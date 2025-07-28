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Новости Ликвидация независимости НАБУ и САП Протесты против закона о НАБУ и САП
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День седьмой: в Киеве продолжаются акции против закона, который ограничивает полномочия НАБУ и САП. ФОТОРЕПОРТАЖ

В понедельник, 28 июля, в Киеве на площади возле театра им. Ивана Франко седьмой день подряд собираются митингующие, выступающие против закона, который фактически ликвидирует независимость антикоррупционных органов - НАБУ и САП.

Об этом сообщает "Укринформ", информирует Цензор.НЕТ.

Акция началась с минуты молчания в память Защитников и Защитниц Украины, участников добровольческих формирований, а также гражданских лиц, которые были казнены, замучены или погибли в российском плену.

протест

По сравнению с предыдущими днями сегодня протестующих было значительно меньше.

протест

Участники акции демонстрировали картонные плакаты, на которых выразили свои требования.

протест

Сообщается, что кроме отмены закона о НАБУ и САП, митингующие призвали назначить главу Бюро экономической безопасности (БЭБ), проводить трансляции заседаний Верховной Рады и предоставить отпуска военным вместо депутатов.

протест

Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".

24 июля в Раде был зарегистрирован законопроект №13531, который отменит ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Впоследствии президент Владимир Зеленский согласовал законопроект, который гарантирует независимость антикоррупционных органов.

Рада рассмотрит законопроект Зеленского 31 июля 2025 года.

Автор: 

НАБУ (4460) Киев (25926) протест (5892) САП (2237)


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Топ комментарии
+11
Зеля поц
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28.07.2025 21:40 Ответить
+8
Цікаво, а деж отий нац.корпус білецького. Хто у війську - шана і честь. А хтось ще ганаяється за Порохом.
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28.07.2025 21:41 Ответить
+4
Я бачив газетку нац корпусу - там молоді хлопці, без досвіду, але всі вони засуджували дії Пороха - і мінськи домовленості, і закупівлю вакуумних ламп для українського ППО, і закупівлю висотомірів для українських літаків, тай вугілля Ротердам - хоча жоден з них не мав навіть уяви шо то за формула. Йшов тотальний вплив ху..ла та йього смі в країні - аби на Порох, тіки зеленский все здасть у Омані.
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28.07.2025 22:04 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
ті самі, не враховуючи практикантів.
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28.07.2025 22:22 Ответить
Я був забанений за те, що не захоплювався
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28.07.2025 22:27 Ответить
Зеля поц
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28.07.2025 21:40 Ответить
так !
але ж ми маємо його підтримати під радою !

.
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28.07.2025 21:52 Ответить
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28.07.2025 22:00 Ответить
Цікаво, а деж отий нац.корпус білецького. Хто у війську - шана і честь. А хтось ще ганаяється за Порохом.
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28.07.2025 21:41 Ответить
Ти бачив тих пациків?
Голову даю, що поза політичним проєктом Білецького, це звичайна гопота.
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28.07.2025 21:47 Ответить
Я бачив газетку нац корпусу - там молоді хлопці, без досвіду, але всі вони засуджували дії Пороха - і мінськи домовленості, і закупівлю вакуумних ламп для українського ППО, і закупівлю висотомірів для українських літаків, тай вугілля Ротердам - хоча жоден з них не мав навіть уяви шо то за формула. Йшов тотальний вплив ху..ла та йього смі в країні - аби на Порох, тіки зеленский все здасть у Омані.
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28.07.2025 22:04 Ответить
Нэ ну це якраз абсолютно норм.

У нас кожен таксист дока у всьому. Чим менше людина знає, тим вона безапеляційніша.

По форуму подивися - суцільні специ у ядерних питаннях, в економіці, у боротьбі з корупцією, у військовій стратегії, і бизькосхідних питаннях.

І у всіх дуже прості рецепти: повісити, уїбати ядеркою, відібрати, поділити.
І вони абсолютно відверто збентежені тим, що у цивілізованій частині Світу ніхто так не робить. І бачать у цьому змову жидів, масонів, олігархів та рептилоїдів. 😁
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28.07.2025 22:34 Ответить
Ну авжеж ті хлопці і дівчата яким ви довірили Захищати Україну, бо самі сцикуєте лише букв "ТЦК", не мають довіри в політичних поглядах.
Раптом якихось там "бАндЄрОвцЄв пОнАвЬІбИрАЮт".
"А пАтОм рЮскО ЯзьічнЬІх мАльчикОв в трУсИкАх на доски пОчЕтА начнут прибивать".
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28.07.2025 22:43 Ответить
Я їм нічого не довіряв. Якщо вони зараз і на фронті, то не за покликом серця, а через бусик ТЦК.
Ті, хто пішов сам, давно вже або комісовані з пораненнями, або загинули.

