251 обвинительный приговор вступил в законную силу в делах НАБУ и САП
Вступили в силу судебные решения в отношении 338 коррупционеров, среди которых высшие должностные лица государства, депутаты, судьи, руководители государственных предприятий и топ-чиновники государственных органов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает САП.
"Все они признаны виновными в совершении коррупционных преступлений как первой, так и апелляционной инстанцией суда", - говорится в сообщении.
Как отметили в САП, этот показатель постоянно растет. Только за первые 6 месяцев принято 45 обвинительных приговоров в отношении 62 человек.
"До появления антикоррупционных институтов о таком результате нечего было и мечтать, ведь привлеченных к ответственности топ-чиновников были единицы", - отметили в ведомстве.
Вот лишь несколько приговоров, вынесенных за последние полгода:
- 15 и 10,5 лет получил экс-глава правления ЧАО "ХК "Энергосеть" за нанесение государству ущерба на сотни миллионов гривен.
- К 7 годам лишения свободы приговорили народного депутата Украины, уличенного в незаконном получении 85 тыс. долларов США за обеспечение предоставления частному предприятию в аренду государственных земель.
- К 9 годам за решеткой приговорили экс-главу Тернопольского облсовета за получение более 600 тыс. грн взятки от бизнесмена-волонтера.
"Узнать больше о приговорах ВАКС в первом полугодии 2025 года вы сможете вскоре в отчете НАБУ и САП", - добавили в ведомстве.
Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП
22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.
Вечером его подписал президент Зеленский.
Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.
В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.
Также в Киеве началась акция протеста.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
25 корупціонерів в рік.
Для порівняння у Лаури Ковеші було більш 300...