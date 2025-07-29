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Новини Ліквідація незалежності НАБУ та САП
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Пул анонімних телеграм-каналів злагоджено підтримав ініціативу президента щодо ліквідації незалежності НАБУ та САП, - TEXTY.ORG

Низка телеграмів підтримали ініціативу президента щодо ліквідації незалежності НАБУ та САП

В частині популярних телеграм-каналів приблизно місяць тривала підготовка громадської думки до прийняття та підпису законопроєкту №12414, який фактично ліквідував незалежність НАБУ та САП.

Про це пишуть TEXTY.ORG.UA, передає Цензор.НЕТ.

Видання зазначило, що обшуки, які СБУ провела 21 липня в детективів НАБУ, скидалися на кульмінацію цієї інформаційної кампанії і також активно висвітлювалися пулом телеграм-каналів.

"Канали, що, як ми виявили, активно критикували НАБУ протягом останнього місяця, замовчували масштаби протестів, які відбуваються щовечора з 22 липня в багатьох містах, натомість активно і синхронно транслюють поточну позицію Офісу президента й особисто президента. Також вони з посиланням на ГУР попереджають, що російська пропаганда радіє антикорупційним протестам і закликає повалити "київський режим", - йдеться в повідомленні.

За інформацією видання, телеграм-канали, що закликали знищити НАБУ, активно поширювали коментарі політичних експертів Олега Постернака (14 повідомлень) і Михайла Шнайдера (8 повідомлень).

Постернак, зокрема, заявив, що "безконтрольність і самозамкненість призвели спочатку до приватизації правоохоронного органу (НАБУ. — Ред.) групою керівників та активістів, а згодом і до перетворення на філію силового органу країни-агресора. Звідси вчорашні обшуки і затримання за держзраду".

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Тоді як Шнайдер сказав, що "під час затримань ефесбешних "кротів" у НАБУ антикорупційні активісти або не помітили шпигунства та держзради, або вдали, ніби це не проблема.

У липні до пулу провладних експертів, які критикували НАБУ, долучився політтехнолог Тарас Загородній.

Нагадаємо, що саме проросійські депутати із забороненої нині ОПЗЖ допомогли "Слугам народу" позбавити незалежності НАБУ та САП і щиро раділи цьому рішенню.

Пік інформаційної кампанії припав, як тепер уже зрозуміло, на переддень голосування за скандальний закон 21 липня і на день голосування 22 липня (відповідно 53 і 43 дописи).

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"На початку червня (5–8 червня) у телеграм-каналах ми зафіксували 21 таке повідомлення. Головний меседж — НАБУ створили "мільйонери-грантоїди", а сьогодні ця структура лише проїдає бюджетні кошти: "антикорупціонери" мали допомогти вибудувати ефективні НАБУ і ВАКС (Вищий антикорупційний суд. — Ред.). У підсумку Бюро витрачає більше, ніж повертає: 1,9 млрд грн проти 823 млн грн, отриманих від викритих корупціонерів", - розповіли в медіа.

Допис майже ідентичний у кількох телеграм-каналах і має заголовок із ключовою тезою: "Правоохоронців закликають перевірити грантових активістів-мільйонерів" або "Громадськість ініціює перевірку грантоїдів". Але не ідентифікується громадськість, яка закликає та ініціює.

"Упродовж місяця телеграм-канали перерахували у своїх дописах, здається, всі скандали, у які недоброчесні працівники НАБУ справді потрапляли за минулі десять років, пригадавши земельні ділянки і віп-автівки, оформлені на тещ, наявність батьків у Росії, дітей за кордоном, братів-ухилянтів і скоєні ДТП за участю детективів НАБУ. 10 липня в телеграм-каналах з’явився рейтинг скандалів, пов’язаних із НАБУ. Канали поширювали статтю "Дошка ганьби. Хто і як веде НАБУ до закриття", опубліковану у виданні із сумнівною репутацією "Українські новини". Шеф-редактор сайту агентства "Українські новини" Денис Гороховський є в нашій базі псевдосоціологів і чорних піарників, оскільки був помічений у піарі політичної сили Юлії Тимошенко", - йдеться в матеріалі.

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В той же день, статтю "Українських новин" під схожими заголовками з акцентом на закритті НАБУ одночасно опублікували інформаційна агенція УНІАН, агенція РБК-Україна, сайт kp.ua (колишня "Комсомольська правда") і ще низка дрібніших сайтів. Саме на УНІАН і РБК часто посилалися телеграм-канали.

