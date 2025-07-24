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Новини Відносини України та США Вплив Єрмака
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Єрмаку вдалося роздратувати американських політиків з обох партій, - FT

Єрмак дратує американських політиків Матеріал FT

Візит глави Офісу Президента Андрія Єрмака до США у червні 2025 року був невдалим.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Financial Times.

Західні посли, які безпосередньо спілкувалися із Єрмаком, описують розмір його его як "планетарний" та "галактичний"

"Зарозумілість Єрмака призвела до конфліктів з кількома західними посланцями, направленими до Києва, зокрема з колишнім послом США Бріджит Брінк, яка пішла у відставку зі своєї посади у квітні на знак протесту проти політики Трампа щодо України. Помічники Єрмака звинуватили Брінк у тому, що вона не підготувала Зеленського до суперечливої зустрічі з міністром фінансів США Скоттом Бессентом у Києві в лютому цього року", - пише FT.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський - кращий президент в історії. Йому треба на другий строк, - Єрмак

Помічники Єрмака казали, що він часто відчував, що посольство США за часів Брінк працює проти Офісу Президента, надто інтенсивно зосереджуючись на питанні корупції в Україні - та численних перестановках в уряді, які консолідували більше влади в руках Єрмака. Водночас недостатньо зосереджуючись на забезпеченні більшої кількості військової допомоги.

Оточення Брінк не погоджувалося із цією тезою, кажучи, що ніхто в Києві не боровся сильніше, ніж вона, за забезпечення допомоги США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На підписанні угоди в Білому домі наполягав Єрмак, Келлог був проти, - The New York Post

Відносини України та США не сильно покращилися після останньої поїздки Єрмака до Вашингтона у червні. Зустрічі з кількома високопосадовцями Трампа було або скорочено, або взагалі зірвано.

Зустріч з головою апарату Білого дому Сьюзі Вайлз так і не відбулася.

"Вони зустрілися в коридорі, проходячи один повз одного", - розповіла одна з осіб, якій розповідали про спілкування. Коли Вайлз пішла далі, Єрмак спромігся вимовити одне речення: "Я хочу сказати, що ми виграємо війну". Спроба зустрітися з державним секретарем і радником з національної безпеки Марко Рубіо пройшла лише трохи краще. Команда Венса поставилася до нього холодно.

"Це була катастрофа", - визнав один український чиновник.

Читайте також: Politico про Єрмака: Пропонує готові рішення Зеленському, має великі амбіції та прагне визнання

Також видання зазначає, що на зустрічі в Джидді в березні 2025 року угода між українськими та американськими посадовцями щодо запропонованого Трампом 30-денного перемир'я з Росією ледь не провалилася, оскільки Єрмак відмовився підписувати її, побоюючись, що навіть тимчасове перемир'я може дати Москві час для перегрупування.

Рубіо та тодішній радник Трампа з національної безпеки Майк Волц наполегливо наполягали на угоді. Але Єрмак стояв на своєму. Волцу знадобилася остання спроба зв'язатися із Зеленським безпосередньо. Коли український президент зателефонував Єрмаку, його послання було чітким: погодьтеся на припинення вогню.

Колишні та чинні посадовці у Києві та Вашингтоні кажуть, що Єрмаку вдалося роздратувати американських політиків з обох сторін, що є "двопартійним досягненням", яким мало хто може похвалитися.

Читайте також: "Єрмак гальмує співпрацю України зі США" - стаття Politico

Колишній американський чиновник, який був проінформований про поїздку Єрмака до США, сказав: 

Він ускладнює все більше, ніж потрібно. Він не генерує жодних креативних ідей. Він також має схильність ставити себе в центр уваги. Одним із найгостріших зауважень є те, що він іноді не виглядає щиро зацікавленим у своїй країні. Йому важливо бути в центрі процесу ухвалення рішень, навіть якщо це активно шкодить Зеленському та Україні

Водночас чиновники не заперечували, що Єрмак досяг деяких перемог. Двоє згадали його мирний саміт у червні 2024 року в Бюргенштоку в Швейцарських Альпах, який, на їхню думку, допоміг залучити кілька країн глобального Півдня, які залишалися нейтральними у війні або схилялися до підтримки Москви.

"На жаль, Андрій часто зосереджувався на речах, які, на мою думку, не були критично важливими для перемоги у війні", – сказав колишній американський чиновник, який працював з Єрмаком.

