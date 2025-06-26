РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8709 посетителей онлайн
Новости Рейтинг Зеленского Опрос про Зеленского
2 772 88

Залужному доверяют более 70% украинцев, Зеленскому - 49%, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Самый высокий уровень доверия среди украинцев имеет бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный - 70,9%. Президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют 49,1% граждан, а руководителю ГУР Минобороны Кириллу Буданову - 55,3%.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует опрос СОЦИС.

Уровень доверия рассчитывался как сумма ответов "доверяю" и "скорее доверяю". В частности:

  • Валерию Залужному доверяют 37,7% опрошенных, еще 33,2% - скорее доверяют;

  • Кириллу Буданову - соответственно 23% и 32,3%;

  • Владимиру Зеленскому - 22,7% и 26,4%.

Зеленскому доверяют 49% украинцев, Залужному - более 70%

Самый низкий уровень доверия среди политиков с заметным присутствием в информационном поле - у Петра Порошенко: 5,5% ответили, что доверяют, еще 11,1% - скорее доверяют. В целом рейтинг доверия к экс-президенту составляет 16,6%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Залужный выиграет выборы у Зеленского с большим отрывом, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

Зеленский Владимир (21077) опрос (2870) Залужный Валерий (661)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+24
49 % -залишки дуболобів ?
показать весь комментарий
26.06.2025 16:24 Ответить
+14
"...па чьом нинчє "опитування"?"
показать весь комментарий
26.06.2025 16:33 Ответить
+13
Ще зелана нікчема потримає Чернишова та Кириленка на посаді то рейтинг довіри скоротиться втрічі. Гундоса почвара кришує крадіїв під час війни, а нам видосики щовечора...
показать весь комментарий
26.06.2025 16:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"...па чьом нинчє "опитування"?"
показать весь комментарий
26.06.2025 16:33 Ответить
якщо скласти довіру тільки Залужного, ЗЄлі та Буданги, то виходить 160 %!

які довірливі українці... як дєвочкі

.
показать весь комментарий
26.06.2025 17:01 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
26.06.2025 18:20 Ответить
Порох буде в команді Залужного -
показать весь комментарий
26.06.2025 17:29 Ответить
Він був вже в команді В. Ющенка,шкода, що у вас коротка память.
показать весь комментарий
26.06.2025 18:18 Ответить
У Порошенка, була своя успішна команда.
показать весь комментарий
26.06.2025 19:01 Ответить
А Заслуженого хоч слово сказав про своє політичне майбутнє?
показать весь комментарий
26.06.2025 19:00 Ответить
"Ви можете скільки хочете ображати громадян. До бидла типу вас претензій немає"

у вас когнитивный диссонанс, указывая на оскорбления другим, сами опускаетесь на уровень примата, хотя даже в этом уверенности нет, возможно и ниже. понимаю, что порошенко лично вам насрал в штаны, но дело не в том играет он какую-то роль или нет (главное что членом на рояле не играет), а в том, что его "игра" приносит сейчас намного больше пользы стране, чем неигра вашего, как я понимаю, кумира. и, кстати, зря злорадствуете, наверное все еще надеетесь на миллион деревьев и 4 тыс. учителям?
показать весь комментарий
26.06.2025 17:30 Ответить
я - примат !!!!

а ви ?

.

показать весь комментарий
26.06.2025 19:01 Ответить
"а ви ?"

а я нет. если вы имели ввиду теорию дарвина, то она давно под большим вопросом, и это всего лишь теория.
показать весь комментарий
26.06.2025 19:54 Ответить
пласкоземельщик ?

.
показать весь комментарий
26.06.2025 20:29 Ответить
"пласкоземельщик ?"

