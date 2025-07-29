251 обвинительный приговор вступил в законную силу в делах НАБУ и САП

Вступили в силу судебные решения в отношении 338 коррупционеров, среди которых высшие должностные лица государства, депутаты, судьи, руководители государственных предприятий и топ-чиновники государственных органов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает САП.

"Все они признаны виновными в совершении коррупционных преступлений как первой, так и апелляционной инстанцией суда", - говорится в сообщении.

Как отметили в САП, этот показатель постоянно растет. Только за первые 6 месяцев принято 45 обвинительных приговоров в отношении 62 человек.

"До появления антикоррупционных институтов о таком результате нечего было и мечтать, ведь привлеченных к ответственности топ-чиновников были единицы", - отметили в ведомстве.

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Вот лишь несколько приговоров, вынесенных за последние полгода:

15 и 10,5 лет получил экс-глава правления ЧАО "ХК "Энергосеть" за нанесение государству ущерба на сотни миллионов гривен.

К 7 годам лишения свободы приговорили народного депутата Украины, уличенного в незаконном получении 85 тыс. долларов США за обеспечение предоставления частному предприятию в аренду государственных земель.

К 9 годам за решеткой приговорили экс-главу Тернопольского облсовета за получение более 600 тыс. грн взятки от бизнесмена-волонтера.

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"Узнать больше о приговорах ВАКС в первом полугодии 2025 года вы сможете вскоре в отчете НАБУ и САП", - добавили в ведомстве.

Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.