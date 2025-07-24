Ермак имеет такое же влияние, как и Зеленский, возможно, даже большее, - Financial Times

Почти ничего в Украине не происходит без одобрения главы Офиса Президента Андрея Ермака.

Об этом пишет издание Financial Times в материале "Поляризующая сила Андрея Ермака, второго лидера Украины военного времени", передает Цензор.НЕТ.

Автор отмечает, что Ермак не является президентом Украины, однако "часто ведет себя, как президент".

"Ермак разрабатывает мирные планы, руководит закулисной дипломатией и лично подбирает чиновников. Премьер-министр и высшее военное руководство часто подчиняются ему. Когда дело доходит до важных переговоров - обмен пленными с Москвой, возвращение похищенных украинских детей, соглашения о продлении поставок зерна через Черное море - Ермак руководит процессом. Европейские правительства координируют с ним действия по военной и финансовой помощи", - пишет издание.

В материале говорится, что роль Ермака описывают по-разному - от правой руки Зеленского до фактического вице-президента Украины.

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"Как соглашаются его союзники и критики, в Украине почти ничего не происходит без его ведома и одобрения. Никто не попадает к президенту без него", - отмечает FT.

По данным журналистов, именно Ермак, вопреки советам американских и украинских чиновников, настаивал на встрече с Дональдом Трампом в Овальном кабинете в феврале 2025 года.

"На этой неделе Зеленский столкнулся с самым серьезным внутренним вызовом своего президентства после того, как масштабный шаг по устранению независимых антикоррупционных органов Украины вызвал первые крупные массовые протесты с начала войны. Среди многотысячных толп, собравшихся в Киеве, раздавались скандирования "Долой Ермака!" и "Нах#й Ермака!", - обратили внимание FT.

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Более 40 человек, в том числе действующие и бывшие украинские чиновники, западные дипломаты и чиновники правительств Европы и США, которые непосредственно общались с Ермаком, рассказали изданию, что он имеет такое же влияние, как и Зеленский, а возможно, и больше.

"Для недоброжелателей Ермак - это неизбранный царь, накапливающий безграничную власть, подрывая демократическую систему сдержек и противовесов, которую Киев ввел со времен Евромайдана 2014 года. Он составляет списки внутренних политических врагов для Совета национальной безопасности и обороны Украины, чтобы наложить на них санкции. Его обвиняют в манипулировании судебными расследованиями с целью дискредитации его соперников и затягивания антикоррупционных расследований. Говорят, что он организует тайные операции, распространяя утечки информации и слухи через анонимные каналы в Telegram", - пишет издание.

Западный посол охарактеризовал роль Ермака так:

Он президент, премьер-министр, министр иностранных дел... все министры вместе взятые.

Один из украинских министров отметил:

Будущее и судьба каждого определяются Андреем Ермаком

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