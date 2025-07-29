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Новости Ликвидация независимости НАБУ и САП
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ЦПК призывает украинцев к мирному протесту: Только вместе мы можем остановить демонтаж антикоррупционной инфраструктуры

ЦПК призывает к акции протеста

Вечером 30 июля на главных площадях городов Украины соберется акция мирного протеста против законопроекта №12414.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции, передает Цензор.НЕТ.

"Требуем от Верховной Рады принять закон о полной отмене закона №12414, который уничтожает независимость антикоррупционных органов. Законопроект должен быть принят в целом и за основу уже 31 июля. Именно на четверг запланировано заседание парламента, где депутаты обязаны исправить позорную ошибку, допущенную 22 июля. Тогда Рада вопреки процедурам проголосовала за ограничение независимости НАБУ и САП, а президент оперативно подписал этот закон, несмотря на многочисленные протесты общественности", - напоминают в ЦПК.

Там отмечают, что президент Зеленский публично пообещал, что ситуация будет исправлена 31 июля.

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"Мы напомним ему об обещаниях. Кроме того, Кабмин должен безотлагательно назначить директора Бюро экономической безопасности - в соответствии с результатами прозрачного конкурса. Поэтому мы выходим на протест. Только вместе можем остановить демонтаж антикоррупционной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Автор: 

акция (2439) НАБУ (4460) протест (5892) САП (2246) Центр противодействия коррупции (265)


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Топ комментарии
+8
а картонкі єті всє наколотиє!
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29.07.2025 18:27 Ответить
+5
В воюючій країні акції протесту проти керівництва держави... Ось тут зеленський дійсно ввійде в історію як унікальний президент.
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29.07.2025 18:38 Ответить
+4
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29.07.2025 18:30 Ответить
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а картонкі єті всє наколотиє!
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29.07.2025 18:27 Ответить
і яникі вдоль дорогі стоят!
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29.07.2025 18:28 Ответить
Україна наш стратегіческій партньор...
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29.07.2025 20:17 Ответить
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29.07.2025 18:30 Ответить
Виталик Шабунин - ответный удар!
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29.07.2025 18:33 Ответить
Шабініна і інших " потомствєнніх антікорруціонєров", також нехіло б булоб перетосувати.
А то тепер тітул антикорупціонєр у спадоб буде передаватися.
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29.07.2025 19:11 Ответить
В воюючій країні акції протесту проти керівництва держави... Ось тут зеленський дійсно ввійде в історію як унікальний президент.
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29.07.2025 18:38 Ответить
уті путі. є можливість про3рати тил. Тоді проти кого воювати?
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29.07.2025 18:42 Ответить
та вже просрали.
ЕС приостановил выделение всей финансовой помощи Украине - "Экономическая правда"
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29.07.2025 19:39 Ответить
Єрмак з Америкою пересрався,ішак з Європою,одна команда
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29.07.2025 19:56 Ответить
Як погода в Кошице?
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29.07.2025 20:06 Ответить
Це якраз цілком нормально. Воєнний стан не має обмежувати право народу на повстання. Інакше воєнний стан був би прекрасним інструментом для становлення диктатури (та вона і так встановлена, що ж тут казати)
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29.07.2025 19:39 Ответить
Ненормально те,що влада дала привід.
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29.07.2025 20:02 Ответить
Не забуваєм, прохід на мітинг суворо по війсково обліковим документам, маю на увазі справжніх здорових чоловіків які розуміють за що вони мітингують.
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29.07.2025 18:39 Ответить
ведутся только ********* ,которым дома нехрен чем занятся,одни деток спасают, другие прячутся от ударов. а здесь суки м ****** кайфуют где тцк?а бегают за одним пацаном с диагнозом дцп. пишу значит знаю и видела
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29.07.2025 18:40 Ответить
Два найбільших вороги України, це нациська росія і корупція на жаль влада так і не зрозуміла навіщо вони ,вони розуміють для своїх все можна мародерити ,можна красти ,можна під під час війни наживатись і їм за це нічого не буде ,тому так так заважають антикорупційні органи ,тому не дамо антиукраїнській владі залишити Україну без західної допомоги.
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29.07.2025 18:46 Ответить
Влада виконує оманські домовленності.Все влада розуміє чудово.
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29.07.2025 20:02 Ответить
Може час того, Бубочку геть?
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29.07.2025 18:49 Ответить
Зебіли на щось надіються.Навіть держзрада ішака на них не діє
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29.07.2025 18:56 Ответить
А може вже час палатки під ВР розкладати ?!!!
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29.07.2025 18:51 Ответить
краще на оболоні.
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29.07.2025 19:00 Ответить
А на фронті не бажаєш наметик спорудити? Чи ФСБ і в Києві добре платить?
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29.07.2025 19:02 Ответить
Кому хто платить. Комусь фсб, комусь подоляки..
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29.07.2025 19:12 Ответить
шабуня vs безугла.
хто більше збере майданів проти зелених дегенератів мародерів.
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29.07.2025 18:59 Ответить
У Шабуніна відбирають годівницю!!!! Усі на мітінг!!! Тільки не ясно - скільки за час, та хто і де платить. А так - канешна. Біжимо!
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29.07.2025 18:59 Ответить
...а в ВР тиша?!
Чи розуміють депи, що пу підігрують і Україну без фінансування лишають?
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29.07.2025 19:15 Ответить
ІІІ-му майдану ТАК!
Всіх, хто при владі, - ДО ЛЮСТРАЦІЇ !!!
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29.07.2025 19:15 Ответить
Маємо більш рішуче боротися з казнокрадоми та й взагалі з ворогами нашої держави. Зелика та його слуг в буцугарню.
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29.07.2025 19:21 Ответить
ЕС приостановил выделение всей финансовой помощи Украине - "Экономическая правда"
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29.07.2025 19:36 Ответить
Перефразую гасло Помаранчевого Майдану:
- Зеленського - за грати !!!!
- І грати - грати - грати !!!!
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29.07.2025 20:04 Ответить
Ні ,дякую . Як проти свавілля тітушок з тцк- то цих всіх поборників " прав та свобод " - блохєрів та "демократичних змі" - вдень з вогнем не знайдеш , А як імпотентне НАЬУ захищати - то велком на майдан . Хай Шабуніни з Буткевичами виходять , українська напівправда з Пекарями ....
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29.07.2025 20:07 Ответить
Шабуніну-то якраз окоп не загрожує, він гарно прилаштувався ще на початку війни
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29.07.2025 20:08 Ответить
От хай і мітинхує...
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29.07.2025 20:09 Ответить
херня та допомога,новий кабмін без допомоги розруле все
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29.07.2025 20:23 Ответить
...а що там депи квапяться в ВР... подігруючи пу?!
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29.07.2025 20:27 Ответить
 
 