Загалом посилання на УНІАН і РБК в інформаційній кампанії проти НАБУ фігурують досить часто.

Тоді ж 11 липня, у відомого антикорупційного активіста й бійця ЗСУ Віталія Шабуніна Державне бюро розслідувань несподівано проводить обшук у справі, яка тягнеться місяцями. І поки громадськість обурюється й обговорює справу Шабуніна, наш пул телеграм-каналів звинувачує НАБУ в намаганні зам’яти справу і врятувати грантоїда. Ми зафіксували 33 повідомлення лише за 10–11 липня.

Такі повідомлення в кількох телеграм-каналах підсумовуються тезою: "Як повідомлялося, антикорупційні організації України вимагають розпустити НАБУ як структуру, що дискримінує всю боротьбу з корупцією". Але не конкретизується, які саме організації і де це "повідомлялося".

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"Аналогічним чином збиралися докупи і щодня поширювалися факти про всі можливі звʼязки з Росією детективів НАБУ — від родичів в окупації чи власників російських паспортів до невизначеного "підтримував тісні контакти з російськими політиками". Перше повідомлення з тих, що пізніше переросли у шквал публікацій про "російські впливи в НАБУ" та заяву СБУ, зʼявилося ще 5 червня", - повідомило медіа.

Йшлося про детектива НАБУ Олександра Скомарова та його батька, який отримав російське громадянство і перереєстрував свій бізнес у Росії, перебуваючи в окупації. Скомаров претендував на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ). І згадане повідомлення збіглося в часі з початком проведення фінальних співбесід на цю посаду.

Апогеєм стало 21 липня, коли правоохоронці Служби безпеки України разом із Офісом генерального прокурора прийшли з обшуками до детективів Національного антикорупційного бюро України.

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У цей день пул досліджуваних телеграм-каналів вибухнув майже ідентичними новинами про те, що СБУ й ОГП проводять спецоперацію з нейтралізації російського впливу на НАБУ. Повідомлення були майже ідентичні: "Торгував коноплею з РФ і підтримував зв’язок з агентом ФСБ: СБУ й ОГП викрили одного з керівників прифронтових підрозділів НАБУ в співпраці з ворогом"; "Руслан Магамедрасулов, який мав координувати роботу НАБУ в прифронтових областях, допомагав батькові вести бізнес із Дагестаном — продавав туди технічну коноплю".

Після прийняття та підписання закону №12414, який спричинив хвилю мирних протестів в містах критика НАБУ продовжилася, однак зʼявилися нові акценти.

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По-перше, до критики дій протестувальників залучили військових: "Не підігравайте ворогу! Військові командири Кирило Буданов і Кирило Верес підтримали дії правоохоронців щодо виявлення російської агентури та ефесбешних "кротів" у лавах НАБУ й закликали суспільство не допустити внутрішнього розбрату".

По-друге, писали, що у Вашингтоні новий закон нібито схвалюють, із посиланням на політичного експерта Тараса Загороднього, який стверджує, що без згоди США Рада не ухвалила б закон про підпорядкування НАБУ. Його коментарі активно цитують анонімні телеграм-канали.

По-третє, наголошували, що дії НАБУ демотивують військових. Посилалися на голову СБУ Василя Малюка, який заявив:

"Через обшуки НАБУ в командувача Нацгвардії Півненка половина Нацгвардії опустила зброю і не захотіла виконувати завдання, а інша половина хотіла їхати до Києва".

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На тлі анонімних телеграм-каналів, які суголосно критикували НАБУ і просували тезу про необхідність знищення інституції, вирізняється телеграм-канал проросійського видання strana.ua, яке послідовно впродовж багатьох років просуває наратив про зовнішнє керування Україною.

Крім того, ці ж телеграм-канали скористалися можливістю дискредитувати Олександра Цивінського, детектива НАБУ, кандидата на посаду директора БЕБ, якого обрала конкурсна комісія, але так і не затвердив Кабінет Міністрів України: "Цивінський є вихідцем із родини російського військового, має нерухомість і тісні зв’язки з країною-агресором. Незважаючи на це, він роками мав доступ до секретної інформації — спочатку як правоохоронець, а згодом як детектив НАБУ. Варто зазначити, що активний вплив Росії на НАБУ посилився саме за часів керівництва Кривоноса".

Автор: 

НАБУ (5345) Зеленський Володимир (24917) САП (2413) Telegram (296)


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Топ коментарі
+5
Зробіть просто "чорний список" з цих телеграм-каналів.

