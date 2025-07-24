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Новини Вплив Єрмака
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Єрмак має такий самий вплив, як і Зеленський, можливо, навіть і більший, - Financial Times

Вплив Єрмака на політику України Що пишуть ЗМІ

Майже нічого в Україні не відбувається без схвалення глави Офісу Президента Андрія Єрмака.

Про це пише видання Financial Times у матеріалі "Поляризуюча сила Андрія Єрмака, іншого лідера України воєнного часу", передає Цензор.НЕТ.

Автор зазначає, що Єрмак не є президентом України, проте "часто поводиться як президент".

"Єрмак розробляє мирні плани, керує закулісною дипломатією та особисто підбирає урядовців. Прем'єр-міністр та вище військове керівництво часто підкоряються йому. Коли справа доходить до важливих переговорів - обмін полоненими з Москвою, повернення викрадених українських дітей, угоди про продовження поставок зерна через Чорне море — Єрмак керує процесом. Європейські уряди координують з ним дії щодо військової та фінансової допомоги", - пише видання.

У матеріалі йдеться, що роль Єрмака описують по-різному - від правої руки Зеленського до фактичного віцепрезидента України.

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"Як погоджуються його союзники та критики, в Україні майже нічого не відбувається без його відома та схвалення. Ніхто не потрапляє до президента без нього", - зазначає FT.

За даними журналістів, саме Єрмак, всупереч порадам американських та українських чиновників, наполягав на зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті в лютому 2025 року.

"Цього тижня Зеленський зіткнувся з найсерйознішим внутрішнім викликом свого президентства після того, як масштабний крок щодо усунення незалежних антикорупційних органів України спричинив перші великі масові протести з початку війни. Серед багатотисячних натовпів, що зібралися в Києві, лунали скандування "Геть Єрмака!" та "Нах#й Єрмака!", - звернули увагу FT.

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Понад 40 осіб, зокрема чинні та колишні українські чиновники, західні дипломати та посадовці урядів Європи та США, які безпосередньо спілкувалися із Єрмаком, розповіли виданню, що він має такий самий вплив, як і Зеленський, а можливо, й більший.

"Для недоброзичливців Єрмак – це необраний цар, який накопичує безмежну владу, підриваючи демократичну систему стримувань і противаг, яку Київ запровадив з часів Євромайдану 2014 року. Він складає списки внутрішніх політичних ворогів для Ради національної безпеки і оборони України, щоб накласти на них санкції. Його звинувачують у маніпулюванні судовими розслідуваннями з метою дискредитації його суперників та затягування антикорупційних розслідувань. Кажуть, що він організовує таємні операції, поширюючи витоки інформації та чутки через анонімні канали в Telegram", - пише видання.

Західний посол схарактеризував роль Єрмака так:

Він президент, прем'єр-міністр, міністр закордонних справ... усі міністри разом узяті

Один із українських міністрів зазначив:

Майбутнє та доля кожного визначаються Андрієм Єрмаком

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Автор: 

Зеленський Володимир (24834) Єрмак Андрій (1400) Офіс Президента (2044)


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Топ коментарі
+11
Так у всі часи було.
Неповносправний ідіот завжди мав регента...
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24.07.2025 09:46 Відповісти
+7
Цей свинокротячий лар'очник пагано скінчить як шо своєчасно не сдристне на Парашу.
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24.07.2025 09:47 Відповісти
+3
для цього, єрмачину і призначили в омані.
всім відома історія.
тільки, маленьке уточнення.
це, не єрмачина поганий, а зе!лідар хороший але обдурений.
це, зе!поц розумово відсталий, недорозвинений, самозакоханий інфантильний імбецил.
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24.07.2025 09:50 Відповісти
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Так у всі часи було.
Неповносправний ідіот завжди мав регента...
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24.07.2025 09:46 Відповісти
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24.07.2025 10:14 Відповісти
Цей свинокротячий лар'очник пагано скінчить як шо своєчасно не сдристне на Парашу.
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24.07.2025 09:47 Відповісти
Win-Win ситуація для агента Кацапії.
Або ще один крок до узурпації, або протести.

Його влаштовують обидва варіанти
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24.07.2025 09:48 Відповісти
для цього, єрмачину і призначили в омані.
всім відома історія.
тільки, маленьке уточнення.
це, не єрмачина поганий, а зе!лідар хороший але обдурений.
це, зе!поц розумово відсталий, недорозвинений, самозакоханий інфантильний імбецил.
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24.07.2025 09:50 Відповісти
Зєля не імбіцил. Він цінностний дегенерат. Людина, яка переступить будь які межі моралі людяності задля досягнення своєї мети - збагачення і зміцнення своєї влади
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24.07.2025 10:15 Відповісти
А зермакам пофіг, що там хтось пише та думає.
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24.07.2025 09:53 Відповісти
Не пофіг. Інакше би не блокували всім відомі телеканали.
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24.07.2025 09:58 Відповісти
дєрьмак агент "Козир" що тримає мальчіка в трусіках "Буратіно" за яйки
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24.07.2025 09:55 Відповісти
Дєрмак і зеля. Це ляльковод і лялька. Як пахан і "торпеда", як сутенер і повія
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24.07.2025 09:59 Відповісти
Зато наш Лідор дітородним органом може відчебушити сюїту на піаніно
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24.07.2025 10:00 Відповісти
єрмака нах"й!
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24.07.2025 10:06 Відповісти
Хвіст крутить собакою, а можливо, навіть і більше...
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24.07.2025 10:07 Відповісти
зефелітики,не підкажете хто був у " бариги" головою оп?
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24.07.2025 10:07 Відповісти
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24.07.2025 10:07 Відповісти
вони помиляються.. Оманська Гнида має НУЛЬОВИЙ вплив
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24.07.2025 10:07 Відповісти
єрмака і татарова потрібно вигнати з політики назавжди як таких що шкодять розвитку країни. Це два виродка провокатора.
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24.07.2025 10:08 Відповісти
Нянька завжди має більший вплив ніж та дитина яку вона няньчить,
ну хоча б тому що вона доросла. Як вважаєте 73%?
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24.07.2025 10:09 Відповісти
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24.07.2025 10:09 Відповісти
Це означає, що коли єрмак зникне, зєлю нікому буде попередити, що за ним прийшли(тягнути його на довічне з конфіскацією в кращому випадку)
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24.07.2025 10:10 Відповісти
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24.07.2025 10:10 Відповісти
Зеленій шоблі вже давно час нагадати, що джерело влади в Україні - народ, а не кацапські агенти з олігархами.

Щоб два рази не виходити, треба вимагати нарешті турнути Єрмака з Татаровим.
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24.07.2025 10:13 Відповісти
у кожного кучми є свій медведчук
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24.07.2025 10:16 Відповісти
 
 