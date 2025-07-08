УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13808 відвідувачів онлайн
Новини Ставлення до Єрмака у Вашингтоні
5 047 75

"Єрмак гальмує співпрацю України зі США" - стаття Politico

ставлення до Єрмака у Вашингтоні

Чинний голова Офісу Президента Андрій Єрмак через систематичні та обґрунтовані твердження щодо його зв'язків із корупціонерами у верхівці української влади лише стримує США у питаннях надання допомоги Україні.

Про це пише колишній радник президента США Дональда Трампа Стів Кортес у колонці на "УП", інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадує, що нещодавно американське видання Politico опублікувало різку критичну статтю про Єрмака під назвою "З Вашингтона досить Андрія Єрмака". Не менш різким був і підзаголовок статті: "Головний помічник президента України затримує реалізацію планів Києва щодо співпраці з американськими урядовцями".

Така заява від Politico майже здається неймовірною для тих, хто працює на найвищих щаблях американських медіа й політики.

Також читайте: Єрмак намагався вчергове звільнити Буданова у червні, - The Economist

"Чому?", - порушує питання Кортес.

На його переконання, Politico як платформа в цілому дуже позитивно висвітлює діяльність Зеленського. Насправді Politico, яким володіє німецька компанія, майже завжди є надзвичайно надійним інструментом зв'язків з громадськістю американської правлячої еліти, тобто підтримує корпоративні інтереси, а також нібито мудру зовнішню політику Вашингтона.

За словами Кортеса, Politico неухильно просуває все більшу залученість США у війну в Україні. Для виборців у Штатах, які поділяють принципи політики "Америка перш за все", що її представляють президент Трамп і віцепрезидент Венс, є дивовижним сам факт того, що навіть упереджене медіа, таке, як Politico, раптом так відкрито виступило проти Єрмака, якого у США часто вважають фактичним "співпрезидентом" Зеленського.

"Найбільш проблематичним питанням щодо Єрмака є постійні, обґрунтовані твердження про системну корупцію, яка, здається, завжди оточує цього впливового політика. Наприклад, коли українські правоохоронні органи розслідували корупційні дії віцепрем’єра Олексія Чернишова, то вони мали достовірні докази того, що він "завдав державі збитків на понад 1 мільярд гривень через схему заниження вартості землі". НАБУ навіть рекомендувало усунути Чернишова з ключової урядової посади та вимагало від нього внести велику заставу на час слідства. Однак Єрмак відмовився звільнити цього скандального чиновника, який продовжує працювати під тінню підозри.

Також читайте: Єрмаку не варто ховатися за жінкою. Він - ідеальний прем’єр, - "Слуга народу" Безугла

В американців подібні заголовки викликають обурення. Попри те, що Сполучені Штати мають найбагатшу й найбільшу економіку у світі, державний борг там досяг рівня справжньої кризи.

"Наразі більшість громадян Америки з робітничого класу регулярно повідомляють про великі труднощі з оплатою своїх особистих рахунків. Відтак, ідея надсилати величезні суми коштів і техніки через океан до України не знаходить широкої підтримки серед звичайних американців - особливо якщо отримувачів такої допомоги підозрюють у корупції", - продовжує він.

"Окрім постійних звинувачень у корупції, саме Єрмак став вирішальним чинником у звільненні героїчного генерала, який очолював оборону України з 2022 по 2024 рік, – генерала Валерія Залужного. Єрмак відсторонив людину, яка мала надзвичайну повагу і яку настільки впевнено вважали не пов’язаною з корупцією, що генерал Залужний мав неймовірний рівень підтримки у 92% згідно з масштабним опитуванням громадян України. Відтак, на тлі численних підозр навколо Єрмака, не дивно, що Залужний упевнено випереджає Зеленського у потенційній президентській гонці (згідно з даними опитування, проведеного на початку цього року).

Тож як Америка може довіряти уряду, який звільняє Залужного, але залишає Чернишова?", - додає Кортес.

Читайте: Зеленський - кращий президент в історії. Йому треба на другий строк, - Єрмак

"З американського погляду очевидно: Сполучені Штати можуть залишатися найважливішим і найнадійнішим союзником України лише за тієї умови, що уряд у Києві буде гідним довіри, прозорим і переконливим",- резюмує Кортес.

