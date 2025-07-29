ЦПК закликає українців на мирний протест: Тільки разом можемо зупинити демонтаж антикорупційної інфраструктури
Ввечері 30 липня на головних площах міст України збереться акція мирного протесту проти законопроєкту №12414.
Про це повідомляє Центр протидії корупції, передає Цензор.НЕТ.
"Вимагаємо від Верховної Ради ухвалити закон про повне скасування закону №12414, який знищує незалежність антикорупційних органів. Законопроєкт має бути ухвалений в цілому та за основу вже 31 липня. Саме на четвер заплановане засідання парламенту, де депутати зобов’язані виправити ганебну помилку, допущену 22 липня. Тоді Рада всупереч процедурам проголосувала за обмеження незалежності НАБУ і САП, а президент оперативно підписав цей закон, попри численні протести громадськості", - нагадують в ЦПК.
Там зазначають, що президент Зеленський публічно пообіцяв, що ситуація буде виправлена 31 липня.
"Ми нагадаємо йому про обіцянки. Крім того, Кабмін має невідкладно призначити директора Бюро економічної безпеки — відповідно до результатів прозорого конкурсу. Тому ми виходимо на протест. Тільки разом можемо зупинити демонтаж антикорупційної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.
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А то тепер тітул антикорупціонєр у спадоб буде передаватися.
ЕС приостановил выделение всей финансовой помощи Украине - "Экономическая правда"
хто більше збере майданів проти зелених дегенератів мародерів.
Чи розуміють депи, що пу підігрують і Україну без фінансування лишають?
Всіх, хто при владі, - ДО ЛЮСТРАЦІЇ !!!
- Зеленського - за грати !!!!
- І грати - грати - грати !!!!