Пул анонімних телеграм-каналів злагоджено підтримав ініціативу президента щодо ліквідації незалежності НАБУ та САП, - TEXTY.ORG
В частині популярних телеграм-каналів приблизно місяць тривала підготовка громадської думки до прийняття та підпису законопроєкту №12414, який фактично ліквідував незалежність НАБУ та САП.
Про це пишуть TEXTY.ORG.UA, передає Цензор.НЕТ.
Видання зазначило, що обшуки, які СБУ провела 21 липня в детективів НАБУ, скидалися на кульмінацію цієї інформаційної кампанії і також активно висвітлювалися пулом телеграм-каналів.
"Канали, що, як ми виявили, активно критикували НАБУ протягом останнього місяця, замовчували масштаби протестів, які відбуваються щовечора з 22 липня в багатьох містах, натомість активно і синхронно транслюють поточну позицію Офісу президента й особисто президента. Також вони з посиланням на ГУР попереджають, що російська пропаганда радіє антикорупційним протестам і закликає повалити "київський режим", - йдеться в повідомленні.
За інформацією видання, телеграм-канали, що закликали знищити НАБУ, активно поширювали коментарі політичних експертів Олега Постернака (14 повідомлень) і Михайла Шнайдера (8 повідомлень).
Постернак, зокрема, заявив, що "безконтрольність і самозамкненість призвели спочатку до приватизації правоохоронного органу (НАБУ. — Ред.) групою керівників та активістів, а згодом і до перетворення на філію силового органу країни-агресора. Звідси вчорашні обшуки і затримання за держзраду".
Тоді як Шнайдер сказав, що "під час затримань ефесбешних "кротів" у НАБУ антикорупційні активісти або не помітили шпигунства та держзради, або вдали, ніби це не проблема.
У липні до пулу провладних експертів, які критикували НАБУ, долучився політтехнолог Тарас Загородній.
Нагадаємо, що саме проросійські депутати із забороненої нині ОПЗЖ допомогли "Слугам народу" позбавити незалежності НАБУ та САП і щиро раділи цьому рішенню.
Пік інформаційної кампанії припав, як тепер уже зрозуміло, на переддень голосування за скандальний закон 21 липня і на день голосування 22 липня (відповідно 53 і 43 дописи).
"На початку червня (5–8 червня) у телеграм-каналах ми зафіксували 21 таке повідомлення. Головний меседж — НАБУ створили "мільйонери-грантоїди", а сьогодні ця структура лише проїдає бюджетні кошти: "антикорупціонери" мали допомогти вибудувати ефективні НАБУ і ВАКС (Вищий антикорупційний суд. — Ред.). У підсумку Бюро витрачає більше, ніж повертає: 1,9 млрд грн проти 823 млн грн, отриманих від викритих корупціонерів", - розповіли в медіа.
Допис майже ідентичний у кількох телеграм-каналах і має заголовок із ключовою тезою: "Правоохоронців закликають перевірити грантових активістів-мільйонерів" або "Громадськість ініціює перевірку грантоїдів". Але не ідентифікується громадськість, яка закликає та ініціює.
"Упродовж місяця телеграм-канали перерахували у своїх дописах, здається, всі скандали, у які недоброчесні працівники НАБУ справді потрапляли за минулі десять років, пригадавши земельні ділянки і віп-автівки, оформлені на тещ, наявність батьків у Росії, дітей за кордоном, братів-ухилянтів і скоєні ДТП за участю детективів НАБУ. 10 липня в телеграм-каналах з’явився рейтинг скандалів, пов’язаних із НАБУ. Канали поширювали статтю "Дошка ганьби. Хто і як веде НАБУ до закриття", опубліковану у виданні із сумнівною репутацією "Українські новини". Шеф-редактор сайту агентства "Українські новини" Денис Гороховський є в нашій базі псевдосоціологів і чорних піарників, оскільки був помічений у піарі політичної сили Юлії Тимошенко", - йдеться в матеріалі.
В той же день, статтю "Українських новин" під схожими заголовками з акцентом на закритті НАБУ одночасно опублікували інформаційна агенція УНІАН, агенція РБК-Україна, сайт kp.ua (колишня "Комсомольська правда") і ще низка дрібніших сайтів. Саме на УНІАН і РБК часто посилалися телеграм-канали.
Загалом посилання на УНІАН і РБК в інформаційній кампанії проти НАБУ фігурують досить часто.
Тоді ж 11 липня, у відомого антикорупційного активіста й бійця ЗСУ Віталія Шабуніна Державне бюро розслідувань несподівано проводить обшук у справі, яка тягнеться місяцями. І поки громадськість обурюється й обговорює справу Шабуніна, наш пул телеграм-каналів звинувачує НАБУ в намаганні зам’яти справу і врятувати грантоїда. Ми зафіксували 33 повідомлення лише за 10–11 липня.
Такі повідомлення в кількох телеграм-каналах підсумовуються тезою: "Як повідомлялося, антикорупційні організації України вимагають розпустити НАБУ як структуру, що дискримінує всю боротьбу з корупцією". Але не конкретизується, які саме організації і де це "повідомлялося".