старнный вывод из того, что я написал: там черным по белому - я не сторонник недоказанных теорий.
показать весь комментарий
26.06.2025 20:42 Ответить
Ніхто його не вважає безгрішним. Купа претензій до Порошенка. Але він був найкращим президентом України з 1991 року. Чи ви вважаєте якогось іншого президента кращим за нього?
показать весь комментарий
26.06.2025 17:39 Ответить
Якшо ви вже згадали про б*dло, то я вам роскажу про них... Спочатку це б*dло нeнaвиділо нас за те, що ми називали їх д.білами і самогубцями, та доводили, чому саме. Зараз б*dло нeнaвидить нас ще дужче за те, що виявилось, що ми були праві і все, що ми казали ім у 2019-му, справдилось - зрадники у владі і як результат - pуїни, кров, смерть, здача 20% української землі, 14.5 млн. переселенців, у тому числі внутрішньо переміщених. А найлютіше це б*dло нeнaвидить нас за те, що десь на рівні підсвідомості, усвідомили що вони таки д.біли... Через те б*dло зараз і риє рогами землю і нeнaвидить нас більше ніж тих, хто їх дійсно зрадив і вбuває іх кожного дня...
показать весь комментарий
26.06.2025 17:50 Ответить
49 % -залишки дуболобів ?
показать весь комментарий
26.06.2025 16:24 Ответить
ОПа тому що замовляла.
показать весь комментарий
26.06.2025 18:21 Ответить
Сьогодні вже ж один раз довіряли - пішли по другому кругу
показать весь комментарий
26.06.2025 16:26 Ответить
дают сбросить пар в комментах, потом почёркают и оставят нужное
показать весь комментарий
26.06.2025 16:35 Ответить
Черговий лохотрон.
показать весь комментарий
26.06.2025 16:26 Ответить
Ще зелана нікчема потримає Чернишова та Кириленка на посаді то рейтинг довіри скоротиться втрічі. Гундоса почвара кришує крадіїв під час війни, а нам видосики щовечора...
показать весь комментарий
26.06.2025 16:26 Ответить
У дебілів вибори на часі.
Хата горить з трьох боків а тут плитку в ванній ложим...
показать весь комментарий
26.06.2025 16:26 Ответить
"Лучший аргумент против демократии - пятиминутная беседа со среднестатистическим избирателем"
показать весь комментарий
26.06.2025 16:27 Ответить
39% ????? Не вірю ! (с) Станіславський
показать весь комментарий
26.06.2025 16:27 Ответить
з ЗЄлєнскім ми всєх паБєдім !

.
показать весь комментарий
26.06.2025 17:02 Ответить
Як цікаво. А де ви це опитування проводили? Може в квартирі Зеленського чи в Верховні Раді України?
показать весь комментарий
26.06.2025 16:30 Ответить
Дивно, що пан Залужний ще не у буцегарні. Навіть справу, маючи такий рейтинг, на нього не завели...
показать весь комментарий
26.06.2025 16:31 Ответить
Шось агент "козирь" не допрацьовує...
показать весь комментарий
26.06.2025 16:32 Ответить
Справу завели.
У хід не пустили бо він дав себе ганебно звільнити і вислати з країни.
показать весь комментарий
26.06.2025 16:36 Ответить
Портнов же мав ініциювати справу по Залужному, але не склалося...
показать весь комментарий
26.06.2025 16:54 Ответить
Так може ж завели і пригрозили, якщо буде рипатись, пустять в хід
показать весь комментарий
26.06.2025 17:35 Ответить
Між Залужним і Зеленським є ще Буданов. Якщо опитування відсортувати по недовірі, картина буде ще цікавішою.
показать весь комментарий
26.06.2025 16:31 Ответить
Судячи по тому, що в рейтингу нема завгоспа, можна зробити висновки, хто танцює СОСІС.
показать весь комментарий
26.06.2025 16:33 Ответить
Нещодавно читав, що один розумний дядько вважає, що тупість навіть гірша за дурість. І це точно про укро-хахаляцького виборця.
показать весь комментарий
26.06.2025 16:34 Ответить
Тобто, ЗЄ зливає всім. 😁
Навіть при тому, що з тих 49% більше половини довіряють не йому особисто, а скоріше посаді президента.

Тобто, реальний рейтинг ЗЄ десь близько 25% з усіма приписками та недомолвками.
показать весь комментарий
26.06.2025 16:34 Ответить
шося тутки зачастило опитуваннями SOCIS.

показать весь комментарий
26.06.2025 16:35 Ответить
Емм...
Якщо Залужному довіряє 70%, то на всіх інших залишається 30%.

