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Новини Ліквідація незалежності НАБУ та САП Протести проти закону про НАБУ і САП
3 857 46

День сьомий: у Києві тривають акції проти закону, який обмежує повноваження НАБУ і САП. ФОТОрепортаж

У понеділок, 28 липня, у Києві на площі біля театру ім. Івана Франка сьомий день поспіль збираються мітингувальники, які виступають проти закону, який фактично ліквідує незалежність антикорупційних органів - НАБУ та САП.

Про це повідомляє "Укрінформ", інформує Цензор.НЕТ.

Акція розпочалася з хвилини мовчання в пам'ять Захисників і Захисниць України, учасників добровольчих формувань, а також цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у російському полоні.

протест

Порівняно з попередніми днями сьогодні протестувальників було значно менше.

протест

Учасники акції демонстрували картонні плакати, на яких висловили свої вимоги.

протест

Повідомляється, що окрім скасування закону щодо НАБУ і САП, мітингувальники закликали призначити голову Бюро економічної безпеки (БЕБ), проводити трансляції засідань Верховної Ради та надати відпустки військовим замість депутатів.

протест

Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

Також Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".

24 липня у Раді було зареєстровано законопроєкт №13531, який скасує ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Згодом президент Володимир Зеленський погодив законопроєкт, який гарантує незалежність антикорупційних органів.

Рада розгляне законопроєкт Зеленського 31 липня 2025 року.

Автор: 

НАБУ (5345) Київ (19942) протест (2431) САП (2406)


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Топ коментарі
+14
Зеля поц
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28.07.2025 21:40 Відповісти
+9
Цікаво, а деж отий нац.корпус білецького. Хто у війську - шана і честь. А хтось ще ганаяється за Порохом.
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28.07.2025 21:41 Відповісти
+5
Я бачив газетку нац корпусу - там молоді хлопці, без досвіду, але всі вони засуджували дії Пороха - і мінськи домовленості, і закупівлю вакуумних ламп для українського ППО, і закупівлю висотомірів для українських літаків, тай вугілля Ротердам - хоча жоден з них не мав навіть уяви шо то за формула. Йшов тотальний вплив ху..ла та йього смі в країні - аби на Порох, тіки зеленский все здасть у Омані.
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28.07.2025 22:04 Відповісти
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Правила форума Рада форумчан
ті самі, не враховуючи практикантів.
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28.07.2025 22:22 Відповісти
Я був забанений за те, що не захоплювався
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28.07.2025 22:27 Відповісти
Зеля поц
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28.07.2025 21:40 Відповісти
так !
але ж ми маємо його підтримати під радою !

.
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28.07.2025 21:52 Відповісти
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28.07.2025 22:00 Відповісти
Цікаво, а деж отий нац.корпус білецького. Хто у війську - шана і честь. А хтось ще ганаяється за Порохом.
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28.07.2025 21:41 Відповісти
Ти бачив тих пациків?
Голову даю, що поза політичним проєктом Білецького, це звичайна гопота.
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28.07.2025 21:47 Відповісти
Я бачив газетку нац корпусу - там молоді хлопці, без досвіду, але всі вони засуджували дії Пороха - і мінськи домовленості, і закупівлю вакуумних ламп для українського ППО, і закупівлю висотомірів для українських літаків, тай вугілля Ротердам - хоча жоден з них не мав навіть уяви шо то за формула. Йшов тотальний вплив ху..ла та йього смі в країні - аби на Порох, тіки зеленский все здасть у Омані.
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28.07.2025 22:04 Відповісти
Нэ ну це якраз абсолютно норм.

У нас кожен таксист дока у всьому. Чим менше людина знає, тим вона безапеляційніша.

По форуму подивися - суцільні специ у ядерних питаннях, в економіці, у боротьбі з корупцією, у військовій стратегії, і бизькосхідних питаннях.

І у всіх дуже прості рецепти: повісити, уїбати ядеркою, відібрати, поділити.
І вони абсолютно відверто збентежені тим, що у цивілізованій частині Світу ніхто так не робить. І бачать у цьому змову жидів, масонів, олігархів та рептилоїдів. 😁
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28.07.2025 22:34 Відповісти
Ну авжеж ті хлопці і дівчата яким ви довірили Захищати Україну, бо самі сцикуєте лише букв "ТЦК", не мають довіри в політичних поглядах.
Раптом якихось там "бАндЄрОвцЄв пОнАвЬІбИрАЮт".
"А пАтОм рЮскО ЯзьічнЬІх мАльчикОв в трУсИкАх на доски пОчЕтА начнут прибивать".
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28.07.2025 22:43 Відповісти
Я їм нічого не довіряв. Якщо вони зараз і на фронті, то не за покликом серця, а через бусик ТЦК.
Ті, хто пішов сам, давно вже або комісовані з пораненнями, або загинули.