"Аналогічним чином збиралися докупи і щодня поширювалися факти про всі можливі звʼязки з Росією детективів НАБУ — від родичів в окупації чи власників російських паспортів до невизначеного "підтримував тісні контакти з російськими політиками". Перше повідомлення з тих, що пізніше переросли у шквал публікацій про "російські впливи в НАБУ" та заяву СБУ, зʼявилося ще 5 червня", - повідомило медіа.
Йшлося про детектива НАБУ Олександра Скомарова та його батька, який отримав російське громадянство і перереєстрував свій бізнес у Росії, перебуваючи в окупації. Скомаров претендував на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ). І згадане повідомлення збіглося в часі з початком проведення фінальних співбесід на цю посаду.
Апогеєм стало 21 липня, коли правоохоронці Служби безпеки України разом із Офісом генерального прокурора прийшли з обшуками до детективів Національного антикорупційного бюро України.
У цей день пул досліджуваних телеграм-каналів вибухнув майже ідентичними новинами про те, що СБУ й ОГП проводять спецоперацію з нейтралізації російського впливу на НАБУ. Повідомлення були майже ідентичні: "Торгував коноплею з РФ і підтримував зв’язок з агентом ФСБ: СБУ й ОГП викрили одного з керівників прифронтових підрозділів НАБУ в співпраці з ворогом"; "Руслан Магамедрасулов, який мав координувати роботу НАБУ в прифронтових областях, допомагав батькові вести бізнес із Дагестаном — продавав туди технічну коноплю".
Після прийняття та підписання закону №12414, який спричинив хвилю мирних протестів в містах критика НАБУ продовжилася, однак зʼявилися нові акценти.
По-перше, до критики дій протестувальників залучили військових: "Не підігравайте ворогу! Військові командири Кирило Буданов і Кирило Верес підтримали дії правоохоронців щодо виявлення російської агентури та ефесбешних "кротів" у лавах НАБУ й закликали суспільство не допустити внутрішнього розбрату".
По-друге, писали, що у Вашингтоні новий закон нібито схвалюють, із посиланням на політичного експерта Тараса Загороднього, який стверджує, що без згоди США Рада не ухвалила б закон про підпорядкування НАБУ. Його коментарі активно цитують анонімні телеграм-канали.
По-третє, наголошували, що дії НАБУ демотивують військових. Посилалися на голову СБУ Василя Малюка, який заявив:
"Через обшуки НАБУ в командувача Нацгвардії Півненка половина Нацгвардії опустила зброю і не захотіла виконувати завдання, а інша половина хотіла їхати до Києва".
На тлі анонімних телеграм-каналів, які суголосно критикували НАБУ і просували тезу про необхідність знищення інституції, вирізняється телеграм-канал проросійського видання strana.ua, яке послідовно впродовж багатьох років просуває наратив про зовнішнє керування Україною.
Крім того, ці ж телеграм-канали скористалися можливістю дискредитувати Олександра Цивінського, детектива НАБУ, кандидата на посаду директора БЕБ, якого обрала конкурсна комісія, але так і не затвердив Кабінет Міністрів України: "Цивінський є вихідцем із родини російського військового, має нерухомість і тісні зв’язки з країною-агресором. Незважаючи на це, він роками мав доступ до секретної інформації — спочатку як правоохоронець, а згодом як детектив НАБУ. Варто зазначити, що активний вплив Росії на НАБУ посилився саме за часів керівництва Кривоноса".
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Давно треба заборонити телеграм- це зброя ворога
А далі об'явити винагороду:
Етап 1. За особисті дані ведучих, редакторів і пр. колективу.
Етап 2. За голови ведучих, редакторів і пр. колективу.
Не думаю, що ці інфопомийки довго протягнуть.
Плюс вести канал можуть і закордонну.
Максим Лавриненко, який називає себе власником телеграм-каналу «Труха»
Власник https://suspilne.media/tag/socmerezi/ Telegram-каналу "Джокер", який налічує 270 тисяч підписників, виявився 29-річний Роман Кравець.
1 хвилина. І я не профі.
Ну ще б непогано дістати цього: «Ісландія» - український інформаційно-пізнавальний телеканал, інтегрований з однойменним інтернет-проєктом чорного політтехнолога https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3) Володимира Петроваhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB)#cite_note-2 [2].
А тепер головне питання. Що у цих ублюдках анонімного?
...керівник прифронтових підрозділів НАБУ "Руслан Магамедрасулов, який мав координувати роботу НАБУ в прифронтових областях, допомагав батькові вести бізнес із Дагестаном...
...детектива НАБУ, кандидата на посаду директора БЕБ.... "Цивінський є вихідцем із родини російського військового, має нерухомість і тісні зв'язки з країною-агресором...
Які прекрасні люди, за що ж їх так...
А чи в курсі ти, що в нас Сирський - росіянин, і у пів ОПешки, там родичі та інше?
Даром що ще 2 тижня назад в чесних ЗМІ пробігла інфа, що не з "Дагестану", а з "Узбекистану", який з Україною не воює, і цю інфу навмисно підмінили співробітники СБУ!
Але головне, я сподіваюсь, що всі хто вміє хоч трохи думати, зробили чітки виводи - брехлива пропаганда л'ється з ОПешки, боти і чорний піар - це теж звідти! "Працюють мастера" ще епохи Януковича, дуже люб'язно пригріти на новому місці!
Тобто вся брехня - від Зе і його компанії "5-6 менеджерів", а точніше - міньонів!