Автор: 

журналістика (1792) США (23715) Єрмак Андрій (1393)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+17
показати весь коментар
08.07.2025 16:28 Відповісти
+13
США хочет обменять ПЭТРИОТ и ракеты к ним
На устранение от власти ЗЕЛИ И ЕГО БАНДЫ
Я считаю это выгодной сделкой
Сдыхаться дерьма
А заодно получить оружие
Два в одном!!!!
показати весь коментар
08.07.2025 16:29 Відповісти
+12
Єдиний недолік статті розділення Зеленського і Єрмака - українці знають що це вже одне ціле
показати весь коментар
08.07.2025 16:26 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гостинно просимо забійника свиней!
показати весь коментар
08.07.2025 16:23 Відповісти
показати весь коментар
08.07.2025 16:24 Відповісти
показати весь коментар
08.07.2025 16:28 Відповісти
Адекватні люди це давно знають,а кантужені зебіли Трампа лайном поливають.
Що ще цей козел повинен зробити для України,щоб нарешті кантужені зрозуміли,що це ФСБешне лайно.
показати весь коментар
08.07.2025 16:25 Відповісти
Трамп точно таке саме лайно.
показати весь коментар
08.07.2025 16:41 Відповісти
Ти кусок собачого лайна перейщло з ухилянтів на Трампа?В зеркало подивись.
показати весь коментар
08.07.2025 16:44 Відповісти
Шо то ти крєпко дєрзкій як для тижневої реєстрації...
показати весь коментар
08.07.2025 16:50 Відповісти
Ти ж лайно собаче ухилянтів проклинав і до небес підносив ТЦК
показати весь коментар
08.07.2025 16:52 Відповісти
У тепер у тебе завдання Трампа лайном поливать.Тупе створіння
показати весь коментар
08.07.2025 16:53 Відповісти
А, так ти тупорилий фанат трампа? Чого я не здивований...
показати весь коментар
08.07.2025 16:58 Відповісти
Сказали " а" , кажіть "б" ! Вся проблема в 🤢зейлі , який ,по оманському договоняку , зобовьязан працювати , на розвал України з середени , під керевництвом агента " козиря" ермака, потомственим фсбшником ! "Буратіно " заявляв :" ермак зі мною не просто-так","я зним прийшов і з ним , піду" Що цє означає , що вони підзвітні кремлю ! БЕЗЗАПЕРЕЧНИЙ ФАКТ ‼️Ленка зеленська проговорилась :" ми согласились на єтот проєкт" Який проєкт? присоедіненія к паРаші ‼️
показати весь коментар
08.07.2025 17:07 Відповісти
Є ще версія, що він працює на євреїв. А може, на тих і на тих.
показати весь коментар
08.07.2025 17:02 Відповісти
хто він ? зейло з ермаком , цє шерочка з машерочкой = однє цілє Не робіть з себе дурня , доля секунди прибрати ермака , він по Конституції не відповідає ні за , що ! Приклад - коли ермачидло зірвав " вагнергейт" , на нього вишли, а воно заявило , що він не мав повноважень і не міг цє зробити Схема - громоотвід від Зейла
показати весь коментар
08.07.2025 17:12 Відповісти
для того и прислан х-лом.
показати весь коментар
08.07.2025 16:25 Відповісти
Єрмак - гальмо!
показати весь коментар
08.07.2025 16:25 Відповісти
Єрмаку на гиляку !
показати весь коментар
08.07.2025 16:25 Відповісти
Єдиний недолік статті розділення Зеленського і Єрмака - українці знають що це вже одне ціле
показати весь коментар
08.07.2025 16:26 Відповісти
Зе не самостійний гравець. Він завжди читає з папірця. А на цей папірець текст накладає Єрмак. Зе - просто кукла, в сраці якої стирчить рука Єрмака.
показати весь коментар
08.07.2025 17:04 Відповісти
Это не так
Зеленского еще с КВН ведут эфэсбэшники
Они внедрили его на телеканал Интер
Созданный ФСБ на деньги ФСБ
Зеленский там был большой фигурой
Комик на сцене - это великолепная легенда- прикрытие
Я считаю блестящей операцией ФСБ
Создание такого феномена как Зеленский
Его фантастическую раскрутку
И то,как ФСБ РФ сделали его президентом Украины
За такое точно нужно давать ПРЕМИЮ
Нобелевку в области разведки!!!!!
показати весь коментар
08.07.2025 17:13 Відповісти
Коли не можеш подолати корупцію - її потрібно очолити
показати весь коментар
08.07.2025 16:26 Відповісти
та невже )))

дэрьмак ..колишній радник депутата від ригоаналів ..та з батьком з ФСБ..ну прям одкровення))

дєрьмак та зелені гниди знищують Україну

татаров - палач ригоаналів
подоляк - рідні ФСБ
зеленський - підтанцовка ригоаналів
............