Я їх бачив на протестах, на які вони ходили задля піару і на протестах, на які вони ходили задля провокацій.
І щось не дуже віриться, що ця гопота ідейна.
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28.07.2025 22:51 Відповісти
Вибачте, а у вашій родині лише ви не повносправний чи є хтось іще?
Ну там із родичів. Дядьки чи тітки.
Дідів, чи бабів, прапрадідів, чи прапрабабів.
Може там по сімейним легендам.
Цікавлюсь суто з наукової точки зору.
Про вплив родини на когнінтивні спроможності дітей.
"Нацкорпус" і бусіки змігла б зліпити воєдино лише "ну дуже талановита особа".
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28.07.2025 23:02 Відповісти
Саме так і було. Єдине прохання - отий поц - уорвік - це шлімазел дерьмака - не відповідайте - там сидить ідіот, чи ідіотка.
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28.07.2025 23:09 Відповісти
Дякую за комплімент.
Кращого я і не очікував коли влазив в діалог)
Давай так-нехай вже буде "ідіот".
Але до своїх статевих органів тебе я не допущу,
Як і до дупці.
Дупця поки пукає.
А статеві органи я вирішив посв*ятити лише жіночій статі іще з того часу як вперше поцілувався, з дівчинкою моїх років, в п*ять моїх рочків.))
Це було в дерев*яному будиночку на території дитячогосадка.
Досі пам*ятаю той чарівний запах карамельок.
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28.07.2025 23:17 Відповісти
За для, пилять, таких як ти - шляхбаум - і головне - для тебе це не цитрамон - для тебе і таких як ти - це меч палача України - https://www.youtube.com/watch?v=3x_8uiI5Vxs
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29.07.2025 00:09 Відповісти
"мечу палача" який досі сцикує побачити ТЦК.
Ти б спершу памперс поміняв би собі.
Тхне лайном і обсциками.
А потім би на своїх шаріїв посилання посилав би.
До речі, цілком дружня порада.
Ну не можливо обісцяном будучи когось там переконувати.
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29.07.2025 00:18 Відповісти
Ми його вже перегодували. 😁
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29.07.2025 01:16 Відповісти
президенте! викинь Татарова та Єрмака, згуртуй націю у ВР навколо перемоги України1
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28.07.2025 21:47 Відповісти
гуртуємося навколо президента ЗЄлєнського під радою !

.
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28.07.2025 21:50 Відповісти
Та не тролльте так пане)))
У мене по екрану ноута смалець потік)))
Хоча розумію вас-публіка серед виборців іще та публіка.
За бужанського ж і безумну ж проголосували((((
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28.07.2025 21:59 Відповісти
Ви, мабуть, забули хто кого грає і танцює. Це як у чорта попросити освятити капличку.
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28.07.2025 22:06 Відповісти
треба масово виходити в день голосування !
і під раду, одразу !

одностайно підтримаємо законопроєкт президента ЗЄлєнського під радою !

не дамо курвпм-депутатам отпєтлять !

