Пул анонімних телеграм-каналів злагоджено підтримав ініціативу президента щодо ліквідації незалежності НАБУ та САП, - TEXTY.ORG

В частині популярних телеграм-каналів приблизно місяць тривала підготовка громадської думки до прийняття та підпису законопроєкту №12414, який фактично ліквідував незалежність НАБУ та САП.

Про це пишуть TEXTY.ORG.UA, передає Цензор.НЕТ.

Видання зазначило, що обшуки, які СБУ провела 21 липня в детективів НАБУ, скидалися на кульмінацію цієї інформаційної кампанії і також активно висвітлювалися пулом телеграм-каналів.

"Канали, що, як ми виявили, активно критикували НАБУ протягом останнього місяця, замовчували масштаби протестів, які відбуваються щовечора з 22 липня в багатьох містах, натомість активно і синхронно транслюють поточну позицію Офісу президента й особисто президента. Також вони з посиланням на ГУР попереджають, що російська пропаганда радіє антикорупційним протестам і закликає повалити "київський режим", - йдеться в повідомленні.

За інформацією видання, телеграм-канали, що закликали знищити НАБУ, активно поширювали коментарі політичних експертів Олега Постернака (14 повідомлень) і Михайла Шнайдера (8 повідомлень).

Постернак, зокрема, заявив, що "безконтрольність і самозамкненість призвели спочатку до приватизації правоохоронного органу (НАБУ. — Ред.) групою керівників та активістів, а згодом і до перетворення на філію силового органу країни-агресора. Звідси вчорашні обшуки і затримання за держзраду".

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Тоді як Шнайдер сказав, що "під час затримань ефесбешних "кротів" у НАБУ антикорупційні активісти або не помітили шпигунства та держзради, або вдали, ніби це не проблема.

У липні до пулу провладних експертів, які критикували НАБУ, долучився політтехнолог Тарас Загородній.

Нагадаємо, що саме проросійські депутати із забороненої нині ОПЗЖ допомогли "Слугам народу" позбавити незалежності НАБУ та САП і щиро раділи цьому рішенню.

Пік інформаційної кампанії припав, як тепер уже зрозуміло, на переддень голосування за скандальний закон 21 липня і на день голосування 22 липня (відповідно 53 і 43 дописи).

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"На початку червня (5–8 червня) у телеграм-каналах ми зафіксували 21 таке повідомлення. Головний меседж — НАБУ створили "мільйонери-грантоїди", а сьогодні ця структура лише проїдає бюджетні кошти: "антикорупціонери" мали допомогти вибудувати ефективні НАБУ і ВАКС (Вищий антикорупційний суд. — Ред.). У підсумку Бюро витрачає більше, ніж повертає: 1,9 млрд грн проти 823 млн грн, отриманих від викритих корупціонерів", - розповіли в медіа.

Допис майже ідентичний у кількох телеграм-каналах і має заголовок із ключовою тезою: "Правоохоронців закликають перевірити грантових активістів-мільйонерів" або "Громадськість ініціює перевірку грантоїдів". Але не ідентифікується громадськість, яка закликає та ініціює.

"Упродовж місяця телеграм-канали перерахували у своїх дописах, здається, всі скандали, у які недоброчесні працівники НАБУ справді потрапляли за минулі десять років, пригадавши земельні ділянки і віп-автівки, оформлені на тещ, наявність батьків у Росії, дітей за кордоном, братів-ухилянтів і скоєні ДТП за участю детективів НАБУ. 10 липня в телеграм-каналах з’явився рейтинг скандалів, пов’язаних із НАБУ. Канали поширювали статтю "Дошка ганьби. Хто і як веде НАБУ до закриття", опубліковану у виданні із сумнівною репутацією "Українські новини". Шеф-редактор сайту агентства "Українські новини" Денис Гороховський є в нашій базі псевдосоціологів і чорних піарників, оскільки був помічений у піарі політичної сили Юлії Тимошенко", - йдеться в матеріалі.

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В той же день, статтю "Українських новин" під схожими заголовками з акцентом на закритті НАБУ одночасно опублікували інформаційна агенція УНІАН, агенція РБК-Україна, сайт kp.ua (колишня "Комсомольська правда") і ще низка дрібніших сайтів. Саме на УНІАН і РБК часто посилалися телеграм-канали.

