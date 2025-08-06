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Новости Рейтинг Зеленского
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Зеленский опередил Трампа по уровню популярности в США, - опрос

Зеленский и Стармер провели беседу О чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский занимает второе место в рейтинге популярности среди американцев, опережая президента США Дональда Трампа.

Об этом свидетельствуют результаты июльского опроса Gallup, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Telegraph.

Зеленский имеет чистый положительный рейтинг +18%, уступив лишь Папе Римскому Льву XIV (+46%). На третьем месте - сенатор Берни Сандерс с показателем +11%.

В то же время Трамп получил - 16%, столько же, как и госсекретарь Марко Рубио. Еще ниже рейтинг у премьера Израиля Биньямина Нетаньяху (-23%) и Илона Маска (-28%).

Опрос показал, что 68% демократов относятся к Зеленскому положительно, но 23% республиканцев - отрицательно. В случае с Трампом - 91% демократов оценивают его негативно, тогда как 86% республиканцев поддерживают.

Исследование проводилось по телефону 7-21 июля среди 1002 взрослых американцев. Погрешность - 4%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уровень доверия к Зеленскому снизился до 58%, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

Зеленский Владимир (21454) опрос (2880) США (27654) Трамп Дональд (6120)


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Топ комментарии
+12
ооо...
а я все чекав, коли ж почнуть зализувати зе!скомороха.
ну, нарешті.
то хай піндоси змінюють свою конституцію та обирають собі чергового блазня, та ржуть на радість.
бо, українці нажерлись, з вух лізе!
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06.08.2025 15:06 Ответить
+11
Цензор пішов в інфо цигани? Яка ще популярність зеленського в США? Три чверті американців Україну на карті не знайдуть, нащо їм той неголений пісюаніст, довівший свою квітучу колись країну до тотального *******?
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06.08.2025 15:10 Ответить
+8
99,9999999999% мешканців США навіть не знають хто він такий.
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06.08.2025 15:10 Ответить
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Наш Бох!..
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06.08.2025 15:02 Ответить
Забирайте нахер!
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06.08.2025 15:40 Ответить
Зато путін в США на нулі, ну може має пару відсотків
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06.08.2025 15:56 Ответить
ЯПлакалЬ
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06.08.2025 15:05 Ответить
А можна потрійну рокировочку ? : Зеленського - у США, Залужного - на його місце, а в Лондон - якогось сибігу?
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06.08.2025 15:05 Ответить
Вже зробили потужну рокіровочку кабміндічей, а вам все мало?
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06.08.2025 15:33 Ответить
ооо...
а я все чекав, коли ж почнуть зализувати зе!скомороха.
ну, нарешті.
то хай піндоси змінюють свою конституцію та обирають собі чергового блазня, та ржуть на радість.
бо, українці нажерлись, з вух лізе!
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06.08.2025 15:06 Ответить
Та тут зранку подають лайно від КМІСа, тепер ще якась маячня від "Zallup"...
1002 дорослих американців вони опитали, ага. Та 1000 з них навіть не відповість, хто вони такі оті Зеленський та Нетаньягу. Половина скаже що то актори, а половина буде переконана що співаки.
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06.08.2025 15:38 Ответить
Помилились не у США а у всёму всесвіті і питання стояло "хто самий дурніший" бурптіно перміг усіх з великим відривом
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06.08.2025 17:05 Ответить
Та почекай, трампон побачить ці рейтинги, образитьця і плакали продажі зброї Україні, санкції проти рашки, тарифна "війна" з Індією та Китаєм, та ще багато чого! Клоуни вони такі чуттєві та образливі, щодо себе! 😁
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06.08.2025 17:42 Ответить
Клоун випередив клоуна бізнесмена.
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06.08.2025 15:09 Ответить
Цензор пішов в інфо цигани? Яка ще популярність зеленського в США? Три чверті американців Україну на карті не знайдуть, нащо їм той неголений пісюаніст, довівший свою квітучу колись країну до тотального *******?
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06.08.2025 15:10 Ответить
На карте не найдут, а Зеленского знают прекрасно.
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06.08.2025 16:56 Ответить
ОЛХ: Віддам безкоштовно.
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06.08.2025 15:10 Ответить
!!!!100!!!!!!! Чого ж так насухо ? Українці (всі) ще по сотні скинуться для вдячності .
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06.08.2025 15:54 Ответить
99,9999999999% мешканців США навіть не знають хто він такий.
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06.08.2025 15:10 Ответить
