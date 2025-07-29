16,8 млрд грн – економічний ефект від діяльності НАБУ і САП у 2021-2025 рр.

Діяльність НАБУ і САП насамперед спрямована на розслідування корупційних злочинів та притягнення винних до відповідальності. Однак це також дає державі відчутний економічний результат.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє САП.

Економічний ефект діяльності НАБУ і САП включає не тільки відшкодування державі фігурантами корупційних справ, а також кошти та майно, розкраданню яких вдалося запобігти, активи й кошти, передані на потреби ЗСУ за рішенням суду, конфісковане майно та стягнуті застави.

Загалом економічний ефект за 2021–2025 рр. становить 16,8 млрд грн:

2021 – 2,7 млрд грн

2022 – 3,4 млрд грн

2023 – 4,7 млрд грн

2024 – 4,5 млрд грн

2025 (перше півріччя) – 1,5 млрд грн.

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Потреби ЗСУ

Завдяки НАБУ і САП 2,85 млрд грн передано на потреби ЗСУ.

Все це стало можливим завдяки щоденній роботі детективів та прокурорів, які захищають державу від корупції.

"Більше про економічний ефект у 2025 році — вже незабаром у звіті НАБУ та САП", - додали у відомстві.

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Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

Автор: І