Яким чином сукупна довіра ЗЄ та Буданова складає більше 100% опитаних? Це як *****???!!!!
Щоб ЗЄ не зовсім в істермку впадав?
показать весь комментарий
26.06.2025 16:40 Ответить
"Все ж таки SOCIS погано вчив аріфметику в школі" - із сумом подивився Штірліц на результати соцопитування
показать весь комментарий
26.06.2025 17:10 Ответить
зараз вам доведуть як ви не праві,тримайтеся
показать весь комментарий
26.06.2025 16:56 Ответить
жмьот Залужний, кацапики ?

.
показать весь комментарий
26.06.2025 17:11 Ответить
ну так ваш болотяний фюрер сказав що ЗЄля не лєгітімний, то хай із Залужним домовляється
показать весь комментарий
26.06.2025 17:12 Ответить
цицьки він жінці своїй жме
показать весь комментарий
26.06.2025 17:15 Ответить
Гундосий гандон потужним планом поділився, що зешоблу масово поперло?😁
Ща попустить, потерпіть, болєзниє😁
показать весь комментарий
26.06.2025 17:32 Ответить
тобі вже пора прийняти пігулки а то слина клавіатуру залива,а краще зробити щеплення від політичного сказу
показать весь комментарий
26.06.2025 18:11 Ответить
Треба запитати чи довіряють українці самому СОЦИСУ ?
Щось підказує, що результат цього опитування для СОЦИСУ буде сумний.

Адже, якщо вірити СОЦИСУ - половина країни дебіли, а інша половина - терпіли. Тільки так можна пояснити як таке брехливе аморальне клоунське чмо і його зелена воровська шайка ще тримаються у владі і непогано себе відчувають.
Дуже не хочеться у це вірити.
показать весь комментарий
26.06.2025 16:45 Ответить
а ви що раніше цього не помічали??невже мудрому треба нагадувати що він таки мудрий??а не стебатися з посмішкою
показать весь комментарий
26.06.2025 16:58 Ответить
Все-таки я вважаю, що нахабно і цинічно пересмикує СОЦИС. Усім треба жити. Інакше треба визнати що мінімум половина громадян країни - дебіли. Не хочу в це вірити... При тому, що 70% таки довіряють Залужному - це дає надію. Елементарна математика визначає що є 20% таки кінчених дебілів у цьму розкладі. З таким ще можна змиритися - так було і буде завжди.
показать весь комментарий
26.06.2025 17:15 Ответить
... 70% таки довіряють Залужному.....навіть далі не читав
показать весь комментарий
26.06.2025 17:19 Ответить
якщо є такі що довіряють усім тим хто в списку то особисто у мене таке враження що розумні взагалі закінчилися😁🤣🤣🤣
показать весь комментарий
26.06.2025 17:23 Ответить
Ви, вочевидь, анархіст-індивідуаліст... Про те й мова - СОЦИС нахабно пересмикує. Бо це опитування по-замовчуванню стосується суспільно-відомих особистостей. Бо коли в подібне опитування вставити недостатньо відому особу - то рівень "довіри" однозначно буде обмежений рівнем "впізнаваності". Тобто є сенс проводити подібні опитування тільки стосовно достатньо відомих людей. А коли людина в Україні відома - то це вже само по собі викликає підозру в непорядності.... Таке життя.
показать весь комментарий
26.06.2025 17:53 Ответить
я оптимістичнопесимістичний реаліст і невірю від слова зовсім всім інформаційним джерелам,особливо які з натяком маніпуляційних технологій
показать весь комментарий
26.06.2025 18:08 Ответить
Наріт у нас не виліковний... пєчалька.
показать весь комментарий
26.06.2025 16:46 Ответить
Кондратюк колись сказав, що символ українців не вишиванка, а граблІ.
Він таки має рацію, на жаль...
Мабуть, грузинського сценарію нам не уникнути(((
показать весь комментарий
26.06.2025 17:27 Ответить
температурить?
показать весь комментарий
26.06.2025 16:59 Ответить
насипте ще гівна у корито
показать весь комментарий
26.06.2025 16:58 Ответить
І ті, і інші вірять у волшебніка в голубом вєртольотє.
показать весь комментарий
26.06.2025 17:00 Ответить
розскажи що Залужний НЕ волшебнік тим, хто не був в Києві в лютому-березні 2022 р.

