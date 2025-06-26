Залужному доверяют более 70% украинцев, Зеленскому - 49%, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Самый высокий уровень доверия среди украинцев имеет бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный - 70,9%. Президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют 49,1% граждан, а руководителю ГУР Минобороны Кириллу Буданову - 55,3%.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует опрос СОЦИС.

Уровень доверия рассчитывался как сумма ответов "доверяю" и "скорее доверяю". В частности:

Валерию Залужному доверяют 37,7% опрошенных, еще 33,2% - скорее доверяют;

Кириллу Буданову - соответственно 23% и 32,3%;

Владимиру Зеленскому - 22,7% и 26,4%.

Самый низкий уровень доверия среди политиков с заметным присутствием в информационном поле - у Петра Порошенко: 5,5% ответили, что доверяют, еще 11,1% - скорее доверяют. В целом рейтинг доверия к экс-президенту составляет 16,6%.

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