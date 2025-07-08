"Єрмак гальмує співпрацю України зі США" - стаття Politico
Чинний голова Офісу Президента Андрій Єрмак через систематичні та обґрунтовані твердження щодо його зв'язків із корупціонерами у верхівці української влади лише стримує США у питаннях надання допомоги Україні.
Про це пише колишній радник президента США Дональда Трампа Стів Кортес у колонці на "УП", інформує Цензор.НЕТ.
Він нагадує, що нещодавно американське видання Politico опублікувало різку критичну статтю про Єрмака під назвою "З Вашингтона досить Андрія Єрмака". Не менш різким був і підзаголовок статті: "Головний помічник президента України затримує реалізацію планів Києва щодо співпраці з американськими урядовцями".
Така заява від Politico майже здається неймовірною для тих, хто працює на найвищих щаблях американських медіа й політики.
"Чому?", - порушує питання Кортес.
На його переконання, Politico як платформа в цілому дуже позитивно висвітлює діяльність Зеленського. Насправді Politico, яким володіє німецька компанія, майже завжди є надзвичайно надійним інструментом зв'язків з громадськістю американської правлячої еліти, тобто підтримує корпоративні інтереси, а також нібито мудру зовнішню політику Вашингтона.
За словами Кортеса, Politico неухильно просуває все більшу залученість США у війну в Україні. Для виборців у Штатах, які поділяють принципи політики "Америка перш за все", що її представляють президент Трамп і віцепрезидент Венс, є дивовижним сам факт того, що навіть упереджене медіа, таке, як Politico, раптом так відкрито виступило проти Єрмака, якого у США часто вважають фактичним "співпрезидентом" Зеленського.
"Найбільш проблематичним питанням щодо Єрмака є постійні, обґрунтовані твердження про системну корупцію, яка, здається, завжди оточує цього впливового політика. Наприклад, коли українські правоохоронні органи розслідували корупційні дії віцепрем’єра Олексія Чернишова, то вони мали достовірні докази того, що він "завдав державі збитків на понад 1 мільярд гривень через схему заниження вартості землі". НАБУ навіть рекомендувало усунути Чернишова з ключової урядової посади та вимагало від нього внести велику заставу на час слідства. Однак Єрмак відмовився звільнити цього скандального чиновника, який продовжує працювати під тінню підозри.
В американців подібні заголовки викликають обурення. Попри те, що Сполучені Штати мають найбагатшу й найбільшу економіку у світі, державний борг там досяг рівня справжньої кризи.
"Наразі більшість громадян Америки з робітничого класу регулярно повідомляють про великі труднощі з оплатою своїх особистих рахунків. Відтак, ідея надсилати величезні суми коштів і техніки через океан до України не знаходить широкої підтримки серед звичайних американців - особливо якщо отримувачів такої допомоги підозрюють у корупції", - продовжує він.
"Окрім постійних звинувачень у корупції, саме Єрмак став вирішальним чинником у звільненні героїчного генерала, який очолював оборону України з 2022 по 2024 рік, – генерала Валерія Залужного. Єрмак відсторонив людину, яка мала надзвичайну повагу і яку настільки впевнено вважали не пов’язаною з корупцією, що генерал Залужний мав неймовірний рівень підтримки у 92% згідно з масштабним опитуванням громадян України. Відтак, на тлі численних підозр навколо Єрмака, не дивно, що Залужний упевнено випереджає Зеленського у потенційній президентській гонці (згідно з даними опитування, проведеного на початку цього року).
Тож як Америка може довіряти уряду, який звільняє Залужного, але залишає Чернишова?", - додає Кортес.
"З американського погляду очевидно: Сполучені Штати можуть залишатися найважливішим і найнадійнішим союзником України лише за тієї умови, що уряд у Києві буде гідним довіри, прозорим і переконливим",- резюмує Кортес.
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Що ще цей козел повинен зробити для України,щоб нарешті кантужені зрозуміли,що це ФСБешне лайно.
Зеленского еще с КВН ведут эфэсбэшники
Они внедрили его на телеканал Интер
Созданный ФСБ на деньги ФСБ
Зеленский там был большой фигурой
Комик на сцене - это великолепная легенда- прикрытие
Я считаю блестящей операцией ФСБ
Создание такого феномена как Зеленский
Его фантастическую раскрутку
И то,как ФСБ РФ сделали его президентом Украины
За такое точно нужно давать ПРЕМИЮ
Нобелевку в области разведки!!!!!
дэрьмак ..колишній радник депутата від ригоаналів ..та з батьком з ФСБ..ну прям одкровення))
дєрьмак та зелені гниди знищують Україну
татаров - палач ригоаналів
подоляк - рідні ФСБ
зеленський - підтанцовка ригоаналів
............
взагалі про що може йти мова )))
Гальмує співпрацю між Україною та США Єрмак, а звільняти треба Буданова. Так? Я нічого не переплутав?
буде справа
На устранение от власти ЗЕЛИ И ЕГО БАНДЫ
Я считаю это выгодной сделкой
Сдыхаться дерьма
А заодно получить оружие
Два в одном!!!!
Если бы вы были правы
То западные издания не стали бы
Метать столько БИСЕРА в сторону Ермака
Им сказали - давайте, ребятки! ФАС!
Судя по всему - Белый Дом уже тошнит от Зеленского
А уж как меня тошнит от Владимира Александровича - и не передать!!!!!
Это ДЖЕК-ПОТ!!!
все, що вона хоче - тримати Конгрес трампіським після виборів через рік.