Нехай штати заберуть його собі в президенти, всім корисно буде.
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06.08.2025 15:10 Ответить
Це добре для України, щоб були на боці України! А що до Зеленського ми в середині країни й так знаємо ху із ху…
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06.08.2025 15:12 Ответить
Отак і робится історія. Потім через роки будуть писати як про Александра Македонського чи навіть про царя Леоніда.
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06.08.2025 15:13 Ответить
З нього хочуть зробити українського деголля який майже не воював але на американці його привели і посадили керувати. А той потім ще і шантажував Штати наближенням до москви якщо припинять підтримку.
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06.08.2025 15:33 Ответить
Боже, які кончені...
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06.08.2025 15:13 Ответить
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06.08.2025 15:16 Ответить
Вау а ты з ним та со шаорой саоей
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06.08.2025 15:58 Ответить
Ну то давайте подаруємо його їм
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06.08.2025 15:17 Ответить
Наша лабуба перемогла!
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06.08.2025 15:18 Ответить
Забирайте нах.
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06.08.2025 15:18 Ответить
Інституту Гелапа плати бабло і він напише Вам потрібне опитування
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06.08.2025 15:21 Ответить
уві сні
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06.08.2025 15:24 Ответить
Так у трампа мінус після точки замерзання! Як можна порівнювати?
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06.08.2025 15:25 Ответить
Для кого ви цю маячню пишете ?ось так роблятся заказні "опитуваня" виявляєтся проросійський клоун ,той хто заморозив ракетну програму ,хто здав Південь ,через якого загинули тисячі невинних людей ,хто розвів корупцію під час війни ,який ні за що не відповідає і такий рейтинг ?
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06.08.2025 15:26 Ответить
М... Уявяю, як піднімиться популярність нашого протермінованого, коли всюди у США почнут показувати дует зеленського з другим ******** із 95 кварталу під час ігри на піаніно.
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06.08.2025 15:26 Ответить
Краще хай покажуть як нарколига свій шнобиль натирає..
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06.08.2025 15:35 Ответить
ДУРНЯ ПОВНА!!!!
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06.08.2025 15:32 Ответить
Бо піндоси не знають що таке жити під його керівництвом.
Був би він там презом, то давно б вже громадянська війна палала. Це не терпіли українські.
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06.08.2025 15:33 Ответить
Терпіла-це твій татусь
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06.08.2025 15:37 Ответить
Пуканець трещить у терпіли?
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06.08.2025 15:47 Ответить
від тебе свинособакою тхне...
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06.08.2025 15:54 Ответить
НОВЫЙ АНЕКДОТ)))
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06.08.2025 15:34 Ответить
можемо їм (американцям) його подарувати або обміняти на зброю.
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06.08.2025 15:43 Ответить
популярность воровитой жидюги
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06.08.2025 15:50 Ответить
это не есть хорошо, трамп такого не простит
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06.08.2025 15:52 Ответить
То нехай заберуть його собі нахер!
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06.08.2025 16:10 Ответить
Теперь Трамп будет завидовать, это ни есть хорошо.
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06.08.2025 16:12 Ответить
Кім чен зе цирк зі своїм рейтингом знову розпочав ,
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06.08.2025 16:15 Ответить
Ну щоб ви розуміли. Більшість американців замкнуті тільки на своій сім"і, роботі, карьері.... Вони то і своіми політиками і плітикою взагалі не дуже цікавляться, де там ім ще до якогось Зеленського. Єдине що вони знають- що Зеленський президент Украіни. А Украіна для них це героічна краіна і мужній народ. І тому коли в американців питали про Зеленського, в них автоматично спрацювали позитивні ассоціаціі з Украіною- так ,Украіна- ЦЕ супер, це класс! Не вдаючись в деталі. Все дуже просто. Але ж ми розуміємо що як то кажуть- мухи мають бути окремо, а котлети окремо, і не можна мішати все до кучі....Бо Украіна - це не Зеленський.....
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06.08.2025 16:24 Ответить
Як казав один комік - заберіть хоч за борги
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06.08.2025 16:29 Ответить
БРЕХНЯ!!!!
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06.08.2025 17:33 Ответить
1000 американців, це просто ні про що…якийсь замовний цирк на дроті для невідомої мети.
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06.08.2025 17:38 Ответить
 
 