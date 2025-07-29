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Новини Ліквідація незалежності НАБУ та САП
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Над розробкою нового законопроєкту щодо повноважень НАБУ та САП працювала велика команда, залучались представники Мін’юсту, - Федоров

Закупівля дронів перехоплювачів Федоров зробив заяву

До розробки законопропроєкту стосовно відновлення повноважень НАБУ та САП була залучена велика команда, до неї входили представники уряду та усі, хто координує роботу цього напряму.

Про це розповів віце-прем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, комплексно включилась команда Мін'юсту на чолі з премʼєром Юлією Свириденко.

"Я приєднався до процесу як віце-премʼєр і активно підтримував розробку закону, спираючись на досвід взаємодії з різними державними структурами у межах спільних цифрових і воєнних проєктів", - сказав Федоров.

Він зазначив, що результатом стало створення нового збалансованого законопроєкту, який відновить антикорупційну інфраструктуру держави.

Також читайте: Завтра комітет ВР розгляне президентський та альтернативні законопроєкти щодо повноважень НАБУ і САП. Йдеться про перше читання, - Юрчишин

Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

Автор: 

НАБУ (5345) законопроєкт (3673) САП (2413) Федоров Михайло (913)


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Топ коментарі
+10
Настав час "оху*тельних" історій! І все заради того щоб....нічого не міняти в тому законі!
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29.07.2025 15:36 Відповісти
+7
А чим старі повноваження не влаштовують?
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29.07.2025 15:36 Відповісти
+6
А не хочуть ті деПутани що голосували попередній недозакон разом із Зеленським оплатити всі фінансові витрати бюджету які виникли через їх махінації? Ваші " помилки " занадто дорого обходяться роботодавцю.
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29.07.2025 15:42 Відповісти
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А чим старі повноваження не влаштовують?
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29.07.2025 15:36 Відповісти
Настав час "оху*тельних" історій! І все заради того щоб....нічого не міняти в тому законі!
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29.07.2025 15:36 Відповісти
Як його не називай, що не обіцяй, в основі все залишається підконтрольним Генпрокурору.
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29.07.2025 15:39 Відповісти
два простих питання:
- чому просто не скасувати законом прийнятий 22.07.25 вру та підписаний гарантом закон №4555-ІХ?
- голоси за новий закон будуть, зокрема слуги та прислуги?
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29.07.2025 15:41 Відповісти
А не хочуть ті деПутани що голосували попередній недозакон разом із Зеленським оплатити всі фінансові витрати бюджету які виникли через їх махінації? Ваші " помилки " занадто дорого обходяться роботодавцю.
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29.07.2025 15:42 Відповісти
Закон "Врятувати рядового Міндіча"
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29.07.2025 15:42 Відповісти
Які ж брехливі! І той, що Зермак підписував казали був дуже гарний. І цей гарний... Ссуть у вічі.
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29.07.2025 15:44 Відповісти
Всі хто вимарався об цій закон 12414 повинні бути люстровані.
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29.07.2025 15:46 Відповісти
закон № 4555-ІХ від 22.07.25

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4555-20#Text
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29.07.2025 15:48 Відповісти
22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП. Джерело: https://censor.net/ua/n3565872
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29.07.2025 15:54 Відповісти
це номер законопроєкту (який вже ніц не вартий після прийняття, бо його теж допрацювали), а номер закону надав вище разом із посиланням на нього сайті ВРУ, клікніть - побачите
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29.07.2025 15:57 Відповісти
Приймаю зауваження.
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29.07.2025 16:04 Відповісти
ви в останньому слові опечатались, замість ка- написали лю-.
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29.07.2025 15:56 Відповісти
Вибачте. Але там не всіх можна. З Юлією Тимошонкою що робити?
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29.07.2025 15:58 Відповісти
Здайте в полон путіну. Їм ***** яку країну руйнувати, хай краще рашку руйнують.
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29.07.2025 16:09 Відповісти
Це ж варіант! Всіх 263 обміняти на полонених.
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29.07.2025 16:13 Відповісти
ой тоді все в порядку ,як шо фьодоров каже ...для зеленській шобли 100% ...
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29.07.2025 15:50 Відповісти
Це ж треба таке, якісь невідомі прокацапські курви проголосували за 12414, ще одна якась невідома прокацапська курва моментально його підписала, і могло статися велике лихо. Добре, що Федоров зі Свириденко на місцях, вчасно помітили і зараз дадуть нещадну відповідь невідомим прокацапським курвам. Країна може спати спокійно.
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29.07.2025 15:55 Відповісти
зелений дегенерат мародер, розповідає, як зелені дегенерати мародери обісрались з головою!
але!
за допомогою інших дегенератів мародерів, залучених до великої команди дегенератів мародерів.
і на чолі всього цього потужний досвідчений віце прем'єр з усіх питань на світі.
і допомагають у всьому цьому нероби паразити з мін юсту.
і персональна стюардеса свириденко!
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29.07.2025 16:03 Відповісти
Міндіч чернишов шума і завгосп фельдмаршел це такі іахівці
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29.07.2025 16:38 Відповісти
Зрадники підробили новий закон про НАБУ та САП.
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29.07.2025 16:40 Відповісти
Цікаво чи на Заході в документах НАБУ та САП помітять каверзу .
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29.07.2025 16:48 Відповісти
Не верю! Так быстро (через день после отмены полномочий САП и НАБУ) "сваять" новый законопроект - НЕВОЗМОЖНО. Значит он был готов заранее и все происшедшее похоже на политическое шулерство
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29.07.2025 16:49 Відповісти
 
 