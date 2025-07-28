День сьомий: у Києві тривають акції проти закону, який обмежує повноваження НАБУ і САП. ФОТОрепортаж
У понеділок, 28 липня, у Києві на площі біля театру ім. Івана Франка сьомий день поспіль збираються мітингувальники, які виступають проти закону, який фактично ліквідує незалежність антикорупційних органів - НАБУ та САП.
Про це повідомляє "Укрінформ", інформує Цензор.НЕТ.
Акція розпочалася з хвилини мовчання в пам'ять Захисників і Захисниць України, учасників добровольчих формувань, а також цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у російському полоні.
Порівняно з попередніми днями сьогодні протестувальників було значно менше.
Учасники акції демонстрували картонні плакати, на яких висловили свої вимоги.
Повідомляється, що окрім скасування закону щодо НАБУ і САП, мітингувальники закликали призначити голову Бюро економічної безпеки (БЕБ), проводити трансляції засідань Верховної Ради та надати відпустки військовим замість депутатів.
Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП
22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.
Ввечері його підписав президент Зеленський.
Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.
У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.
Також у Києві розпочалась акція протесту.
У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.
Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.
Також Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".
24 липня у Раді було зареєстровано законопроєкт №13531, який скасує ліквідацію незалежності НАБУ та САП.
Згодом президент Володимир Зеленський погодив законопроєкт, який гарантує незалежність антикорупційних органів.
Рада розгляне законопроєкт Зеленського 31 липня 2025 року.
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але ж ми маємо його підтримати під радою !
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Голову даю, що поза політичним проєктом Білецького, це звичайна гопота.
У нас кожен таксист дока у всьому. Чим менше людина знає, тим вона безапеляційніша.
По форуму подивися - суцільні специ у ядерних питаннях, в економіці, у боротьбі з корупцією, у військовій стратегії, і бизькосхідних питаннях.
І у всіх дуже прості рецепти: повісити, уїбати ядеркою, відібрати, поділити.
І вони абсолютно відверто збентежені тим, що у цивілізованій частині Світу ніхто так не робить. І бачать у цьому змову жидів, масонів, олігархів та рептилоїдів. 😁
Раптом якихось там "бАндЄрОвцЄв пОнАвЬІбИрАЮт".
"А пАтОм рЮскО ЯзьічнЬІх мАльчикОв в трУсИкАх на доски пОчЕтА начнут прибивать".
Ті, хто пішов сам, давно вже або комісовані з пораненнями, або загинули.
Я їх бачив на протестах, на які вони ходили задля піару і на протестах, на які вони ходили задля провокацій.
І щось не дуже віриться, що ця гопота ідейна.
Ну там із родичів. Дядьки чи тітки.
Дідів, чи бабів, прапрадідів, чи прапрабабів.
Може там по сімейним легендам.
Цікавлюсь суто з наукової точки зору.
Про вплив родини на когнінтивні спроможності дітей.
"Нацкорпус" і бусіки змігла б зліпити воєдино лише "ну дуже талановита особа".
Кращого я і не очікував коли влазив в діалог)
Давай так-нехай вже буде "ідіот".
Але до своїх статевих органів тебе я не допущу,
Як і до дупці.
Дупця поки пукає.
А статеві органи я вирішив посв*ятити лише жіночій статі іще з того часу як вперше поцілувався, з дівчинкою моїх років, в п*ять моїх рочків.))
Це було в дерев*яному будиночку на території дитячогосадка.
Досі пам*ятаю той чарівний запах карамельок.
Ти б спершу памперс поміняв би собі.
Тхне лайном і обсциками.
А потім би на своїх шаріїв посилання посилав би.
До речі, цілком дружня порада.
Ну не можливо обісцяном будучи когось там переконувати.
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У мене по екрану ноута смалець потік)))
Хоча розумію вас-публіка серед виборців іще та публіка.
За бужанського ж і безумну ж проголосували((((
і під раду, одразу !
одностайно підтримаємо законопроєкт президента ЗЄлєнського під радою !
не дамо курвпм-депутатам отпєтлять !
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В чеканні кращого майбутнього із постійною брехнею "законотворців".
Он на кацапії- діди-баби чекали "світле майбутньє".
А тепер їхнім онукам розповідають про "світле минуле".
Просто "змій який пожирає свій хвіст" постійно.
І вуаля, роби при владі що хочеш- хочеш ріж ютьюб, хочеш за чистий папір А4 відправляй на швабрування а потім на сЕвЕо в якості мясця для дронів.
Поліціянтам не раджу помилятися і втручатися.
Це на 13-14 роки.
Нічого підкидати в багаття ще й бензину.
А от ви тирішки помиляєтесь.
У них палає пожежа.
Просрати півтора лярда допомоги через якісь там хотілки?
Це треба ще постаратися.
Звертають увагу, просто бачать що кожен наступний крок
у вигляді агресії проти студентів буде кінцевим кроком для кожного з них..
Кінцевим означає що можна втратити не лише життяґ, чи майна, кінцевий
бо можна вратити і власних діточок які ще в Україні.
Бо це те саме що просто підпалити власний будинок і підкидати туди вогнепальної суміші при страхових агентах.
ЗЄ треба зберегти владу - от хай він і уникає.
Відправити м*яском українців на штурм Варшави, Берліна і Парижа.
Прям так як він відправив усіх кого спіймав, включно з військовим оркестром міста Донецьк.
Так, з мосінками і в касках 2-ої світової.
А в той час коли ти будеш штурмувати село в Польші, твоя хата і майно переходять узбекам-удмуртам. Як і дружина. Про долю дітей я промовчу. Хз скільки пішли на органи чи в утіхи.
За те ти можеш взнати скільки українських дітисьок замінили свої імена.
Завітай на рашиський сайт загсу, так він поки існує лише тільки ще раз перевірив.
І порівняй кількість заміни імен дітей в 2021 році і до цього часу. Там є статистика по рокам.
Без війни вони політичні трупи.
із ним же ж твоє майно не твоє і дружина шльондра кацапів, твоїх дітей продаватимуть як скот.
Пруф я надав раніше.
Подивися як процвітає Донецьк, а він приймав Чемпіонат Світу з Футболу. Зараз дітки Донецька випроховують просту воду.
Тому захід довго і думав чи давати зброю Україні чи ні.
Бо ви не певні. Сьогодні одне, а завтра дітей своїх на органи пустите.
Ви цю зброю можете повернути проти Заходу.
За словами сраліна- "капіталісти самі продадуть той шнурок на якому ми їх повісимо".
Тому і не давали.
Ок.
Уявляємо що завтра українці скидують всю владу зе.
Що далі?
Думаєш дадуть зброю чи кошти на пенсії і тд.
"Фігвам"- індіанський прихисток від природи.
Нічого нікому в анархічній структурі не дадуть.
А нахіба давати?
Вище я вже описав це.
Ти завтра із м-16 і на Бредлі будеш штурмувати Польшу
При підтримці леопардів.
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Це Данило Шевченко. Його батько - на фронті. А сам Данило разом з волонтерами розбирає в Києві завали на місцях прильотів російських дронів і ракет.
А ще Данило брав участь в мітингах-протестах проти позбавлення НАБУ незалежності. Хлопець чітко пояснює, що поставити антикорупційні органи в залежність від генпрокурора якого призначає президент - це дозводити красти.
Нащо це йому? Хлопець говорить просто. Він нікуди не хоче уїжджати. Він хоче жити в Україні і працювати для України.
Це - майбутнє.