А далі об'явити винагороду:
Етап 1. За особисті дані ведучих, редакторів і пр. колективу.
Етап 2. За голови ведучих, редакторів і пр. колективу.

Не думаю, що ці інфопомийки довго протягнуть.
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29.07.2025 19:19 Відповісти
+4
а шо ви хтіли від махльовщикив та звіздунів , таку Україну з таким🤡 президентом ворогом ,хіба шо тілький ідіот з їх шобли ,грабувати несхоче ...
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29.07.2025 19:15 Відповісти
+2
і так зрозуміло, що була організована атака на НАБУ і ще на цих аналах жодної новини про Чернишова ви не побачите. Тому можна прийти до висновку що керує цими аналами ОП
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29.07.2025 19:32 Відповісти
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а шо ви хтіли від махльовщикив та звіздунів , таку Україну з таким🤡 президентом ворогом ,хіба шо тілький ідіот з їх шобли ,грабувати несхоче ...
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29.07.2025 19:15 Відповісти
Юлия Тимошенко в эфире с Портниковым: закон №1241, цели Путина и будущее Украины в ЕС и НАТО- політкулб еспресо
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29.07.2025 19:32 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=0ciI1SILrJM
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29.07.2025 19:33 Відповісти
яке щастя що я не підписан на ТГ канали ..тим більше кАнали зельоних гнид ОПи
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29.07.2025 19:15 Відповісти
Памʼятаємо як у румун проросійського кандидата телеграм розкручував,
Давно треба заборонити телеграм- це зброя ворога
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29.07.2025 19:18 Відповісти
Але це ще зброя проти місцевих диктаторів, як казав Дональд Фредович. Бо весь інший інфопростір вони "підчистили", а телеграм просто намагаються засрати своєю брехнею
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29.07.2025 19:45 Відповісти
НАБУ нужно было сажать пачками всех этих пока они не окрепли. А теперь они окрепли, стали на крыло и считают что могут что хотят. Безнаказанность ведет всегда только к ухудшению.
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29.07.2025 19:19 Відповісти
Зробіть просто "чорний список" з цих телеграм-каналів.

А далі об'явити винагороду:
Етап 1. За особисті дані ведучих, редакторів і пр. колективу.
Етап 2. За голови ведучих, редакторів і пр. колективу.

Не думаю, що ці інфопомийки довго протягнуть.
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29.07.2025 19:19 Відповісти
Тільки проблема. Канали можуть бути оформлені на інших людей. Які картки банків свої продають.
Плюс вести канал можуть і закордонну.
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29.07.2025 19:22 Відповісти
На https://detector.media/infospace/article/220702/2023-12-18-zelenskyy-dast-velyku-preskonferentsiyu-19-grudnya/ підсумкову пресконференцію президента України Володимира Зеленського, яка розпочалася сьогодні, 19 грудня, у Києві, акредитовані декілька анонімних телеграм-каналів. Серед них «Труха», «Вертикаль», «Джокер», «Украина Сейчас».
Максим Лавриненко, який називає себе власником телеграм-каналу «Труха»

Власник https://suspilne.media/tag/socmerezi/ Telegram-каналу "Джокер", який налічує 270 тисяч підписників, виявився 29-річний Роман Кравець.

1 хвилина. І я не профі.
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29.07.2025 19:33 Відповісти
Оці двоє помруть від отруєння свинцем і доба ОП-шних телеграм-каналів сама пройде, як і не було.

Ну ще б непогано дістати цього: «Ісландія» - український інформаційно-пізнавальний телеканал, інтегрований з однойменним інтернет-проєктом чорного політтехнолога https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3) Володимира Петроваhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB)#cite_note-2 [2].

А тепер головне питання. Що у цих ублюдках анонімного?
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29.07.2025 19:38 Відповісти
Ну якщо так, і відомо хто. Но думаю вони не доторкані зараз. А коли жопа почнеться, тікати будуть перші.
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29.07.2025 20:22 Відповісти
Таких каналів вагон, всеукраїнських плюс і місцевих теж вистачає.
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29.07.2025 19:20 Відповісти
Акєла промахнулся?
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29.07.2025 19:25 Відповісти
не Акєла, а шакал табакі. час Акєли ще не прийшов.
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29.07.2025 19:43 Відповісти
Телеграм канали належать росіянину дурову, саме через них ворог вербує бидло для диверсій ,через них влада пропагує і виправдовує свою антиукраїнську діяльність ,саме тому такий супродив що б під час війни їх закрити.
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29.07.2025 19:26 Відповісти
...детектива НАБУ Олександра Скомарова та його батька, який отримав російське громадянство і перереєстрував свій бізнес у Росії...