.
показать весь комментарий
26.06.2025 17:16 Ответить
Валерія Єгорова мабуть з математикою проблеми? 70% +49% = 119% і тут не конає довіряю і тому і тому посміховище
показать весь комментарий
26.06.2025 17:03 Ответить
Петр Олексiйович обiйшов Бойко бiльш нiж в 2 рази! Справжiй Гетьман!
показать весь комментарий
26.06.2025 17:07 Ответить
У Залужного отличный рейтинг, поэтому пока можно не волноваться, выборы не на повестке дня.
Вот когда Залужный исчезнет из избирательных рейтингов, тогда можно будет точно сказать, подготовка к выборам действительно началась.
показать весь комментарий
26.06.2025 17:15 Ответить
Йой, а шо трапилось?..🤔
показать весь комментарий
26.06.2025 17:23 Ответить
Краще й не придумаєш!
показать весь комментарий
26.06.2025 17:27 Ответить
Залужному довіряють як просррченому с фсбешником завгоспом одне кодло
показать весь комментарий
26.06.2025 17:30 Ответить
Про що говорять ці так звані 49 % ? Про те ,що ,на жаль, прозріння прийшло дуууже далеко не до всіх. І навряд, чи вже колись прийде. Коли в більшості населення у нас в краіні як кажуть: «Здається ж люди, все у них людське, але душа ще з дерева не злізла»,,то очікувати прозріння й усвідомлення власної вини річ марна. Є така наука - антропологічна психологія. Вона якимись незрозумілими нам методами досліджує особливості мислення первісних людей. Учені доводять, наприклад, що в недорозвинутих наших предків (як бачимо, й у ******** 49 % також) було відсутнє розуміння причинно-наслідкового звязку. Особливо, якщо наслідки наставали із певним часовим проміжком. Один автор наводив звідкись зроблений висновок, що первісні люди не пов'язували статевий акт (приємно) із народженням дитини (болісно й дуже часто із смертельними наслідками).Навіть думки не допускали,що друге - наслідок першого. І я тому автору вірю, бо бачу наших зелених молодших братів по розуму в нинішній час. Вони втішалися 21 квітня 2022 року, кричали:«Вот счас заживьом! Хуже нє будєт! Главнає, шо нє Парашенка!» А зараз аж бісяться, коли їм вказувати, як на наслідки їхнього голосування, на знищений Маріуполь, сотні тисяч загиблих мільйони втікачів, знищену країну, зелений концтабір...,,Нє-нє, ви нє панімаєтє! Єто савсєм другоє! А єслі би ваш Парашенка!..." Вивчайте антропологічну психолгію. Або зараз досить навіть оглянутися навколо себе...
показать весь комментарий
26.06.2025 17:32 Ответить
21 квітня 2022 року
показать весь комментарий
26.06.2025 19:04 Ответить
Такі племена й досі існують, як показали дослідження мандрівників. Десь на віддалених островах, у районі Нової Зеландії, живуть племена, які не пов'язують статеві відносини з народженням дітей, тобто, їм не знайомі причинно - наслідкові зв'язки. От тільки навіщо було для такого відкриття їхати так далеко...
показать весь комментарий
26.06.2025 19:06 Ответить
Так. Ви праві. Дослідникам не треба було пертися десь на край землі. Ім достатньо було пріхати в Украіну і робити своі дослідження тут з нашими ЗЕбуінами. Ти м більше іх шукати довго не треба б було. Вони тут по вулицях просто табунами скачуть...... Хватай його за хвіст любого , і досліджуй його скільки завгодно....
показать весь комментарий
26.06.2025 19:49 Ответить
І навіщо нам ця інформація на даний час ?
показать весь комментарий
26.06.2025 17:33 Ответить
