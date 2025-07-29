ЦПК призывает украинцев к мирному протесту: Только вместе мы можем остановить демонтаж антикоррупционной инфраструктуры
Вечером 30 июля на главных площадях городов Украины соберется акция мирного протеста против законопроекта №12414.
Об этом сообщает Центр противодействия коррупции, передает Цензор.НЕТ.
"Требуем от Верховной Рады принять закон о полной отмене закона №12414, который уничтожает независимость антикоррупционных органов. Законопроект должен быть принят в целом и за основу уже 31 июля. Именно на четверг запланировано заседание парламента, где депутаты обязаны исправить позорную ошибку, допущенную 22 июля. Тогда Рада вопреки процедурам проголосовала за ограничение независимости НАБУ и САП, а президент оперативно подписал этот закон, несмотря на многочисленные протесты общественности", - напоминают в ЦПК.
Там отмечают, что президент Зеленский публично пообещал, что ситуация будет исправлена 31 июля.
"Мы напомним ему об обещаниях. Кроме того, Кабмин должен безотлагательно назначить директора Бюро экономической безопасности - в соответствии с результатами прозрачного конкурса. Поэтому мы выходим на протест. Только вместе можем остановить демонтаж антикоррупционной инфраструктуры", - говорится в сообщении.
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А то тепер тітул антикорупціонєр у спадоб буде передаватися.
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хто більше збере майданів проти зелених дегенератів мародерів.
Чи розуміють депи, що пу підігрують і Україну без фінансування лишають?
Всіх, хто при владі, - ДО ЛЮСТРАЦІЇ !!!
- Зеленського - за грати !!!!
- І грати - грати - грати !!!!