Над розробкою нового законопроєкту щодо повноважень НАБУ та САП працювала велика команда, залучались представники Мін’юсту, - Федоров

До розробки законопропроєкту стосовно відновлення повноважень НАБУ та САП була залучена велика команда, до неї входили представники уряду та усі, хто координує роботу цього напряму.

Про це розповів віце-прем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, комплексно включилась команда Мін'юсту на чолі з премʼєром Юлією Свириденко.

"Я приєднався до процесу як віце-премʼєр і активно підтримував розробку закону, спираючись на досвід взаємодії з різними державними структурами у межах спільних цифрових і воєнних проєктів", - сказав Федоров.

Він зазначив, що результатом стало створення нового збалансованого законопроєкту, який відновить антикорупційну інфраструктуру держави.

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Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.