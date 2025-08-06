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Новости Рейтинг Зеленского Новый закон о НАБУ и САП
3 354 57

Молодежь больше всего потеряла доверие к Зеленскому после скандала с НАБУ и САП, - опрос

Владимир Зеленский

После попытки ограничить независимость НАБУ и САП доверие к президенту Владимиру Зеленскому заметно снизилось - особенно среди молодежи.

Об этом свидетельствуют результаты июльского опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.

доверие к Зеленскому

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Как отмечается, в начале июня Зеленскому доверяли 65% опрошенных, в начале мая - 74%. В КМИС предполагают, что уже к 22 июля уровень доверия был еще ниже. В частности, среди молодежи (18-29 лет) поддержка снизилась с 74% до 59%. Аналитики связывают это с законом, который временно отменил независимость антикоррупционных органов и вызвал молодежные протесты.

Среди других возрастных групп доверие тоже уменьшилось, но менее существенно - на 3-7 пунктов. Среди причин недоверия респонденты называли коррупцию в стране, войну, слабую команду президента, недостаток компетенции, несоблюдение обещаний и удаленность от потребностей обычных людей. При этом лишь небольшая часть прямо обвиняла Зеленского в коррупции.

Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий считает, что каждое неосторожное действие власти в антикоррупционной сфере будет вызывать резкую реакцию. По его словам, нынешние настроения еще не означают делегитимизации власти, однако свидетельствуют о росте критики, которая на фоне войны может иметь серьезные последствия.

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Автор: 

НАБУ (4515) Зеленский Владимир (21454) опрос (2880)


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Топ комментарии
+23
То есть еще остались те,
Кому нравится ВОРОВКА НА ДОВЕРИИ по фамилии Зеленский?
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06.08.2025 15:14 Ответить
+18
Більше 50-ти год живу!
І не в лісі.
Хоч би хоть раз хтось доїб@вся з тими опитуваннями...
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06.08.2025 15:13 Ответить
+16
Сподобався абсолютно точний вираз "ВОРОВКА НА ДОВЕРИИ по фамилии Зеленский"
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06.08.2025 15:16 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Більше 50-ти год живу!
І не в лісі.
Хоч би хоть раз хтось доїб@вся з тими опитуваннями...
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06.08.2025 15:13 Ответить
Зареєструйтеся на Gradus Research, або на Kantar Panel і буде Вам приходити опитування майже щомісяця.
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06.08.2025 15:30 Ответить
опитування проводяться тільки між цими зареєстрованими людьми?
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06.08.2025 16:00 Ответить
Зазвичай вибірка - 2000 людей. Головне - вірно розподілити в ній всі показники - вік, стать і далі ще мільйон усього.
Ти хоч Вікіпедію почитай, перш ніж п...дака відкривати.
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06.08.2025 15:42 Ответить
А тих 2000 людей де та серед кого вибирають?
А за якими якостями та особливостями?
А такі ******@ті, як Ви, користуються попитом?
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06.08.2025 15:58 Ответить
*********!
Ти перед тим, щоб повчати з Вікіпєдії, хоч сам почитав би методику цього опитування:
Упродовж 23 липня-4 серпня 2025 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки «Омнібус», до якого за власною ініціативою додав запитання про довіру Президенту В. Зеленському. Методом телефонних інтерв'ю (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) у всіх регіонах України (підконтрольна Уряду України територія) було опитано 1022 респондентів.
Чи ти не читатєль, альо?!
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06.08.2025 16:02 Ответить
точно знаю від кількох дуже високопоставлених людей що ретинг буратіно 0 то питання а що ж це за 15% ?
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06.08.2025 16:58 Ответить
Неможливо упасти тому, чого не існувало, з самого початку, з 2019 року, московськага шоу-Акакаяразніца!!
Це теж саме, що мати диплом правознавця, і порушувати Конституцію України, лупаючи очима на відосиках!
Це ж таблиця Множення !!
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06.08.2025 16:29 Ответить
Таж халепа...Тiльки менi пiд 70-т....
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06.08.2025 16:40 Ответить
При цьому лише невелика частина прямо звинувачувала Зеленського в корупції.

ну що, отримали, порохоботи ?

ото ж #а прі чьом здєсь ЗЄлєнський рулить !