Загалом посилання на УНІАН і РБК в інформаційній кампанії проти НАБУ фігурують досить часто.

Тоді ж 11 липня, у відомого антикорупційного активіста й бійця ЗСУ Віталія Шабуніна Державне бюро розслідувань несподівано проводить обшук у справі, яка тягнеться місяцями. І поки громадськість обурюється й обговорює справу Шабуніна, наш пул телеграм-каналів звинувачує НАБУ в намаганні зам’яти справу і врятувати грантоїда. Ми зафіксували 33 повідомлення лише за 10–11 липня.

Такі повідомлення в кількох телеграм-каналах підсумовуються тезою: "Як повідомлялося, антикорупційні організації України вимагають розпустити НАБУ як структуру, що дискримінує всю боротьбу з корупцією". Але не конкретизується, які саме організації і де це "повідомлялося".

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"Аналогічним чином збиралися докупи і щодня поширювалися факти про всі можливі звʼязки з Росією детективів НАБУ — від родичів в окупації чи власників російських паспортів до невизначеного "підтримував тісні контакти з російськими політиками". Перше повідомлення з тих, що пізніше переросли у шквал публікацій про "російські впливи в НАБУ" та заяву СБУ, зʼявилося ще 5 червня", - повідомило медіа.

Йшлося про детектива НАБУ Олександра Скомарова та його батька, який отримав російське громадянство і перереєстрував свій бізнес у Росії, перебуваючи в окупації. Скомаров претендував на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ). І згадане повідомлення збіглося в часі з початком проведення фінальних співбесід на цю посаду.

Апогеєм стало 21 липня, коли правоохоронці Служби безпеки України разом із Офісом генерального прокурора прийшли з обшуками до детективів Національного антикорупційного бюро України.

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У цей день пул досліджуваних телеграм-каналів вибухнув майже ідентичними новинами про те, що СБУ й ОГП проводять спецоперацію з нейтралізації російського впливу на НАБУ. Повідомлення були майже ідентичні: "Торгував коноплею з РФ і підтримував зв’язок з агентом ФСБ: СБУ й ОГП викрили одного з керівників прифронтових підрозділів НАБУ в співпраці з ворогом"; "Руслан Магамедрасулов, який мав координувати роботу НАБУ в прифронтових областях, допомагав батькові вести бізнес із Дагестаном — продавав туди технічну коноплю".

Після прийняття та підписання закону №12414, який спричинив хвилю мирних протестів в містах критика НАБУ продовжилася, однак зʼявилися нові акценти.

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По-перше, до критики дій протестувальників залучили військових: "Не підігравайте ворогу! Військові командири Кирило Буданов і Кирило Верес підтримали дії правоохоронців щодо виявлення російської агентури та ефесбешних "кротів" у лавах НАБУ й закликали суспільство не допустити внутрішнього розбрату".

По-друге, писали, що у Вашингтоні новий закон нібито схвалюють, із посиланням на політичного експерта Тараса Загороднього, який стверджує, що без згоди США Рада не ухвалила б закон про підпорядкування НАБУ. Його коментарі активно цитують анонімні телеграм-канали.

По-третє, наголошували, що дії НАБУ демотивують військових. Посилалися на голову СБУ Василя Малюка, який заявив:

"Через обшуки НАБУ в командувача Нацгвардії Півненка половина Нацгвардії опустила зброю і не захотіла виконувати завдання, а інша половина хотіла їхати до Києва".

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На тлі анонімних телеграм-каналів, які суголосно критикували НАБУ і просували тезу про необхідність знищення інституції, вирізняється телеграм-канал проросійського видання strana.ua, яке послідовно впродовж багатьох років просуває наратив про зовнішнє керування Україною.

Крім того, ці ж телеграм-канали скористалися можливістю дискредитувати Олександра Цивінського, детектива НАБУ, кандидата на посаду директора БЕБ, якого обрала конкурсна комісія, але так і не затвердив Кабінет Міністрів України: "Цивінський є вихідцем із родини російського військового, має нерухомість і тісні зв’язки з країною-агресором. Незважаючи на це, він роками мав доступ до секретної інформації — спочатку як правоохоронець, а згодом як детектив НАБУ. Варто зазначити, що активний вплив Росії на НАБУ посилився саме за часів керівництва Кривоноса".