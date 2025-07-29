16,8 млрд грн – экономический эффект от деятельности НАБУ и САП в 2021-2025 гг
Деятельность НАБУ и САП прежде всего направлена на расследование коррупционных преступлений и привлечение виновных к ответственности. Однако это также дает государству ощутимый экономический результат.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает САП.
Экономический эффект деятельности НАБУ и САП включает не только возмещение государству фигурантами коррупционных дел, а также средства и имущество, хищение которых удалось предотвратить, активы и средства, переданные на нужды ВСУ по решению суда, конфискованное имущество и взысканные залоги.
В целом экономический эффект за 2021-2025 гг составляет 16,8 млрд грн:
- 2021 - 2,7 млрд грн
- 2022 - 3,4 млрд грн
- 2023 - 4,7 млрд грн
- 2024 - 4,5 млрд грн
- 2025 (первое полугодие) - 1,5 млрд грн.
Потребности ВСУ
Благодаря НАБУ и САП 2,85 млрд грн передано на нужды ВСУ.
Все это стало возможным благодаря ежедневной работе детективов и прокуроров, которые защищают государство от коррупции.
"Больше об экономическом эффекте в 2025 году - уже скоро в отчете НАБУ и САП", - добавили в ведомстве.
Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП
22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.
Вечером его подписал президент Зеленский.
Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.
В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.
Также в Киеве началась акция протеста.
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тіко чого резніков за яйця по 17 ще не у буцигарні?
чого за браковані міни нікого за бейци ще не взяли?
чого князєву прогули на зоні другий рік ставлять? до речі, а чого його компаньйони судді верховного суду, у яких хабар вилучили, далі вільно дихають та судять?
за приват до бєні питань так і нема?
чого.. чого.. чого...