251 обвинувальний вирок набрав законної сили у справах НАБУ і САП

Набрали сили судові рішення щодо 338 корупціонерів, серед яких вищі посадові особи держави, депутати, судді, керівники державних підприємств та топпосадовці державних органів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє САП.

"Усіх їх визнано винними у скоєнні корупційних злочинів як першою, так і апеляційною інстанцією суду", - ідеться в повідомленні.

Як зазначили в САП, цей показник дедалі зростає. Лише за перші 6 місяців ухвалено 45 обвинувальних вироків стосовно 62 осіб.

"До появи антикорупційних інституцій про такий результат годі було й мріяти, адже притягнутих до відповідальності топчиновників були одиниці", - зауважили у відомстві.

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Ось лише кілька вироків, ухвалених за останні пів року:

15 та 10,5 років, отримав ексголова правління ПрАТ "ХК "Енергомережа" за завдання державі збитків на сотні мільйонів гривень.

до 7 років позбавлення волі засудили народного депутата України, викритого на незаконному одержанні 85 тис. доларів США за забезпечення надання приватному підприємству в оренду державних земель.

до 9 років за ґратами засудили ексголову Тернопільської облради за одержання понад 600 тис. грн хабаря від бізнесмена-волонтера.

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"Дізнатись більше про вироки ВАКС у першому півріччі 2025 року, ви зможете незабаром у звіті НАБУ і САП", - додали у відомстві.

Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.