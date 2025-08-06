Молодежь больше всего потеряла доверие к Зеленскому после скандала с НАБУ и САП, - опрос
После попытки ограничить независимость НАБУ и САП доверие к президенту Владимиру Зеленскому заметно снизилось - особенно среди молодежи.
Об этом свидетельствуют результаты июльского опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в начале июня Зеленскому доверяли 65% опрошенных, в начале мая - 74%. В КМИС предполагают, что уже к 22 июля уровень доверия был еще ниже. В частности, среди молодежи (18-29 лет) поддержка снизилась с 74% до 59%. Аналитики связывают это с законом, который временно отменил независимость антикоррупционных органов и вызвал молодежные протесты.
Среди других возрастных групп доверие тоже уменьшилось, но менее существенно - на 3-7 пунктов. Среди причин недоверия респонденты называли коррупцию в стране, войну, слабую команду президента, недостаток компетенции, несоблюдение обещаний и удаленность от потребностей обычных людей. При этом лишь небольшая часть прямо обвиняла Зеленского в коррупции.
Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий считает, что каждое неосторожное действие власти в антикоррупционной сфере будет вызывать резкую реакцию. По его словам, нынешние настроения еще не означают делегитимизации власти, однако свидетельствуют о росте критики, которая на фоне войны может иметь серьезные последствия.
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І не в лісі.
Хоч би хоть раз хтось доїб@вся з тими опитуваннями...
Ти хоч Вікіпедію почитай, перш ніж п...дака відкривати.
А за якими якостями та особливостями?
А такі ******@ті, як Ви, користуються попитом?
Ти перед тим, щоб повчати з Вікіпєдії, хоч сам почитав би методику цього опитування:
Упродовж 23 липня-4 серпня 2025 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки «Омнібус», до якого за власною ініціативою додав запитання про довіру Президенту В. Зеленському. Методом телефонних інтерв'ю (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) у всіх регіонах України (підконтрольна Уряду України територія) було опитано 1022 респондентів.
Чи ти не читатєль, альо?!
Це теж саме, що мати диплом правознавця, і порушувати Конституцію України, лупаючи очима на відосиках!
Це ж таблиця Множення !!
ну що, отримали, порохоботи ?
ото ж #а прі чьом здєсь ЗЄлєнський рулить !
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Кому нравится ВОРОВКА НА ДОВЕРИИ по фамилии Зеленский?
Влада навіть не винесла на розгляд ВР законопроєкт про дозвіл на виїзд за кордон 18-24 роки, як думєте чому, - вірно, черезучасть у протестах, а на них більшість були саме цього віку!
Так, що молодь, ви всі наступні у списку мобілізації 18+!
Myllitary-Hostel по типу Bomg-styll, як сказав Оксен Лісовий, створені саме для Вас та Ваших нащадків!
н. чаушеску - 94%, проводився за 2 дні до страти;
м. каддафі - до 99%;
с. хуссейн - 90%;
б. асад - 95,1% (втік до Ростова) і т. д. і т. п
А доведись там проводити нові вибори з-за участі тих страчених, нехай навіть демократичні вибори - то лише в першому турі Чаушкску, Каддафі, Хуссейн і Ассад набирали би свої 30%, а чи й не 50+%. ІМНО, звичайно - але такий менталітет пересічного лохторату...
І в Україні - також.
Так от, тривалої піар-акції конче необхідної процедури вибиття ослінчика (нехай навіть суто в опосередкованому вигляді, на тих же виборах) в ******** умовах України - НЕ ДОСЯГТИ. Через засилля лохторату 73/43%зебілізму... На жаль....
Нуль неможе впасти на 15%...
Диктатора Зеленського вже не врятують замовні рейтинги та липова довіра.