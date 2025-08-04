Роботою з телеграм-каналами в ОП займається радник Зеленського Литвин, - Железняк. ВIДЕО
Через співпрацю із телеграм-каналами Офіс Президента почав забувати про існування журналістів та ЗМІ.
Про це у своєму відео розповів нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Железняка, через повномасштабне вторгнення люди обирають більшість Telegram-каналів, оскільки ті інформують про проліт "шахедів" та ракет.
"В якийсь момент наша влада зрозуміла, що у фейсбуці та й в ютубі вони сильно програють. А ось в телеграмі це достатньо просто: заводиш деякі канали або з ними співпрацюєш, даєш унікальну інформацію і вони розкручуються та паралельно ставлять новини. Всі великі телеграм-канали співпрацюють, зокрема, з рекламою, неофіційним способом через крипту, яка контролюється або економічним відділом СБУ, БЕБу чи їхнім бекофісом.
Відповідно в якийсь момент для того, щоб Телеграму давали якусь унікальну інформацію, запрошували на офреки та навіть робили виїзди за кордон їхнім власникам, вийшла достатньо проста історія - Телеграм-канали почали активно співпрацювати з владою", - пояснив парламентар.
Таким чином, зазначив нардеп, в певний момент Офіс Президента почав забувати про існування журналістів та ЗМІ.
"Далі з'явилася історія з "мочиловом" опонентів. Ти береш будь-яку інформацію про будь-яку людину і пишеш, що він поганий. ... Далі з'явилася історія, що телеграм-канали почали підробляти та брати замовлення "збоку", - додав Железняк.
За словами нардепа, влада розслабилася.
"Вона втратила зв'язок з медіа та суспільством. Якщо ти працюєш з медіа, то тут важлива якість інформації, переконання, багато журналістів не візьмуть будь-що як фразу, тому що вони хочуть її перевірити. ... Мені здається, в якийсь момент Офіс перестав в принципі тренувати навичку формування якихось меседжів", - додав він.
Железняк заявив, що Телеграм-каналами в ОП займалися Михайло Подоляк, потім Кирило Тимошенко, потім Дар'я Зарівна, а зараз - радник Зеленського з комунікацій Дмитро Литвин.
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Залізний нардеп добре сказав,хто займається тгканалами оп.Навіть не одним,а множинними,тобто по суті,створив ботоферму.
Ця ботоферма відчувається і на нц зі своїми оригінальними,часто неадекватними коментарями.Це оббріхування Трампа,Порошенка і відсутність критики ермака, і т.д.якого вже і тут, і закордоном,мають за узурпатора влади.
Як працює ботоферма,докладно показано в серіалі "Ботоферма".
інфу контролює литвин.
унюхана зе!гніда, хоч щось робить?
тексти литвина читає?
підписує бумажкі, на які єрмачина вкаже?