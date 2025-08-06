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Новости Рейтинг Зеленского
1 237 41

Уровень доверия к Зеленскому снизился до 58%, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Доверие к Зеленскому снизилось Что говорят украинцы

Уровень доверия к президенту Владимиру Зеленскому снизился по сравнению с июнем 2025 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует опрос КМИС.

Опрос начался 23 июля 2025 года, то есть на следующий день после резонансного голосования в Верховной Раде за Закон №12414.

Так, 58% опрошенных заявили, что доверяют президенту (на начало июня таких было 65%). В то же время 35% заявили о недоверии (в начале июня таких было 30%).

Доверие к Зеленскому снизилось Что говорят украинцы

"Баланс доверия-недоверия снизился с +35% в начале июня до +23% в начале августа. Вместе с этим текущие показатели доверия выше, чем минимальные во время полномасштабной войны, которые были в декабре 2024 года.

При анализе динамики доверия в контексте событий вокруг Закона №12414 надо учитывать, что уже в начале июня мы наблюдали нисходящий тренд, поэтому, возможно, и до 22 июля 2025 года доверие уже было ниже 65%. То есть не все снижение доверия (7 процентных пунктов) можно связать с принятием Закона №12414. Однако это событие бесспорно имело влияние, поскольку часть респондентов как причину недоверия Президенту указывали именно это голосование", - отметили социологи.

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Больше всего доверие действительно снизилось среди молодежи до 30 лет - если в начале лета 74% доверяли Президенту, то сейчас - 59% (-15 процентных пунктов). Снижение доверия прослеживается и среди других возрастных категорий, но в меньшей степени - с 62% до 55% среди 30-44 летних, с 61% до 56% среди 45-59 летних и с 65% до 62% среди 60+ летних.

Доверие к Зеленскому снизилось Что говорят украинцы

Опрос проводился методом телефонных интервью (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров во всех подконтрольных правительству регионах Украины среди 1022 взрослых респондентов. Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3 не превышала 4,1% для показателей близких к 50% и 1,8% для показателей близких к 5%. В условиях войны кроме указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение.

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Автор: 

Зеленский Владимир (21443) опрос (2879) рейтинг (1644)


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Топ комментарии
+10
Казкові маніпулятори і брехачі во славу імітатора!
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06.08.2025 10:31 Ответить
+9
60 відстоків полудурків у країні, це страшно
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06.08.2025 10:30 Ответить
+9
а може помилка?

Не 58%, а 5,8%??? А може 0,58%???
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06.08.2025 10:34 Ответить
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⚡️Зеленський у вдвічі популярніший за Трампа в США, - The Telegraph із посиланням на опитування
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06.08.2025 10:29 Ответить
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06.08.2025 10:30 Ответить
60 відстоків полудурків у країні, це страшно
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06.08.2025 10:30 Ответить
Заспокойся... Фільм "Весілля в Малинівці", пам"ятаєш? Попандопуло: "Бери, бери... Я себе ещё нарисую...".
Тут - те саме...
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06.08.2025 10:35 Ответить
Казкові маніпулятори і брехачі во славу імітатора!
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06.08.2025 10:31 Ответить
За які успіхи ті 58%? Це просто брехня, а якщо є такі, що його підтримують - то Україні хана.
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06.08.2025 10:32 Ответить
Та брешуть в живі очі. Чи то сцять.
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06.08.2025 10:33 Ответить
не брехня, його підтримують ті, кого не мобілізують(жінки,чиновники,18-24), а таких поки більшість
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06.08.2025 10:38 Ответить
А чому їм його підтримувати? Він же ідіот, незалежно від того чи тебе мобілізують, чи ні. Якщо люди такі недалеко, то нічого хорошого Україні не світить навіть в середній перспективі
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06.08.2025 10:51 Ответить
пояснюю: тут не справа чи він ідіот, ту справа що цих людей не бусифікують. Навіщо, наприклад підтримувати умовного Порошенка, якщо не знаєш , як він себе поведе наприклад ставши президентом, а може він кордони для жінок закриє?
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06.08.2025 11:04 Ответить
Не вірте цим кмісам та іншій херні,все це вкиди від влади для маніпулювання свідомістю Українців.
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06.08.2025 10:33 Ответить
Не маніпулювання а підготовкою до фальсифікації виборів. Чи хтось вірить що ЗЕкоМанда проведе чесні вибори?!
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06.08.2025 10:59 Ответить
а може помилка?

Не 58%, а 5,8%??? А може 0,58%???
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06.08.2025 10:34 Ответить
- "Алло, добрий день, ви довіряєте президенту і нинішній владі, шановний Микола Миколович номер в Резерв+ такий-то?"

