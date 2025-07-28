День седьмой: в Киеве продолжаются акции против закона, который ограничивает полномочия НАБУ и САП. ФОТОРЕПОРТАЖ
В понедельник, 28 июля, в Киеве на площади возле театра им. Ивана Франко седьмой день подряд собираются митингующие, выступающие против закона, который фактически ликвидирует независимость антикоррупционных органов - НАБУ и САП.
Об этом сообщает "Укринформ", информирует Цензор.НЕТ.
Акция началась с минуты молчания в память Защитников и Защитниц Украины, участников добровольческих формирований, а также гражданских лиц, которые были казнены, замучены или погибли в российском плену.
По сравнению с предыдущими днями сегодня протестующих было значительно меньше.
Участники акции демонстрировали картонные плакаты, на которых выразили свои требования.
Сообщается, что кроме отмены закона о НАБУ и САП, митингующие призвали назначить главу Бюро экономической безопасности (БЭБ), проводить трансляции заседаний Верховной Рады и предоставить отпуска военным вместо депутатов.
Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП
Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.
Вечером его подписал президент Зеленский.
Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.
В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.
Также в Киеве началась акция протеста.
В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.
Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.
Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".
24 июля в Раде был зарегистрирован законопроект №13531, который отменит ликвидацию независимости НАБУ и САП.
Впоследствии президент Владимир Зеленский согласовал законопроект, который гарантирует независимость антикоррупционных органов.
Рада рассмотрит законопроект Зеленского 31 июля 2025 года.
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але ж ми маємо його підтримати під радою !
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Голову даю, що поза політичним проєктом Білецького, це звичайна гопота.
У нас кожен таксист дока у всьому. Чим менше людина знає, тим вона безапеляційніша.
По форуму подивися - суцільні специ у ядерних питаннях, в економіці, у боротьбі з корупцією, у військовій стратегії, і бизькосхідних питаннях.
І у всіх дуже прості рецепти: повісити, уїбати ядеркою, відібрати, поділити.
І вони абсолютно відверто збентежені тим, що у цивілізованій частині Світу ніхто так не робить. І бачать у цьому змову жидів, масонів, олігархів та рептилоїдів. 😁
Раптом якихось там "бАндЄрОвцЄв пОнАвЬІбИрАЮт".
"А пАтОм рЮскО ЯзьічнЬІх мАльчикОв в трУсИкАх на доски пОчЕтА начнут прибивать".
Ті, хто пішов сам, давно вже або комісовані з пораненнями, або загинули.
Я їх бачив на протестах, на які вони ходили задля піару і на протестах, на які вони ходили задля провокацій.
І щось не дуже віриться, що ця гопота ідейна.
Ну там із родичів. Дядьки чи тітки.
Дідів, чи бабів, прапрадідів, чи прапрабабів.
Може там по сімейним легендам.
Цікавлюсь суто з наукової точки зору.
Про вплив родини на когнінтивні спроможності дітей.
"Нацкорпус" і бусіки змігла б зліпити воєдино лише "ну дуже талановита особа".
Кращого я і не очікував коли влазив в діалог)
Давай так-нехай вже буде "ідіот".
Але до своїх статевих органів тебе я не допущу,
Як і до дупці.
Дупця поки пукає.
А статеві органи я вирішив посв*ятити лише жіночій статі іще з того часу як вперше поцілувався, з дівчинкою моїх років, в п*ять моїх рочків.))
Це було в дерев*яному будиночку на території дитячогосадка.
Досі пам*ятаю той чарівний запах карамельок.
Ти б спершу памперс поміняв би собі.
Тхне лайном і обсциками.
А потім би на своїх шаріїв посилання посилав би.
До речі, цілком дружня порада.
Ну не можливо обісцяном будучи когось там переконувати.
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У мене по екрану ноута смалець потік)))
Хоча розумію вас-публіка серед виборців іще та публіка.
За бужанського ж і безумну ж проголосували((((
і під раду, одразу !
одностайно підтримаємо законопроєкт президента ЗЄлєнського під радою !
не дамо курвпм-депутатам отпєтлять !
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В чеканні кращого майбутнього із постійною брехнею "законотворців".
Он на кацапії- діди-баби чекали "світле майбутньє".
А тепер їхнім онукам розповідають про "світле минуле".
Просто "змій який пожирає свій хвіст" постійно.
І вуаля, роби при владі що хочеш- хочеш ріж ютьюб, хочеш за чистий папір А4 відправляй на швабрування а потім на сЕвЕо в якості мясця для дронів.
Поліціянтам не раджу помилятися і втручатися.
Це на 13-14 роки.
Нічого підкидати в багаття ще й бензину.
А от ви тирішки помиляєтесь.
У них палає пожежа.
Просрати півтора лярда допомоги через якісь там хотілки?
Це треба ще постаратися.
Звертають увагу, просто бачать що кожен наступний крок
у вигляді агресії проти студентів буде кінцевим кроком для кожного з них..
Кінцевим означає що можна втратити не лише життяґ, чи майна, кінцевий
бо можна вратити і власних діточок які ще в Україні.
Бо це те саме що просто підпалити власний будинок і підкидати туди вогнепальної суміші при страхових агентах.
ЗЄ треба зберегти владу - от хай він і уникає.
Відправити м*яском українців на штурм Варшави, Берліна і Парижа.
Прям так як він відправив усіх кого спіймав, включно з військовим оркестром міста Донецьк.
Так, з мосінками і в касках 2-ої світової.
А в той час коли ти будеш штурмувати село в Польші, твоя хата і майно переходять узбекам-удмуртам. Як і дружина. Про долю дітей я промовчу. Хз скільки пішли на органи чи в утіхи.
За те ти можеш взнати скільки українських дітисьок замінили свої імена.
Завітай на рашиський сайт загсу, так він поки існує лише тільки ще раз перевірив.
І порівняй кількість заміни імен дітей в 2021 році і до цього часу. Там є статистика по рокам.
Без війни вони політичні трупи.
із ним же ж твоє майно не твоє і дружина шльондра кацапів, твоїх дітей продаватимуть як скот.
Пруф я надав раніше.
Подивися як процвітає Донецьк, а він приймав Чемпіонат Світу з Футболу. Зараз дітки Донецька випроховують просту воду.
Тому захід довго і думав чи давати зброю Україні чи ні.
Бо ви не певні. Сьогодні одне, а завтра дітей своїх на органи пустите.
Ви цю зброю можете повернути проти Заходу.
За словами сраліна- "капіталісти самі продадуть той шнурок на якому ми їх повісимо".
Тому і не давали.
Ок.
Уявляємо що завтра українці скидують всю владу зе.
Що далі?
Думаєш дадуть зброю чи кошти на пенсії і тд.
"Фігвам"- індіанський прихисток від природи.
Нічого нікому в анархічній структурі не дадуть.
А нахіба давати?
Вище я вже описав це.
Ти завтра із м-16 і на Бредлі будеш штурмувати Польшу
При підтримці леопардів.
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Це Данило Шевченко. Його батько - на фронті. А сам Данило разом з волонтерами розбирає в Києві завали на місцях прильотів російських дронів і ракет.
А ще Данило брав участь в мітингах-протестах проти позбавлення НАБУ незалежності. Хлопець чітко пояснює, що поставити антикорупційні органи в залежність від генпрокурора якого призначає президент - це дозводити красти.
Нащо це йому? Хлопець говорить просто. Він нікуди не хоче уїжджати. Він хоче жити в Україні і працювати для України.
Це - майбутнє.