Читайте: Єрмак має такий самий вплив, як і Зеленський, можливо, навіть і більший, - Financial Times

Автор: 

США (23869) Єрмак Андрій (1400) Офіс Президента (2047)


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Топ коментарі
+31
Операція фсб "Буратіно" йде, як заплановано
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24.07.2025 10:23 Відповісти
+28
Ай молодець. Що вміє то вміє...
Гидке, тупе і нагле створіння воно і американців вже дістало. А нам що казати?
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24.07.2025 10:22 Відповісти
+17
Ця ФСБешна консерва яка сидить якогось *** біле президента не маючи ніяких повноважень,дратує уже всіх.Впевненний що вся ця історія з НАБУ не обійшлась без дій цього сірого кардинала
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24.07.2025 10:27 Відповісти
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Ай молодець. Що вміє то вміє...
Гидке, тупе і нагле створіння воно і американців вже дістало. А нам що казати?
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24.07.2025 10:22 Відповісти
А якщо не тупе?
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24.07.2025 10:42 Відповісти
Намагання бути хітросраким не є ознакою розуму.
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24.07.2025 10:55 Відповісти
Зручно вірити у те, що все скоєне відбулося лише через тупість. Зручно і народу, і владі.
Але якщо припуститися думки що "єрмак" не тупий, а все що відбулося і є метою?
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24.07.2025 11:01 Відповісти
Все відбуваєтся комплексно.
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24.07.2025 11:27 Відповісти
Скдячи по всім діям кварталівських ригів , якщо аналізувати - там не тупість а ціль...
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24.07.2025 11:19 Відповісти
Я давно тут читаю і склались відповідні висновки. єрмак не тупий, він просто принциповий. Гамерикани не ******* коли їм нагадувати їхні "подвиги" і він мабуть їм їх нагадує., тому вони такі роздратовані. Попробуйте нагадати гамериканам як вони тиснули на Україну щоб віддала боєголовки, як навіть екскаватори привезли з ножницяи щоб літаки різати і т.д. і побачите як вони збудяться. Його треба використати в перемовинах з кацапами і якщо він такий крутий то не піддасться.
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24.07.2025 11:36 Відповісти
Принциповий. пілять! Принциповий! дЄрмак... Принципи, правда, різні бувають...
Цікаво, а що вживаєш, що тебе так?
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24.07.2025 12:17 Відповісти
До речі, на рахунок "принципів", ти про це?

За даними "Української правди", НАБУ готувало підозру Миколі Міндічу - бізнес-партнеру Зеленського і тіньовому розпоряднику "оборонних" потоків. Але таку справу ніхто не пробачає.

Виробники дронів-дальнобоїв, у які вливаються мільярди - не мають успішної статистики на фронті. При цьому не фінансується виробництво ракет, засобів РЕБ, аналогів "шахедів". Це вже не про неефективність - це про системний саботаж пріоритетів війни, коли гроші витрачаються не туди, де потрібно, а туди, де "освоїти" легше.

НАБУ, за неофіційними джерелами, відкрили щонайменше п'ять справ, які пов'язують оборонні закупівлі із компаніями, підконтрольними "довіреним особам" - від Арахамії до Татарова. Справи були на фінальній фазі.
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24.07.2025 12:18 Відповісти
Операція фсб "Буратіно" йде, як заплановано
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24.07.2025 10:23 Відповісти
Ми маємо повірити, що кремлядський агент Єрмак роздратував кремлядських агентів Республіканської партії?

Наприклад, Маржорі Тейлор Грін - кремлядська хвойда, чому б їй дратуватися від такої ж кремлядської товстопикої хвойди на прізвище Єрмак?

Демпартія ще могла роздратуватися, бо зелена шобла тупо вкрала частину американських грошей. А республіканцям втрачати нічого, крім путінського бабла.
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24.07.2025 10:26 Відповісти
Вам ніколи не доводилося співпрацювати з кимось, хто вас дратує?
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24.07.2025 10:55 Відповісти
Ця ФСБешна консерва яка сидить якогось *** біле президента не маючи ніяких повноважень,дратує уже всіх.Впевненний що вся ця історія з НАБУ не обійшлась без дій цього сірого кардинала
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24.07.2025 10:27 Відповісти
Так,мій президент щоденно саме тим і займається борется у раді з покидьками із Слуг Уроду та допомагає Армії,Мові та Вірі
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24.07.2025 10:37 Відповісти
Поки він за себе бореться, а нам пропонує ''Он также намекнул, что после введения санкций против него, пытается сказать Зеленскому: «Я не твой враг»: «Я стою с вами плечом к плечу. Не потому, что у меня нет к вам никаких претензий - они появятся позже, после окончания войны. Но сейчас единство является ключевым фактором нашего успеха».'' ,повинний прийти нових лідери, здатні мислити за державу, а не за свій гаманець
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24.07.2025 10:59 Відповісти
Не він біля президента, а президент біля нього
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24.07.2025 10:54 Відповісти
Це не консерва, ( консерва це законсервований агент, а це діючий) значіть це резидент, повністю згоден!! Просто добавлю, Зеленський навіть не усвідомлює, що Єрмак зав'язав владу на собі, і прийде час коли він йому і 6 менеджерам!!! Взагалі буде не потрібний і вони його вбируть.
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24.07.2025 11:27 Відповісти
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24.07.2025 10:27 Відповісти
Він що, єрмака з'їв, а це вже не сміг
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24.07.2025 10:53 Відповісти
Критика Єрмака на Заході буде посилюватись.
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24.07.2025 10:27 Відповісти
д'Єрмак планерного машстабу

