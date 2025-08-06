Зеленский опередил Трампа по уровню популярности в США, - опрос

Президент Украины Владимир Зеленский занимает второе место в рейтинге популярности среди американцев, опережая президента США Дональда Трампа.

Об этом свидетельствуют результаты июльского опроса Gallup, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Telegraph.

Зеленский имеет чистый положительный рейтинг +18%, уступив лишь Папе Римскому Льву XIV (+46%). На третьем месте - сенатор Берни Сандерс с показателем +11%.

В то же время Трамп получил - 16%, столько же, как и госсекретарь Марко Рубио. Еще ниже рейтинг у премьера Израиля Биньямина Нетаньяху (-23%) и Илона Маска (-28%).

Опрос показал, что 68% демократов относятся к Зеленскому положительно, но 23% республиканцев - отрицательно. В случае с Трампом - 91% демократов оценивают его негативно, тогда как 86% республиканцев поддерживают.

Исследование проводилось по телефону 7-21 июля среди 1002 взрослых американцев. Погрешность - 4%.

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