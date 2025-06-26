Залужному доверяют более 70% украинцев, Зеленскому - 49%, - опрос. ИНФОГРАФИКА
Самый высокий уровень доверия среди украинцев имеет бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный - 70,9%. Президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют 49,1% граждан, а руководителю ГУР Минобороны Кириллу Буданову - 55,3%.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует опрос СОЦИС.
Уровень доверия рассчитывался как сумма ответов "доверяю" и "скорее доверяю". В частности:
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Валерию Залужному доверяют 37,7% опрошенных, еще 33,2% - скорее доверяют;
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Кириллу Буданову - соответственно 23% и 32,3%;
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Владимиру Зеленскому - 22,7% и 26,4%.
Самый низкий уровень доверия среди политиков с заметным присутствием в информационном поле - у Петра Порошенко: 5,5% ответили, что доверяют, еще 11,1% - скорее доверяют. В целом рейтинг доверия к экс-президенту составляет 16,6%.
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які довірливі українці... як дєвочкі
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у вас когнитивный диссонанс, указывая на оскорбления другим, сами опускаетесь на уровень примата, хотя даже в этом уверенности нет, возможно и ниже. понимаю, что порошенко лично вам насрал в штаны, но дело не в том играет он какую-то роль или нет (главное что членом на рояле не играет), а в том, что его "игра" приносит сейчас намного больше пользы стране, чем неигра вашего, как я понимаю, кумира. и, кстати, зря злорадствуете, наверное все еще надеетесь на миллион деревьев и 4 тыс. учителям?
а ви ?
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а я нет. если вы имели ввиду теорию дарвина, то она давно под большим вопросом, и это всего лишь теория.
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старнный вывод из того, что я написал: там черным по белому - я не сторонник недоказанных теорий.
Хата горить з трьох боків а тут плитку в ванній ложим...
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У хід не пустили бо він дав себе ганебно звільнити і вислати з країни.
Навіть при тому, що з тих 49% більше половини довіряють не йому особисто, а скоріше посаді президента.
Тобто, реальний рейтинг ЗЄ десь близько 25% з усіма приписками та недомолвками.
Якщо Залужному довіряє 70%, то на всіх інших залишається 30%.
Яким чином сукупна довіра ЗЄ та Буданова складає більше 100% опитаних? Це як *****???!!!!
Щоб ЗЄ не зовсім в істермку впадав?
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Ща попустить, потерпіть, болєзниє😁
Щось підказує, що результат цього опитування для СОЦИСУ буде сумний.
Адже, якщо вірити СОЦИСУ - половина країни дебіли, а інша половина - терпіли. Тільки так можна пояснити як таке брехливе аморальне клоунське чмо і його зелена воровська шайка ще тримаються у владі і непогано себе відчувають.
Дуже не хочеться у це вірити.
Він таки має рацію, на жаль...
Мабуть, грузинського сценарію нам не уникнути(((
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Вот когда Залужный исчезнет из избирательных рейтингов, тогда можно будет точно сказать, подготовка к выборам действительно началась.
У України була Мрія, була Надія, була Віра у світле майбутнє, була Гідність, Честь, сила Армії, впевненність у майбутнє, були цінності, якими пишався кожен українець, був Президент, за якого ніколи не було соромно. Але у 2019 році мудрий нарід проміняв Гідність на сором і неповагу, Віру і Мрію на безвихідність, безнадійність, безперспективність і безпросвітність.... Мабуть ім це до вподоби..... Залишається тільки сказати « Дякую», виборцям зебілам-олігофренам, яких бєньове ґ+ґ нахібало,як стадо баранів і які проголосували за самознищення. і підписали в 2019 році собі,своїм дітям, Україні СМЕРТНИЙ ВИРОК. .І вочевидь що до цих істот ще й досі не дійшло ,що саме вони винні в тому жахітті,що зараз твориться в Україні .Бо ім дурачкам як тим солов'ям.. і зараз .все по х#ям.. І ці сьогоденні 49 % і є тому доказом.......
"Нове соцопитування від SOCIS стало вироком для Зеленського та сигналом пробудження для України. 56% українців вважають, що країна рухається у невірному напрямку. В той же час сам Зеленський заявляє, що він найдосвідченіший зі всіх українських президентів, а Єрмак стверджує, що Зеленському необхідно йти на другий термін. А голова ВР Стефанчук анонсує "унікальні" вибори.
Зеленський вже вирішив йти на вибори!
В чому буде їх "унікальність" та які шанси у Зе і "слуг" на перемогу, враховуючи, що рейтинг стрімко сиплеться?"
мабуть тут немає державотворчого пласту, загинув уже або зневірився
самі пристосуванці
Що Ви переважно відчуваєте до нинішньої влади в Україні?
1. Розчарування 46,7%
2. Надію26,6%
3. Сором20,4%
4. Злість16,9%
5. Співчуття15,1%
6. Байдужість11,9%
7. Ненависть9,8%
8. Вдячність9,4%
9. Страх9,2%
10. Гордість5,8%
11. Симпатію3,5%
Переважні відповіді - негативні. Як одні й ті самі люди довіряють Зеленському та розносять владу??
Потрібна консультація соціологів чи психіатрів?