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24.07.2025 10:35 Відповісти
патужній дєман
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24.07.2025 12:17 Відповісти
Єрмак, мабуть- наступний президент України.
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24.07.2025 10:29 Відповісти
Ми не ху...лостан. скоріше тікати буде
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24.07.2025 10:31 Відповісти
Это ты про "хорощих" руцьких?
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24.07.2025 10:47 Відповісти
Таке можна писати тільки за гроші. Або не з повна розуму.
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24.07.2025 10:55 Відповісти
Ти мабудь з дуба впав і тепер в голові вавка?
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24.07.2025 11:31 Відповісти
Нехай Бог милує нашу країну від такого президента ,
як дЄрмак і ЗЕ 😠🤮
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24.07.2025 11:39 Відповісти
Україна найвеличнішого вже не витримує, до дерьмака черга не дійде
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24.07.2025 12:20 Відповісти
Мабуть ху...ло оцінить, а головне щоби платню перевів своєчасно
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24.07.2025 10:30 Відповісти
лубьянка підвищила в звані
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24.07.2025 10:31 Відповісти
єрмак побудував приватну злочинецьку систему ..
державу в державі..
і навіть якщо він «піде»,
його діло буде жити..

так як і портнова «діло»..
живе і процвітає..

законів, потрібних,
проти них,
та їхніх систем та схематозів,
немає..
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24.07.2025 10:33 Відповісти
В листопаді 2023-го теж був "https://www.radiosvoboda.org/a/news-ukrajina-delegacija-jermak-ssha/32681726.html дуже вдалий візит". Потім півроку США не надавали Україні жодної допомоги.
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24.07.2025 10:34 Відповісти
Ніхто не зможе заперечити працездатність істоти.
Шкода, що напрямок протилежний до бажаного.
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24.07.2025 10:35 Відповісти
Найгірше те, що ця мразота єрмак, щоб втриматись при владі може здати країну ворогу
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24.07.2025 10:37 Відповісти
Ну якщо Дєрмак погодиться, на відміну від Зе, поступитися кріслом президента України Медведчуку, як хоче пуйло, то погоджуюсь: може зрадити Ще і злити країну кацапам. Для цього йому треба стати головою ВР і попередньо піти в депутати, а руху в цьому напрямку у Дєрмака не спостерігається , тому поки це малоймовірно... Він і так керує країною, нащо йому зливати цю країну?
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24.07.2025 11:14 Відповісти
А не пора этого "капитана" списать на берег! ?
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24.07.2025 10:39 Відповісти
Я не розумію американців: навіщо вони легалізували це собаче лайно, яке працює на руйнування країни і відносин стосунків з партнерами, вступаючи в будь які контакти з ним? Що воно таке згідно законодавства України? Порожнє місце, яке узурпувало владу, за що має понести кримінальну відповідальність!
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24.07.2025 10:41 Відповісти
Бидло керує Україною. То чого чекати?саме за свою НЕ ОСВІЧЕНІСТЬ українці платять так дорого в війні і будуть платити ще довго
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24.07.2025 10:41 Відповісти
і не кажіть, "неосвіченість" пишеться одним словом
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24.07.2025 10:54 Відповісти
не підорас а підорасіщееееее
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24.07.2025 10:42 Відповісти
Якого, вибачаюсь, хєра Єрмак займається зовнішньою політикою?! Що в Конституції написано?!
Я його не вибирав!
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24.07.2025 10:44 Відповісти
я власне і Гниду не обирав
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24.07.2025 10:51 Відповісти
Гниду хоча б тупі виборці вибрали, а Єрмак з якого х@я керує Україною? Зеленський у нього на побігеньках.
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24.07.2025 11:36 Відповісти
ну так то воно так .. і дуже багато тих тупих виборців звалили за кордон.. бо навколо мене немає друзів чи знайомих хто б голосував за Оманську Гниду..а от серед знайомих що за кордоном - є )
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24.07.2025 11:41 Відповісти
це пізда, оце ми в сраку попали у куй з неї вилізиш(
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24.07.2025 10:49 Відповісти
Мені геть не зрозуміло, що це ... робило у США. Бо в положенні про ОП нема жодного слова про веденя перемов головою цієї контори. Яким чином він там взагалі опинився? Справи Дєермака - папір, олівец і скріпка канц.
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24.07.2025 10:52 Відповісти
При дворі царя Николая № 2 був Распутин - той період назвали "распущиной" з якої скористались большевики Ленина... В Україні теж склалася своя распутивщина: Балога, Медведчук при Кучмі, Льовочкін, Клюєв при Януковичу, .... тепер маємо єрмаківщину... При слабих лідерах завжди ініціативу перехоплюють т.зв. неформальні лідери, в негативному сенсі ( https://www.google.com/search?q=%D0%BD%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80&rlz=1C1SQJL_ruUA795UA795&oq=%D0%BD%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQABiABDIICAIQABgWGB4yCAgDEAAYFhgeMggIBBAAGBYYHjIICAUQABgWGB4yCggGEAAYgAQYogQyBwgHEAAY7wUyCggIEAAYogQYiQUyBwgJEAAY7wXSAQkxMTIzM2owajeoAgCwAgA&sourceid=chrome&ie=UTF-8