.
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06.08.2025 17:19 Ответить
То есть еще остались те,
Кому нравится ВОРОВКА НА ДОВЕРИИ по фамилии Зеленский?
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06.08.2025 15:14 Ответить
Сподобався абсолютно точний вираз "ВОРОВКА НА ДОВЕРИИ по фамилии Зеленский"
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06.08.2025 15:16 Ответить
ви маєте довіру до цих цифр??а як на мене показаний максимум від того що змогли б намалювати під час виборів,а дійсність в загалі сумніша,бо там цифри значно нижчі,відосики вже не переважують щоденні зашквари
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06.08.2025 15:30 Ответить
Ніхто цих опитувань насправді не проводить при цій владі . Кажуть, що треба видати і все. А в кмісах там досвідчені маніпулятори - і цифри, і проценти , і коми які треба поставлять. І політичний момент врахують, і сердиту візію зермаківтатарових. І видадуть, щоб тут люди якісь списики між собою ламали.
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06.08.2025 17:08 Ответить
Зараз Наркозельцер їм мобілізаційний вік знизить.
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06.08.2025 15:14 Ответить
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06.08.2025 16:58 Ответить
Наверное в ОПе проводили опрос! Ну это отлично! Пусть пока купаются в тёплой ванне!
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06.08.2025 15:14 Ответить
Интересно сколько этот вонючий кмис сжирает бюджетных средств и сколько ухилянтов они забронировали?
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06.08.2025 15:16 Ответить
Неправильна назва "опитування". Правильна "Байки Офісні".
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06.08.2025 15:17 Ответить
"байки соросятні"
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06.08.2025 15:25 Ответить
Молодь виступами проти свавілля z-влади відразу втратила шанс на вільне та цивілізоване життя, а Ваша довіра z-резиденту та його клану до дупи!
Влада навіть не винесла на розгляд ВР законопроєкт про дозвіл на виїзд за кордон 18-24 роки, як думєте чому, - вірно, черезучасть у протестах, а на них більшість були саме цього віку!
Так, що молодь, ви всі наступні у списку мобілізації 18+!
Myllitary-Hostel по типу Bomg-styll, як сказав Оксен Лісовий, створені саме для Вас та Ваших нащадків!
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06.08.2025 15:19 Ответить
На громадянську, як і на іншу війну, потрібна мобілізація. А у нас навіть за саме що не є "правоє дєло" пацюків з нірок не витягнеш.
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06.08.2025 15:45 Ответить
разом з батьками пакувати будудть. Сімейний підряд
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06.08.2025 15:45 Ответить
Ви в кацапії живете, що так переймаєтесь, аналогічно з ними цим питанням?
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06.08.2025 16:22 Ответить
Не тільки молодь..
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06.08.2025 15:20 Ответить
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06.08.2025 15:24 Ответить
У цьому контексті варту було б з'ясувати, скільки респондентів довіряють молоді.
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06.08.2025 15:24 Ответить
який довбограй намалював чєпухі аж 59 відсотків ? кого ви найобуєте ?
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06.08.2025 15:26 Ответить
Цікаво, де набрали стільки анацефалів для проведення опросу.
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06.08.2025 15:26 Ответить
"Ох, уж эти сказки! Ох, уж эти сказочники!" (С) из КМИСа
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06.08.2025 15:27 Ответить
На молодь вся надія,але на жаль ще ЗЕбілів дуже багато в країні
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06.08.2025 15:32 Ответить
Молодь, за копейку малую, побіжить ракети наводити на іншу молодь. Люди не змінююттся, уйміться, *****, вже.
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06.08.2025 16:12 Ответить
Якщо уявити, що цей. так би мовити рейтинг і вірний, то не потрібно забувати, що такі рейтинги диктаторів проводилися незадовго до страти:
н. чаушеску - 94%, проводився за 2 дні до страти;
м. каддафі - до 99%;
с. хуссейн - 90%;
б. асад - 95,1% (втік до Ростова) і т. д. і т. п
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06.08.2025 15:36 Ответить
Ви знаєте, пане, я б особисто, та з великим задоволенням, вибив би ослинчика з підо тіх кривих ніжок, але побоююсь шо черга бажаючих це зробити вже настільки велика шо чекати рік або півтора я не зможу бо тушка засмердится на біс. Но на всяк випадок ви за мною.
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06.08.2025 16:02 Ответить
Та Ви егоїст, все собі та собі. Може на пальцях кинемо?
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06.08.2025 16:13 Ответить
З поваги до Вас, пане, згоден.
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06.08.2025 16:20 Ответить
Давайте я вас помирю. Зійдемось посередині (не мій винахід, на це є йуристи з дипломом від Маслякова), а саме - варіант Каддафі. І нікому обідно не буде, та й самому фігуранту весело, креативно, як він ********. Заодно і фанати поржуть.
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06.08.2025 16:48 Ответить
Хвилиночку! Пхати дрючок та вибивати ослинчика це ризні справи, як технологично так в за навантаженням різних груп м'язів!
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06.08.2025 17:20 Ответить
Трансляцію в ютубчик зробиш? З ліцом?
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06.08.2025 16:14 Ответить
ЛЕГКО.
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06.08.2025 16:21 Ответить
Проблема в тому, що названих Вами страчували такі ж навіжені, як ото я, Ви, чи Старый зольдат. А інші тамтешні 73/43%-ні зебіли тільки спостерігали страту; дехто жалкував, а дехто говорив "та най буде, не мене ж".
А доведись там проводити нові вибори з-за участі тих страчених, нехай навіть демократичні вибори - то лише в першому турі Чаушкску, Каддафі, Хуссейн і Ассад набирали би свої 30%, а чи й не 50+%. ІМНО, звичайно - але такий менталітет пересічного лохторату...

