Пул анонимных телеграм-каналов слаженно поддержал инициативу президента относительно ликвидации независимости НАБУ и САП, - TEXTY.ORG

В части популярных телеграм-каналов примерно месяц шла подготовка общественного мнения к принятию и подписи законопроекта №12414, который фактически ликвидировал независимость НАБУ и САП.

Об этом пишут TEXTY.ORG.UA, передает Цензор.НЕТ.

Издание отметило, что обыски, которые СБУ провела 21 июля у детективов НАБУ, походили на кульминацию этой информационной кампании и также активно освещались пулом телеграм-каналов.

"Каналы, которые, как мы обнаружили, активно критиковали НАБУ в течение последнего месяца, замалчивали масштабы протестов, которые происходят каждый вечер с 22 июля во многих городах, зато активно и синхронно транслируют текущую позицию Офиса президента и лично президента. Также они со ссылкой на ГУР предупреждают, что российская пропаганда радуется антикоррупционным протестам и призывает свергнуть "киевский режим", - говорится в сообщении.

По информации издания, телеграм-каналы, призывавшие уничтожить НАБУ, активно распространяли комментарии политических экспертов Олега Постернака (14 сообщений) и Михаила Шнайдера (8 сообщений).

Постернак, в частности, заявил, что "бесконтрольность и самозамкнутость привели сначала к приватизации правоохранительного органа (НАБУ. - Ред.) группой руководителей и активистов, а затем и к превращению в филиал силового органа страны-агрессора. Отсюда вчерашние обыски и задержания за госизмену".

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Тогда как Шнайдер сказал, что "во время задержаний эфэсбэшных "кротов" в НАБУ антикоррупционные активисты или не заметили шпионажа и госизмены, или сделали вид, будто это не проблема.

В июле к пулу провластных экспертов, которые критиковали НАБУ, присоединился политтехнолог Тарас Загородний.

Напомним, что именно пророссийские депутаты из запрещенной ныне ОПЗЖ помогли "Слугам народа" лишить независимости НАБУ и САП и искренне радовались этому решению.

Пик информационной кампании пришелся, как теперь уже понятно, на канун голосования за скандальный закон 21 июля и на день голосования 22 июля (соответственно 53 и 43 сообщения).

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"В начале июня (5-8 июня) в телеграм-каналах мы зафиксировали 21 такое сообщение. Главный месседж - НАБУ создали "миллионеры-грантоеды", а сегодня эта структура только проедает бюджетные средства: "антикоррупционеры" должны были помочь выстроить эффективные НАБУ и ВАКС (Высший антикоррупционный суд. - Ред.). В итоге Бюро тратит больше, чем возвращает: 1,9 млрд грн против 823 млн грн, полученных от разоблаченных коррупционеров", - рассказали в медиа.

Сообщение почти идентично в нескольких телеграм-каналах и имеет заголовок с ключевым тезисом: "Правоохранителей призывают проверить грантовых активистов-миллионеров" или "Общественность инициирует проверку грантоедов". Но не идентифицируется общественность, которая призывает и инициирует.

"В течение месяца телеграм-каналы перечислили в своих сообщениях, кажется, все скандалы, в которые недобропорядочные работники НАБУ действительно попадали за прошедшие десять лет, вспомнив земельные участки и вип-автомобили, оформленные на тещ, наличие родителей в России, детей за границей, братьев-уклонистов и совершенные ДТП с участием детективов НАБУ. 10 июля в телеграм-каналах появился рейтинг скандалов, связанных с НАБУ. Каналы распространяли статью "Доска позора. Кто и как ведет НАБУ к закрытию", опубликованную в издании с сомнительной репутацией "Українські новини". Шеф-редактор сайта агентства "Українські новини" Денис Гороховский есть в нашей базе псевдосоциологов и черных пиарщиков, поскольку был замечен в пиаре политической силы Юлии Тимошенко", - говорится в материале.

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В тот же день статью "Українських новин" под похожими заголовками с акцентом на закрытии НАБУ одновременно опубликовали информационное агентство УНИАН, агентство РБК-Украина, сайт kp.ua (бывшая "Комсомольская правда") и еще ряд более мелких сайтов. Именно на УНИАН и РБК часто ссылались телеграм-каналы.