як би це можна було зробити, не надаючи Україні допомоги зовсім?
вони так би і зробили, але дуже багато питань і вона,
доніна адміністрація, вимушена зважати на це.
Американская армия во всех ипостасях
- не маю поняттья ви мали на увазі, шо сильна?
- так, є таке, але в неї головнокомандувач хто?
Американские элиты никогда не позволят Трампу
Перестать контролировать весь мир
- вже дозволили
По вашей версии - американцы хотят поставить Шестой флот на прикол
Во Флориде - и загорать?
- не американці - доня, а щє і в газі рівьєру побудувати.
- флот не можна ставити на прикол, щє стільки планів - і Канада ,
- і - Гренландія...
Место страны номер один далось ШТАТАМ огромным трудом
И от него никто не откажется
А значит - надо ставить на место путина
- хто вам таке сказав що доня буде ставити на місце *****?
- ви бачили хоч щось від доні проти *****?
- поки щє все проти України.
- Ну така в нього манера укладати угоди - додавити слабшого.
И Трамп в итоге будет это делать
****** .....,конечно
Но будет делать
Работа у него такая - быть мировым полицейским
Чтобы мир с катушек не слетел
- ніколи він цього не буде робити.
- злетівший з катушок буде слідкувати,
- що би світ не злетів з катушок? - гарний жарт...
Нехай ці два голубки - дермак та зелень - підуть за кораблем.
Як тільки дермак туристичує в штати, так Україні штати блокують постачання зброі, зелень пінком викидують з овального. І таких випадків вже за за десятки.
Співдіння? НІ.
Нинішня влада, попри власну ж ідеологему "я вам нічєво нє должен", вважає, що нам таки всі у світі винні. І тому сподівається на нехитру формулу: поки гладкий схудне, худий не помре, якщо його годуватимуть. Але при цьому не докладає зусиль, аби продовжували надходити ресурси від союзників. Дипломатія емоційних вимог збанкрутувала, а влада продовжує по інерції боротися з Порошенком та концентрувати іще більше влади в руках Єрмака. Це вилазить боком.
Сподівання, що першою завалиться економіка росії, мають право на існування виключно за умови, що усе робиться для підтримки життя і розвитку економіки української.
А тут владу хитає - від популізму "кешбеків" і "вовиних тисяч" до корупціогенних "списків правильних виробників", які отримали б індульгенцію від контролю.
Тим часом в економіці накопичуються загрозливі тенденції - аж до того, що ОВДП скоро можуть перестати відігравати роль нескінченного джерела коштів, а виробництво замість сподіваного зростання може впасти в стагнацію.
Щоб цього не відбулося, економіці необхідний терміновий приплив коштів. Для цього мають бути зроблені невідкладні кроки:
1. Економічна дипломатія.
Переговори із інвесторами не "офіс-менеджерів", а професіоналів, які мають довіру, розгалужені зв'язки і здатність привести інвестиції.
2. Безпека інвестицій.
Запровадження непохитного верховенства права: відмова від визискування бізнесу, обмеження повноважень перевіряючих структур, припинення тиску на суд.
3. Забезпечення інновацій.
Створення стимулів для взаємодії армії, науки, освіти і виробництва. Той-таки Ізраїль чи, приміром, Туреччина (вже не кажучи про європейські країни) дають безліч прикладів щодо конкретних механізмів. І тут не обійтися без передачі більших коштів безпосередньо військовим частинам, перегляду повноважень міністерств щодо масштабування технологічних знахідок, сприяння інвестиціям у технологічні розробки та старт-апи...
Всі ці кроки вимагають політичної волі - і професіоналів, здатних їх зробити.
Наступного тижня, найімовірніше, українцям покажуть шоу "уряду переставлених ліжок": буде відправлено у відставку міністрів, які не змогли стати піарно привабливими - та/або недостатньо близькі до Єрмака. Натомість ті, які до Єрмака близькі, збережуться чи отримають підвищення - незважаючи на численні системні проблеми їхніх відомств.
Такий підхід лише відштовхне як інвесторів, так і урядові структури партнерів. Падіння лише прискориться - і дедалі менш очевидно, що економіка України буде здатна встояти довше, ніж російська.
Для виходу з цього штопора потрібен професійний уряд - уже не національної єдності, а національного порятунку. Але до його створення ще далеко. Аби тільки не стало надто пізно...
Проблема в дєрьмаку.
Не то шо крашений уй'обок сидить на кацапському кукані. Нє.
Трамп би й хотів помагать так дєрьмак заважає. От Байдену не заважав, Мерцу не заважав, Макрону теж ні.
Тільки у фєєрично порядного трампуші з венсом і вітькоффом таке нетерпіння, що аж допомогу припинили...
І вже швидко забули як Єрмак ламанаю англійською виправдовувався на амер телеканалі, що вони не крадуть американську допомогу, а вийшло так що що ми точно американські гроші не крадемо але інші крадемо. Хоча б перекладача взяв б якогось з собою, нах було лізти тоді на їх телеканал і нести ту х..ню.
Для кого для кого але для продажної бл'яді Трампа, корупція явно не причина...
500 мільярдів вкрадено. Памятаєм.
Але от чомусь Натаньяху, який по горло в справах з корупцією, чомусь на допомогу не вплинув. Навіть збільшили...
друг друга захищають та глузують з законів та людей то скоро ми впадемо бо вони виснажують краіну гірше рашистів та ще нас корять що ми не такі тому і пішли такі статті бо народ захищає краіну на полі бою а ці тут травлять всіх хто щос вісвітлює про них про іх крадівнитство