взагалі про що може йти мова )))
показати весь коментар
08.07.2025 16:27 Відповісти
краще не скажеш

показати весь коментар
08.07.2025 17:13 Відповісти
Прямим текстом говорять,що з ЗЕрмаками справ ніяких небуде.
показати весь коментар
08.07.2025 16:28 Відповісти
Корупція навколо Єрмака, а звільнили Залужного.
Гальмує співпрацю між Україною та США Єрмак, а звільняти треба Буданова. Так? Я нічого не переплутав?
показати весь коментар
08.07.2025 16:28 Відповісти
Генерала Залужного послом України до США
буде справа
показати весь коментар
08.07.2025 16:29 Відповісти
ну якщо ларьочник це "впливоий політик" то хто ж тоді всі інші зелені?
показати весь коментар
08.07.2025 16:29 Відповісти
Кажуть, у нього важлива місія - він тримає антикорупційну реформу за горло, щоб не втекла.
показати весь коментар
08.07.2025 16:29 Відповісти
показати весь коментар
08.07.2025 16:34 Відповісти
США хочет обменять ПЭТРИОТ и ракеты к ним
На устранение от власти ЗЕЛИ И ЕГО БАНДЫ
Я считаю это выгодной сделкой
Сдыхаться дерьма
А заодно получить оружие
Два в одном!!!!
показати весь коментар
08.07.2025 16:29 Відповісти
Якби ж так сталося,але це лише мрії
показати весь коментар
08.07.2025 16:33 Відповісти
Не согласна
Если бы вы были правы
То западные издания не стали бы
Метать столько БИСЕРА в сторону Ермака
Им сказали - давайте, ребятки! ФАС!
Судя по всему - Белый Дом уже тошнит от Зеленского
А уж как меня тошнит от Владимира Александровича - и не передать!!!!!
показати весь коментар
08.07.2025 16:43 Відповісти
От ссанича багатьох тошнить
показати весь коментар
08.07.2025 16:47 Відповісти
Это была бы не просто сделка!
Это ДЖЕК-ПОТ!!!
показати весь коментар
08.07.2025 16:37 Відповісти
"Прекрасна угода" (с)
показати весь коментар
08.07.2025 16:45 Відповісти
не ця адміністрація.
все, що вона хоче - тримати Конгрес трампіським після виборів через рік.
як би це можна було зробити, не надаючи Україні допомоги зовсім?
вони так би і зробили, але дуже багато питань і вона,
доніна адміністрація, вимушена зважати на це.
показати весь коментар
08.07.2025 16:43 Відповісти
не зовсім зрозумів вашу думку:

Американская армия во всех ипостасях
- не маю поняттья ви мали на увазі, шо сильна?
- так, є таке, але в неї головнокомандувач хто?
Американские элиты никогда не позволят Трампу
Перестать контролировать весь мир
- вже дозволили
По вашей версии - американцы хотят поставить Шестой флот на прикол
Во Флориде - и загорать?
- не американці - доня, а щє і в газі рівьєру побудувати.
- флот не можна ставити на прикол, щє стільки планів - і Канада ,
- і - Гренландія...
Место страны номер один далось ШТАТАМ огромным трудом
И от него никто не откажется
А значит - надо ставить на место путина
- хто вам таке сказав що доня буде ставити на місце *****?
- ви бачили хоч щось від доні проти *****?
- поки щє все проти України.
- Ну така в нього манера укладати угоди - додавити слабшого.
И Трамп в итоге будет это делать
****** .....,конечно
Но будет делать
Работа у него такая - быть мировым полицейским
Чтобы мир с катушек не слетел
- ніколи він цього не буде робити.
- злетівший з катушок буде слідкувати,
- що би світ не злетів з катушок? - гарний жарт...
показати весь коментар
08.07.2025 17:10 Відповісти
Ага. І поставити замість них Кадирова і Януковоща і тоді Тампон дасть Україні багато Петріотів. Не пались так кацапська ****
показати весь коментар
08.07.2025 16:45 Відповісти
Єрмака поставили путінські ФСБшники кому ще неясно,
показати весь коментар
08.07.2025 16:30 Відповісти
А може вже досить знущатися з України?
Нехай ці два голубки - дермак та зелень - підуть за кораблем.
Як тільки дермак туристичує в штати, так Україні штати блокують постачання зброі, зелень пінком викидують з овального. І таких випадків вже за за десятки.
Співдіння? НІ.
показати весь коментар
08.07.2025 16:33 Відповісти
Досить лише того факту,що його батько ГРУшний мудак.Не без його відома відбулася зустріч ішака з Патрушевим,де ішак і пообіцяв злити Україну.Других там тем не могло бути.
показати весь коментар
08.07.2025 16:37 Відповісти
Не віддамо америкосам єрмака!!!!!!Макарову звільнемо,будь кого звільнемо-замінемо а від Андрєйка геть ручинята!!!!!
показати весь коментар
08.07.2025 16:40 Відповісти
https://t.me/Omelyan_News/18637 Ростислав Павленко:
Нинішня влада, попри власну ж ідеологему "я вам нічєво нє должен", вважає, що нам таки всі у світі винні. І тому сподівається на нехитру формулу: поки гладкий схудне, худий не помре, якщо його годуватимуть. Але при цьому не докладає зусиль, аби продовжували надходити ресурси від союзників. Дипломатія емоційних вимог збанкрутувала, а влада продовжує по інерції боротися з Порошенком та концентрувати іще більше влади в руках Єрмака. Це вилазить боком.
Сподівання, що першою завалиться економіка росії, мають право на існування виключно за умови, що усе робиться для підтримки життя і розвитку економіки української.
А тут владу хитає - від популізму "кешбеків" і "вовиних тисяч" до корупціогенних "списків правильних виробників", які отримали б індульгенцію від контролю.
Тим часом в економіці накопичуються загрозливі тенденції - аж до того, що ОВДП скоро можуть перестати відігравати роль нескінченного джерела коштів, а виробництво замість сподіваного зростання може впасти в стагнацію.