Я їх бачив на протестах, на які вони ходили задля піару і на протестах, на які вони ходили задля провокацій.
І щось не дуже віриться, що ця гопота ідейна.
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28.07.2025 22:51 Ответить
Вибачте, а у вашій родині лише ви не повносправний чи є хтось іще?
Ну там із родичів. Дядьки чи тітки.
Дідів, чи бабів, прапрадідів, чи прапрабабів.
Може там по сімейним легендам.
Цікавлюсь суто з наукової точки зору.
Про вплив родини на когнінтивні спроможності дітей.
"Нацкорпус" і бусіки змігла б зліпити воєдино лише "ну дуже талановита особа".
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28.07.2025 23:02 Ответить
Саме так і було. Єдине прохання - отий поц - уорвік - це шлімазел дерьмака - не відповідайте - там сидить ідіот, чи ідіотка.
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28.07.2025 23:09 Ответить
Дякую за комплімент.
Кращого я і не очікував коли влазив в діалог)
Давай так-нехай вже буде "ідіот".
Але до своїх статевих органів тебе я не допущу,
Як і до дупці.
Дупця поки пукає.
А статеві органи я вирішив посв*ятити лише жіночій статі іще з того часу як вперше поцілувався, з дівчинкою моїх років, в п*ять моїх рочків.))
Це було в дерев*яному будиночку на території дитячогосадка.
Досі пам*ятаю той чарівний запах карамельок.
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28.07.2025 23:17 Ответить
За для, пилять, таких як ти - шляхбаум - і головне - для тебе це не цитрамон - для тебе і таких як ти - це меч палача України - https://www.youtube.com/watch?v=3x_8uiI5Vxs
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29.07.2025 00:09 Ответить
"мечу палача" який досі сцикує побачити ТЦК.
Ти б спершу памперс поміняв би собі.
Тхне лайном і обсциками.
А потім би на своїх шаріїв посилання посилав би.
До речі, цілком дружня порада.
Ну не можливо обісцяном будучи когось там переконувати.
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29.07.2025 00:18 Ответить
Ми його вже перегодували. 😁
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29.07.2025 01:16 Ответить
президенте! викинь Татарова та Єрмака, згуртуй націю у ВР навколо перемоги України1
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28.07.2025 21:47 Ответить
гуртуємося навколо президента ЗЄлєнського під радою !

.
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28.07.2025 21:50 Ответить
Та не тролльте так пане)))
У мене по екрану ноута смалець потік)))
Хоча розумію вас-публіка серед виборців іще та публіка.
За бужанського ж і безумну ж проголосували((((
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28.07.2025 21:59 Ответить
Ви, мабуть, забули хто кого грає і танцює. Це як у чорта попросити освятити капличку.
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28.07.2025 22:06 Ответить
треба масово виходити в день голосування !
і під раду, одразу !

одностайно підтримаємо законопроєкт президента ЗЄлєнського під радою !

не дамо курвпм-депутатам отпєтлять !

