Над разработкой нового законопроекта о полномочиях НАБУ и САП работала большая команда, привлекались представители Минюста, - Федоров
К разработке законопроекта о восстановлении полномочий НАБУ и САП была привлечена большая команда, в нее входили представители правительства и все, кто координирует работу этого направления.
Об этом рассказал вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, комплексно включилась команда Минюста во главе с премьером Юлией Свириденко.
"Я присоединился к процессу как вице-премьер и активно поддерживал разработку закона, опираясь на опыт взаимодействия с различными государственными структурами в рамках совместных цифровых и военных проектов", - сказал Федоров.
Он отметил, что результатом стало создание нового сбалансированного законопроекта, который восстановит антикоррупционную инфраструктуру государства.
Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП
22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.
Вечером его подписал президент Зеленский.
Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.
В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.
Также в Киеве началась акция протеста.
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- чому просто не скасувати законом прийнятий 22.07.25 вру та підписаний гарантом закон №4555-ІХ?
- голоси за новий закон будуть, зокрема слуги та прислуги?
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4555-20#Text
але!
за допомогою інших дегенератів мародерів, залучених до великої команди дегенератів мародерів.
і на чолі всього цього потужний досвідчений віце прем'єр з усіх питань на світі.
і допомагають у всьому цьому нероби паразити з мін юсту.
і персональна стюардеса свириденко!