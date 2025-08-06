Зеленский опередил Трампа по уровню популярности в США, - опрос
Президент Украины Владимир Зеленский занимает второе место в рейтинге популярности среди американцев, опережая президента США Дональда Трампа.
Об этом свидетельствуют результаты июльского опроса Gallup, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Telegraph.
Зеленский имеет чистый положительный рейтинг +18%, уступив лишь Папе Римскому Льву XIV (+46%). На третьем месте - сенатор Берни Сандерс с показателем +11%.
В то же время Трамп получил - 16%, столько же, как и госсекретарь Марко Рубио. Еще ниже рейтинг у премьера Израиля Биньямина Нетаньяху (-23%) и Илона Маска (-28%).
Опрос показал, что 68% демократов относятся к Зеленскому положительно, но 23% республиканцев - отрицательно. В случае с Трампом - 91% демократов оценивают его негативно, тогда как 86% республиканцев поддерживают.
Исследование проводилось по телефону 7-21 июля среди 1002 взрослых американцев. Погрешность - 4%.
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а я все чекав, коли ж почнуть зализувати зе!скомороха.
ну, нарешті.
то хай піндоси змінюють свою конституцію та обирають собі чергового блазня, та ржуть на радість.
бо, українці нажерлись, з вух лізе!
1002 дорослих американців вони опитали, ага. Та 1000 з них навіть не відповість, хто вони такі оті Зеленський та Нетаньягу. Половина скаже що то актори, а половина буде переконана що співаки.
Був би він там презом, то давно б вже громадянська війна палала. Це не терпіли українські.