.
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28.07.2025 21:49 Відповісти
можете виходити чи ні закону нового не буде, навіть на голосування не поставлять.
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28.07.2025 22:00 Відповісти
Радію як мінімум тому що ці юні студенти не бажають своє життя прожити як ми прожили.
В чеканні кращого майбутнього із постійною брехнею "законотворців".
Он на кацапії- діди-баби чекали "світле майбутньє".
А тепер їхнім онукам розповідають про "світле минуле".
Просто "змій який пожирає свій хвіст" постійно.
І вуаля, роби при владі що хочеш- хочеш ріж ютьюб, хочеш за чистий папір А4 відправляй на швабрування а потім на сЕвЕо в якості мясця для дронів.
Поліціянтам не раджу помилятися і втручатися.
Це на 13-14 роки.
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28.07.2025 21:56 Відповісти
Ти хоч одного поліціянта, тут бачиш? Правильно, вони відсутні. Тому що, на відміну від тупого та жорстокого Яника, нинішня влада, вибрала саму вірну тактику: не звертати уваги, на цих малих халамидників, зовсім
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28.07.2025 22:10 Відповісти
Ну то вони таки мають резон.
Нічого підкидати в багаття ще й бензину.
А от ви тирішки помиляєтесь.
У них палає пожежа.
Просрати півтора лярда допомоги через якісь там хотілки?
Це треба ще постаратися.
Звертають увагу, просто бачать що кожен наступний крок
у вигляді агресії проти студентів буде кінцевим кроком для кожного з них..
Кінцевим означає що можна втратити не лише життяґ, чи майна, кінцевий
бо можна вратити і власних діточок які ще в Україні.
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28.07.2025 22:24 Відповісти
Ну рецептів загострення завжди знайдеться, якщо треба.
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28.07.2025 22:39 Відповісти
Та варто їх уникати.
Бо це те саме що просто підпалити власний будинок і підкидати туди вогнепальної суміші при страхових агентах.
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29.07.2025 00:00 Відповісти
У кожної сторони свої мотиви та цілі.
ЗЄ треба зберегти владу - от хай він і уникає.
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29.07.2025 00:08 Відповісти
а у путлера свої мотиви і цілі.
Відправити м*яском українців на штурм Варшави, Берліна і Парижа.
Прям так як він відправив усіх кого спіймав, включно з військовим оркестром міста Донецьк.
Так, з мосінками і в касках 2-ої світової.
А в той час коли ти будеш штурмувати село в Польші, твоя хата і майно переходять узбекам-удмуртам. Як і дружина. Про долю дітей я промовчу. Хз скільки пішли на органи чи в утіхи.
За те ти можеш взнати скільки українських дітисьок замінили свої імена.
Завітай на рашиський сайт загсу, так він поки існує лише тільки ще раз перевірив.
І порівняй кількість заміни імен дітей в 2021 році і до цього часу. Там є статистика по рокам.
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29.07.2025 00:27 Відповісти
А от з ****** у ЗЄ однакові цілі та мотиви - утримання влади через війну.

Без війни вони політичні трупи.
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29.07.2025 00:33 Відповісти
із уйлом ти побіжиш з мосінкою, без підготовки, але з "заградотрядами" із кацапів.
із ним же ж твоє майно не твоє і дружина шльондра кацапів, твоїх дітей продаватимуть як скот.
Пруф я надав раніше.
Подивися як процвітає Донецьк, а він приймав Чемпіонат Світу з Футболу. Зараз дітки Донецька випроховують просту воду.
Тому захід довго і думав чи давати зброю Україні чи ні.
Бо ви не певні. Сьогодні одне, а завтра дітей своїх на органи пустите.
Ви цю зброю можете повернути проти Заходу.
За словами сраліна- "капіталісти самі продадуть той шнурок на якому ми їх повісимо".
Тому і не давали.
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29.07.2025 00:49 Відповісти
З Зеленським теж.
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29.07.2025 00:51 Відповісти
та ти задрав своїм зеленським!
Ок.
Уявляємо що завтра українці скидують всю владу зе.
Що далі?
Думаєш дадуть зброю чи кошти на пенсії і тд.
"Фігвам"- індіанський прихисток від природи.
Нічого нікому в анархічній структурі не дадуть.
А нахіба давати?
Вище я вже описав це.
Ти завтра із м-16 і на Бредлі будеш штурмувати Польшу
При підтримці леопардів.
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29.07.2025 00:57 Відповісти
Де ви взагалі навчались?
Логіки =0
Розуму=0
Надія=+1000000000
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29.07.2025 00:58 Відповісти
Тому я і втік майже 9 років тому.
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29.07.2025 00:51 Відповісти
https://t.me/dragonspech/9189 Дмитро Каленчук-Вовнянко:

Це Данило Шевченко. Його батько - на фронті. А сам Данило разом з волонтерами розбирає в Києві завали на місцях прильотів російських дронів і ракет.
А ще Данило брав участь в мітингах-протестах проти позбавлення НАБУ незалежності. Хлопець чітко пояснює, що поставити антикорупційні органи в залежність від генпрокурора якого призначає президент - це дозводити красти.

Нащо це йому? Хлопець говорить просто. Він нікуди не хоче уїжджати. Він хоче жити в Україні і працювати для України.
Це - майбутнє.
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28.07.2025 22:21 Відповісти
Це питання чи ствердження?
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28.07.2025 22:37 Відповісти
Це ствердження про твою інертність.
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29.07.2025 00:31 Відповісти
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28.07.2025 22:39 Відповісти
Від того набу, як і від зєлі, тільки шкода. З самого початку виборів 2019го була зроблена помилка ще у першому турі. А сьогодні всі держструктури смердять корупцією. Не буде в державі на чолі з зєлєю нічого доброго. Нам вибори потрібні, а не набу
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29.07.2025 05:54 Відповісти
Якби так виходили, коли справи корупціонерів зливають в судах або застави їм зменшують, а потім по курортах відпочивають, бо дуже втомлюються
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29.07.2025 09:58 Відповісти
 
 