"Єрмак ускладнює все більше, ніж потрібно. Він не генерує жодних креативних ідей. Він також має схильність ставити себе в центр уваги. Одним із найгостріших зауважень є те, що він іноді не виглядає щиро зацікавленим у своїй країні.

Єрмаку важливо бути в центрі процесу ухвалення рішень, навіть якщо це активно шкодить Зеленському та Україні"

Ще раз! Єрмаку важливо бути в центрі процесу ухвалення рішень. Тобто все інше є похідним...
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24.07.2025 10:52 Відповісти
Немає нічого випадкового: за роздратуванням йде погіршення відносин і зменшення допомоги.
Одвічне питання: кому це вигідно,щоб розуміти,для чого все робиться.
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24.07.2025 10:58 Відповісти
Цей лар'очний свинокріт достав та набрид і народу України, разом зі своїм підлеглим Ze.
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24.07.2025 10:58 Відповісти
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24.07.2025 11:03 Відповісти
Перше питання, яке виникає до єлдака-хто ти такий? Хто тебе, паскуду, уповноважив керувати країною? Ця тварина перестала всі відносини с країнами - союзниками!!! Воно вилізло на оманському договорняку і планомірно виконує всі вимоги патрушева! Ця потвора повинна відповісти за тисячі загиблих українців!!!
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24.07.2025 11:06 Відповісти
Його уповноважив президент України, якого обрали 73% населення цієї країни. Питання одне: чим керується президент України? Є враження, що Зе його просто боїться або тримає до потрібного моменту, коли Дєрмака можна буде звільнити і скинути на нього всі свої гріхи - наприклад перед наступними виборами під час перемир'я.
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24.07.2025 11:22 Відповісти
тю, вон нелох за 1 день взбесил народ Украины, ЕС и США, один только его сеамский близнец вова ***** кричит ему БРАВО
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24.07.2025 11:07 Відповісти
Нічого вкраїнчики з банками під телевізором з сечею ************ вірять що то трамп і захід винний що нам немає допомоги... і ЄС нам тепер через соплю дєрьмака не світить...
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24.07.2025 11:21 Відповісти
"как политик он, конечно, - говно.. но зато как целуется"((с))
- і з цією тезою згодні, обома руками ЗА, подружки д'Ермака з ОПи Зєля і Мєндель..
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24.07.2025 11:23 Відповісти
Кацапи готуються до ювілею...

"6 августа 1585 года погиб Ермак - казачий атаман..

«Ермак» - прозвище, образованное от названия котла для приготовления пищи.

Во время сражения с татарами Ермак бросился в реку, чтобы добраться до лодки, но тяжелая броня утянула его на дно..."
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24.07.2025 11:27 Відповісти
"как политик он, конечно, - говно.. но зато как целуется"((с))
- і з цією тезою згодні, обома руками ЗА, подружки д'Ермака з ОПи Зєля і Мєндель..
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24.07.2025 11:27 Відповісти
зє чорт, єрмак його пастир
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24.07.2025 11:27 Відповісти
Може якось об'єднати...два схожих випадки...
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24.07.2025 11:29 Відповісти
Зеленському вже треба робити вибір: або Єрмак, або Україна. Поки перемагає перше.
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24.07.2025 11:38 Відповісти
Быдлота хочет в политику, только выше головы не прыгнешь. Если ты убогий бездарь, то никуда от этого не денешься хоть что ты пытаешься из себя корчить🥴
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24.07.2025 11:50 Відповісти
Краще б він загубився десь у Швейцарських Альпах...
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24.07.2025 12:08 Відповісти
Дерьмак - кардинал у шапіто блазня
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24.07.2025 12:15 Відповісти
Талант , не пропьёшь и бане не отмоешь.
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24.07.2025 12:23 Відповісти
 
 