День седьмой: в Киеве продолжаются акции против закона, который ограничивает полномочия НАБУ и САП. ФОТОРЕПОРТАЖ

В понедельник, 28 июля, в Киеве на площади возле театра им. Ивана Франко седьмой день подряд собираются митингующие, выступающие против закона, который фактически ликвидирует независимость антикоррупционных органов - НАБУ и САП.

Об этом сообщает "Укринформ", информирует Цензор.НЕТ.

Акция началась с минуты молчания в память Защитников и Защитниц Украины, участников добровольческих формирований, а также гражданских лиц, которые были казнены, замучены или погибли в российском плену.

По сравнению с предыдущими днями сегодня протестующих было значительно меньше.

Участники акции демонстрировали картонные плакаты, на которых выразили свои требования.

Сообщается, что кроме отмены закона о НАБУ и САП, митингующие призвали назначить главу Бюро экономической безопасности (БЭБ), проводить трансляции заседаний Верховной Рады и предоставить отпуска военным вместо депутатов.

Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".

24 июля в Раде был зарегистрирован законопроект №13531, который отменит ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Впоследствии президент Владимир Зеленский согласовал законопроект, который гарантирует независимость антикоррупционных органов.

Рада рассмотрит законопроект Зеленского 31 июля 2025 года.