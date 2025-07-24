Єрмаку вдалося роздратувати американських політиків з обох партій, - FT
Візит глави Офісу Президента Андрія Єрмака до США у червні 2025 року був невдалим.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Financial Times.
Західні посли, які безпосередньо спілкувалися із Єрмаком, описують розмір його его як "планетарний" та "галактичний"
"Зарозумілість Єрмака призвела до конфліктів з кількома західними посланцями, направленими до Києва, зокрема з колишнім послом США Бріджит Брінк, яка пішла у відставку зі своєї посади у квітні на знак протесту проти політики Трампа щодо України. Помічники Єрмака звинуватили Брінк у тому, що вона не підготувала Зеленського до суперечливої зустрічі з міністром фінансів США Скоттом Бессентом у Києві в лютому цього року", - пише FT.
Помічники Єрмака казали, що він часто відчував, що посольство США за часів Брінк працює проти Офісу Президента, надто інтенсивно зосереджуючись на питанні корупції в Україні - та численних перестановках в уряді, які консолідували більше влади в руках Єрмака. Водночас недостатньо зосереджуючись на забезпеченні більшої кількості військової допомоги.
Оточення Брінк не погоджувалося із цією тезою, кажучи, що ніхто в Києві не боровся сильніше, ніж вона, за забезпечення допомоги США.
Відносини України та США не сильно покращилися після останньої поїздки Єрмака до Вашингтона у червні. Зустрічі з кількома високопосадовцями Трампа було або скорочено, або взагалі зірвано.
Зустріч з головою апарату Білого дому Сьюзі Вайлз так і не відбулася.
"Вони зустрілися в коридорі, проходячи один повз одного", - розповіла одна з осіб, якій розповідали про спілкування. Коли Вайлз пішла далі, Єрмак спромігся вимовити одне речення: "Я хочу сказати, що ми виграємо війну". Спроба зустрітися з державним секретарем і радником з національної безпеки Марко Рубіо пройшла лише трохи краще. Команда Венса поставилася до нього холодно.
"Це була катастрофа", - визнав один український чиновник.
Також видання зазначає, що на зустрічі в Джидді в березні 2025 року угода між українськими та американськими посадовцями щодо запропонованого Трампом 30-денного перемир'я з Росією ледь не провалилася, оскільки Єрмак відмовився підписувати її, побоюючись, що навіть тимчасове перемир'я може дати Москві час для перегрупування.
Рубіо та тодішній радник Трампа з національної безпеки Майк Волц наполегливо наполягали на угоді. Але Єрмак стояв на своєму. Волцу знадобилася остання спроба зв'язатися із Зеленським безпосередньо. Коли український президент зателефонував Єрмаку, його послання було чітким: погодьтеся на припинення вогню.
Колишні та чинні посадовці у Києві та Вашингтоні кажуть, що Єрмаку вдалося роздратувати американських політиків з обох сторін, що є "двопартійним досягненням", яким мало хто може похвалитися.
Колишній американський чиновник, який був проінформований про поїздку Єрмака до США, сказав:
Він ускладнює все більше, ніж потрібно. Він не генерує жодних креативних ідей. Він також має схильність ставити себе в центр уваги. Одним із найгостріших зауважень є те, що він іноді не виглядає щиро зацікавленим у своїй країні. Йому важливо бути в центрі процесу ухвалення рішень, навіть якщо це активно шкодить Зеленському та Україні
Водночас чиновники не заперечували, що Єрмак досяг деяких перемог. Двоє згадали його мирний саміт у червні 2024 року в Бюргенштоку в Швейцарських Альпах, який, на їхню думку, допоміг залучити кілька країн глобального Півдня, які залишалися нейтральними у війні або схилялися до підтримки Москви.
"На жаль, Андрій часто зосереджувався на речах, які, на мою думку, не були критично важливими для перемоги у війні", – сказав колишній американський чиновник, який працював з Єрмаком.
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Гидке, тупе і нагле створіння воно і американців вже дістало. А нам що казати?
Але якщо припуститися думки що "єрмак" не тупий, а все що відбулося і є метою?
Цікаво, а що вживаєш, що тебе так?
За даними "Української правди", НАБУ готувало підозру Миколі Міндічу - бізнес-партнеру Зеленського і тіньовому розпоряднику "оборонних" потоків. Але таку справу ніхто не пробачає.
Виробники дронів-дальнобоїв, у які вливаються мільярди - не мають успішної статистики на фронті. При цьому не фінансується виробництво ракет, засобів РЕБ, аналогів "шахедів". Це вже не про неефективність - це про системний саботаж пріоритетів війни, коли гроші витрачаються не туди, де потрібно, а туди, де "освоїти" легше.
НАБУ, за неофіційними джерелами, відкрили щонайменше п'ять справ, які пов'язують оборонні закупівлі із компаніями, підконтрольними "довіреним особам" - від Арахамії до Татарова. Справи були на фінальній фазі.
Наприклад, Маржорі Тейлор Грін - кремлядська хвойда, чому б їй дратуватися від такої ж кремлядської товстопикої хвойди на прізвище Єрмак?
Демпартія ще могла роздратуватися, бо зелена шобла тупо вкрала частину американських грошей. А республіканцям втрачати нічого, крім путінського бабла.
як дЄрмак і ЗЕ 😠🤮
державу в державі..
і навіть якщо він «піде»,
його діло буде жити..
так як і портнова «діло»..
живе і процвітає..
законів, потрібних,
проти них,
та їхніх систем та схематозів,
немає..
Шкода, що напрямок протилежний до бажаного.
Я його не вибирав!
"Єрмак ускладнює все більше, ніж потрібно. Він не генерує жодних креативних ідей. Він також має схильність ставити себе в центр уваги. Одним із найгостріших зауважень є те, що він іноді не виглядає щиро зацікавленим у своїй країні.
Єрмаку важливо бути в центрі процесу ухвалення рішень, навіть якщо це активно шкодить Зеленському та Україні"
Ще раз! Єрмаку важливо бути в центрі процесу ухвалення рішень. Тобто все інше є похідним...
Одвічне питання: кому це вигідно,щоб розуміти,для чого все робиться.
- і з цією тезою згодні, обома руками ЗА, подружки д'Ермака з ОПи Зєля і Мєндель..
"6 августа 1585 года погиб Ермак - казачий атаман..
«Ермак» - прозвище, образованное от названия котла для приготовления пищи.
Во время сражения с татарами Ермак бросился в реку, чтобы добраться до лодки, но тяжелая броня утянула его на дно..."
- і з цією тезою згодні, обома руками ЗА, подружки д'Ермака з ОПи Зєля і Мєндель..