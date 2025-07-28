День сьомий: у Києві тривають акції проти закону, який обмежує повноваження НАБУ і САП. ФОТОрепортаж

У понеділок, 28 липня, у Києві на площі біля театру ім. Івана Франка сьомий день поспіль збираються мітингувальники, які виступають проти закону, який фактично ліквідує незалежність антикорупційних органів - НАБУ та САП.

Про це повідомляє "Укрінформ", інформує Цензор.НЕТ.

Акція розпочалася з хвилини мовчання в пам'ять Захисників і Захисниць України, учасників добровольчих формувань, а також цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у російському полоні.

Порівняно з попередніми днями сьогодні протестувальників було значно менше.

Учасники акції демонстрували картонні плакати, на яких висловили свої вимоги.

Повідомляється, що окрім скасування закону щодо НАБУ і САП, мітингувальники закликали призначити голову Бюро економічної безпеки (БЕБ), проводити трансляції засідань Верховної Ради та надати відпустки військовим замість депутатів.

Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

Також Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".

24 липня у Раді було зареєстровано законопроєкт №13531, який скасує ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Згодом президент Володимир Зеленський погодив законопроєкт, який гарантує незалежність антикорупційних органів.

Рада розгляне законопроєкт Зеленського 31 липня 2025 року.