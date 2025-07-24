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Новости Влияние Ермака
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Ермак имеет такое же влияние, как и Зеленский, возможно, даже большее, - Financial Times

Влияние Ермака на политику Украины Что пишут СМИ

Почти ничего в Украине не происходит без одобрения главы Офиса Президента Андрея Ермака.

Об этом пишет издание Financial Times в материале "Поляризующая сила Андрея Ермака, второго лидера Украины военного времени", передает Цензор.НЕТ.

Автор отмечает, что Ермак не является президентом Украины, однако "часто ведет себя, как президент".

"Ермак разрабатывает мирные планы, руководит закулисной дипломатией и лично подбирает чиновников. Премьер-министр и высшее военное руководство часто подчиняются ему. Когда дело доходит до важных переговоров - обмен пленными с Москвой, возвращение похищенных украинских детей, соглашения о продлении поставок зерна через Черное море - Ермак руководит процессом. Европейские правительства координируют с ним действия по военной и финансовой помощи", - пишет издание.

В материале говорится, что роль Ермака описывают по-разному - от правой руки Зеленского до фактического вице-президента Украины.

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"Как соглашаются его союзники и критики, в Украине почти ничего не происходит без его ведома и одобрения. Никто не попадает к президенту без него", - отмечает FT.

По данным журналистов, именно Ермак, вопреки советам американских и украинских чиновников, настаивал на встрече с Дональдом Трампом в Овальном кабинете в феврале 2025 года.

"На этой неделе Зеленский столкнулся с самым серьезным внутренним вызовом своего президентства после того, как масштабный шаг по устранению независимых антикоррупционных органов Украины вызвал первые крупные массовые протесты с начала войны. Среди многотысячных толп, собравшихся в Киеве, раздавались скандирования "Долой Ермака!" и "Нах#й Ермака!", - обратили внимание FT.

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Более 40 человек, в том числе действующие и бывшие украинские чиновники, западные дипломаты и чиновники правительств Европы и США, которые непосредственно общались с Ермаком, рассказали изданию, что он имеет такое же влияние, как и Зеленский, а возможно, и больше.

"Для недоброжелателей Ермак - это неизбранный царь, накапливающий безграничную власть, подрывая демократическую систему сдержек и противовесов, которую Киев ввел со времен Евромайдана 2014 года. Он составляет списки внутренних политических врагов для Совета национальной безопасности и обороны Украины, чтобы наложить на них санкции. Его обвиняют в манипулировании судебными расследованиями с целью дискредитации его соперников и затягивания антикоррупционных расследований. Говорят, что он организует тайные операции, распространяя утечки информации и слухи через анонимные каналы в Telegram", - пишет издание.

Западный посол охарактеризовал роль Ермака так:

Он президент, премьер-министр, министр иностранных дел... все министры вместе взятые.

Один из украинских министров отметил:

Будущее и судьба каждого определяются Андреем Ермаком

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Автор: 

Зеленский Владимир (21317) Ермак Андрей (1287) Офис Президента (1813)


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Топ комментарии
+11
Так у всі часи було.
Неповносправний ідіот завжди мав регента...
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24.07.2025 09:46 Ответить
+7
Цей свинокротячий лар'очник пагано скінчить як шо своєчасно не сдристне на Парашу.
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24.07.2025 09:47 Ответить
+3
для цього, єрмачину і призначили в омані.
всім відома історія.
тільки, маленьке уточнення.
це, не єрмачина поганий, а зе!лідар хороший але обдурений.
це, зе!поц розумово відсталий, недорозвинений, самозакоханий інфантильний імбецил.
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24.07.2025 09:50 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Так у всі часи було.
Неповносправний ідіот завжди мав регента...
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24.07.2025 09:46 Ответить
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24.07.2025 10:14 Ответить
Цей свинокротячий лар'очник пагано скінчить як шо своєчасно не сдристне на Парашу.
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24.07.2025 09:47 Ответить
Win-Win ситуація для агента Кацапії.
Або ще один крок до узурпації, або протести.

Його влаштовують обидва варіанти
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24.07.2025 09:48 Ответить
для цього, єрмачину і призначили в омані.
всім відома історія.
тільки, маленьке уточнення.
це, не єрмачина поганий, а зе!лідар хороший але обдурений.
це, зе!поц розумово відсталий, недорозвинений, самозакоханий інфантильний імбецил.
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24.07.2025 09:50 Ответить
Зєля не імбіцил. Він цінностний дегенерат. Людина, яка переступить будь які межі моралі людяності задля досягнення своєї мети - збагачення і зміцнення своєї влади
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24.07.2025 10:15 Ответить
А зермакам пофіг, що там хтось пише та думає.
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24.07.2025 09:53 Ответить
Не пофіг. Інакше би не блокували всім відомі телеканали.
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24.07.2025 09:58 Ответить
дєрьмак агент "Козир" що тримає мальчіка в трусіках "Буратіно" за яйки
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24.07.2025 09:55 Ответить
Дєрмак і зеля. Це ляльковод і лялька. Як пахан і "торпеда", як сутенер і повія
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24.07.2025 09:59 Ответить
Зато наш Лідор дітородним органом може відчебушити сюїту на піаніно
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24.07.2025 10:00 Ответить
Не зможе
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24.07.2025 10:20 Ответить
єрмака нах"й!
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24.07.2025 10:06 Ответить
Хвіст крутить собакою, а можливо, навіть і більше...
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24.07.2025 10:07 Ответить
зефелітики,не підкажете хто був у " бариги" головою оп?
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24.07.2025 10:07 Ответить
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24.07.2025 10:07 Ответить
вони помиляються.. Оманська Гнида має НУЛЬОВИЙ вплив
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24.07.2025 10:07 Ответить
єрмака і татарова потрібно вигнати з політики назавжди як таких що шкодять розвитку країни. Це два виродка провокатора.
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24.07.2025 10:08 Ответить
Вигнати?? Спакувати!!! Їм довічне по 111-й світить
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24.07.2025 10:19 Ответить
Нянька завжди має більший вплив ніж та дитина яку вона няньчить,
ну хоча б тому що вона доросла. Як вважаєте 73%?
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24.07.2025 10:09 Ответить
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24.07.2025 10:09 Ответить
Це означає, що коли єрмак зникне, зєлю нікому буде попередити, що за ним прийшли(тягнути його на довічне з конфіскацією в кращому випадку)
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24.07.2025 10:10 Ответить
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24.07.2025 10:10 Ответить
Зеленій шоблі вже давно час нагадати, що джерело влади в Україні - народ, а не кацапські агенти з олігархами.

Щоб два рази не виходити, треба вимагати нарешті турнути Єрмака з Татаровим.
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24.07.2025 10:13 Ответить
у кожного кучми є свій медведчук
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24.07.2025 10:16 Ответить
 
 