І в Україні - також.
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06.08.2025 16:23 Ответить
Пане, вами перерахованих випадках 100 відсотково була відсутня долготривала піар складова яка б наочно показувала б шо така процедура ьбла вконч необхідна. Ось тому такий кепсикий результат
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06.08.2025 17:33 Ответить
Ну от, мене за вчорашню репліку про головного винуватця поразки Динамо Шурік блоканув. Зараз пишу для себе пост, наскільки він неправий... Може, десь викладу, не Шуріком єдиним... ящо вистачить снаги дописати...
Так от, тривалої піар-акції конче необхідної процедури вибиття ослінчика (нехай навіть суто в опосередкованому вигляді, на тих же виборах) в ******** умовах України - НЕ ДОСЯГТИ. Через засилля лохторату 73/43%зебілізму... На жаль....
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06.08.2025 17:42 Ответить
Невже в когось є "довіра до чотириждиухилянта" мабуть тільки у тих, хто тікає від мобілізації- у сцикунів
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06.08.2025 15:43 Ответить
Он у американців лише після року служби "в'єтнамський синдром", у совків після двох років - "афганський синдром!", у нас після трьох років вже особливий людський вид утворився, не зрозумілий тиловим пісюнам
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06.08.2025 15:52 Ответить
Брехня...
Нуль неможе впасти на 15%...
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06.08.2025 15:45 Ответить
Який нуль! З 88% - 15% = 73% довіри ...
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06.08.2025 16:21 Ответить
25% клинических идиотов
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06.08.2025 15:46 Ответить
58%
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06.08.2025 16:22 Ответить
оце па-пріколу так па-пріколу
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06.08.2025 15:53 Ответить
Тоб то, як шо впав на 15 відсотків то у цього неголеного брехливого 3,14дора - крадія рейтинг впав до минус 25 відсотків? Гінос, агов, несить швиденько сюди свою книгу!
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06.08.2025 15:53 Ответить
Скандал з НАБУ це цвіточки, ви подивіться що на фронті коїться, одні котли і вогневі мішки , хлопці гинуть без б/к, їжі води, під ворожими КАБами з якими так не не змогли вирішити як боротия тільки Петріоти угробив Сирок на вдміну від Заужного, ворожі дрони бьють на 25 км, а наші на 15 не достаючі вороихі дронщикі, слава Зеленському,Сирському і Умерову за це, але що з них візьмеш крім аналізів.
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06.08.2025 16:03 Ответить
боже, яке кончене
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06.08.2025 16:25 Ответить
"я в рот **** етіх украінцев"
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06.08.2025 16:28 Ответить
До дупи всі ці опитування.

Диктатора Зеленського вже не врятують замовні рейтинги та липова довіра.
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06.08.2025 16:47 Ответить
 
 