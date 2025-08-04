Роботою з телеграм-каналами в ОП займається радник Зеленського Литвин, - Железняк. ВIДЕО

Через співпрацю із телеграм-каналами Офіс Президента почав забувати про існування журналістів та ЗМІ.

Про це у своєму відео розповів нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Железняка, через повномасштабне вторгнення люди обирають більшість Telegram-каналів, оскільки ті інформують про проліт "шахедів" та ракет.

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"В якийсь момент наша влада зрозуміла, що у фейсбуці та й в ютубі вони сильно програють. А ось в телеграмі це достатньо просто: заводиш деякі канали або з ними співпрацюєш, даєш унікальну інформацію і вони розкручуються та паралельно ставлять новини. Всі великі телеграм-канали співпрацюють, зокрема, з рекламою, неофіційним способом через крипту, яка контролюється або економічним відділом СБУ, БЕБу чи їхнім бекофісом.

Відповідно в якийсь момент для того, щоб Телеграму давали якусь унікальну інформацію, запрошували на офреки та навіть робили виїзди за кордон їхнім власникам, вийшла достатньо проста історія - Телеграм-канали почали активно співпрацювати з владою", - пояснив парламентар.

Таким чином, зазначив нардеп, в певний момент Офіс Президента почав забувати про існування журналістів та ЗМІ.

"Далі з'явилася історія з "мочиловом" опонентів. Ти береш будь-яку інформацію про будь-яку людину і пишеш, що він поганий. ... Далі з'явилася історія, що телеграм-канали почали підробляти та брати замовлення "збоку", - додав Железняк.

За словами нардепа, влада розслабилася.

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"Вона втратила зв'язок з медіа та суспільством. Якщо ти працюєш з медіа, то тут важлива якість інформації, переконання, багато журналістів не візьмуть будь-що як фразу, тому що вони хочуть її перевірити. ... Мені здається, в якийсь момент Офіс перестав в принципі тренувати навичку формування якихось меседжів", - додав він.

Железняк заявив, що Телеграм-каналами в ОП займалися Михайло Подоляк, потім Кирило Тимошенко, потім Дар'я Зарівна, а зараз - радник Зеленського з комунікацій Дмитро Литвин.

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