.
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28.07.2025 21:49 Ответить
можете виходити чи ні закону нового не буде, навіть на голосування не поставлять.
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28.07.2025 22:00 Ответить
Радію як мінімум тому що ці юні студенти не бажають своє життя прожити як ми прожили.
В чеканні кращого майбутнього із постійною брехнею "законотворців".
Он на кацапії- діди-баби чекали "світле майбутньє".
А тепер їхнім онукам розповідають про "світле минуле".
Просто "змій який пожирає свій хвіст" постійно.
І вуаля, роби при владі що хочеш- хочеш ріж ютьюб, хочеш за чистий папір А4 відправляй на швабрування а потім на сЕвЕо в якості мясця для дронів.
Поліціянтам не раджу помилятися і втручатися.
Це на 13-14 роки.
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28.07.2025 21:56 Ответить
Ти хоч одного поліціянта, тут бачиш? Правильно, вони відсутні. Тому що, на відміну від тупого та жорстокого Яника, нинішня влада, вибрала саму вірну тактику: не звертати уваги, на цих малих халамидників, зовсім
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28.07.2025 22:10 Ответить
Ну то вони таки мають резон.
Нічого підкидати в багаття ще й бензину.
А от ви тирішки помиляєтесь.
У них палає пожежа.
Просрати півтора лярда допомоги через якісь там хотілки?
Це треба ще постаратися.
Звертають увагу, просто бачать що кожен наступний крок
у вигляді агресії проти студентів буде кінцевим кроком для кожного з них..
Кінцевим означає що можна втратити не лише життяґ, чи майна, кінцевий
бо можна вратити і власних діточок які ще в Україні.
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28.07.2025 22:24 Ответить
Ну рецептів загострення завжди знайдеться, якщо треба.
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28.07.2025 22:39 Ответить
Та варто їх уникати.
Бо це те саме що просто підпалити власний будинок і підкидати туди вогнепальної суміші при страхових агентах.
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29.07.2025 00:00 Ответить
У кожної сторони свої мотиви та цілі.
ЗЄ треба зберегти владу - от хай він і уникає.
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29.07.2025 00:08 Ответить
а у путлера свої мотиви і цілі.
Відправити м*яском українців на штурм Варшави, Берліна і Парижа.
Прям так як він відправив усіх кого спіймав, включно з військовим оркестром міста Донецьк.
Так, з мосінками і в касках 2-ої світової.
А в той час коли ти будеш штурмувати село в Польші, твоя хата і майно переходять узбекам-удмуртам. Як і дружина. Про долю дітей я промовчу. Хз скільки пішли на органи чи в утіхи.
За те ти можеш взнати скільки українських дітисьок замінили свої імена.
Завітай на рашиський сайт загсу, так він поки існує лише тільки ще раз перевірив.
І порівняй кількість заміни імен дітей в 2021 році і до цього часу. Там є статистика по рокам.
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29.07.2025 00:27 Ответить
А от з ****** у ЗЄ однакові цілі та мотиви - утримання влади через війну.

Без війни вони політичні трупи.
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29.07.2025 00:33 Ответить
із уйлом ти побіжиш з мосінкою, без підготовки, але з "заградотрядами" із кацапів.
із ним же ж твоє майно не твоє і дружина шльондра кацапів, твоїх дітей продаватимуть як скот.
Пруф я надав раніше.
Подивися як процвітає Донецьк, а він приймав Чемпіонат Світу з Футболу. Зараз дітки Донецька випроховують просту воду.
Тому захід довго і думав чи давати зброю Україні чи ні.
Бо ви не певні. Сьогодні одне, а завтра дітей своїх на органи пустите.
Ви цю зброю можете повернути проти Заходу.
За словами сраліна- "капіталісти самі продадуть той шнурок на якому ми їх повісимо".
Тому і не давали.
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29.07.2025 00:49 Ответить
З Зеленським теж.
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29.07.2025 00:51 Ответить
та ти задрав своїм зеленським!
Ок.
Уявляємо що завтра українці скидують всю владу зе.
Що далі?
Думаєш дадуть зброю чи кошти на пенсії і тд.
"Фігвам"- індіанський прихисток від природи.
Нічого нікому в анархічній структурі не дадуть.
А нахіба давати?
Вище я вже описав це.
Ти завтра із м-16 і на Бредлі будеш штурмувати Польшу
При підтримці леопардів.
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29.07.2025 00:57 Ответить
Де ви взагалі навчались?
Логіки =0
Розуму=0
Надія=+1000000000
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29.07.2025 00:58 Ответить
Тому я і втік майже 9 років тому.
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29.07.2025 00:51 Ответить
https://t.me/dragonspech/9189 Дмитро Каленчук-Вовнянко:

Це Данило Шевченко. Його батько - на фронті. А сам Данило разом з волонтерами розбирає в Києві завали на місцях прильотів російських дронів і ракет.
А ще Данило брав участь в мітингах-протестах проти позбавлення НАБУ незалежності. Хлопець чітко пояснює, що поставити антикорупційні органи в залежність від генпрокурора якого призначає президент - це дозводити красти.

Нащо це йому? Хлопець говорить просто. Він нікуди не хоче уїжджати. Він хоче жити в Україні і працювати для України.
Це - майбутнє.
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28.07.2025 22:21 Ответить
Це питання чи ствердження?
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28.07.2025 22:37 Ответить
Це ствердження про твою інертність.
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29.07.2025 00:31 Ответить
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28.07.2025 22:39 Ответить
Від того набу, як і від зєлі, тільки шкода. З самого початку виборів 2019го була зроблена помилка ще у першому турі. А сьогодні всі держструктури смердять корупцією. Не буде в державі на чолі з зєлєю нічого доброго. Нам вибори потрібні, а не набу
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29.07.2025 05:54 Ответить
 
 