Щоб цього не відбулося, економіці необхідний терміновий приплив коштів. Для цього мають бути зроблені невідкладні кроки:
1. Економічна дипломатія.
Переговори із інвесторами не "офіс-менеджерів", а професіоналів, які мають довіру, розгалужені зв'язки і здатність привести інвестиції.
2. Безпека інвестицій.
Запровадження непохитного верховенства права: відмова від визискування бізнесу, обмеження повноважень перевіряючих структур, припинення тиску на суд.
3. Забезпечення інновацій.
Створення стимулів для взаємодії армії, науки, освіти і виробництва. Той-таки Ізраїль чи, приміром, Туреччина (вже не кажучи про європейські країни) дають безліч прикладів щодо конкретних механізмів. І тут не обійтися без передачі більших коштів безпосередньо військовим частинам, перегляду повноважень міністерств щодо масштабування технологічних знахідок, сприяння інвестиціям у технологічні розробки та старт-апи...
Всі ці кроки вимагають політичної волі - і професіоналів, здатних їх зробити.

Наступного тижня, найімовірніше, українцям покажуть шоу "уряду переставлених ліжок": буде відправлено у відставку міністрів, які не змогли стати піарно привабливими - та/або недостатньо близькі до Єрмака. Натомість ті, які до Єрмака близькі, збережуться чи отримають підвищення - незважаючи на численні системні проблеми їхніх відомств.
Такий підхід лише відштовхне як інвесторів, так і урядові структури партнерів. Падіння лише прискориться - і дедалі менш очевидно, що економіка України буде здатна встояти довше, ніж російська.
Для виходу з цього штопора потрібен професійний уряд - уже не національної єдності, а національного порятунку. Але до його створення ще далеко. Аби тільки не стало надто пізно...
показати весь коментар
08.07.2025 16:40 Відповісти
Я не великий прихильник Ермака але тут яскраво проглядається що ***** і Тампон ковиряють під Зеленського розпочавши підривати його оточення
показати весь коментар
08.07.2025 16:42 Відповісти
Ну, якщо не великий, то усе таки прихильник - ти не на той сайт зайшов
показати весь коментар
08.07.2025 16:46 Відповісти
Під самого бубочку сонцесяйного? Святу людину в чомусь сміють підозрювати? Дійсно, піндоси проклятущі.
показати весь коментар
08.07.2025 17:06 Відповісти
А вові так подобається.
показати весь коментар
08.07.2025 16:45 Відповісти
"я з єрмаком прийшо, я з ним і піду" (с) - і цим усе сказано. Так що... кого першого?
показати весь коментар
08.07.2025 16:45 Відповісти
Так-так.
Проблема в дєрьмаку.
Не то шо крашений уй'обок сидить на кацапському кукані. Нє.
Трамп би й хотів помагать так дєрьмак заважає. От Байдену не заважав, Мерцу не заважав, Макрону теж ні.
Тільки у фєєрично порядного трампуші з венсом і вітькоффом таке нетерпіння, що аж допомогу припинили...
показати весь коментар
08.07.2025 16:46 Відповісти
Тебе не дивує,що тут тільки ти один придурок?
показати весь коментар
08.07.2025 16:50 Відповісти
Недоколиханий зебіл
показати весь коментар
08.07.2025 16:51 Відповісти
Як люди швидко забувають, коли за півроку до їхніх виборів адміністрація Байдена попереджала Зе, щоб не було корупційних скандалів, тому що це підриває підтримку допомоги України в штатах і щоб він навів порядок в своєму оточенні. Але все завершилось тільки зустріччю із ЗМІ та проханням не загострюватися на скандалах.

