, именно Ермак стал решающим фактором в увольнении героического генерала, который возглавлял оборону Украины с 2022 по 2024 год, - генерала Валерия Залужного. Ермак отстранил человека, который пользовался чрезвычайным уважением и которого настолько уверенно считали не связанным с коррупцией, что генерал Залужный имел невероятный уровень поддержки в 92% согласно масштабному опросу граждан Украины. Поэтому, на фоне многочисленных подозрений вокруг Ермака, неудивительно, что Залужный уверенно опережает Зеленского в потенциальной президентской гонке (согласно данным опроса, проведенного в начале этого года).

Поэтому как Америка может доверять правительству, которое увольняет Залужного, но оставляет Чернышева?", - добавляет Кортес.

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"С американской точки зрения очевидно: Соединенные Штаты могут оставаться важнейшим и самым надежным союзником Украины только при том условии, что правительство в Киеве будет достойным доверия, прозрачным и убедительным",- резюмирует Кортес.