16,8 млрд грн – экономический эффект от деятельности НАБУ и САП в 2021-2025 гг

Деятельность НАБУ и САП прежде всего направлена на расследование коррупционных преступлений и привлечение виновных к ответственности. Однако это также дает государству ощутимый экономический результат.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает САП.

Экономический эффект деятельности НАБУ и САП включает не только возмещение государству фигурантами коррупционных дел, а также средства и имущество, хищение которых удалось предотвратить, активы и средства, переданные на нужды ВСУ по решению суда, конфискованное имущество и взысканные залоги.

В целом экономический эффект за 2021-2025 гг составляет 16,8 млрд грн:

2021 - 2,7 млрд грн

2022 - 3,4 млрд грн

2023 - 4,7 млрд грн

2024 - 4,5 млрд грн

2025 (первое полугодие) - 1,5 млрд грн.

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Потребности ВСУ

Благодаря НАБУ и САП 2,85 млрд грн передано на нужды ВСУ.

Все это стало возможным благодаря ежедневной работе детективов и прокуроров, которые защищают государство от коррупции.

"Больше об экономическом эффекте в 2025 году - уже скоро в отчете НАБУ и САП", - добавили в ведомстве.

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Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.