...керівник прифронтових підрозділів НАБУ "Руслан Магамедрасулов, який мав координувати роботу НАБУ в прифронтових областях, допомагав батькові вести бізнес із Дагестаном...

...детектива НАБУ, кандидата на посаду директора БЕБ.... "Цивінський є вихідцем із родини російського військового, має нерухомість і тісні зв'язки з країною-агресором...

Які прекрасні люди, за що ж їх так...
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29.07.2025 19:27 Відповісти
ти єпанувся? чи просто здуру поширюєш дезу з помийок ушльопка?
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29.07.2025 19:32 Відповісти
Дурік, це все взято з тексту зверху. І це факти. За винятком Руслана Сєнтябрєвіча - той вроді торгував конопльою з Узбекистаном...
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29.07.2025 19:39 Відповісти
Ну, про те що конопля з Узбекистану (медичного призначення, наркота тут ні до чого) ти вже знаєш. А що Узбекістан навмисно поміняли на Дагестан, щоб типу пов'язати з агресором, ти в курсі?
А чи в курсі ти, що в нас Сирський - росіянин, і у пів ОПешки, там родичі та інше?
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29.07.2025 19:42 Відповісти
Чому одразу "здуру"? Методичку не змінили, чувак продовжує копійчину відробляти!
Даром що ще 2 тижня назад в чесних ЗМІ пробігла інфа, що не з "Дагестану", а з "Узбекистану", який з Україною не воює, і цю інфу навмисно підмінили співробітники СБУ!
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29.07.2025 19:40 Відповісти
Так співробітники СБУ омовили чесного парня Руслана Сєнтябрєвіча Мегаметрасулова, який навіть українську не вивчив перебуваючи на посаді. Він то коноплю узбєкам продавав а нє дагам - це ж нормально для борцунів з ко-ко-корупційой...
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29.07.2025 19:46 Відповісти
і так зрозуміло, що була організована атака на НАБУ і ще на цих аналах жодної новини про Чернишова ви не побачите. Тому можна прийти до висновку що керує цими аналами ОП
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29.07.2025 19:32 Відповісти
гірше всього що до цієї дискредитації НАБУ і САП долучився чільник СБУ Малюк. це підриває довіру до цієї структури, хоча "маневрами" з Бігусами та іншими розслідувачами тієї довіри і так як "васька" наплакав. напевно Малюк з антимайданним мусорком переключились від "вбивств чученців" на ліквідацію антикорупційних органів України.
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29.07.2025 19:39 Відповісти
О, вам вже Малюк заважає? Поливаєм лайном СБУ?
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29.07.2025 19:41 Відповісти
не СБУ, а особисто малька. це котрий шнирь гівняка.
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29.07.2025 19:46 Відповісти
А ти чий шнирь?
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29.07.2025 19:48 Відповісти
В Україні 2 СБУ, Одна служба клепає дрони і проводить спецоперації в тилу ворога, інша переслідує опозицію і кошмарить вільні ЗМІ.
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29.07.2025 19:48 Відповісти
Допоки ми не здобудемо національного уряду, доти в Україні будуть манкурти , телеграм і тупориле москвороте бидло , що легко піддається маніпуляціям і вербуванню чекістами ... отже причина наслідок
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29.07.2025 19:34 Відповісти
Та й сюди, на Цензор в каменти, прибігло дофіга "розумників" з геть однаковими, скопійованим з методички, коментарями, типу про "непотрібне НАБУ і т.п.". На щастя тут їх дуже швидко підчистили!
Але головне, я сподіваюсь, що всі хто вміє хоч трохи думати, зробили чітки виводи - брехлива пропаганда л'ється з ОПешки, боти і чорний піар - це теж звідти! "Працюють мастера" ще епохи Януковича, дуже люб'язно пригріти на новому місці!
Тобто вся брехня - від Зе і його компанії "5-6 менеджерів", а точніше - міньонів!
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29.07.2025 19:37 Відповісти
Обробляли народ пестицидами?
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29.07.2025 19:51 Відповісти
Представники найдавнішої професії, і це так чи інакше мало не всіх стосується..
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29.07.2025 19:54 Відповісти
 
 