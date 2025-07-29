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Новости Ликвидация независимости НАБУ и САП
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Над разработкой нового законопроекта о полномочиях НАБУ и САП работала большая команда, привлекались представители Минюста, - Федоров

Закупка дронов-перехватчиков Федоров сделал заявление

К разработке законопроекта о восстановлении полномочий НАБУ и САП была привлечена большая команда, в нее входили представители правительства и все, кто координирует работу этого направления.

Об этом рассказал вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, комплексно включилась команда Минюста во главе с премьером Юлией Свириденко.

"Я присоединился к процессу как вице-премьер и активно поддерживал разработку закона, опираясь на опыт взаимодействия с различными государственными структурами в рамках совместных цифровых и военных проектов", - сказал Федоров.

Он отметил, что результатом стало создание нового сбалансированного законопроекта, который восстановит антикоррупционную инфраструктуру государства.

Также читайте: Завтра комитет ВР рассмотрит президентский и альтернативные законопроекты о полномочиях НАБУ и САП. Речь идет о первом чтении, - Юрчишин

Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

Также читайте: Ключевым автором поправок к закону №12414 стал "консерва" от "Слуги народа" Бужанский, - Автомайдан

Автор: 

НАБУ (4460) законопроект (3263) САП (2237) Федоров Михаил (521)


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Топ комментарии
+11
Настав час "оху*тельних" історій! І все заради того щоб....нічого не міняти в тому законі!
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29.07.2025 15:36 Ответить
+7
А чим старі повноваження не влаштовують?
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29.07.2025 15:36 Ответить
+6
А не хочуть ті деПутани що голосували попередній недозакон разом із Зеленським оплатити всі фінансові витрати бюджету які виникли через їх махінації? Ваші " помилки " занадто дорого обходяться роботодавцю.
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29.07.2025 15:42 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
А чим старі повноваження не влаштовують?
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29.07.2025 15:36 Ответить
Настав час "оху*тельних" історій! І все заради того щоб....нічого не міняти в тому законі!
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29.07.2025 15:36 Ответить
Як його не називай, що не обіцяй, в основі все залишається підконтрольним Генпрокурору.
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29.07.2025 15:39 Ответить
два простих питання:
- чому просто не скасувати законом прийнятий 22.07.25 вру та підписаний гарантом закон №4555-ІХ?
- голоси за новий закон будуть, зокрема слуги та прислуги?
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29.07.2025 15:41 Ответить
А не хочуть ті деПутани що голосували попередній недозакон разом із Зеленським оплатити всі фінансові витрати бюджету які виникли через їх махінації? Ваші " помилки " занадто дорого обходяться роботодавцю.
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29.07.2025 15:42 Ответить
Закон "Врятувати рядового Міндіча"
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29.07.2025 15:42 Ответить
Які ж брехливі! І той, що Зермак підписував казали був дуже гарний. І цей гарний... Ссуть у вічі.
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29.07.2025 15:44 Ответить
Всі хто вимарався об цій закон 12414 повинні бути люстровані.
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29.07.2025 15:46 Ответить
закон № 4555-ІХ від 22.07.25

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4555-20#Text
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29.07.2025 15:48 Ответить
22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП. Джерело: https://censor.net/ua/n3565872
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29.07.2025 15:54 Ответить
це номер законопроєкту (який вже ніц не вартий після прийняття, бо його теж допрацювали), а номер закону надав вище разом із посиланням на нього сайті ВРУ, клікніть - побачите
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29.07.2025 15:57 Ответить
Приймаю зауваження.
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29.07.2025 16:04 Ответить
ви в останньому слові опечатались, замість ка- написали лю-.
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29.07.2025 15:56 Ответить
Вибачте. Але там не всіх можна. З Юлією Тимошонкою що робити?
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29.07.2025 15:58 Ответить
Здайте в полон путіну. Їм ***** яку країну руйнувати, хай краще рашку руйнують.
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29.07.2025 16:09 Ответить
Це ж варіант! Всіх 263 обміняти на полонених.
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29.07.2025 16:13 Ответить
ой тоді все в порядку ,як шо фьодоров каже ...для зеленській шобли 100% ...
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29.07.2025 15:50 Ответить
Це ж треба таке, якісь невідомі прокацапські курви проголосували за 12414, ще одна якась невідома прокацапська курва моментально його підписала, і могло статися велике лихо. Добре, що Федоров зі Свириденко на місцях, вчасно помітили і зараз дадуть нещадну відповідь невідомим прокацапським курвам. Країна може спати спокійно.
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29.07.2025 15:55 Ответить
зелений дегенерат мародер, розповідає, як зелені дегенерати мародери обісрались з головою!
але!
за допомогою інших дегенератів мародерів, залучених до великої команди дегенератів мародерів.
і на чолі всього цього потужний досвідчений віце прем'єр з усіх питань на світі.
і допомагають у всьому цьому нероби паразити з мін юсту.
і персональна стюардеса свириденко!
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29.07.2025 16:03 Ответить
Міндіч чернишов шума і завгосп фельдмаршел це такі іахівці
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29.07.2025 16:38 Ответить
Зрадники підробили новий закон про НАБУ та САП.
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29.07.2025 16:40 Ответить
Цікаво чи на Заході в документах НАБУ та САП помітять каверзу .
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29.07.2025 16:48 Ответить
Не верю! Так быстро (через день после отмены полномочий САП и НАБУ) "сваять" новый законопроект - НЕВОЗМОЖНО. Значит он был готов заранее и все происшедшее похоже на политическое шулерство
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29.07.2025 16:49 Ответить
"зелені зрадники і корупціонери .щось 3,14здять про створення нового збалансованого законопроєкту, який відновить антикорупційну інфраструктуру держави. ???Ніколи антикорупційну структуру держави не відновить "зелена влада" котра створила цю державну корупційну структуру, ,
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29.07.2025 17:03 Ответить
 
 