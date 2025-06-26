Залужному довіряють понад 70% українців, Зеленському - 49%, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Найвищий рівень довіри серед українців має колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний - 70,9%. Президенту України Володимиру Зеленському довіряють 49,1% громадян, а керівнику ГУР Міноборони Кирилу Буданову - 55,3%.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчить опитування СОЦИС.

Рівень довіри розраховувався як сума відповідей "довіряю" та "скоріше довіряю". Зокрема:

Валерію Залужному довіряють 37,7% опитаних, ще 33,2% - скоріше довіряють;

Кирилу Буданову - відповідно 23% і 32,3%;

Володимиру Зеленському - 22,7% і 26,4%.

Найнижчий рівень довіри серед політиків з помітною присутністю в інформаційному полі - у Петра Порошенка: 5,5% відповіли, що довіряють, ще 11,1% - скоріше довіряють. Загалом рейтинг довіри до експрезидента становить 16,6%.

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