І вже швидко забули як Єрмак ламанаю англійською виправдовувався на амер телеканалі, що вони не крадуть американську допомогу, а вийшло так що що ми точно американські гроші не крадемо але інші крадемо. Хоча б перекладача взяв б якогось з собою, нах було лізти тоді на їх телеканал і нести ту х..ню.
показати весь коментар
08.07.2025 17:00 Відповісти
Це тупа ботоферма.
показати весь коментар
08.07.2025 17:01 Відповісти
Ти справді думаєш що причина в дєрьмаку? На ізраїльському Натаньяху вісить корупції не менше, але він кращий друг.
Для кого для кого але для продажної бл'яді Трампа, корупція явно не причина...
показати весь коментар
08.07.2025 17:12 Відповісти
Рудий чуб не любить коли у нього так нахабно крадуть гроші зєльоні довбограї. Ще й з нього насміхаються. Може він і дурко, але коли його розводять на бабки ще й при тому майже на куй посилають здатний зрозуміти.
показати весь коментар
08.07.2025 17:11 Відповісти
Так-так.
500 мільярдів вкрадено. Памятаєм.

Але от чомусь Натаньяху, який по горло в справах з корупцією, чомусь на допомогу не вплинув. Навіть збільшили...
показати весь коментар
08.07.2025 17:15 Відповісти
міняємо зермака на ракети та зброю від США
показати весь коментар
08.07.2025 16:47 Відповісти
показати весь коментар
08.07.2025 16:52 Відповісти
Зеля своїх не здає ,що для нього Україна територія для збагачення ,понад усе власна дупа і свого оточення які зробили з нього "найвеличнішого".
показати весь коментар
08.07.2025 16:53 Відповісти
Орбан, Фицо и Ермак
показати весь коментар
08.07.2025 16:58 Відповісти
Єрмак гальмує співпрацю України зі США, але все рівно в усьому винен Трамп
показати весь коментар
08.07.2025 16:59 Відповісти
Блин, они что, хотят Банковую вообще без мозгов оставить?!😳
показати весь коментар
08.07.2025 17:00 Відповісти
Рахівський мозок однозначно зайвий.
показати весь коментар
08.07.2025 17:04 Відповісти
показати весь коментар
08.07.2025 17:02 Відповісти
Він просто виконує свій борг перед ху....лом, взяв гроші роби що кажуть
показати весь коментар
08.07.2025 17:02 Відповісти
Великий Санчо і малий піддон Кіхот, перший дує на вітряк а другий єго побєждаєт.
показати весь коментар
08.07.2025 17:03 Відповісти
от тепер Politico для Зєлі Підєрмачної точно вже "порохоботи та укронацисти", на святе позарилися, на кормильця коханого..
показати весь коментар
08.07.2025 17:05 Відповісти
Для тупорилих - Трамп вряд чи знає про існування дєрьмака. Просто треба знайти причину роботи Трампа на русню, от дурачкам закинули - винуватий дєрьмак. А імбіцилам, аби лягало в їх картину світу...
показати весь коментар
08.07.2025 17:07 Відповісти
Дебілушка твій Дєрьмак очолюва переговорну групу!Прекрасно знають в Америці про Дєрмака.Вони тільки не розуміють,звідки у завхоза повноваження вести переговори.
показати весь коментар
08.07.2025 17:15 Відповісти
Всі ж знають, що єлдак свята людина. Тіко про Україну і думає, не спить і не їсть, все про народ піклується.
показати весь коментар
08.07.2025 17:16 Відповісти
Коли в час війни краіною керують куча мародерів які грабують краіну вони по плечі в крові украінців які останне донатять на армію а ці крадуть аж в три горла
друг друга захищають та глузують з законів та людей то скоро ми впадемо бо вони виснажують краіну гірше рашистів та ще нас корять що ми не такі тому і пішли такі статті бо народ захищає краіну на полі бою а ці тут травлять всіх хто щос вісвітлює про них про іх крадівнитство
показати весь коментар
08.07.2025 17:11 Відповісти
Агент "козирь" ні в чому не винен; він просто виконує накази кремлівської гебні.
показати весь коментар
08.07.2025 17:15 Відповісти
 
 