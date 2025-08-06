Молодежь больше всего потеряла доверие к Зеленскому после скандала с НАБУ и САП, - опрос

После попытки ограничить независимость НАБУ и САП доверие к президенту Владимиру Зеленскому заметно снизилось - особенно среди молодежи.

Об этом свидетельствуют результаты июльского опроса КМИС, передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, в начале июня Зеленскому доверяли 65% опрошенных, в начале мая - 74%. В КМИС предполагают, что уже к 22 июля уровень доверия был еще ниже. В частности, среди молодежи (18-29 лет) поддержка снизилась с 74% до 59%. Аналитики связывают это с законом, который временно отменил независимость антикоррупционных органов и вызвал молодежные протесты.

Среди других возрастных групп доверие тоже уменьшилось, но менее существенно - на 3-7 пунктов. Среди причин недоверия респонденты называли коррупцию в стране, войну, слабую команду президента, недостаток компетенции, несоблюдение обещаний и удаленность от потребностей обычных людей. При этом лишь небольшая часть прямо обвиняла Зеленского в коррупции.

Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий считает, что каждое неосторожное действие власти в антикоррупционной сфере будет вызывать резкую реакцию. По его словам, нынешние настроения еще не означают делегитимизации власти, однако свидетельствуют о росте критики, которая на фоне войны может иметь серьезные последствия.

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