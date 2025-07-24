Єрмак має такий самий вплив, як і Зеленський, можливо, навіть і більший, - Financial Times

Майже нічого в Україні не відбувається без схвалення глави Офісу Президента Андрія Єрмака.

Про це пише видання Financial Times у матеріалі "Поляризуюча сила Андрія Єрмака, іншого лідера України воєнного часу", передає Цензор.НЕТ.

Автор зазначає, що Єрмак не є президентом України, проте "часто поводиться як президент".

"Єрмак розробляє мирні плани, керує закулісною дипломатією та особисто підбирає урядовців. Прем'єр-міністр та вище військове керівництво часто підкоряються йому. Коли справа доходить до важливих переговорів - обмін полоненими з Москвою, повернення викрадених українських дітей, угоди про продовження поставок зерна через Чорне море — Єрмак керує процесом. Європейські уряди координують з ним дії щодо військової та фінансової допомоги", - пише видання.

У матеріалі йдеться, що роль Єрмака описують по-різному - від правої руки Зеленського до фактичного віцепрезидента України.

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"Як погоджуються його союзники та критики, в Україні майже нічого не відбувається без його відома та схвалення. Ніхто не потрапляє до президента без нього", - зазначає FT.

За даними журналістів, саме Єрмак, всупереч порадам американських та українських чиновників, наполягав на зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті в лютому 2025 року.

"Цього тижня Зеленський зіткнувся з найсерйознішим внутрішнім викликом свого президентства після того, як масштабний крок щодо усунення незалежних антикорупційних органів України спричинив перші великі масові протести з початку війни. Серед багатотисячних натовпів, що зібралися в Києві, лунали скандування "Геть Єрмака!" та "Нах#й Єрмака!", - звернули увагу FT.

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Понад 40 осіб, зокрема чинні та колишні українські чиновники, західні дипломати та посадовці урядів Європи та США, які безпосередньо спілкувалися із Єрмаком, розповіли виданню, що він має такий самий вплив, як і Зеленський, а можливо, й більший.

"Для недоброзичливців Єрмак – це необраний цар, який накопичує безмежну владу, підриваючи демократичну систему стримувань і противаг, яку Київ запровадив з часів Євромайдану 2014 року. Він складає списки внутрішніх політичних ворогів для Ради національної безпеки і оборони України, щоб накласти на них санкції. Його звинувачують у маніпулюванні судовими розслідуваннями з метою дискредитації його суперників та затягування антикорупційних розслідувань. Кажуть, що він організовує таємні операції, поширюючи витоки інформації та чутки через анонімні канали в Telegram", - пише видання.

Західний посол схарактеризував роль Єрмака так:

Він президент, прем'єр-міністр, міністр закордонних справ... усі міністри разом узяті

Один із українських міністрів зазначив:

Майбутнє та доля кожного визначаються Андрієм Єрмаком

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