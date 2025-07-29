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Новини Ліквідація незалежності НАБУ та САП
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ЦПК закликає українців на мирний протест: Тільки разом можемо зупинити демонтаж антикорупційної інфраструктури

ЦПК закликає на акцію протетсу

Ввечері 30 липня на головних площах міст України збереться акція мирного протесту проти законопроєкту №12414.

Про це повідомляє Центр протидії корупції, передає Цензор.НЕТ.

"Вимагаємо від Верховної Ради ухвалити закон про повне скасування закону №12414, який знищує незалежність антикорупційних органів. Законопроєкт має бути ухвалений в цілому та за основу вже 31 липня. Саме на четвер заплановане засідання парламенту, де депутати зобов’язані виправити ганебну помилку, допущену 22 липня. Тоді Рада всупереч процедурам проголосувала за обмеження незалежності НАБУ і САП, а президент оперативно підписав цей закон, попри численні протести громадськості", - нагадують в ЦПК.

Там зазначають, що президент Зеленський публічно пообіцяв, що ситуація буде виправлена 31 липня.

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"Ми нагадаємо йому про обіцянки. Крім того, Кабмін має невідкладно призначити директора Бюро економічної безпеки — відповідно до результатів прозорого конкурсу. Тому ми виходимо на протест. Тільки разом можемо зупинити демонтаж антикорупційної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

Автор: 

акція (1477) НАБУ (5345) протест (2432) САП (2413) Центр протидії корупції (283)


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Топ коментарі
+13
Зелю на каштан.Мирним шляхом проблему не вирішити.Єрмак через ЗЕ руйнує країну відкрито!Наркоман-зрадник не може займати крісло президента і точка!!!
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29.07.2025 18:33 Відповісти
+8
а картонкі єті всє наколотиє!
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29.07.2025 18:27 Відповісти
+5
В воюючій країні акції протесту проти керівництва держави... Ось тут зеленський дійсно ввійде в історію як унікальний президент.
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29.07.2025 18:38 Відповісти
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а картонкі єті всє наколотиє!
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29.07.2025 18:27 Відповісти
і яникі вдоль дорогі стоят!
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29.07.2025 18:28 Відповісти
Україна наш стратегіческій партньор...
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29.07.2025 20:17 Відповісти
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29.07.2025 18:30 Відповісти
Виталик Шабунин - ответный удар!
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29.07.2025 18:33 Відповісти
Шабініна і інших " потомствєнніх антікорруціонєров", також нехіло б булоб перетосувати.
А то тепер тітул антикорупціонєр у спадоб буде передаватися.
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29.07.2025 19:11 Відповісти
В воюючій країні акції протесту проти керівництва держави... Ось тут зеленський дійсно ввійде в історію як унікальний президент.
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29.07.2025 18:38 Відповісти
уті путі. є можливість про3рати тил. Тоді проти кого воювати?
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29.07.2025 18:42 Відповісти
та вже просрали.
ЕС приостановил выделение всей финансовой помощи Украине - "Экономическая правда"
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29.07.2025 19:39 Відповісти
Єрмак з Америкою пересрався,ішак з Європою,одна команда
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29.07.2025 19:56 Відповісти
Як погода в Кошице?
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29.07.2025 20:06 Відповісти
Це якраз цілком нормально. Воєнний стан не має обмежувати право народу на повстання. Інакше воєнний стан був би прекрасним інструментом для становлення диктатури (та вона і так встановлена, що ж тут казати)
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29.07.2025 19:39 Відповісти
Ненормально те,що влада дала привід.
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29.07.2025 20:02 Відповісти
Не забуваєм, прохід на мітинг суворо по війсково обліковим документам, маю на увазі справжніх здорових чоловіків які розуміють за що вони мітингують.
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29.07.2025 18:39 Відповісти
ведутся только ********* ,которым дома нехрен чем занятся,одни деток спасают, другие прячутся от ударов. а здесь суки м ****** кайфуют где тцк?а бегают за одним пацаном с диагнозом дцп. пишу значит знаю и видела
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29.07.2025 18:40 Відповісти
Два найбільших вороги України, це нациська росія і корупція на жаль влада так і не зрозуміла навіщо вони ,вони розуміють для своїх все можна мародерити ,можна красти ,можна під під час війни наживатись і їм за це нічого не буде ,тому так так заважають антикорупційні органи ,тому не дамо антиукраїнській владі залишити Україну без західної допомоги.
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29.07.2025 18:46 Відповісти
Влада виконує оманські домовленності.Все влада розуміє чудово.
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29.07.2025 20:02 Відповісти
Може час того, Бубочку геть?
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29.07.2025 18:49 Відповісти
Зебіли на щось надіються.Навіть держзрада ішака на них не діє
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29.07.2025 18:56 Відповісти
А може вже час палатки під ВР розкладати ?!!!
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29.07.2025 18:51 Відповісти
краще на оболоні.
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29.07.2025 19:00 Відповісти
А на фронті не бажаєш наметик спорудити? Чи ФСБ і в Києві добре платить?
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29.07.2025 19:02 Відповісти
Кому хто платить. Комусь фсб, комусь подоляки..
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29.07.2025 19:12 Відповісти
шабуня vs безугла.
хто більше збере майданів проти зелених дегенератів мародерів.
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29.07.2025 18:59 Відповісти
У Шабуніна відбирають годівницю!!!! Усі на мітінг!!! Тільки не ясно - скільки за час, та хто і де платить. А так - канешна. Біжимо!
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29.07.2025 18:59 Відповісти
...а в ВР тиша?!
Чи розуміють депи, що пу підігрують і Україну без фінансування лишають?
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29.07.2025 19:15 Відповісти
ІІІ-му майдану ТАК!
Всіх, хто при владі, - ДО ЛЮСТРАЦІЇ !!!
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29.07.2025 19:15 Відповісти
Маємо більш рішуче боротися з казнокрадоми та й взагалі з ворогами нашої держави. Зелика та його слуг в буцугарню.
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29.07.2025 19:21 Відповісти
ЕС приостановил выделение всей финансовой помощи Украине - "Экономическая правда"
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29.07.2025 19:36 Відповісти
Перефразую гасло Помаранчевого Майдану:
- Зеленського - за грати !!!!
- І грати - грати - грати !!!!
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29.07.2025 20:04 Відповісти
Ні ,дякую . Як проти свавілля тітушок з тцк- то цих всіх поборників " прав та свобод " - блохєрів та "демократичних змі" - вдень з вогнем не знайдеш , А як імпотентне НАЬУ захищати - то велком на майдан . Хай Шабуніни з Буткевичами виходять , українська напівправда з Пекарями ....
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29.07.2025 20:07 Відповісти
Шабуніну-то якраз окоп не загрожує, він гарно прилаштувався ще на початку війни
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29.07.2025 20:08 Відповісти
От хай і мітинхує...
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29.07.2025 20:09 Відповісти
херня та допомога,новий кабмін без допомоги розруле все
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29.07.2025 20:23 Відповісти
...а що там депи квапяться в ВР... подігруючи пу?!
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29.07.2025 20:27 Відповісти
 
 