В целом ссылки на УНИАН и РБК в информационной кампании против НАБУ фигурируют довольно часто.

Тогда же, 11 июля, у известного антикоррупционного активиста и бойца ВСУ Виталия Шабунина Государственное бюро расследований неожиданно проводит обыск по делу, которое тянется месяцами. И пока общественность возмущается и обсуждает дело Шабунина, наш пул телеграм-каналов обвиняет НАБУ в попытке замять дело и спасти грантоеда. Мы зафиксировали 33 сообщения только за 10-11 июля.

Такие сообщения в нескольких телеграм-каналах суммируются тезисом: "Как сообщалось, антикоррупционные организации Украины требуют распустить НАБУ как структуру, дискриминирующую всю борьбу с коррупцией". Но не конкретизируется, какие именно организации и где это "сообщалось".

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"Аналогичным образом собирались вместе и ежедневно распространялись факты обо всех возможных связях с Россией детективов НАБУ - от родственников в оккупации или владельцев российских паспортов до неопределенного "поддерживал тесные контакты с российскими политиками". Первое сообщение из тех, что позже переросли в шквал публикаций о "российском влиянии в НАБУ" и заявление СБУ, появилось еще 5 июня", - сообщило медиа.

Речь шла о детективе НАБУ Александре Скомарове и его отце, который получил российское гражданство и перерегистрировал свой бизнес в России, находясь в оккупации. Скомаров претендовал на должность директора Бюро экономической безопасности (БЭБ). И упомянутое сообщение совпало по времени с началом проведения финальных собеседований на эту должность.

Апогеем стало 21 июля, когда правоохранители Службы безопасности Украины вместе с Офисом генерального прокурора пришли с обысками к детективам Национального антикоррупционного бюро Украины.

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В этот день пул исследуемых телеграм-каналов взорвался почти идентичными новостями о том, что СБУ и ОГП проводят спецоперацию по нейтрализации российского влияния на НАБУ. Сообщения были почти идентичны: "Торговал коноплей с РФ и поддерживал связь с агентом ФСБ: СБУ и ОГП разоблачили одного из руководителей прифронтовых подразделений НАБУ в сотрудничестве с врагом"; "Руслан Магамедрасулов, который должен был координировать работу НАБУ в прифронтовых областях, помогал отцу вести бизнес с Дагестаном - продавал туда техническую коноплю".

После принятия и подписания закона №12414, который вызвал волну мирных протестов в городах, критика НАБУ продолжилась, однако появились новые акценты.

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Во-первых, к критике действий протестующих привлекли военных: "Не подыгрывайте врагу! Военные командиры Кирилл Буданов и Кирилл Верес поддержали действия правоохранителей по выявлению российской агентуры и эфэсбэшных "кротов" в рядах НАБУ и призвали общество не допустить внутреннего раздора".

Во-вторых, писали, что в Вашингтоне новый закон якобы одобряют, со ссылкой на политического эксперта Тараса Загородного, который утверждает, что без согласия США Рада не приняла бы закон о подчинении НАБУ. Его комментарии активно цитируют анонимные телеграм-каналы.

В-третьих, отмечали, что действия НАБУ демотивируют военных. Ссылались на главу СБУ Василия Малюка, который заявил:

"Из-за обысков НАБУ у командующего Нацгвардии Пивненко половина Нацгвардии опустила оружие и не захотела выполнять задачи, а другая половина хотела ехать в Киев".

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На фоне анонимных телеграм-каналов, которые созвучно критиковали НАБУ и продвигали тезис о необходимости уничтожения института, выделяется телеграм-канал пророссийского издания strana.ua, которое последовательно на протяжении многих лет продвигает нарратив о внешнем управлении Украиной.

Кроме того, эти же телеграм-каналы воспользовались возможностью дискредитировать Александра Цивинского, детектива НАБУ, кандидата на должность директора БЭБ, которого выбрала конкурсная комиссия, но так и не утвердил Кабинет Министров Украины: "Цывинский является выходцем из семьи российского военного, имеет недвижимость и тесные связи со страной-агрессором. Несмотря на это, он годами имел доступ к секретной информации - сначала как правоохранитель, а затем как детектив НАБУ. Стоит отметить, что активное влияние России на НАБУ усилилось именно во времена руководства Кривоноса".