- "О так, звісно, довіряю!"
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06.08.2025 10:34 Ответить
брехня. зараз в нього рейтинг на рівні юща - 8%, і ті адмінресурс.
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06.08.2025 10:34 Ответить
Какіє ваши даказатєльства?
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06.08.2025 10:53 Ответить
Оооо ну все значит скоро будет гениальнейший контрнаступ в брянскую область по захвату 5ти бабкосел, рейтинг то повышать надо и нужно шоу
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06.08.2025 10:35 Ответить
Не має чим і ким. Бобік здох. Тепер вся надія на бла-бла пропаганду. Тіко язиком і потужними відосиками.
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06.08.2025 10:55 Ответить
на это найдут, в прошлом году фронт на донбассе фактически рухнул в некоторых местах, а они в курскую область полезли. В этом году обстановка на добнассе даже более стабильна
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06.08.2025 10:58 Ответить
Ще трохи і рейтинг Зеленського буде прив'язаний до курсу долара.
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06.08.2025 10:35 Ответить
Не може бути! Насправді, ця довіра до нього становить 158%, як і до нікчемного КМІСу!
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06.08.2025 10:35 Ответить
КМІС "Бреше - і не спльовує...".
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06.08.2025 10:36 Ответить
Там між 5 та 8 забули десяткову кому поставити
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06.08.2025 10:38 Ответить
враховуючи абсолютну залежність ZE від коливання рейтингів, а також враховуючи абсолютну підлість та мстивість цієї істоти, яка зосередила в своїх руках абсолютну владу (завдяки імбіцилам, які всю владу віддали цій істоті) то ІМХО вже давно всі офіційно опубліковані (допущені до публікації) рейтинги ZE абсолютно не відповідають реальним, які публікувати заборонено під страхом репресій проти соціологічних агенств.
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06.08.2025 10:41 Ответить
Я теж на це сподіваюсь. Бо 58% клінічних ідіотів, які мають право голосу дуже лякають.
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06.08.2025 10:56 Ответить
Колись в "Дуета імені Чехова" в Камеді клаб ЮА був номер, де кагебешник вчив туриста, як закордоном поводитися. І там такий діалог:

- А вот подойдет к вам в Болгарии человек и спросит - а хорошо ли вам живется в Советском Союзе? Что ви ему ответите?
- Ну я отвечу честно...
- А вот честно не надо. Надо отвечать по инструкции!
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06.08.2025 10:41 Ответить
Опитування проводилось серед єрмака та татарова. Похибка складає 58%.
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06.08.2025 10:41 Ответить
Для чого ви граєтесь в ці рейтинги немає ніяких 58 %, "це бред сивої кобили ".
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06.08.2025 10:45 Ответить
і тобі поясню: не брехня, його підтримують ті, кого не мобілізують(жінки,чиновники,18-24,тощо), а таких поки більшість
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06.08.2025 10:50 Ответить
Мій КМІС показує, що йому довіряють переважно бабусі постклімактеричного віку, які ******* кішечок і квіточки та мешкають переважно від Сіднея до Лісабона.
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06.08.2025 10:45 Ответить
Чмо не дотягує навіть 15%. Для кого ці дешеві маніпуляції.
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06.08.2025 10:46 Ответить
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06.08.2025 10:50 Ответить
Рівень життя росте. Тому треба йти назустріч певній категорії громадян. Держава для чиновників! Решта обслуговуючий персонал.
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06.08.2025 11:01 Ответить
Там рейтинг -0 по факту . навіть потужний- мінус . навіщо ці опитування ? Щоб людям в голову вкласти що якась довіра є ? чи звіт за витраченні кошти , Люди нетреба дивитись цей єдиний марафон , як і зупинятись біля столів з наперсточниками
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06.08.2025 10:51 Ответить
Зеленський ввійде в історію як людина, при якій
від безвідповідальності,

непрофесійності та войовничому ділетантізму,

а подекуди і відвертого саботажу своїх обов'язків сформованою їм

владою
загинуло кілька сотень тисяч українців.
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06.08.2025 10:52 Ответить
10% максимум там шобло мусора і нквд
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06.08.2025 10:53 Ответить
в Державі ще 58% дебилів....це дуже погано
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06.08.2025 10:55 Ответить
Хахаха,ну верим,верим же.
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06.08.2025 10:56 Ответить
І шо?
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06.08.2025 10:58 Ответить
Запятую забыли. До 5,8%
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06.08.2025 11:05 Ответить
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06.08.2025 11:07 Ответить
 
 