Дивлюся на результати цього опитування ,читаю деякі комменти і тихо так реально офігіваю......Ну не хоче нація існувати...Не хоче !!! І від цього РЕАЛЬНО страшно, що виборці Зеленського ні за будь яких обставин -вони не обучаємі.....Бомби на голову кожен день, півкраіни в руінах, півкраіни в могилах, сльози та кров річками вже течуть, крики та плач матерей,дружин та дітей стоять над краіною кожного дня коли ховають загиблих героів, втрата всього - рідних, домівки, міста, самі вже скалічені, ціни на все - непомірні, кожного дня втрачаємо нові територіі і людей, ракетні обстріли і руйнування посилюются кожного дня, а вони все рівно: а наш Бубочка - молодець... а наш Бубочка найкрайщий... а наш Бубочка творить історію... а наш Бубочка талантище... Це що взагалі? Це як взагалі пояснити? Колись історики і, не в останню чергу, психіатри будуть давати оцінку розумовому і психічному стану суспільства, яке обрало своїм керманичем найгірший (з професійної точки зору) і найогидніший (з точки зору відсутності моральних чеснот) варіант в часі війни.... І у нашому - дуже цікавому з точки зору психіатрії - суспільстві як бачимо ще достобіса тих, які знову готові проголосувати за нього, тим самим вистріливши собі уже не у ногу, а у потилицю...... З цього маємо висновок на сьогодні: те, що дурнів не вбило, зробило цих дурнів ще дурнішими. Бо найгірший і найогидніших варіант вже як бачимо на низькому старті до нових виборів.....
У України була Мрія, була Надія, була Віра у світле майбутнє, була Гідність, Честь, сила Армії, впевненність у майбутнє, були цінності, якими пишався кожен українець, був Президент, за якого ніколи не було соромно. Але у 2019 році мудрий нарід проміняв Гідність на сором і неповагу, Віру і Мрію на безвихідність, безнадійність, безперспективність і безпросвітність.... Мабуть ім це до вподоби..... Залишається тільки сказати « Дякую», виборцям зебілам-олігофренам, яких бєньове ґ+ґ нахібало,як стадо баранів і які проголосували за самознищення. і підписали в 2019 році собі,своїм дітям, Україні СМЕРТНИЙ ВИРОК. .І вочевидь що до цих істот ще й досі не дійшло ,що саме вони винні в тому жахітті,що зараз твориться в Україні .Бо ім дурачкам як тим солов'ям.. і зараз .все по х#ям.. І ці сьогоденні 49 % і є тому доказом.......
показать весь комментарий
26.06.2025 18:17 Ответить
https://t.me/BerezaJuice/56209 Борислав Береза:
"Нове соцопитування від SOCIS стало вироком для Зеленського та сигналом пробудження для України. 56% українців вважають, що країна рухається у невірному напрямку. В той же час сам Зеленський заявляє, що він найдосвідченіший зі всіх українських президентів, а Єрмак стверджує, що Зеленському необхідно йти на другий термін. А голова ВР Стефанчук анонсує "унікальні" вибори.
Зеленський вже вирішив йти на вибори!
В чому буде їх "унікальність" та які шанси у Зе і "слуг" на перемогу, враховуючи, що рейтинг стрімко сиплеться?"
показать весь комментарий
26.06.2025 18:53 Ответить
у "гетьмана" все "стабільно" - нижче плінтуса))))))))))))))))))))
показать весь комментарий
26.06.2025 18:55 Ответить
Це найголовніше! А там хоч ракети в голову, хоч каміння з неба!...
показать весь комментарий
26.06.2025 19:21 Ответить
"Соціс", як в полі чудес, крутив барабан , поставивши політичних осіб по колу, а потім підігнав результат під політичну доцільність, от весь загальнонаціональне соцопитування.
показать весь комментарий
26.06.2025 18:57 Ответить
це - діагноз
показать весь комментарий
26.06.2025 18:59 Ответить
місцевій тусовці!
показать весь комментарий
26.06.2025 19:01 Ответить
українці втратили останній розум як я бачу
мабуть тут немає державотворчого пласту, загинув уже або зневірився
самі пристосуванці
показать весь комментарий
26.06.2025 20:17 Ответить
Залужного в політику тягнув абристович и московити, так що опитування ні до чого
показать весь комментарий
27.06.2025 08:55 Ответить
У нас мало хто читає далі заголовків. Але в цьому ж "дослідженні" цікаве питання є.
Що Ви переважно відчуваєте до нинішньої влади в Україні?
1. Розчарування 46,7%
2. Надію26,6%
3. Сором20,4%
4. Злість16,9%
5. Співчуття15,1%
6. Байдужість11,9%
7. Ненависть9,8%
8. Вдячність9,4%
9. Страх9,2%
10. Гордість5,8%
11. Симпатію3,5%
Переважні відповіді - негативні. Як одні й ті самі люди довіряють Зеленському та розносять владу??
Потрібна консультація соціологів чи психіатрів?
показать весь комментарий
27.06.2025 10:16 Ответить
 
 