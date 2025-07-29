Над разработкой нового законопроекта о полномочиях НАБУ и САП работала большая команда, привлекались представители Минюста, - Федоров

К разработке законопроекта о восстановлении полномочий НАБУ и САП была привлечена большая команда, в нее входили представители правительства и все, кто координирует работу этого направления.

Об этом рассказал вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, комплексно включилась команда Минюста во главе с премьером Юлией Свириденко.

"Я присоединился к процессу как вице-премьер и активно поддерживал разработку закона, опираясь на опыт взаимодействия с различными государственными структурами в рамках совместных цифровых и военных проектов", - сказал Федоров.

Он отметил, что результатом стало создание нового сбалансированного законопроекта, который восстановит антикоррупционную инфраструктуру государства.

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Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

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