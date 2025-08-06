Уровень доверия к Зеленскому снизился до 58%, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Уровень доверия к президенту Владимиру Зеленскому снизился по сравнению с июнем 2025 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует опрос КМИС.

Опрос начался 23 июля 2025 года, то есть на следующий день после резонансного голосования в Верховной Раде за Закон №12414.

Так, 58% опрошенных заявили, что доверяют президенту (на начало июня таких было 65%). В то же время 35% заявили о недоверии (в начале июня таких было 30%).

"Баланс доверия-недоверия снизился с +35% в начале июня до +23% в начале августа. Вместе с этим текущие показатели доверия выше, чем минимальные во время полномасштабной войны, которые были в декабре 2024 года.

При анализе динамики доверия в контексте событий вокруг Закона №12414 надо учитывать, что уже в начале июня мы наблюдали нисходящий тренд, поэтому, возможно, и до 22 июля 2025 года доверие уже было ниже 65%. То есть не все снижение доверия (7 процентных пунктов) можно связать с принятием Закона №12414. Однако это событие бесспорно имело влияние, поскольку часть респондентов как причину недоверия Президенту указывали именно это голосование", - отметили социологи.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Залужному доверяют более 70% украинцев, Зеленскому - 49%, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Больше всего доверие действительно снизилось среди молодежи до 30 лет - если в начале лета 74% доверяли Президенту, то сейчас - 59% (-15 процентных пунктов). Снижение доверия прослеживается и среди других возрастных категорий, но в меньшей степени - с 62% до 55% среди 30-44 летних, с 61% до 56% среди 45-59 летних и с 65% до 62% среди 60+ летних.

Опрос проводился методом телефонных интервью (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров во всех подконтрольных правительству регионах Украины среди 1022 взрослых респондентов. Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3 не превышала 4,1% для показателей близких к 50% и 1,8% для показателей близких к 5%. В условиях войны кроме указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение.

Читайте: После ликвидации независимости НАБУ и САП миф "царь хороший, бояре плохие" упал, - Железняк